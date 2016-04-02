Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 6, Phần 9: Sanchi "nổi điên" vì Anandi khuyên cô không nên yêu Saurab

Anandi cảm ơn Payal đã đến gặp cô. Anandi hỏi Payal về Sanchi, Payal nói rằng từ lúc chuyện ở tòa án tới giờ Sanchi không hề nói chuyện với cô. Anandi thắc mắc hỏi Payal liệu Sanchi có đang quen biết người con trai nào đó không? Payal nhớ lại lúc cô gặp Saurab và Sanchi đi cùng nhau, cô nói điều đó với Anandi, Saurab chính là bạn của Ankita, Anandi hỏi một số việc liên quan đến Saurab mà Payal biết và hỏi về nơi ở của anh ta.

Saurab đang ngồi nói chuyện với đám bạn của anh ta, Anandi đến, một người trong số đó nói rằng Anandi chính là chị dâu của Sanchi. Anandi đề nghị được nói chuyện riêng với Saurab, anh nói với bạn anh rằng sẽ liên lạc với họ sau. Saurab hỏi Anandi tại sao cô lại biết anh? Anandi nói điều đó không quan trọng, cô chỉ muốn biết là khi Sanchi ở nhà một mình có phải anh chính là người đến gặp Sanchi? Saurab nói chính Sanchi đã gọi anh đến với cô, đó là điều tự nhiên họ chỉ nói chuyện và vui vẻ với nhau một cách tự nguyện. Anandi hỏi liệu anh có ý định kết hôn với Sanchi? Saurab nói anh không có ý định kết hôn bây giờ, anh chỉ muốn phát triển sự nghiệp trước, Anh và Sanchi đơn giản chỉ là bạn bè với nhau. Anandi tức giận và nói vậy Saurab không nên thân thiết với bất kỳ ai nữa ngoài Sanchi, anh không có quyền làm Sanchi đau khổ, cô cảnh cáo anh.

Tại Jaisar, thanh tra mới đồng ý về việc xây nhà máy của Mehra vì đất đã được chuyển sang tên của ông ta, Mehra hỏi thanh tra về việc ông đã giải quyết vấn đề của dân làng chưa? Thanh tra cho biết ông có cách để đảm bảo sự an toàn của họ. Mehra cảm ơn ông và rời đi.

Tại nhà Shekhar, Anandi đang khen Amol về tài vẽ tranh của cậu nhóc, Sanchi đến và hỏi cô về chuyện của Saurab, Sanchi nói rằng Anandi nên nói chuyện với cô trước khi nói chuyện với Saurab. Anandi nói rằng Saurab không phải là người tốt, anh ta không hề có ý định kết hôn với Sanchi, anh ta chỉ xem phụ nữ như trò chơi của anh ta, vì thế mà cô quyết định đến gặp và nói chuyện với Saurab. Sanchi yêu cầu Anandi ngừng thuyết giảng, cô yêu Saurab và anh ta cũng vậy, Anandi không có quyền xen vào chuyện của họ, cô sẽ bắt người đó phải trả giá khi nói chuyện này với Anandi, Anandi ngăn cản cô lại và khuyên cô đừng nên làm thế.

Tại Jaisar, mọi người đang trên đường về nhà, họ thấy các công nhân đang làm việc tại vùng đất trống, họ hỏi người quản lý liệu có phải họ đang xây trường đại học cho làng? Người quản lý nói rằng không, đay là công trình của Mehra, ông ta đang xây dựng các nhà máy hóa chất tại đây. Mọi người sốc khi nghe thấy điều đó.

Giáo viên của Amol thông báo cho Anandi biết rằng có chuyện tốt cần thông báo, Amol nói với Anandi rằng cậu bé đã đạt giải trong kỳ thi vẽ tranh và đso là giải thưởng đầu tiên của Amol. Anandi hạnh phúc vì điều đó, cô cảm thấy tự hào về Amol rất nhiều. Giáo viên nói, Amol rất yêu quý Anandi, cậu bé đã quên đi nỗi đau của mình và trở nên tự tin hơn, Anandi hạnh phúc cảm ơn giáo viên vì sự tiến bộ vượt bậc của Amol, Amol cùng Anandi về nhà.

