Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 56: Shiv "chạm mặt bố đẻ mình" mà không hề hay biết

Tập phim bắt đầu với cảnh Ira chắp tay xin lỗi Meena: Em làm ơn hãy tha thứ cho người chị gái này. Chúng ta có thể sống cùng nhau giống như trước đây không? Meena nắm tay Ira và nói: Em không có bất cứ phàn nàn gì về chị. Em cần tình thương, sự tin tưởng và ủng hộ của chị giống như trước. Hai người ôm nhau và khóc. Mọi người rất hạnh phúc ngoại trừ Sanchi. Ira nói với Meena: Chị rất xin lỗi em, Meena. Tại sao em lại hi sinh cho chị quá nhiều như vậy? Chị hiểu, em đã cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải rời xa đứa con mới lọt lòng của mình chỉ để cho chị được sống tiếp.

Meena nói: Chị luôn chăm sóc cho em giống như một người chị gái, và em không thể đứng yên nhìn chị đau khổ được. Em chắc chắn rằng chị sẽ thương yêu Shiv rất nhiều. Thằng bé đang ở trước mặt em, như vậy là quá đủ với em rồi. Shiv đi tới chỗ hai bà mẹ và hạnh phúc ôm lấy họ. Tất cả cùng khóc. Anandi mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ trong khi Sanchi thì rất sốc.

Ganga đang ngủ và nằm mơ thấy những kẻ phiến quân tấn công bệnh viện. Cô sợ hãi vùng dậy. Jagdish hỏi có chuyện gì vậy. Ganga nói: Em vừa nằm mơ thấy ác mộng. Jagdish đưa cho cô cốc nước để trấn an. Ganga nói cô đã ổn rồi và bảo anh đi ngủ. Sáng hôm sau, Jagdish thức giấc và thấy Ganga đang nắm tay anh nằm ngủ. Sau đó, cô tỉnh dậy và hỏi về Pasha. Jagdish nói rằng ông ấy sẽ được an toàn, quân đội đã đưa ông ấy tới Delhi để điều tra thêm. Bọn phiến quân đó đến từ nước khác và đây là vấn đề an ninh quốc gia. Ganga cầu nguyện cho Pasha sớm phục hồi trí nhớ và nói rằng cô đã sẵn sàng đi tới bệnh viện. Jagdish bảo cô hãy ở nhà nghỉ ngơi hôm nay. Ganga nói: Em đã bị nhốt trong lớp mầm non, còn anh thì phải chiến đấu với những tên phiến quân đó. Jagdish bảo hôm nay anh cũng ở nhà. Ganga mỉm cười.

Pasha đang ngồi trong nhà giam của quân đội. Một sĩ quan đi đến và đưa cho cấp trên của mình một bản báo cáo phát hiện dối trá của Pasha. Sĩ quan cao cấp đọc báo cáo và nói: Ông ta đã nói sự thật, ông ta không nhớ gì về danh tính của mình, nhưng lại có thể kích hoạt một quả bom như một chuyên gia mà người bình thường không thể làm được. Bằng cách nào đó, ông ta đã kết nối được với Udaipur. Viên sĩ quan cao cấp yêu cầu cấp dưới gọi cho cảnh sát Udaipur để hỏi thông tin về Pasha, đồng thời cho phát sóng hình ảnh của ông trên tất cả các kênh tin tức.

Ganga đang làm việc trong bếp, cô nhìn thấy lọ me để trên bàn và lén lút ăn vụng. Sumitra đi tới và rất ngạc nhiên khi thấy Ganga đang ăn me. Bà nói với Ganga: Con đang bị đau dạ dày, ăn cái này không tốt đâu. Bà đóng nắp lọ me lại. Ganga nói với Sumitra cứ lấy trà, còn cô sẽ mang bữa sáng. Ganga nghĩ rằng làm thế nào cô có thể giấu việc mình đang có thai và sẽ phải giấu đến khi nào.

