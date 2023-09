Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 56: Shiv "chạm mặt bố đẻ mình" mà không hề hay biết

Ganga đang ngủ và nằm mơ thấy những kẻ phiến quân tấn công bệnh viện. Cô sợ hãi vùng dậy. Jagdish hỏi có chuyện gì vậy. Ganga nói: Em vừa nằm mơ thấy ác mộng. Jagdish đưa cho cô cốc nước để trấn an. Ganga nói cô đã ổn rồi và bảo anh đi ngủ. Sáng hôm sau, Jagdish thức giấc và thấy Ganga đang nắm tay anh nằm ngủ. Sau đó, cô tỉnh dậy và hỏi về Pasha. Jagdish nói rằng ông ấy sẽ được an toàn, quân đội đã đưa ông ấy tới Delhi để điều tra thêm. Bọn phiến quân đó đến từ nước khác và đây là vấn đề an ninh quốc gia. Ganga cầu nguyện cho Pasha sớm phục hồi trí nhớ và nói rằng cô đã sẵn sàng đi tới bệnh viện. Jagdish bảo cô hãy ở nhà nghỉ ngơi hôm nay. Ganga nói: Em đã bị nhốt trong lớp mầm non, còn anh thì phải chiến đấu với những tên phiến quân đó. Jagdish bảo hôm nay anh cũng ở nhà. Ganga mỉm cười.

Pasha đang ngồi trong nhà giam của quân đội. Một sĩ quan đi đến và đưa cho cấp trên của mình một bản báo cáo phát hiện dối trá của Pasha. Sĩ quan cao cấp đọc báo cáo và nói: Ông ta đã nói sự thật, ông ta không nhớ gì về danh tính của mình, nhưng lại có thể kích hoạt một quả bom như một chuyên gia mà người bình thường không thể làm được. Bằng cách nào đó, ông ta đã kết nối được với Udaipur. Viên sĩ quan cao cấp yêu cầu cấp dưới gọi cho cảnh sát Udaipur để hỏi thông tin về Pasha, đồng thời cho phát sóng hình ảnh của ông trên tất cả các kênh tin tức.

Ganga đang làm việc trong bếp, cô nhìn thấy lọ me để trên bàn và lén lút ăn vụng. Sumitra đi tới và rất ngạc nhiên khi thấy Ganga đang ăn me. Bà nói với Ganga: Con đang bị đau dạ dày, ăn cái này không tốt đâu. Bà đóng nắp lọ me lại. Ganga nói với Sumitra cứ lấy trà, còn cô sẽ mang bữa sáng. Ganga nghĩ rằng làm thế nào cô có thể giấu việc mình đang có thai và sẽ phải giấu đến khi nào.

Meena đang tách đậu hà lan còn ông nội thì ăn nó. Ira và Anandi mang trà đến. Họ đang xem các tin tức về cuộc tấn công của phiến quân vào bệnh viện Jaitsar. Jagdish đang trả lời phỏng vấn về vụ tấn công. Phóng viên nói rằng các tay súng đã tìm Pasha và ông ấy chỉ có ấn tượng với sông Pichola ở Udaipur. Mahi đến và nói, cháu có một tin tức lớn muốn thông báo. Ông nội tắt ti vi và hỏi tin tức đó là gì. Mahi nói: Cháu đã được chọn vào đội tuyển cricket của Rajasthan. Mọi người đều rất hạnh phúc. Anandi chúc mừng Mahi. Ira và Meena ban phước cho anh.