Dân làng đến thông báo cho bà nội về công trình xây dựng nhà máy hóa chất trên khuôn viên đất sử dụng cho trường đại học, bà nội không khỏi ngạc nhiên và nói rằng bà sẽ đến và tìm hiểu về điều đó. Gehna nói rằng nếu như Anandi không đến Udaipur thì việc này sẽ không xảy ra và trường đại học có lẽ sẽ được mở cửa ngay bây giờ. Bà nội nói bà sẽ làm mọi cách để lấy lại nó và trường đại học sẽ được xây dựng tại khu đất đó. Bhairo nói rằng dân làng nói đúng, công trình xây dựng nhà máy đó phải có sự cho phép của ai đó mới có thể tiến hành xây dựng như vậy, Mehra không thể tự mình làm được. Bà nội cho rằng đó là do thanh tra mới, chính vì thế mà anh ta không chịu trả lời về các vấn đề liên quan đến việc xây trường. Bhairo nói rằng đây sẽ là cuộc chiến rất khó khăn với làng Jaisar.

Anandi gặp bác sĩ Priya, bác sĩ nói rằng cô không biết về việc Anandi có một đứa con trai, Anandi cho biết Amol được cô nhận nuôi, cậu bé đã mang rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhân tiện Anandi hỏi về chuyện của Sanchi và nhờ sự tư vấn của bác sĩ, bác sĩ nói rằng Sanchi không hề tham gia bất kỳ buổi tư vấn nào cả. Anandi sốc và nghĩ rằng Sanchi đã một lần nữa nói dối, cô đã dùng thời gian tư vấn tâm lý để ở bên cạnh Saurab.

Tập 6b

https://www.youtube.com/watch?v=k8WvSFSmaF0

Tại dinh thự

Tập phim bắt đầu với hình ảnh người đàn ông trong làng hớt hải chạy vào dinh thự và nói có người đang cố tình chiếm đất của ông để xây nhà máy. Ông ta khóc và nói những người đó đang muốn thâu tóm toàn bộ đất đai của tổ tiên mình, và hơn thế, họ được pháp luật cho phép làm như vậy. Ông ta không biết giờ bản thân phải làm gì cả. Bà nội nói ông ta hãy bình tĩnh lại, bà nói chắc như đinh đóng cột rằng không ai có thể cướp đất cũng như ngăn không cho nước chảy vào ruộng nhà ông ta đâu. Bà nhất định sẽ ngăn chặn sự hủy hoại độc ác này, không để nó đi xa hơn nữa. Bà bảo với Bhairon sẽ đi cùng với những người trong làng.

Trên chiếc xe ô tô

Anandi đang trên đường về nhà cũng với Amol và nhớ lại những lời bác sĩ Priya nói. Cô nói Sanchi lại một lần nữa lừa dối mọi người, cô không hề đi tới bác sĩ bác sĩ tâm lý để chữa trị mà lúc đó đã đi gặp Saurabh. Amol đưa chocolate cho Anandi, Anandi bảo cậu bé hãy ăn đi, Amol nói rằng cậu bé có đủ chocolate cho tất cả mọi người. Anandi ôm lấy con.

Mehra đang nói với người quy hoạch rằng ngày đầu tiên mà công việc đã bị ngừng lại, đó không phải dấu hiệu tốt. Người quy hoạch uống ly rượu vang, ông ta tự tin nói công việc của ông là quy hoạch đất, Bhairon sẽ không thể giỏi hơn ông ta được, và ông biết cách đối phó với người dân trong làng. Ông ta trấn an người chủ của nhà máy sản xuất chất hóa học.