Meena đang tách đậu hà lan còn ông nội thì ăn nó. Ira và Anandi mang trà đến. Họ đang xem các tin tức về cuộc tấn công của phiến quân vào bệnh viện Jaitsar. Jagdish đang trả lời phỏng vấn về vụ tấn công. Phóng viên nói rằng các tay súng đã tìm Pasha và ông ấy chỉ có ấn tượng với sông Pichola ở Udaipur. Mahi đến và nói, cháu có một tin tức lớn muốn thông báo. Ông nội tắt ti vi và hỏi tin tức đó là gì. Mahi nói: Cháu đã được chọn vào đội tuyển cricket của Rajasthan. Mọi người đều rất hạnh phúc. Anandi chúc mừng Mahi. Ira và Meena ban phước cho anh.

Shiv gọi cho Anandi và nói: Ngày mai anh sẽ tới Delhi, còn giờ em hãy tới văn phòng của anh. Chúng ta sẽ tới trại trẻ mồ côi để tìm hiểu quy trình xin nhận con nuôi. An-Sh cùng tới trại trẻ. Một phụ nữ nói với họ: Chúng tôi sẽ liên lạc với hai người sau khi đã hoàn thành các thủ tục cần thiết. Shiv nói: Được, tôi hiểu rồi. Anandi nói: Tôi muốn gặp Anuja (tên đứa trẻ bị bỏ rơi). Người phụ nữ nói: Con bé vẫn khỏe, nó là một đứa trẻ rất đáng yêu. Anandi nóng lòng muốn gặp đứa trẻ.

Jagdish đang nói chuyện điện thoại. Ganga đi tới, anh nói: Anh có chuyện muốn nói với em. Gần đây nhìn em rất căng thẳng và mắt thì có quầng thâm. Ganga nói: Em ổn mà. Jagdish nói tiếp: Anh không đùa đâu, chúng ta cần phải làm xét nghiệm cho em. Ganga vội nói: Chỉ là Kajal (?) thôi mà. Jagdish không nói gì nữa. Ganga lo lắng sự thật sẽ bị phát hiện.

Anandi bế Anuja và mỉm cười với cô nhóc. Cô nói với Shiv: Chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé này. Người phụ nữ nói: Hai người có thể nhận nuôi Anuja sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Một cặp đôi xông vào và tự xưng là ba mẹ ruột của Anuja. Mẹ của Anuja giằng lấy cô nhóc khỏi tay Anandi. An-Sh rất sốc. Tập phim kết thúc.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tập 56b

https://www.youtube.com/watch?v=vkjItvdSBZI

Tập phim bắt đầu với cảnh người viện trưởng đang nói rằng anh chị có thể nhận anuja làm con nuôi sau khi làm xong các thủ tục cần thiết. 1 cặp đôi nọ đột nhiên xuất hiện và tuyên bố họ chính là ba mẹ đẻ của Anuja. Mẹ của Anuja xin lỗi vì đã từng vứt bỏ con bé. Bố Anuja nói rằng chúng tôi chưa kết hôn và đó chính là lí do mà mẹ Anuja dồn hết mọi tức giận lên con bé. Khi chúng tôi hỏi thăm về con bé, chúng tôi đã đến và mới biết con bé đang ở đây và cầu xin viện trưởng trả lại Anuja.

Shiv nổi giận với họ và nói rằng các người đã mắc 1 sai lầm to lớn và mấy người nên xấu hổ về những hành động đó. Shiv nhờ viện trưởng gọi cho cảnh sát. Mẹ của Anuja cầu xin anh ấy và nói rằng chúng tôi vẫn chưa kết hôn và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Anandi nói với Shiv là họ đã hối hận vì những hành động của mình rồi. Viện trưởng nói chúng ta cần phải kiểm tra lại về gen di truyền của họ sau đó ta có thể trả lại đứa bé cho họ. Mẹ Anuja đồng ý kiểm tra. Viện trưởng xin lỗi và nói với Anandi rằng tôi sẽ thông báo cho cô nếu 1 đứa bé khác cần được nhận nuôi. Anandi nói rằng tôi rất vui mừng cho Anuja khi nó đã nhận được mẹ ruột của mình.

