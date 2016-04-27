Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 62: Anandi phát hiện Rasika đang ở trong nhà "bồ" của cô ta

Tập phim bắt đầu khi Vivek bắt đầu tiến đến Rasika và kiểm tra cô ta, anh hỏi cô làm cách nào để nấu ăn hằng ngày, Rasika vẫn ngoan cố gây khó khăn cho Vivek, anh vẫn tiếp tục hỏi cách mà cô nấu ăn? Rasika nói rằng cô nấu bằng bếp Gas, anh nói rằng vậy là cô không hề dùng dầu hỏa. Vậy có nghĩa chồng cô đã phải mua dầu hỏa từ nơi khác, vậy nới đó là nơi nào, Vivek đề nghị cô phải nói ra nới chồng cô mua dầu hỏa. Rasika nói rằng chồng cô đang rất tức giận đó là lí do anh ta đến văn phòng của Shiv để quyết định tự thêu, Vivek hỏi chồng cô đến đó bằng cách nào? Rasika nói rằng xe anh ta bị hư có thể ông đến đó bằng một phương tiện nào đó. Vivek hỏi tại sao cô không ngăn anh ta lại khi có cơ hội, Rasika tiếp tục ngụy biện vì cô không thể kiểm soát mình và không nghĩ chồng cô lại làm thế. Vivek hỏi cách mà chồng Rasika tự thêu mình? cô không biết, cô thấy anh đến văn phòng và cố gắng cứu anh ta bằng mọi cách nhưng không được. Vivek nói rằng Shiv và các đồng nghiệp của anh ra sức cứu Narendra nhưng Rasika thì không, cô ta cứ đứng đó và la hét mặc cho chồng mình đau đớn, anh phản đối cách điều tra của cảnh sát họ đã bỏ qua các tình tiết được quay bới CCTV. Thẩm phán ra lệnh cho cảnh sát để thu thập bằng chứng và yêu cầu tạm hoãn phiên tòa.

Tại nhà Shekhar, mọi người đều căng thẳng. Subhadra hỏi về những chuyện xảy ra ở toàn án, Vivek nói rằng toàn đã được hoãn vì họ vấp phải một số sai làm trong điều tra, Anoop cho rằng mọi người luôn có sự cảm thông với phụ nữ nhưng thật đáng xấu hổ nếu một số phụ nữ đó lợi dụng sự thông cảm mà làm trái pháp luật. Alok và ông nội vô cùng tức giận, ai cũng biết là Shiv vô tội nhưng chẳng thể tìm ra bằng chứng để chứng minh. Anandi nói rằng cô tin tưởng Shiv và anh sẽ được minh oan sớm, Subhadra mỉa mai cô làm sao có thể giúp được Shiv? Meenu nói Anandi là vợ của Shiv cô có cách để cứu chồng mình. Shiv nói rằng đó là lỗi của anh khi quá tin tưởng và thông cảm cho số phận của người khác, anh cho rằng anh nên tìm cách thay đổi bản thân mình hơn. Meenu an ủi anh và khuyên mọi người tắm rửa bà sẽ mang trà đến.

Ba của Ratan Singh đang được cấp cứu tại bệnh viện, ông thấy Jagdish và Ganga đứng cạnh mình, Jagdish nói rằng ông đang trên xe buýt và nôn ra máu sau đó thì bất tỉnh họ đã thông báo cho vợ ông đến. Jagdish đề nghị Ganga tiến hành kiểm tra cho ông.

Cảnh sát từ chối không cho Anandi và Anoop xem hình ảnh trong CCTV, Anoop cố gắng thuyết phục để được xem chúng và hỏi lý do tại sao ông không được xem. Cảnh sát cho biết rằng khi SP cho phép họ mới có thể cho họ xem được.

Jagdish kiểm tra phim chụp X-quang của ba Ratan, anh kết luận rằng ông ta đã bị vỡ lá lách cần phải được phẩu thuật ngay. Ganga gọi cho người nhà nhưng không ai nghe máy, cô gọi cho những hàng xóm họ cho biết mẹ của Ratan đã rời khỏi nhà 1 giờ trước. Jagdish nỏi rằng cần phải phẩu thuật ngay nếu không ông ta sẽ gặp nguy hiểm.

Anoop và Anandi đợi bên ngoài văn phòng SP, Anoop tức giận khi phải chờ đợi họ lâu như thế, Anandi khuyên ông nên giữ bình tĩnh. SP đến và yêu cầu Anoop giữ yên lặng, Anoop đề nghị được xem đoạn CCTV nhưng cảnh sát không cho ông yêu cầu SP nói với cảnh sát để họ được xem đoạn phim đó. SP tìm cách từ chối Anoop, ông ta nói Anoop hãy đợi ông ta có cuộc họp quan trọng ông sẽ gọi cho Anoop khi ông rãnh, Anoop tức giận khi nghe thấy điều đó. Anandi cho rằng SP không muốn giúp họ thì có thể nói với họ ngay từ đầu đừng tìm cách viện cớ như vậy.

Vimla đến tìm ba Ratan khi ông ta được đưa đến phòng mổ, Vimla ngăn chặn Jagdish không được đụng vào chồng bà, bà không tin tưởng Jagdish, anh sẽ có cơ hội trả thù gia đình bà. Bà liên tục hét lên để không ai đưa chồng bà đi, Lal Singh nói rằng ông ta đã hôn mê nếu không được phẩu thuật ông áy sẽ mất mạng. Jagdish yêu cầu bà tin anh, anh sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến sức khỏe của ông ta. Vimla nhìn chồng và suy nghĩ về những điều Jagdish nói.

