Tập phim bắt đầu với cảnh Anoop đang xin lỗi Meena rằng: anh không thể nhớ được chuyện gì. Meena nói: nhưng em biết mọi chuyện và không có chỗ cho sự xin lỗi giữa chúng ta, em đã chỉ có một mình và sợ rằng không còn anh nữa, em không có từ nào diễn tả được cảm xúc sau đó và bây giờ cũng thế, em không thể nói em đã hạnh phúc nhiều như thế nào để đưa anh quay lại với cuộc đời em. Bà nói về kí ức. Anoop hỏi ký ức gì? Meena nói: anh đã đưa chúng ta tới babu bazzar. Anoop cố gắng nhớ lại. Meena nói mọi thứ có thể mang đến đó, anh đã đưa em tới đó sau đám cưới của chúng ta và em đã ăn samosas và anh đã nhìn em trìu mến. Anoop nói: anh nhớ việc đi tới cửa hàng đó nhưng anh không nhớ đã đi với em. Meena nói: chuyện đó ổn thôi, nếu như anh không nhớ. Bà bảo ông đi ngủ vì đã muộn.

Ganga đi tới phòng của bà nội cùng với Sumitra, Gehna và Jagdish. Bà nội nói: cháu sẽ ở đây với bà cho đến khi nào cháu sinh. Ganga hỏi: cháu sẽ ngủ ở đâu? Bà nói: bà đã thề rằng cho đến khi nào bà nhìn thấy cháu và đứa con chưa được sinh ra của cháu thì bà sẽ ngủ trên sàn nhà. Mọi người đều sửng sốt. Jagdish nói: bà không thể làm vậy được. Bhairon và Basant cũng không thích ý kiến của bà. Basant nói, ở tuổi này mẹ không thể ngủ trên sàn nhà được. Sumitra và Gehna cố gắng thuyết phục bà đừng thực hiện lời thề đó. Bà nội nói: tôi nhất định phải hoàn thành lời thề này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà nói những người khác hãy đi về đi vì Ganga đã mệt rồi. Bà nói với y tá (người được thuê để chăm sóc cho Ganga) hãy nghỉ ngơi trong một phòng khác. Ganga xúc động ôm lấy bà. Bà nội làm cho cô nằm trên giường và bà nằm dưới sàn nhà.

Nandu đang chỉ nơi tín ngưỡng trên máy tính xách tay cho Gehna và Ganga. Basant nói với Gehna rằng ông sẽ đi ra ngoài. Ông nhìn Gehna và hỏi: Em có muốn đi học nó ở tuổi này không? Gehna nói em muốn học nó, chúng ta có thể nhìn và nghe đạo bhagans trong cái này, chúng ta cũng có thể nghe aarti của những ngôi đền nổi tiếng. Basant nói: anh sợ vì mọi người sẽ học nói và anh sẽ bị rời khỏi một mình và trở thành người thất học, anh sẽ học vào buổi tối. Gehna bảo Ganga rằng bây giờ ông rất háo hức đi học.

Ông nội hỏi: bữa sáng được chuẩn bị những gì? Anandi nói: baigan ka bharta và dal chawal vì Shiv và chú Anoop đều thích những món đó. Meena phục vụ đồ ăn, nhưng Ira nói: chị không muốn ăn nó hôm nay. Anoop nói: anh có thể ăn baigan ka bharta nhiều nhất có thể. Shiv bảo ông hãy trả một số tiền nhỏ vì đây cũng là sở thích của ông. Shiv và Anoop đưa hi fi cho những người khác. Ira nhìn họ và thấy thói quen ăn giống nhau. Sanchi đi đến và bảo Anoop chuyển sang ghế khác và nói: đây là chỗ của cháu. Ira mắng cô và bảo cô hãy ngồi ở ghế khác. Sanchi nói: con sẽ ngồi nhưng tại sao mẹ lại sợ như vậy? Ông nội bảo Anoop hãy ăn đi.

Ira nói với Sanchi rằng: mẹ đã không thoải mái. Sanchi nói chuyện này có liên quan tới Shiv. Ira bảo: Shiv và Anoop rất giống nhau và họ có thói quen ăn uống giống nhau và đều những thứ nhỏ, nó như một hình ảnh phản chiếu của Anoop và điều đó làm cho mẹ nhớ lại rằng Shiv là con trai của Anoop chứ không phải của mẹ. Điều đó làm mẹ thấy không thoải mái và không thể điều khiển được trái tim mình, nói gọi mẹ là mẹ coi mẹ như mẹ nó, mẹ đang rất buồn và phải giữ cảm xúc vì hạnh phúc của cả gia đình.

Sumitra bảo Ganga uống sữa. Ganga nói con không có thói quen nằm xuống như vậy vì vậy đó là lý do tại sao con không đói. Sumitra buồn và nói: mẹ nhớ lại những ngày cuối của con khi con chăm sóc mọi thứ, nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi, ngôi nhà không được coi như nhà nữa. Ganga nói con sẽ không đi bất cứ đâu, con sẽ chống trả lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con. Sumitra nói mẹ sẽ không để con đi đâu nữa. Bà khóc. Bà nội nghe thấy chuyện này và xúc động. Bà mắng Sumitra vì khóc trước mặt Ganga và nói cô sẽ khỏe và luôn luôn khỏe mạnh. Bà bảo Sumitra đừng làm cô ấy buồn. Bà bảo Ganga phải giữ sức khỏe, thần Devi sẽ giúp chúng ta và sẽ bảo vệ con của cháu. Bà cười cùng một chút hi vọng trong nụ cười của bà.