Linh Vu

Ganga nhìn vào gương và nhớ lại những lời nói của Jagya khi anh đưa cô đi kiểm tra tổng thể. Ganga nói bác sĩ đã Saheb nói mình trông có vẻ yếu. Cô ấy nghĩ cô sẽ cần uống thuốc có chất sắt và Jagya sẽ đưa cô đi lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ. Jagya đến gần Ganga và ôm cô 1 cách lãng mạn, anh nói trông cô rất đẹp. Jagya nói với Ganga rằng em là người rất hiểu anh. Trong khoảnh khắc ấy, họ trở nên gần nhau hơn. Ganga nghĩ mình đang trong thời kì mang thai, mình không thể ở gần anh ấy được. Cô yêu cầu Jagya đợi cô thêm 3- 4 ngày nữa. Jagya nói anh sẽ ngủ cạnh em, trong vòng tay của em. Những câu nói ấy khiến Ganga cảm thấy thật có lỗi...

Sumitra nhờ chú Makhan đi phân phát quần áo cho mọi người. Dadisa bảo Sumitra hãy dừng lại và yêu cầu Sumitra giữ lại cho con của Jagya. Sumitra nói: nhưng con không hi vọng Ganga sẽ có thể sinh con 1 lần nữa đâu mẹ à. Dadisa bảo Sumitra phải có niềm tin vào thần Devi và nói rất có thể Jagya và Ganga vẫn sẽ có con được, cô đừng đánh mất hi vọng như thế Sumitra. Sumitra hỏi lại, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Dadisa nói rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu ta có lòng tin vào chúng và tôi có niềm tin vào thần Devi.

Meenu đang vừa thái rau vừa xem TV. Trong khi xem, bà bỗng nhiên thấy người có tên Pasha trên kênh tin tức. Bà chạy vội vào phòng, lấy ra bức ảnh của Anoop rồi so sánh với hình ảnh Pasha trên TV. Meenu nhìn bức ảnh 1 cách ngạc nhiên.

Shiv đang đi thì điện thoại của anh rơi xuống đất. Shiv cúi xuống để nhặt nó thì cùng lúc đó Pasha đi qua và vô tình chạm vào tay Shiv như đang gián tiếp ban phước lành cho Shiv. Shiv rất ngạc nhiên. Pasha hỏi Shiv cháu có sao không? Shiv nói cháu không sao và xin lỗi. Pasha nói bác đã phải đối mătn với những thứ mà bác không thể cảm nhận được. Shiv chào người đồng nghiệp. Pasha được hộ tống đi bởi 1 sĩ quan. Meenu đối mặt với bức ảnh của Anoop khi biết chồng mình còn sống. Bà hạnh phúc đến phát khóc và nói rằng Anoop vẫn còn sống. Alok hỏi Anandi: Shiv đã đến Delhi chưa vậy con gái? Anandi nói: dạ rồi thưa ba. Ira hỏi về Meenu. Daddu nói rằng Meenu đã làm cắt hết rau khi ba về đến nhà. Anandi mang trà đến cho Mahi.

Meenu chạy đến và nói: bức ảnh này... Bà ấy vừa khóc vừa ôm lấy Daddu. Ira nói: Có chuyện gì vậy chị Meenu? Meenu nói với Daddu là Anoop vẫn còn sống. Mọi người đều rất sốc khi nghe Meenu nói vậy. Daddu nói: chuyện đó làm sao có thể xảy ra được. Thằng bé đã rời khỏi đây 25 năm về trước và nó đã trở thành 1 liệt sĩ trong trận chiến đó rồi. Meenu cho người xem bức bức hoạ của Anoop và hình ảnh người đàn ông trên báo. Mọi người đều hạnh phúc đến phát khóc. Daddu nói Anoop vẫn còn sống. Alok nói: Pasha chính là Anoop. Ira ôm chầm lấy Meenu, còn Alok thì ôm Daddu. Mahi khóc trong hạnh phúc và ôm lấy người mẹ của mình. Xem tập tiếp theo tại đây