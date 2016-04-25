Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 59: Ganga phát hiện "nhà máy sản xuất thuốc phiện" của Shamal

Tập phim bắt đầu với canh Shiv trở về nhà. Tất cả mọi người bắt đầu phản đối anh. Các phương tiện truyền thông hỏi anh về tính xác thực của những lời buộc tội của Rasika. Shiv nói đó chỉ là những lời nói dối. Anh nói rằng, Rasika buộc tội tôi sai. Đài truyền hình nói mọi thứ đều là giả. Narendra đã đến để xin lỗi tôi. Tôi không biết. Bây giờ anh ta đã chết. Anh đồng cảm với cha mẹ của Narendra và yêu cầu họ hãy làm những nghi lễ cuối cùng của Narendra.

Rasika đến bên lĩnh cữu của Narendra và nói với anh rằng Narendra đã đòi được công bằng. Cô nói rằng về mặt luật pháp Narendra đã đòi được công bằng. Bố của Narendra nói với cô rằng họ sẽ làm nghi lễ cuối cùng của Narendra ngay bây giờ và bật khóc. Đài truyền hình nói rằng Shiv đã bị đánh bại và thi thể của Narendra được đưa đi để làm nghi lễ cuối cùng. Shiv nghĩ rằng tôi không nghĩ rằng Narendra đã đòi được công bằng.

Một người phụ nữ ném dép vào Shiv.Anandi ngăn lại. Canhe sát bắt giữ người phụ nữ đó. Mọi người phản đối. Đài truyền hình nói rằng CM đã đình chỉ Shiv cho đến khi anh đưa ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội. Họ hỏi Shiv, liệu rằng tin tức đó có đúng không. Shiv im lặng. Đài truyền hình buộc anh phải trả lời. Anh trả lời rằng đúng vậy. Mội người trong nhà Shiv bị sốc. Rasika và Brijesh cười tự mãn.

Bà nội hỏi Gehna về bệnh ho của Nandu. Gehna nói rằng, thằng bé đỡ hơn rồi. Jadish hỏi bà nội rằng anh không biết tại sao Ganga lại nghi ngờ Shaml bhai. Bà nội nói rằng, thật là không tốt khi nghi ngờ ai đó. Jadish nói rằng, cháu sẽ nói để cô ấy hiểu.

Saurabh đến chỗ Saachi và bảo hô hãy làm sandwich cho họ. Saachi nói rằng, bây giờ ở nhà không có bánh mỳ. Saurabh đưa cho cô cái túi với bánh mỳ và phô mai.Saurab nói với Saachi rằng anh biết rất rõ cô và đó là lý do tại sao anh chắc chắn khiến cô phải nói đồng ý. Saurab nhắc Saachi về bữa tiệc tại trang trại. Saachi trở nên căng thẳng.

Meenu hỏi Shiv có uống trà không. Shiv từ chối. Anandi đi đến và nói rằng Amol đang ở trong phòng. Ông nội nói rằng, ta không hiểu làm sao mà CM laiị đình chỉ công tác của cháu chứ. Shiv nói rằng, ông ấy không thể giúp gì được nữa. Anoop nói rằng, ông ấy phải bảo vệ chính mình. Alok nói rằng, chúng ta nên tự hào về Shiv. Shiv đã sẵn sàng để đối mặt với các cuộc điều tra. Subhadra mở miệng và nói rằng uy tín của chúng ta đã bị mất. Bà hỏi Anandi, tại sao cô lại để Rasika nói. Mọi người đều nhìn chằm chằm bà. Subhadra nói, đám người đó bị điên hết rồi. Shiv nói rằng, không có chuyện gì có thể xảy ra với Anandi. Cháu đã ở đấy với cô ấy. Cháu rất tự hào về Anandi. Subhadra hỏi, Anandi sẽ đi cùng cháu đến bục làm chứng chứ. Ông nội mắng bà. Shiv nới rằng cháu đã sẵn sàng để đi đến bục làm chứng bởi cháu hoàn toàn vô tội.

Saurabh gọi Saachi và bảo cô mang sandwich đến. Saachi đi đến và bảo Suman đưa sandwich cho Saurabh. Suman bảo cô đưa sandwich cho Saurabh và bạn của anh ta. Saachi nhìn thấy Ankita ở đó. Ankita hỏi cô khỏe không. Saachi hỏi sao anh dám. Saachi hỏi anh gọi họ đến để sỉ nhục tôi sao. Saurabh bảo cô hãy nói bé bé thôi. Anh ta bảo cô hãy đi ra ngoài đi. Ankita cười nhạo cô.

Jadish khám cho Nandu và bảo anh hãy tránh xa các đồ lạnh. Jadish mói thuốc của Shaml Bhai đã có tác dụng. Ganga nói rằng sức khỏe Aarti đã bị hủy. Jadish nói rằng, không thể nào. Shamal bhai không thể là thành phần phi pháp được và bảo cô không được nghi ngờ ông ta nữa.

Shiv nói với mọi người trong nhà rằng anh sẽ đi điều tra. Anh lấy chìa khóa xe của Alok và nói rằng anh không thể sử dụng các phương tiện của chính phủ được nữa. Alok hỏi con có lái được không đấy. Shiv nói được. Anandi bảo anh, em sẽ lái và trở về nhà cùng anh. Hai người dời đi.

Rasika và bố chồng cô đến chỗ cảnh sát. Cô yêu cầu các thanh tra viên giúp mình. Bố của Narendra nói rằng, bị cáo của Narendra-ý nói Shiv vẫn đang được thả tự do và yêu cầu viên thanh tra hãy bắt Shiv lại. Rasika cũng yêu cầu tương tự. Thanh tra viên nói rằng, họ muốn có chứng cứ và sau đó sẽ bắt Shiv. Viên thanh tra nói rằng cán bộ bị đình chỉ là không có tội.

Shamal Bhai nói với Nandu rằng ông ta đến để gặp cậu. Nandu nói rằng, cậu khỏe. Bà nội khen thuốc của ông nhanh có tác dụng. Ganga đi đến và nói rằng thuốc của ông đã khiến Aarti gần chết. Cô giơ lọ thuốc của ông ta ra. Và nói rằng cô sẽ đã đi kiểm tra thuốc này tại phòng thí nghiệm và phát hiện trong thuốc có chứa thuốc phiện. Bà nội và Shamal đều bị sốc.

Tập 60

Tập phim bắt đầu với cảnh Ganga nói với Shamalbhai về chuyện thuốc phiện được tìm thấy trong thuốc của anh ta. Shamal hỏi: Từ đâu mà cô lại có được nó? Ganga kể lại cho anh ta mọi chuyện. Shamal cầm cái lọ và bỏ đi. Ganga bí mật theo dõi anh ta.

Shiv đi tới buổi thẩm tra. Cấp trên nói rằng họ cảm thấy rất tiếc khi phải mời anh tới đây. Ông hỏi ý kiến của Shiv về Rasika. Shiv nói rằng anh đã cố gắng cư xử chuyên nghiệp với Rasika, nhưng cô ta đã để ý và tìm cách tiếp cận anh. Cô ta cũng có đời sống hôn nhân không được trọn vẹn. Một người khác hỏi: Như vậy nghĩa là anh đã cho Rasika cơ hội để tiếp cận anh? Shiv nói: Tôi không cho cô ta cơ hội nào hết, tôi chỉ nghe cô ta tâm sự thôi.

Cấp trên tiếp tục thẩm vấn Shiv. Anh nói: Tôi không phải là người hay để ý tới những phụ nữ khác. Đối với tôi, vợ tôi chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Cấp trên nói: Chúng tôi sẽ tiến hành lấy ý kiến của các nhân viên trong văn phòng của anh.Giowf thì anh có thể ra ngoài..