Tập 63a

Tập phim bắt đầu với việc Anoop tức giận về thái độ của SP khi không cho ông xem đoạn CCTV, Anandi cho rằng ông ta đã tin rằng Shiv có tội nên từ chối giúp họ. Vivek đã cử trợ lý của anh đến để xem đoạn CCTV đó, về Meenu bà cho rằng Rasika rất thông minh, cô ta đã thể hiện rất tốt trong lần gặp mặt đầu tiên và có lẽ cô cũng đã tạo được ấn tượng với những người khác bằng cách đó, bà yêu cầu mọi người nên bắt đầu điều tra về quá khứ của Rasika hy vọng sẽ tìm ra sự thật. Vivek đồng ý vì việc này giúp mọi người hiểu hơn về cô ta cũng như quá khứ của Rasika, ông nội an ủi Shiv nên thoải mái, anh sẽ sớm tìm được công lý.

Y tá đến nói với Vimla rằng chồng bà cần truyền máu và hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu đó, Vimla nói y tá hãy lấy máu của bà nhưng bà là máu B sẽ không hợp với chồng bà. Vimla lo lắng liệu Jagdish có muốn cứu chồng bà hay không, y tá thông báo với Jagdish về việc máu O đã hết trong ngân hàng máu của bệnh viện, Jagdish lo lắng về diều đó, Ganga đến và nói rằng cô sẽ truyền máu của mình cho ông ta, Jagdish có chút do dự nhưng vì cứu người anh đành phải đồng ý.

Vivek đến đồn cảnh sát yêu cầu họ cho anh xem đoạn CCTV, cảnh sát bắt đầu bối rối, họ nói rằng các cảnh quay đó không có trong CCTV, Vivek nổi giận nói rằng họ sẽ phải trả giá nếu như giấu đi đoạn CCTV đó. Cảnh sát nói rằng họ không thể cung cấp vì máy quay đã bị hư các cảnh quay hầu như không được thể hiện, Anandi và Vivek không kìm được cảm xúc hét vào cảnh sát làm sao để sự việc như vậy. Cảnh sát nói ông hiểu cảm giác của họ, nhưng cuộc sống là vậy luôn có những bất công, kể cả người bán dầu hỏa cũng từ chối cho lời khai và hợp tác với họ. Anandi bất lực trước những sự việc đó.

Vimla nghĩ rằng không ai có thể lấy máu của bản thân mình cứu người đã làm tổn thương họ, bà đã sai lầm khi tin tưởng Jagdish có thể cứu chồng bà, Jagdish đi ra từ phòng mổ, Vimla lại gần tiếp tục là hét Jagdish anh đã giết chết chồng bà để trả thù, anh là một kẻ giết người. Ganga đến và nói rằng ông ta đã không sao chính nhờ Jagdish đã cứu ông kịp thời, Jagdish cho biết chính Ganga đã cho máu của mình để cứu ông ta. Vimla khóc và cầu xin sự tha thức từ Ganga, bà sẵn sàng chịu mọi hình phạt từ cô, bà chạm chân cô để xin lỗi, Ganga ngăn bà lại cô nói rằng bà lớn tuổi hơn cô, cô không được phép để bà làm vậy với mình. Jagdish yêu cầu bà nên nghỉ ngơi, họ sẽ thông báo cho bà khi chồng bà hồi phục ý thức.

Anandi và Vivek trở về nhà, ông nội và mọi người sốc khi biết rằng đoạn CCTV đã bị mất, ông cho rằng họ cần phải tìm hướng đi khác để minh oan cho Shiv. Shiv nhận được cuộc gọi từ Ram Singh, anh ta nói rằng anh tin tưởng Shiv và luôn bên cạnh anh, nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào anh sẽ làm để giúp Shiv, Shiv cảm ơn Ram Singh và nhờ anh điều tra thân phận của Rasika và những mối quan hệ trong quá khứ của cô ta, Ram Singh đồng ý. Ông nội tin rằng thần linh sẽ ủng hộ họ và công lý sẽ được tìm thấy.

Brijesh và Rasika đang xem lại đoạn CCTV, Rasika thắc mắc làm sao Brijesh lại có được đoạn phim đó, ông ta nói rằng ông có một số tay mắt trong văn phòng của Shiv họ đã tráo đổi cuộn băng với cảnh sát. Rasika khen ông thông minh trong việc xử lý mọi việc, cô nói rằng Vivek cũng thông minh không kém anh ta sẽ sớm tìm cách giải quyết chuyện này. Brijesh nói ông sẽ có cách đối phó với các luật sư.

Anandi và Vivek đến nhà của Brijesh, Vivek khuyên cô hãy cẩn thận với Brijesh nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi anh, Anandi đồng ý và tiến vào bên trong. Cô nhấn chuông cửa, Rasika nhìn thấy Anandi bên ngoài, cô vô cùng hoảng sợ khi thấy Anandi và thông báo ngay cho Brijesh, ông nói Rasika hãy trốn vào trong ông sẽ tìm cách đối phó Anandi. Brijesh mở cửa cho Anandi, ông hỏi cô tại sao tìm đến đây? Anandi giả vờ nói rằng cô quên điện thoại của mình ở văn phòng của ông nên nghĩ ông sẽ mang đó về đây nên cô đến lấy, Brijesh nói rằng ông không giữ điện thoại của cô, Anandi yêu cầu 1 ly nước Brijesh đành phải cho cô vào trong, Anandi thấy trong có một túi xách phụ nữ ở đây, cô nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây.