Tập phim bắt đầu với cảnh y tá đang băng bó chân của Pasha. Ja hỏi ông đã đi đâu? Pasha nói ông nghĩ đi ra vườn nhưng lại bị trượt chân từ trên ghế đẩu. Ja nói: ông không bị gãy xương và chỉ bị chuột rút thôi. Pasha nói: tôi không thể đi vào ngày mai được. Ja nói: không, chờ cho đên skhi nào ông khỏe lại. Y ta đến và nói với Ja rằng Bhairon và Basant đến. Ja rời đi, Pasha nghĩ ông phải làm gì đó để được ở lại bệnh viện. Ja hỏi Bhairon và Basant mục đích của họ sau cuộc đi thăm.

Bhairon hỏi về Ga, Ja nói cô đang trông bọn trẻ trong khu trẻ em . Bhairon bắt đầu cuộc nói chuyện và bảo Basant tiếp tục. Basant nói đây có thể là một giải pháp cho hạnh phúc của con giống như con đã tìm thấy giải pháp cho vấn đề của Ga. Ja đánh giá cao về họ và nói dạ con của Ga rất yếu và họ không thể nghĩ về IVF. Anh nói có một cách nhưng chúng ta không thể tiếp tục và nói về người thay thế, với cách đó anh và Ga có thể trở thành bố mẹ. Anh giải thích về việc người mẹ mang thai hộ, người có thể chăm sóc cho con của họ. Anh nói mọi người đều có thể thay thế. Bhairon nói chúng ta nên nói chuyện với mẹ. Basant cũng nghĩ phải nói chuyện với bà nội.

An đi tới và mời Ira ăn tối. Sa bảo An không phải lo cho bà vì cô sẽ chăm sóc cho mẹ mình. An rời đi. Ira cảm thấy thương cho An và nói rằng bà đang cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng trái tim bà lại không cho phép bà được gặp bất cứ ai. Sa đổ lỗi cho An và nói chị ta phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của gia đình, chị ta gần gũi mẹ Choti hơn mẹ kể từ khi chị ta đến. Cô bảo Ira hãy ăn đi. Sa bảo bà không được cho những người khác cơ hội lấy mất quyền của bà. Cô khiêu khích bà chống lại An. Cô nói An đang cố gắng cho mọi người thấy hình ảnh tốt đẹp của chị ta, mọi người ai cũng khen ngợi mẹ Choti và nói về sự hi sinh của thím ấy. Nhưng bà là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về đứa con đã mất của bà. Cô bảo bà hãy giữ ngôi nhà bằng sự lớn tuổi trong nhà và thể hiện sự tức giận với mọi người.

Những kẻ đâm thuê chém mướn tới bệnh viện tìm Pasha. Hắn nhìn trộm qua cánh cửa và thấy Ga. Hắn nói với cô rằng Vishnu gửi hắn tới làm việc tại khu nam giới. Ga lưỡng lự đồng ý và bảo hăn slaays nước cho bệnh nhân. Hắn đã thành công trong việc tìm ra Pasha. Hắn ta gọi cho ông chủ báo rằng hắn đã tìm thấy Pasha. Ông chủ bảo hắn hãy giết Pasha.

Ông nội hỏi về Ira. An nói rằng bà từ chối đi ra và nói rằng cô sẽ phục vụ đồ ăn cho bà trong phòng bà. Ira và Sa đi tới và ngồi vào bàn ăn. Sa lấy chiếc đĩa từ An và phục vụ cho Ira. Alok và Me nhìn Ira. Ông nội cố gắng làm cho Ira cười và nói đùa. Ông nhớ lại bữa ăn trong quân đội người ta thường chuẩn bị đĩa baigan.. Mọi người đều cười ngoại trừ Ira và Sh. Ông nội cười.