Shamal trở lại Jaitsar Ayurved. Ganga theo dõi anh ta rồi trốn đi khi trông thấy một tên bảo vệ. Cô đi tới chỗ để thuốc và thấy các công nhân đang làm việc phi pháp. Cô bắt quả tang họ. Shamal gọi một người nào đó và tát anh ta.

Shamal nói về tình trạng của Aartis và hỏi: Tại sao mày lại giữ lọ thuốc phiện này trong nhà của mày? Người kia xin lỗi. Ganga ghi âm lại cuộc trò chuyện của họ. Một đoạn phim hoạt hình vang lên, Ganga nhanh chóng ngồi thụp xuống. Shamal phát hiện ra Ganga nhưng không nhìn thấy mặt cô, Ganga may mắn trốn thoát được.

Subhadra đang cầu nguyện Om Namashiva cùng với những phụ nữ khác. Họ cầu xin thần linh hãy loại bỏ những rắc rối ra khỏi cuộc sống của Shiv. Anandi và Shiv trở về nhà. Subhadra nói rằng bà đã gọi Bhagan Mandli cho Shiv và hỏi anh về cuộc thẩm vấn. Shiv bảo: Mọi chuyện vẫn ổn thưa bà. Anandi nói: Chúng ta hãy hi vọng rằng Shiv sẽ sớm được minh oan. Subhadra nói: Bà tin rằng phụ nữ thì nên ở nhà. Một người phụ nữ lên tiếng: Cô Rasika đó thực sự rất xinh đẹp, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị cô ta quyến rũ.

Những người xung quanh hỏi Shiv về sự thật khiến anh rất sốc. Anandi bắt đầu kích động: Anh ấy không có làm chuyện đó. Mọi người đến đây để thỏa mãn trí tò mò hay để làm bhagan vậy? Subhadra tức giận quát Anandi. Meena lên tiếng can ngăn cũng bị Subhadra bắt im miệng. Bà nói: Mọi người sẽ bàn tán nếu như có tin tức gì được đưa lên TV hoặc lên báo. Shiv bảo Anandi đi thôi. Subhadra xin lỗi Bhagan Mandli, họ bắt đầu hát Om Namashiva.

Ganga trở về nhà, cô nói với Jagdish rằng cô đã tới nhà máy của Shamal Bhai và kể lại mọi chuyện. Jagdish nói: Chắc là có hiểu lầm gì đó. Ganga đưa ra đoạn ghi âm nhưng điện thoại không hoạt động. Jagdish nói: Anh tin tưởng em, nhưng Shamal Bhai cũng không thể sai được. Anh hứa với em, chúng ta sẽ có hành động chống lại Shamal Bhai nếu như chúng ta tìm thấy bằng chứng. Nhưng em cũng không được đặt mình vào nguy hiểm có biết chưa?

Anandi tới phòng của Subhadra và nói: Cháu tới để xin lỗi bà. Subhadra hỏi cô: Tại sao cháu lại làm như thế? Bà đúng là bị điên khi đã thương yêu cháu. Ông nội nói: Bà tin rằng bà là một vị khách, nhưng mọi người không ai nghĩ vậy cả. Ngôi nhà này là của bà kia mà, con bé Anandi đã làm đúng. Đây không phải là một tội ác, Subhadra à, tại sao bhagan mandli lại cần thiết? Bà đừng lặp lại điều đó một lần nữa. Anandi nói: Mọi người rất cần sự hỗ trợ của bà để tiếp tục chiến đấu. Subhadra gật đầu.

Ganga đang nghĩ về cuộc đối thoại giữa Shamal với nhân viên của anh ta và những lời nói của Jagdish. Cô nghĩ: Làm thế nào để khiến Jagdish tin rằng Shamal không phải người tốt? Ai có thể giúp mình đây?