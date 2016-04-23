Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 53: Sumitra và Bhairon đi Mỹ và "không bao giờ trở lại"

Saurabh đang nói chuyện trên điện thoại về các cô gái. Rakhi tới đó, Saurabh liền ngắt cuộc gọi. Rakhi hỏi: sao anh lại ở đây? Saurabh nói: Anh muốn mọi thứ được yên bình và hạnh phúc như trước đây. Rakhi bảo anh ta hãy hiểu và biết duy trì danh dự cho gia đình . Saurabh tức giận nhìn Rakhi, cô bỏ đi.

Tập phim bắt đầu với cảnh Rasika đang mắng chồng của mình. Chồng cô nói: Anh xin lỗi. Cô hỏi: Anh có mang áo cho em không đấy? Anh nói có và đưa cho cô tấm vé. Rasika nói: Đi thôi. Narendra hỏi: Em đã nói cho sếp biết là em đi ra ngoài chưa? Cô nói: Bản thân em đã là chủ rồi.

Sumitra đang sắp xếp đồ đạc của mình. Ganga đi tới và muốn được giúp đỡ bà. Sumitra đồng ý, bà gọi điện cho Anandi. Subhadra nhấc máy, sau đó lại ngắt cuộc gọi và nói Sumitra đã nhầm số. Sumitra nói với Ganga rằng số này bị sai, và bà gọi vào di động của Anandi. Cô nói: Mọi người ở đây vẫn khỏe mẹ ạ. Sumitra hỏi: Số điện thoại cố định của nhà bên đó đã bị thay đổi rồi sao? Mẹ gọi nhưng không được. Anandi ngạc nhiên nói: Dạ không. Sumitra kể lại cho cô nghe và nói: Sắp tới mẹ và ba của con sẽ qua Mỹ. Ba mẹ tới để giúp Badi Maasi (bà Elder) và Kishore Bhaisa. Mẹ không muốn, nhưng vẫn phải đi con gái à. Anandi hỏi: Khi nào thì ba mẹ quay về? Sumitra đáp: Phải mất một vài tháng nữa. Mẹ rất muốn được gặp con. Anandi dặn bà hãy tự chăm sóc mình.

Saurabh đi tới chỗ của mẹ và hỏi về Sanchi. Bà nói: Con bé đang ở trong bếp. Saurabh đi vào, Sanchi đang làm lassi. Anh ta đến chỗ Sanchi và nói: Em đã chuẩn bị nó trước khi anh yêu cầu sao? Nói rồi anh ta tiến sát vào người cô. Sanchi bắt đầu khó chịu: Chúng ta đều ở đây vì ba và mẹ. Anh đừng quên tôi chính là vợ của anh trai anh, hãy chấp nhận sự thật đó đi. Saurabh nói: Thời gian sẽ trả lời chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ thì em hãy phục vụ lassi cho anh đi. Sanchi đưa cho anh ta rồi giận dữ đi khỏi.

Subhadra khen ngợi Achaar mà Ira làm, Ira mỉm cười và đi lấy một thứ gì đó. Amol đang chơi bóng với ông nội thì điện thoại đổ chuông, ông đi nghe máy. Quả bóng chẳng may rơi vào đĩa của Subhadra, bà nổi giận, nhặt mấy trái ớt xanh và ép Amol ăn. Cậu bé thét lên: Không! Anandi đi tới và ngăn Subhadra lại, bà bị sốc.

Anandi sửng sốt hỏi: Bà đang làm cái gì thế? Subhadra nói: Thằng bé này thật cứng đầu. Anandi tới chỗ Amol và nói: Nó không cố ý làm điều gì cả thưa bà. Nhưng bà làm ơn đừng đe dọa con trai của cháu nữa. Rồi cô kiềm chế lại và xin lỗi Subhadra. Bà nói: Cháu đã sỉ nhục ta quá nhiều vì thằng con nuôi này rồi. Anandi rất sốc. Subhadra chạy vào nhà và khóc, bà phàn nàn với ông nội rằng Anandi đã xúc phạm bà. Bà tấm tức nói: Tôi phải đi thôi, tôi không thể ở đây được nữa. Mọi người sốc. Ira hỏi: Có chuyện gì xảy ra vậy cô? Subhadra bịa ra mọi chuyện và kể cho cả nhà nghe.