Những kẻ đâm thuê chém mướn mặc đồng phục của khu nam giới tới chỗ Pasha và ngắm mục tiêu súng ngắn hoặc súng trường lên Pasha trong khi ông đang ngủ. Hắn ta định bóp cò nhưng lại dừng lại vì có một y tá đi tới hỏi hắn đang làm gì vì hắn được đề nghị đi lấy nước bởi Ga. Hắn ta xin phép. Y tá bảo hắn hãy đưa nước cho bệnh nhân và cô sẽ chăm sóc cho Pasha. Sa ra hiệu cho Ira ăn thức ăn. Ira lăc hộp muối nhưng không có muối. An nói cô sẽ đi lấy. Me cũng nói bà sẽ đi lấy. Ira nói bà ấy không muốn sở thích của bà và nói bà ấy không thể chịu đựng được những sở thích khác của bà. Ira rời đi sau khi mắng nhiếc Me. Me rơi nước mắt. Alok thay mặt Ira xin lỗi bà. Mọi người nhìn rất căng thẳng

Tập 53b

https://www.youtube.com/watch?v=wH2Wpx90h8o

Tập phim bắt đầu với việc tên ám sát đội lốt y tá đến để giết chết Pasha, hắn ta nhắm khẩu súng vào ông nhưng không thực hiện được, hắn hoảng hốt khi nghe có tiếng động bên ngoài, hắn vội vàng đi ra xem và va chạm phải Lal Singh. Lal Singh thấy hắn là người lạ nên hỏi tên, hắn ta nói rằng mình là em trai của Vishnu Raiju, Lal Singh thắc mắc về cái tên đó trong lúc đó tên ám sát nhanh chóng rời đi. Lal Singh đến hỏi Ganga để tìm Jagdish, Ganga cho biết Jagdish đang đi kiểm tra các phòng, sẵn tiện Lal Singh hỏi về Raiji theo như anh biết thì ông ta không hề có anh trai, Ganga nói rằng có thể đó là anh em họ của Vishnu.

Lúc đó tên ám sát gọi cho tên chủ mưu rằng ông đã sắp giết được Pasha nhưng khẩu sứng lại bị kẹt vào phút cuối nên hắn không thực hiện được. Tên chủ mưu ra lệnh phải tìm mọi cách để thủ tiêu Pasha, hắn đã trả lương cho ông để thực hiện nhiệm vụ đó vì thế bằng mọi cách phải giết chết Pasha. Tên chủ mưu gợi ý bằng việc tiêm thuốc độc cho Pasha. Tên ám sát đến nhà thuốc viện cớ lấy thuốc để chích cho bệnh nhân, hắn ta yêu cầu loại thuốc ngủ cực mạnh dành cho những bệnh nhân khó ngủ. Y tá yêu cầu hắn cung cấp tên người bác sĩ điều trị đã kê toa thuốc, hắn nói chính là bác sĩ Jagdish.

Tại nhà Singh, bà nội đang cầu nguyện thần Devi mang hạnh phúc đến cho cuộc sống hôn nhân của Jagdish và Ganga. Bhairo nói rằng có một cách để có một đứa trẻ và ước nguyện của mọi người thấy con của Jagdish sẽ được thực hiện. Bà nội thắc mắc, Bhairo nói về việc thuê người mang thai hộ vì tử cung Ganga quá yếu không thể chịu được trọng lượng của đứa nhỏ. Bà nội không đồng ý vì cho rằng sinh nở là chuyện tự nhiên và chỉ được thực hiện bởi chính ba mẹ đứa trẻ không ai có thể thay thế được, bà mắng ông không được đề cập vấn đề này. Bà tin rằng thần Devi sẽ có cách và bà tin vào phép màu sẽ được thực hiện.

