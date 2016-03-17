Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 54: Jagdisk bị chĩa súng vào đầu vì "bao che cho bố đẻ của Shiv"

Ông chủ nói với những người đầy tớ rằng họ phải thực hiện yêu cầu của ông ta và nói nếu lần này thất bại thì họ sẽ bị trừng trị bằng cái chết. Ông ta giết 1 người đầy tớ và yêu cầu những người đầy tớ khác sẵn sàng cho việc tấn công bệnh viện vào ngày mai để giết Pasha

Tập này bắt đầu với việc Mahi nói với Shiv rằng Mahi đã mang kem cho tất cả mọi người rồi và bảo Shiv hãy mang xem cho Ira. Shiv nói với Mahi rằng anh ấy biết tại sao Mahi lại làm thế và Shiv nói rằng anh ấy ổn mà. Mahi nói rằng anh ấy muốn tất cả trở về như trước kia và muốn Shiv trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy như ngày trước, mọi người trong gia đình đều dựa vào Shiv. Mahi nói: “ Anh là Shiv anh trai của em, nguồn cảm hứng của em, em hy vọng rằng mọi người yêu thương nhau, nếu có ai trong chúng ta thay đổi thì gia đình sẽ bị tan vỡ”. Mahi muốn Shiv giúp gia đình trở nên đoàn kết hơn. Shiv nói rằng anh ấy không cho phép gia đình mình bị tan vỡ và sau đó ôm Mahi.

Sanchi chuẩn bị trà trong bếp. Anandi nói với Sanchi rằng cô ấy đang pha trà cho tất cả mọi người, Sanchi nói cô ấy đang pha trà cho mẹ cô ấy và bảo Anandi pha trà cho mẹ chồng Anandi đi. Anandi nói rằng cô ấy đang làm cho mẹ nói chuyện với tất cả mọi người nhưng Sanchi lại đang chia rẽ, Sanchi nói rằng cô ấy đang chăm sóc mẹ ruột của cô ấy. Anandi nói: “ Em đã không hành xử giống như một người con gái ruột”. Sanchi chế nhạo Anandi và nói rằng Anandi không phải một người con dâu tốt, Anandi cảm thông về phía choti maa

Basant nói với Bhairov rằng họ sẽ gặp người thương gia kia sau khi đến ngân hang. Dadisaa nói có thể các con không thể giải quyết chuyện này một mình được. Dadisa nói rằng bà muốn đi đến Pandit với Bhairov. Bhirov hỏi tại sao thì Dadisa nói rằng bà muốn biết xem có cách nào giúp Ganga có thai không. Bhairov nói rằng Gâng rất yếu thậm chí bác sĩ cũng không thể làm gì. Dadisa thể hiện niềm tin vào Pandit và nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Sumitra và Basant bảo Bhairov đi và Bhairov đồng ý

Daddu hỏi về bữa trưa. Anandi trả lời đó là dành cho Shiv vì anh ấy nói sẽ đi làm sớm. Shiv đến và Mennu đưa bữa trưa cho Shiv. Shiv hỏi rằng anh ấy có thể dùng bữa sáng với mọi người ở nhà. Meenu cười và đưa anh ấy đến bàn ăn. Tất cả mọi người cười nhìn Shiv trở lại bình thường, Daddu bảo mọi người ăn sáng đi và tất cả đều cười.

Sanchi gặp bạn bè của cô ấy và nói chuyện rất hợp với Saurav. Saurav nói rằng anh ấy giỏi coi bói và đề nghị Sanchi thử. Sanchi đưa tay cho anh ấy. Saurav nói rằng chỉ tay của Sanchi nói lên rằng ai đó đã làm tổn thương cô, trái tim của cô đã tan vỡ. Sanchi nói rằng điều này tất cả mọi người đều biết. Saurav nói cuộc sống của Sanchi sẽ thay đổi, tình yêu, sự lãng mạn và sự đam mê sẽ đến với cuộc sống của Sanchi và Sanchi sẽ lại yêu them lần nữa. Sanchi nói rằng cô ấy sẽ tránh xa người đó. Saurav nói rằng Sanchi không thể chống lại số phận vì người sẽ tiến vào cuộc sống của cô. Sanchi hỏi đó là ai. Saurav nói với cô ấy người đó là anh ta. Cả 2 người nhìn nhau

Dadaji đợi Bhairov và nói Nandu sau khi vẽ xong phải lau sàn đi. Dadisa nói rằng em gái cháu bò trên sàn và có thể sẽ ăn màu đấy. Nandu nói thằng bé sẽ lau sạch sàn nhà. Nandu xin tiền và Dadisa đưa cho Nandu. Bhairov đến và bảo Dadisa đi thôi

Anandi đến gần Ira và nói rằng Chanda đã đến và hỏi về mấy bộ quần áo. Cô ấy nói rằng Sanchi không uống thuốc mà cô ấy đưa cho. Ira nhớ lại những lời cay độc của Sanchi và nói rằng Sanchi rất đúng khi không uống thuốc vởi vì nó không cần thiết. Anandi nói rằng việc đó là rất cần thiết. Ira nói rằn Anandi mới cần thuốc vì Anandi đã nghi ngờ về thân phận của Shiv và không nói cho Ira biết. Anandi nói rằng cô ấy không nói cho Ira biết vì cô ấy không chắc chắn về điều đó. Ira nói rằng Anandi có thể đã chứng minh được rằng cô không phải con dâu mà là con gái. Anandi bắt đầu khóc và nghĩ rằng cô ấy muốn Ira không bị tổn thương và đó là lý do vì sau Anandi không nói

Tập 54b

https://www.youtube.com/watch?v=EQbJw7k6_Js

Tập phim bắt đầu với việc thím Mena bảo A gọi điện cho Shiv hỏi liệu shiv có đi ăn trưa không. A nói rằng Shiv rất bận và nói tất cả chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài. Ông nội nói tất cả mọi người sẽ đi ăn ở ngoài sau, còn bây giờ A nên đi ăn với Shiv. Ông nói Shiv nên quen với sự giận dữ của Ira. A đồng ý đi ăn với sự thuyết phục của Mena. Một bọn côn đồ đi vào bệnh viện và đập phá bệnh viện Ganga đến để kiểm tra cửa balwadi và rất bất ngờ khi nhìn thấy bọn người đó. Chúng nhốt Ganga cùng với những người phụ nữ khác và lũ trẻ. Họ tìm kiếm pasha nhưng pasha trốn khỏi ánh mắt nhăm hiểm của chúng. J nghe thấy giọng nói và đi đến. Mọi người thông báo cho J về vụ tấn công trong bệnh viện. Nhưng tên côn đồ yêu cầu J đừng có cố tỏ ra thông minh và bảo anh hãy làm theo họ.

Bà nội nói Panditji sẽ nói sau khi tìm kiếm ở kundli. Trong khi họ cố gắng để quay lại thì xe jeep không thể khởi động được. Bà nội nói rằng trái tim bà đang có điềm báo. J yêu cầu những tên côn đồ đừng làm gì đến những bệnh nhân. Tên đứng đầu đánh tên đó và nói với J rằng họ đang tìm Pasha. J nói rằng không có ai tên như vậy ở đây. Tên cầm đầu bảo J đưa Pasha cho chúng và chúng sẽ rời đi mà không làm phiền đến ai. Anh ta đưa ảnh của Pasha ra. J rất sốc khi nhìn thấy hình của pasha và không hiểu tại sao mà bọn chúng lại đang truy tìm ông ấy. J bảo họ đi đi bởi anh không biết người đó. Bọn côn đồ đưa vũ khí ra và trói J lại. J từ chối nói về pasha và hỏi tên cầm đầu tại sao họ muốn tìm pasha. Tên cầm đầu bảo J hãy nói đi nếu không ông ta sẽ hỏi bệnh nhân. J nói pasha không ở đây. Ông ấy đã ở đây nhưng đã đi khỏi đây ngày hôm qua. Tên cầm đầu bảo những người đàn ông còn lại đi hỏi bệnh nhân và y tá về pasha.

Shiv yêu cầu người trợ lý của mình phục vụ bữa ăn người trợ lý nói bữa ăn chưa được mang đến. A đến và nói em đến đây để cùng anh ra ngoài ăn trưa nhưng Shiv nói anh không thể rời khỏi văn phòng vào lúc này. A thuyết phục anh đây là giờ nghỉ trưa nên chúng ta có thể đi. Shiv cười và đồng ý. Ganga yêu cầu người giúp việc đưa điện thoại của họ để gọi điện cho cảnh sát nhưng họ nói họ quên điện thoại. Nhưng tên côn đồ đi vào phòng tắm để tìm pasha nhưng ông đã trốn đi. Một bệnh nhân nhận ra pasha và nói rằng anh vừa nhìn thấy ông ấy. Anh ta thề rằng đã nhìn thấy pasha. Tên cầm đầu nói vời J rằng điều đó có nghĩa là mày đã nói dối và tát J. Những tên côn đồ nói có thể pasha đã trốn thoát. Nhưng tên cầm đầu nói điều đó là không thể ông ta chỉ ở quanh bệnh viện thôi.

A và shiv đến nhà hàng. A nói đấy sẽ là kỷ niệm. Shiv nói nếu cô ở với anh thì địa điểm nào cũng sẽ trở nên đặc biệt. Bhairov kiểm tra xe Jeep. Bà nội yêu cầu ông gọi cho J. Những tên côn đồ đã thu điện thoại của J và những người khác. Shiv cảm ơn A vì đã chăm sóc anh. S và A rất hạnh phúc khi ngồi xem ca nhạc. A bảo shiv hãy tham gia. S và A tham gia nhảy. Tên cầm đầu yêu cầu cởi trói tay cho J và bảo J đưa pasha ra. Ông ta nói nếu J không đưa pasha ra trong vòng 15 phút nữa thì từng bệnh nhân sẽ bị giết. Ganga và Lal singh rất sốc. Xem tập tiếp theo tại đây