Subhadra nói rằng Anandi đã xúc phạm bà. Anandi đi tới và rất ngỡ ngàng khi biết bà ta đang bịa đặt mọi chuyện. Cô nói: Bà có thể đã ép được Amol ăn ớt nếu như cháu không tới đó kịp lúc. Sau đó cô xin lỗi Subhadra. Bà đi vào bên trong. Amol kể với mọi người: Bà Subhadra đã ép cháu ăn ớt xanh và bà ấy cũng đe dọa mẹ cháu nữa. Ông nội rất sốc, ông nói với Anandi: Mọi người đều biết Subhadra là người có lỗi, sao cháu lại phải xin lỗi bà ấy?

Tập 53a

Tập phim bắt đầu với cảnh Shiv nói với Anandi rằng họ sẽ làm cho bà Subhadra hiểu ra. Anandi lo lắng nói: Bà ấy sẽ không nghe chúng ta đâu. Shiv chuyển hướng quan tâm tới Amol, cậu bé nói: Con lúc nào cũng tôn trọng bà, nhưng bà cứ đối xử khắt khe với con.

Bà nội đưa cho Sumitra sợi dây linh thiêng và dặn cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bà cũng dặn Bhairon phải chăm sóc cho Sumitra. Sumitra bảo bà đừng quá lo lắng. Bà nội lấy hộp thức ăn và bảo Sumitra cầm lấy. Bhairon nói: Đồ ăn không được phép mang theo đâu mẹ ơi. Chúng con sẽ nhận được thức ăn khi ở trên máy bay. Bà nội nói: Sao lại như vậy? Đồ ăn thì nên được làm ở nhà chứ. Basant bảo Bhairon cứ cầm theo. Anandi đến và nói với Bhairon: ba hãy mang khoai tây và Zeera.

Mọi người rất vui, Anandi tới ôm họ. Bà nội ban phước cho Amol và cậu bé mỉm cười. Anandi ôm bà. Shiv nhìn chỗ đồ ăn và nói: Bà ơi, bà đừng có đóng gói cả sữa nhé. Bà nội mắng Shiv vì anh đã trêu bà. Mọi người bật cười. Basant bảo Bhairon không cần lo lắng. Bhairon dặn Jagdish hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm mới là một MLA. Jagdish nói: dạ được thưa ba. Sumitra và Bhairon chào mọi người rồi lên xe để đi tới sân bay. Shiv nói: Anandi à, mình nên đi thôi. Anandi bảo: chúng ta sẽ đi sau một lúc nữa. Cô ôm bà nội rồi tất cả cùng rời đi.

Anandi trở về nhà và thấy Subhadra đang cầu nguyện. Amol tặng hoa hồng cho Subhadra và xin lỗi bà. Anandi cũng nói lời xin lỗi. Subhadra hỏi: Tôi là ai? Anandi và Amol xin lỗi bà một lần nữa rồi hai mẹ con rời đi. Subhadra cầm bông hoa và mỉm cười. Anandi và Amol nhìn bà vui vẻ.

Shiv đang làm việc trên laptop. Anandi hỏi: Sao anh lại làm việc này? Lẽ ra PA của anh nên làm nó. Shiv bảo: Rasika có cách hành xử rất lạ lùng vì đời sống hôn nhân của cô ấy. Anandi nói: Em có thể hiểu mà. Gia đình của em thì luôn ủng hộ cho em. Shiv bảo: Công việc chính là đau khổ và anh không thể thỏa hiệp với nó. Anandi nói: Mẹ bảo anh đi nghỉ đấy. Shiv bảo: Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Anandi mỉm cười và nằm xuống giường.

Shamer Bhai đến dinh thự nhà Singh, Jagdish chào đón ông. Shamer nói: Tôi đến để gặp Maaji. Jagdish đưa ông tới phòng của bà nội, anh nói: Tôi muốn bà của tôi thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Shamer nói: Bà ấy sẽ làm được điều đó khi bà ấy muốn như vậy. Chỉ có bà ấy mới giúp được chính mình thôi.

Shamer bảo bà nội hãy nhớ lại những gì đang làm phiền bà. Bà nội nói: Tôi không thể nào quên được. Shamer nói: Bà đã ngăn không cho Ajay làm chuyện sai trái, đó là việc tốt mà. Jagdish và Ganga đứng ngoài nghe. Shamer nói tiếp: Giờ thì hãy hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Bà nội làm theo và nói: Tôi đã thấy bình yên hơn rồi. Shamer nói: Tốt lắm, tôi sẽ đưa bà đến một nơi mà bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình. Bà nội đồng ý. Shamer nói tiếp: Nỗi sợ của bà sẽ mãi mãi biến mất. Và ông mỉm cười. Xem tập tiếp theo tại đây