Tập 60b

https://www.youtube.com/watch?v=rSHoml5I-Yk

Tập phim bắt đầu với cảnh Ira đang nói với Sanchi rằng: Mẹ cần phải quên đi sự buồn rầu vì hạnh phúc của cả gia đình. Shiv nói: mẹ không nói gì nhưng con có thể cảm nhận được những gì mẹ đã trải qua, con phải giữ khoảng cách với ba ruột của mình vì con không muốn làm tổn thương mẹ, đôi khi con chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, khỏi những mối quan hệ. Anandi nói, em có thể hiểu nhưng nếu anh làm như vậy thì chúng ta sẽ mất đi tình yêu thương mỗi người, anh phải ở trước mặt họ và đảm bảo rằng chúng ta yêu mến họ, chúng ta phải ủng hộ cho ba trong cuộc đấu tranh của ông ấy được tốt. Những vấn đề đối với chúng ta là sự mạnh khỏe của ông.

Meena gọi Anoop và thấy ông đang ngủ. Bà kêu lên, Anoop giật mình tỉnh dậy. Meena bảo ông hãy thoải mái và nói rằng ông đang ở nhà. Bà đưa trà cho ông. Anoop uống trà và hỏi: có phải em đã thêm bột hạt tiêu vào trà? Meena nói đúng vậy, nó rất tốt vào mùa đông. Anoop khen trà ngon. Anoop nói: Hina cũng từng pha trà ngon như vậy, anh đã nghĩ rằng cô ấy là vợ anh nhưng mà không phải, sau đó anh đi để rằng những kẻ khủng bố đã đe dọa họ và buộc họ pahir tham gia vào cuộc chiến của chúng. Meena hỏi: có phải anh đã coi cô ấy như là vợ của mình? Anoop nói bọn anh không có quan hệ vợ chồng, anh đã bị mất trí nhớ nhưng Hina đã biết mọi chuyện, bất cứ khi nào cô ấy đến với anh cô ấy cũng đều che đầu bằng dupatta, bọn anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Anoop nói: anh thấy đau đầu. Meena nói em sẽ matxa đầu cho anh. Ông nói: tay của em … và cố gắng nhớ lại. Meena nhớ lại khoảnh khắc trong quá khứ. Anoop nói xin lỗi vì đã chạm tay bà. Meena nói: em muốn anh nhớ lại mọi chuyện. Anoop nói: tay của em rất mềm. Anoop nói: nhưng tại sao anh lại nói vậy chứ.

Jagdish bảo Ganga pha trà. Ganga nói: bà nội bảo em hãy nghỉ ngơi. Jagdish tức giận và hỏi nếu như em có thể cắt veggie sau đó thì tại sao em lại không được pha trà. Ganga nói, em sẽ bảo người khác pha trà. Jagdish nói anh không cần nữa và nói anh mang cho em một món quà, những đứa trẻ Balwadi đã gửi nó cho anh, Ganga nhìn thấy bức phác họa và rất hạnh phúc.

Sanchi mang cà phê cho Anoop và nói: thím Meena bảo cháu đưa nó cho chú. Cô hỏi: chú đang nghĩ chuyện gì à? Anoop nói không. Sanchi nói: chú không nhớ ra bất cứ chuyện gì để nói, cháu sẽ cầu nguyện cho chú lấy lại được trí nhớ của mình. Anoop nhâm nhi một ngụm trà và nói: chú đã từng uống trà tại bệnh viện Jaitsar, sau đó khen Jagdish và Ganga. Sanchi tức giận nói Jagdish đã phản bội cô và Ganga là một kẻ dối trá. Cô nói, anh ấy đã để ý tới cháu nhưng Ganga đã tính toán để cưới được anh ấy, họ đã phá nát cuộc đời cháu. Anandi đi tới và quát Sanchi. Sanchi nói, chị đã tới để bào chữa cho anh ta vì anh ta là chồng cũ của chị. Anoop bị sốc. Anandi để đồ ăn nhanh trên bàn và bỏ đi.

Anoop hỏi Meena, có phải Anandi là vợ trước của Jagdish. Meena hỏi ai đã nói với anh? Anoop nói Sanchi đã nói với ông và nói rất ngạc nhiên vì Shiv đã cưới cô ấy, và cũng rất ngạc nhiên vì Sanchi bảo Jagdish phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Meena nói Sanchi phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của mình, con bé đã cố phá hỏng cuộc đời Jagdish, những suy nghĩ của anh về Jagdish là đúng, đây là lần thứ hai kết hôn của Anandi, Shiv và Anandi đều có một cuộc sống tốt giống như chúng ta. Anoop rời đi. Meena tự hỏi khi nào ông mới lấy lại được trí nhớ.

Gehna bảo bà nội bắt đầu dùng bữa. Jagdish nói: cháu sẽ tới chỗ Ganga. Bhairon nói: ba đã nghĩ về Anoop vì anh ấy không nhớ được chuyện gì, con không thể giúp gì được cho ông ấy sao? Jagdish nói; trường hợp của ông ấy liên quan tới thần kinh. Basant nói, cháu đã điều trị cho ông ấy khi ông ấy ở Jaitsar. Jagdish nói: dường như là ông ấy đã có những chuyện rất sốc, ông ấy có thể đối mặt rất nhiều trong những năm đó, có nhiều khả năng có lợi cho trí nhớ của ông ấy. Anh gọi cho Anandi. Jagdish nói, mọi người đang bàn luận về Anoop, đôi khi chuyện đã xảy ra nếu như những chuyện cũ được tái hiện lại trước mặt một người thì sau đó ông ấy có thể sẽ lấy lại được trí nhớ, mọi người đều mong ông ấy sớm khỏe lại, bà nội bảo anh nói với em. Anandi nói đây là một ý kiến rất hay. Anandi cám ơn anh và mỉm cười. Xem tập tiếp theo tại đây