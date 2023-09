An đi tới và mời Ira ăn tối. Sa bảo An không phải lo cho bà vì cô sẽ chăm sóc cho mẹ mình. An rời đi. Ira cảm thấy thương cho An và nói rằng bà đang cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng trái tim bà lại không cho phép bà được gặp bất cứ ai. Sa đổ lỗi cho An và nói chị ta phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của gia đình, chị ta gần gũi mẹ Choti hơn mẹ kể từ khi chị ta đến. Cô bảo Ira hãy ăn đi. Sa bảo bà không được cho những người khác cơ hội lấy mất quyền của bà. Cô khiêu khích bà chống lại An. Cô nói An đang cố gắng cho mọi người thấy hình ảnh tốt đẹp của chị ta, mọi người ai cũng khen ngợi mẹ Choti và nói về sự hi sinh của thím ấy. Nhưng bà là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về đứa con đã mất của bà. Cô bảo bà hãy giữ ngôi nhà bằng sự lớn tuổi trong nhà và thể hiện sự tức giận với mọi người.

Những kẻ đâm thuê chém mướn tới bệnh viện tìm Pasha. Hắn nhìn trộm qua cánh cửa và thấy Ga. Hắn nói với cô rằng Vishnu gửi hắn tới làm việc tại khu nam giới. Ga lưỡng lự đồng ý và bảo hăn slaays nước cho bệnh nhân. Hắn đã thành công trong việc tìm ra Pasha. Hắn ta gọi cho ông chủ báo rằng hắn đã tìm thấy Pasha. Ông chủ bảo hắn hãy giết Pasha.

Ông nội hỏi về Ira. An nói rằng bà từ chối đi ra và nói rằng cô sẽ phục vụ đồ ăn cho bà trong phòng bà. Ira và Sa đi tới và ngồi vào bàn ăn. Sa lấy chiếc đĩa từ An và phục vụ cho Ira. Alok và Me nhìn Ira. Ông nội cố gắng làm cho Ira cười và nói đùa. Ông nhớ lại bữa ăn trong quân đội người ta thường chuẩn bị đĩa baigan.. Mọi người đều cười ngoại trừ Ira và Sh. Ông nội cười.

Những kẻ đâm thuê chém mướn mặc đồng phục của khu nam giới tới chỗ Pasha và ngắm mục tiêu súng ngắn hoặc súng trường lên Pasha trong khi ông đang ngủ. Hắn ta định bóp cò nhưng lại dừng lại vì có một y tá đi tới hỏi hắn đang làm gì vì hắn được đề nghị đi lấy nước bởi Ga. Hắn ta xin phép. Y tá bảo hắn hãy đưa nước cho bệnh nhân và cô sẽ chăm sóc cho Pasha. Sa ra hiệu cho Ira ăn thức ăn. Ira lăc hộp muối nhưng không có muối. An nói cô sẽ đi lấy. Me cũng nói bà sẽ đi lấy. Ira nói bà ấy không muốn sở thích của bà và nói bà ấy không thể chịu đựng được những sở thích khác của bà. Ira rời đi sau khi mắng nhiếc Me. Me rơi nước mắt. Alok thay mặt Ira xin lỗi bà. Mọi người nhìn rất căng thẳng