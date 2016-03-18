Tập phim bắt đầu với cảnh bọn xã hội đen đưa ra tối hậu thư cho Jagya để có được Pasha trong 15 phút nữa và cứu bệnh nhân. Ganga kêu gọi những người phụ nữ khác phải mạnh mẽ để chăm sóc trẻ em. Jagya tìm Pasha và nghĩ rằng có thể ông ấy đang bị bao vây. Ganga bắt đầu kể chuyện cho trẻ em. Jagya nhảy từ tòa nhà xuống và tìm Pasha. Cuối cùng anh nhìn thấy Pasha và giữ lấy ông ta. Anh yêu cầu ông ta đi với anh và nói nếu ông ta không đi thì họ sẽ giết chết bệnh nhân của tôi. Jagya hỏi, những tên côn đồ kia là ai?

Jagya hỏi, ông có ý gì? Pasha nói rằng tôi sẽ cứu các bệnh nhân và những đứa trẻ. Ông nói Jagya dàn xếp một cuộc nói chuyện với những tên kia và ông sẽ cứu những đứa trẻ đầu tiên.

Pasha nói họ đến từ quốc gia khác và đang tìm tôi. Pasha nói rằng ông ta đang sống với một số gia đình khác thì họ thông báo với ông ta rằng ông ta phải đi vì có một một số người lính đang tìm ông ta. Tên tôi không phải là Pasha và tôi là người Ấn Độ. Vì vậy, tôi xâm nhập vào Ấn Độ bất hợp pháp. Pasha nói: tôi không nhớ quá khứ của tôi, nhưng tương lai tôi không thể sống cuộc sống của mình nếu những người bệnh vì tôi mà chết. Ông nói rằng tôi muốn trả ơn cứu mạng của tôi. Jagya hỏi, ông sẽ đi với tôi chứ...Pasha không muốn đi.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Bhairon gọi Sumitra và nói rằng họ đang từ taxi trở về và hỏi về Jagya và Ganga. Sumitra nói rằng bà đã không nói chuyện với họ. Bhairon nói, hãy nói ai đó để xem Jagya thế nào. Sumitra nói rằng bà sẽ gọi Ram Singh kaka. Sumitra gọi Ram singh kaka. Ram singh nhận cuộc gọi và báo với bà là có một số kẻ giết người vào bệnh viện và mang theo vũ khí. Sumitra bị sốc và báo cho Bhairon. Bhairon nói bà báo cho Basant biết là ông sẽ đi đến bệnh viện và nói Basant đến đó với cảnh sát.

Những kẻ côn đồ nói các bệnh nhân hãy sẵn sàng để chết. Jagya đi vào một mình. Chúng hỏi về Pasha. Jagya nói rằng tôi đã tìm kiếm ông ta, nhưng không thể tìm thấy và nói chúng để cho tất cả mọi người đi. Ông nói họ hãy đi và tìm Pasha. Hắn nói thuộc hạ của hắn giết các bệnh nhân. Jagya hỏi, của hắn là gì? Anh yêu cầu họ thả bệnh nhân. Kẻ cầm đầu hỏi, Pasha đâu.

Jagya nói với hắn rằng anh đã gặp ông ta nhưng ông ta từ chối đi cùng với anh và đi đâu đó. Kẻ cầm đầu nói thuộc hạ của hắn tìm Pasha. Shiv nhận được cuộc gọi từ văn phòng của anh và anh nói với Anandi rằng có kẻ đang tấn công bệnh viện của Jagya và bắt tất cả mọi người làm con tin. Anandi bị sốc và gọi Sumitra. Sumitra nói điều này là đúng và khóc. Sumitra nói Anandi hãy báo cho Shiv. Shiv gọi cảnh sát và nói rằng anh sẽ đến đó. Anandi nói với bà rằng họ đang đến Jaitsar. Cô nói rằng cô sẽ thông báo cho mọi người ở nhà.

Pasha chạm mặt những tên côn đồ ở ngoài balwadi và nói Ganga nhanh chóng đưa những đứa trẻ ra ngoài. Tên cầm đầu ra lệnh cho thuộc hạ của hắn giết các bệnh nhân. Jagya hét Không. Pasha bắn hắn và nói các bệnh nhân phải mạnh mẽ lên. Kẻ cầm đầu cười. Jagya sốc. Tên cầm đầu hỏi về Pasha. Pasha nhìn nhanh và ra dấu hiệu có. Jagya thách bọn côn đồ giải thoát cho anh. Tên cầm đầu ngạc nhiên và gọi thuộc hạ của mình giết các bệnh nhân khác. Hắn hỏi, tại sao không có tiếng động gì vậy.

Pasha nói vì tôi không lắp đạn và tôi sẽ đốt lửa để giết ông. Cảnh sát đến bệnh viện. Pasha nói bọn giết người hãy bỏ vũ khí xuống nếu không ông sẽ bắn. Tên cầm đầu nói trò chơi chỉ mới bắt đầu và nói rằng bọn chúng đã gài bom ở bệnh viện. Hắn nói rằng nếu Pasha không đầu hàng thì sẽ không có ai được cứu. Jagya và Lal singh bị sốc. Tên cầm đầu cười. Pasha đầu hàng và nói rằng tôi ở trước mặt người và yêu cầu hắn ta để gỡ các quả bom. Cảnh sát đến và giết chết kẻ cầm đầu. Pasha nói rằng hắn ta đã kích hoạt quả bom. Mọi người đều bị sốc.

Tập 55b

Link youtube: https://m.youtube.com/watch?v=epr0Ohrkouk

Tập phim bắt đầu với cảnh sát đến bệnh viện và giết những tên côn đồ. Pasha nói với cảnh sát rằng kẻ cầm đầu đã kích hoạt quả bom và một khi quả bom được kích hoạt, chúng ta không thể tắt bằng điều khiển từ xa và nói rằng chúng ta phải tìm những quả bom. Cảnh sát yêu cầu mọi người dọn ra khỏi bệnh viện. Pasha nói cảnh sát cho phép ông ở lại và nói rằng tôi có thể giúp đỡ trong việc tìm những quả bom vì tôi biết những tên côn đồ vận hành quả bom như thế nào. Cảnh sát cho phép. Pasha nói rằng chúng ta chỉ có 10 phút. Mọi người lao ra.

Pasha cùng với các cảnh sát bắt đầu tìm kiếm những quả bom. Basant đến và nói với Jagya là ông đã gửi Ganga và Manna về nhà. Jagya nói anh hy vọng quả bom sẽ sớm được tìm thấy. Pasha nói, quả bom có thể được để ở đây ... Ông ta thấy quả bom và đưa nó từ mái nhà ra. Cảnh sát cho biết chỉ còn có 50 giây. Mọi người đều chờ đợi lo lắng bên ngoài bệnh viện. Pasha nhắm mắt lại và cắt dây đỏ. Họ thở dài nhẹ nhõm khi bộ đếm thời gian quả bom dừng lại và quả bom đã bị vô hiệu hóa. Cảnh sát đi ra cùng với Pasha và nói với cấp trên của mình rằng người đàn ông này đã vô hiệu hóa quả bom. Jagya nắm tay và cảm ơn ông vì những công lao của ông. Pasha nói rằng anh đã ban ân huệ cho tôi bằng cách cứu cuộc sống của tôi. Họ ôm nhau. Basant gọi cho Bhairon và nói mọi thứ đã ổn.