Tại gia đình Shiv

Shiv trở về nhà và thấy Amol nắm lấy tay Anandi khi ngủ, cô nói Shiv hãy đi thật nhẹ vì thằng bé chỉ vừa thiêm thiếp ngủ mà thôi. Shiv nói muốn ở lại đây với hai mẹ con nhưng Anandi nới anh con phải tham dự buổi họp. Shiv nói chăm sóc Amol là trách nhiệm của hai vợi chồng, cô thoáng bối rối, rồi vô cùng hạnh phúc trước hành động đẹp của chồng mình.

Tại quán rượu:

Saurabh nhớ lại lời của cảnh cáo của Anandi rằng anh ta hãy tránh xa em dâu cô, rồi hắn nói với hội bạn hắn ta lại bỏ lỡ mất một cơ hội rồi. Bạn của Saurabh giễu cợt hắn ta và nói những lời nói của Anandi thật ấn tượng và có khi chị dâu của Sanchi sẽ bắt Saurabh phải cưới cô ta thôi, Saurabh nói hắn đã phí quá nhiều thời gian vào Sanchi, hắn cần phải kết thúc câu chuyện này để những câu chuyện khác mới được mở ra tiếp. Saurabh lên kế hoạch gọi Sanchi tới bữa tiệc và trêu đùa với tình cảm của Sanchi

Tại gia đình Shiv:

Sáng ngày hôm sau khi Shiv chuẩn bị tới văn phòng, anh thấy Anandi có vẻ bất thường, Shiv hỏi cô có chuyện gì làm cô buồn phiền sao. Anandi nói nó có liên quan đến Sanchi rồi cô kể cho anh toàn bộ sự thật. Shiv rất shock khi biết chuyện. Cô không muốn mọi người trong nhà biết chuyện này, còn Shiv không biết cách gì để Sanchi có thể thấy được bản chất của tên Saurabh. Rồi anh lo lắng khi biết Anandi đã một mình đi gặp hắn ta, anh nói anh sẽ tới gặp tên lưu manh đó và cảnh cáo hắn thêm một lần nữa. Anandi nói anh hãy để cho cô 2-3 ngày để cô có thể giải quyết vấn đề này.

Tại Jaitsar

Bà nội tới gặp người quy hoạch đất cùng những người trong làng. Người quy hoạch nói, xây dựng nhà máy là điều có lợi cho tất cả mọi người trong làng. Bà nội nói, thứ mà ngôi làng này cần là điều kiện giáo dục, tại sao ông ta có thể cướp đi ngôi trường của bọn trẻ và làm ô nhiễm ngôi làng bằng những chất thải hóa học độc hại. bà nói mô hình nhà máy này cần phải được xây dựng bên ngoài ngoài làng hoặc ngoài thành phố. Người đàn ông nói ông ta hiểu được cảm xúc của bà nhưng ông sẽ không hõan dự án, nhà máy sẽ được xây dựng trong thời gian rất sớm. Ông ta chỉ làm theo sự cho phép của chính phủ, việc làm của ông ta như một bề tôi trung thành với vua vậy. Bà nội nói sẽ xem ông ta xây nhà máy kiểu gì, ông ta phải trả lời câu hỏi cho tất cả mọi người, và bà cũng sẽ đấu tranh với cả chính phủ đã cho phép ông ta xây dựng thứ giết người này. Bà nội bảo những bé gái trong làng cởi vòng tay của mình ra và đưa cho người quy hoạch. Các cô bé giận giữ tháo vòng, ném lên bàn làm việc của người đàn ông, gương mặt ông ta có chút lo sợ.

Sanchi tới gặp Saurabh, cô xin lỗi hắn ta vì Anandi đã tới gặp hắn. Saurabh nói hắn có thể đối mặt với bất kì điều gì vì cô. Hắn yêu Sanchi rất nhiều và tình cảm đó không bao giờ có thể ngưng lại. Saurabh ngon ngọt nói hắn và Sanchi là mội đôi và hai người sẽ cùng nhau trải qua tất cả. Sanchi nói chị dâu cô bảo hắn sẽ không cưới cô làm vợ, lúc này cô muốn nghe câu trả lời của Saurabh. Màn hình ngưng lại trên gương mặt bối rối hắn ta. Xem tập tiếp theo tại đây