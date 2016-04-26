Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 60: Jadisk bị Shamal "tẩm xăng" đốt cùng nhà máy thuốc phiện

Sáng hôm sau, Shamal Bhai đến dinh thự nhà Singh. Anh ta nói rằng một trong các nhân viên của anh ta đã trộn thuốc phiện vào trong các loại thuốc.

Anh ta nói sẽ quan tâm tới việc học hành của Aarti cũng như các chi phí khác, anh ta cũng xin Jagdish cấp thêm đất để xây nhà kho cho nhà máy của anh ta.

Cảnh sát nói với Shiv rằng anh sẽ bị bắt vì vụ tự tử của Narendra - chồng Rasika, nhưng Vivek đã làm các thủ tục tại ngoại cho anh.

Anandi đi một mình tới chỗ của Rasika.

Rasika chối bay chối biến các cáo buộc của Anandi, cô ả liên tục đưa ra những lời lẽ chống lại Shiv.

Anandi nói với Rasika: Cô mau rút đơn kiện lại đi, bằng không tôi sẽ kéo cô ra tòa vì đã bôi nhọ tên tuổi của chồng tôi đấy cô nghe gì chưa?

Cảnh sát đưa ra lời khai của các đồng nghiệp của Shiv.

Ganga nhìn thấy Shamal đang vận chuyển chỗ thuốc phiện đến một nơi mới, vì vậy cô đã báo cho Jagdish nhanh chóng đến nơi đó.

Tập 61a

Tập phim bắt đầu với cảnh Ganga gọi Jagya đến cửa hàng thuốc phiện của Shamal. Jagya đến và sốc. Shamal mắng nhân viên và ném túi thuốc phiện vào mặt đất. Ông ta yêu cầu nhân viên của mình phải nhanh lên. Ông nhận được một cuộc gọi từ một người nào đó, nói rằng không thể gửi thuốc phiện vào bây giờ và yêu cầu anh ta phải chờ một lúc. Ông ta nói rằng :"Jaitsar MLA là con rối của tôi. Jagya là người đàn ông rất đơn giản. Anh ta không thể thoát khỏi nanh vuốt của tôi." Jagya nhớ lại cuộc gặp gỡ của anh với Shamal Bhai.

Shamal nói trên điện thoại rằng Tyagi đã làm một việc tốt trước mặt Jagya và tôi đã tha thứ cho anh ta. Jagya đã trở thành đệ tử của tôi kể từ đó. Jagya đã tin tôi hơn tin vợ của anh ta". Jagya nhớ lại lúc Ganga nghi ngờ Shamal Bhai. Jagya nói với Ganga rằng em đã đúng. Anh đã bị mù rồi.

Anandi đi đến gặp Brijesh. Brijesh nói, tôi không thể nói không với cô.. Anandi nói, ông cũng là một sĩ quan IAS như Shiv. Brijesh nói, những đã xảy ra thật đáng tiếc. Anandi hỏi anh về Rasika. Ông định nói về Rasika, sau đó chuông điện thoại của ông vang lên. Rasika gọi nhưng ông đã ngắt kết nối cuộc gọi. Ông ca ngợi Rasika và nói rằng cô ấy đã rất chăm chỉ. Anandi nói, tôi sẽ đi hỏi những người khác. Brijesh nói, Rasika là con người rất tốt. Anandi cảm ơn và đi.

Brijesh gọi Rasika. Ông nói với cô rằng mình đã gặp Anandi. Ông ca ngợi Anandi. Rasika ghen tức và cảnh báo nếu ông còn nói thêm thì sẽ giết chết Anadi. Ông liền khen ngợi cô. Rasika cười.

Jagya hỏi Ganga có nên gọi cảnh sát không. Ganga nói, không nên gọi điện thoại. Cô nói cô sẽ đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu anh không được làm bất cứ điều gì có thể làm hại mình. Jagya hứa với cô. Ganga rời khỏi.

Amol cố gắng làm Shiv vui và hát một bài hát. Shiv mỉm cười. Mọi người đều mỉm cười. Subhadra đưa bức thư cho Shiv. Shiv lần đọc thư và bị sốc. Anandi hỏi, nó là gì? Shiv nói, đó là thư tòa án triệu tập. Anh phải tham dự phiên xử đầu tiên. Mọi người đều bị sốc. Subhadra hỏi, cháu sẽ thực sự nổi bật trong các người làm chứng? Mọi người đều nhìn vào Subhadra. Subhadra nói, tất cả mọi người sẽ chết và sẽ đưa tôi chết theo. Ganga đi đến đồn cảnh sát.

Saachi nói chuyện với Vivek trên điện thoại. Anh nói với cô rằng cô sẽ phải đợi vì anh đang về. Anh hỏi cô có muốn Rakhi ngủ với cô không. Saachi nói, em sẽ ôm ảnh của anh khi ngủ. Vivek mỉm cười và ngắt kết nối cuộc gọi. Saachi nhìn vào hình ảnh đám cưới của họ. Saurabh nhắm mắt và nghĩ làm thế nào Sanchi có thể ngủ một mình mà không có mình.

Ganga thông báo cho cảnh sát. Cô thông báo Basant - người có súng trường và ông đi một cách vội vàng. Dadisaa và Gehna đang bị sốc. Shamal bảo nhân viên của mình phải nhanh lên. Jagya nghĩ, mình phải dừng việc này trước khi Ganga đến với cảnh sát. Anh chọc thủng lốp nhằm khiến bọn chúng không đi được và bị bắt bởi các trợ lý của Shamal. Shamal đang bị sốc, nhưng nở nụ cười. Ông ta nói với Jagya rằng đây không phải là nơi dành cho những người tốt.

Jagya nói, tôi đến để ngăn chặn ông và nói rằng ông đã lừa chúng tôi. Ông là một kẻ giết người. Shamal yêu cầu anh không được nói bất kì gì về mình . Jagya nói ông sẽ không thể đánh lừa tôi một lần nữa. Ông đã hành động giống người đàn ông tốt, nhưng thực sự là một con quái vật. Shamal bảo anh bình tĩnh lại. Ông ta nói, đó là công việc của tôi. Đây chỉ là công việc của tôi, nơi tôi làm ra tiền. Ông ta nói Jagya chính là đối tác của mình trong kinh doanh thuốc phiện. Jagya rất sốc.

Jagya nói với rằng anh đã sai. Shamal Bhai nói, tôi phải giết anh. Jagya nói, ông không thể rời khỏi nơi này đâu. Shamal tấn công Jagya với một cây gậy. Jagya té ngã bất tỉnh. Shamal bảo người của mình ném Jagya trong nhà máy và đốt luôn cả nhà máy. Người của Shamal tưới dầu hỏa vào Jagya.