Jagya trở về nhà và nói với Dadisa về các cuộc tấn công. Dadisa nói thần Devi đã cứu tất cả mọi người. Sumitra nói Shiv đã gọi cảnh sát và đưa họ đến bệnh viện. Dadisa nói Anandi và Shiv đang đến, nhưng bà yêu cầu họ không đến nữa. Sumitra nói Jagya đi nghỉ ngơi cùng với Ganga và Mannu. Daddu nói: Shiv đáng lẽ lúc này nên gọi cho chúng ta. Alok nói rằng có thể nó đang bận. Ira nói rằng chúng ta phải lo lắng về Shiv và Anandi. Shiv và Anandi trở về. Ira hỏi anh có ổn không? Shiv nói có thưa mẹ. Shiv nói chúng con trở về vì Dadisa gọi cho và nói rằng mọi thứ đã ổn rồi. Alok và Meenu nói cảm ơn thần linh. Daddu nói rằng ông sẽ gọi Jaitsar. Anandi nói ông hãy gọi Dadisaa. Daddu gọi Dadisaa. Họ chào nhau và Daddu nói Anandi và Shiv đã nói với ông về sự bình yên ở Jaitsar. Dadisaa cảm ơn thần Devisaa đã mang đến cho mọi người sự an toàn. Dadisaa hỏi về Ira. Daddu nói ông sẽ nói Ira gọi cho bà vào ngày mai. Daddu chuyển cuộc gọi cho Anandi. Dadisaa nói Anandi rằng khi bà hỏi về Ira, Daddu có vẻ lo lắng. Anandi nói mọi thứ đều tốt đẹp.

Sumitra hỏi, mọi thứ ở đó ổn phải không? Dadisaa nói có. Sumitra nói bà uống sữa. Dadisaa nghĩ Ira có vẻ đang lo lắng và họ đang giấu điều gì đó. Dadisaa nói rằng bà cảm thấy Anandi đang giấu điều gì đó. Sumitra nói rằng chúng ta nên tự hào về cô. Dadisaa cảm thấy lo lắng cho Anandi. Sumitra nói bà sẽ nói chuyện với cô. Daddu nói rằng chúng ta nên nói chuyện với Ira vì chúng ta không thể nhìn bà bị căng thảng như vầy được. Và Meenu bị tổn thương vì Ira không nói chuyện với bà. Alok nói Ira không muốn nghe. Anandi nói rằng Ira dang bị chấn động và cần thời gian để vượt qua điều này. Cô nói giống như Shiv trước kia vậy. Daddu nói Anandi đúng, chúng ta phải chờ đợi đến khi thời gian chữa lành mọi sự. Ông nói rằng có một mối quan hệ sâu sắc giữa Ira và Meenu và họ không thể ở cách xa nhau một thời gian dài.

Ira nhớ lại những quan tâm của Meenu dành cho Shiv và nghĩ Meenu có thể đã cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy con trai của mình trong lòng người khác nhưng bà vẫn sống những năm qua với sự kiên nhẫn. Bà nhớ lại những lời nói của Meenu và Alok. Bà nói rằng tất cả mọi thứ đang bị rối tung lên. Tôi nên cảm ơn Meenu nhưng thay vào đó tôi lại trách móc cô ấy. Tôi nghĩ mình phải xin lỗi Meenu. Daddu nói Ira phải hiểu rằng không có gì thay đổi và bà nên yêu Meenu thậm chí nhiều hơn bây giờ.

Meenu đến và nói bà đến để lấy nước. Anandi nói rằng cô sẽ mang nước đến. Ira đến, Saachi nói, nếu mẹ cần gì mẹ nên hỏi con. Ira nói không ai có thể cho bà những gì bà muốn. Bà nói bà mất thời gian dài để vượt qua điều này. Bà cầm tay Meenu và xin lỗi, bà nói xin hãy tha thứ cho người chị gái này của em. Bà hỏi, chúng ta có thể sống như trước đây được không. Meenu nắm tay bà và nói rằng em cần tình yêu, niềm tin và sự hỗ trợ của chị như trước đây. Họ ôm nhau và lau nước mắt cho nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc ngoại trừ Saachi. Xem tập tiếp theo tại đây