Tại bệnh viện, tên ám sát lại tiến đến bên Pasha và giết ông một lần nữa, hắn giữ lọ thuốc độc trong tay lúc đó hắn nhận cuộc gọi từ tên chủ mưu, tên ám sát nói rằng ông sẽ giết Pasha ngay bây giờ. Tên chủ mưu vui mừng và yêu cầu hắn giữ máy để xác minh sự thật. Pasha đã tỉnh lại, khi tên ám sát sắp thực hiện hành vi của mình Pasha đã giằng co với hắn như một người lính. Vishnu chạy đến và thông báo với Jagdish rằng anh đã bị đánh bởi một ai đó ,hắn ta đã lấy mất đồng phục y tá và nhốt anh trong phòng lưu trữ. Jagdish hỏi về Raju, các y tá nói rằng thấy hắn ta đi vào phòng của Pasha, Jagdish đến và thấy Pasha đã hạ gục được Raju, anh tiến đế hỏi tên và nơi ở của mình, tại sao lại muốn giết Pasha?

Tên chủ mưu nghe được những điều đó, hắn ta nói với những tên khác chuẩn bị mọi thứ để đến bệnh viện, Vishnu và Lal Singh đến, Vishnu nói rằng chính hắn ta là người đã đánh anh và nhốt anh lại. Lal Singh nhận ra sự việc và gọi cảnh sát đến. Hai tên ám sát với trang phục cảnh sát đến bệnh viện và yêu cầu mang hắn ta đến đồn cảnh sát, mọi người cho 2 người đi mà không chút nghi ngờ. Ganga cho rằng họ nên hỏi Pasha có lẽ ông ta đã nhớ về quá khứ, Jagdish hỏi Pasha về những việc xảy ra về thông tin cá nhân của ông, Lal Singh cho rằng đừng hỏi quá nhiều có vẻ như ông ta đang rất căng thẳng. Lúc đó cảnh sát thật đến và nói rằng họ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên lập tức đến, Jagdish nói rằng có 2 cảnh sát đã đưa tên ám sát đó đi rồi. Thanh tra cảnh sát cho rằng họ chỉ mới vừ đến đây và ông không hề kêu ai đến đây trước cả. Jagdish nghĩ rằng 2 tên đó chính là đồng bọn của tên ám sát, thanh tra cảnh sát yêu cầu mọi người trình bày sự việc.

Tại Udaipur, Sanchi liên tục nói xấu Anandi với Ira và cho rằng chính Anandi đã tẩy não Shiv. Meenu đến, bà yêu cầu được nói chuyện riêng với Ira, Sanchi rời khỏi. Meenu nói với Ira rằng họ đã sống cùng nhau và cũng cùng nhau chứng kiến nhiều thăng trần trong cuộc sống nhưng không hề mất niềm tin vào nhau, bà nói rằng bà không muốn làm tổn thương Ira, bà chỉ muốn giúp Ira để bà ấy không bị tổn thương. Ira nói rằng bà đã suy nghĩ rất nhiều, bà tự hỏi liệu bà đã đúng khi đặt niềm tin vào Meenu quá nhiều, bà cho rằng mọi người đang cười sau lưng bà, bà nói rằng bà không có tư cách để chấp nhận tha thứ cho bất kỳ ai. Meenu buồn bã và rời khỏi.

Tại bệnh viện ở Jaisar, thanh tra cảnh sát đang hỏi Pasha về những tên ám sát ông nhưng Pasha không nói nên lời. Thanh tra tiếp tục yêu cầu câu trả lời từ Pasha, Jagdish cho biết rằng ngay cả tên mà ông ta cũng không thể nhớ nỗi và ngay cả anh cũng không biết gì về ông ta, chính anh đã đưa Pasha đến bệnh viện điều trị lúc ông gặp nguy hiểm. Thanh tra cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng vì nó có thể liên quan đến một băng đảng nào đó, Pasha cần phải đi đến đồn cảnh sát để đảm bảo an toàn cũng như phối hợp để điều tra. Pasha từ chối đến đồn cảnh sát, Jagdish đề nghị để cho ông ta ở lại đây và yêu cầu cảnh sát đảm bảo sự an toàn cho ông vì cảnh sát nghĩ có vẻ như Pasah không phải là người bình thường. Thanh tra nói với Jagdish sẽ cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối nhất và nếu có việc gì xảy ra cảnh sát sẽ hỗ trợ ngay, Jagdish cảm ơn và tiễn cảnh sát ra về. Xem tập tiếp theo tại đây