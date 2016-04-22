Tập phim bắt đầu khi Shamer Bhai đang đến Haveli. Mọi người trong nhà niềm nở đóng tiếp ông. Jagya giới thiệu mọi người trong gia đình với Shamer Bhai. Sau đó, Shamer Bhai kể cho mọi người nghe về một số rắc rối của một người nông dân ở Jaitsa. Dadisa nói:

-Ông là người rất có kinh nghiệm mà, tôi tin ông sẽ giải quyết được thôi.

-Tôi sẽ mang trà và đồ ăn đến cho ông ấy.

-Tôi ăn uống ít lắm.-Ông nói

-Tại sao ông lại ăn uống ít thế?-Bhairov hỏi

-Một người ăn ít hơn để cho những người khác có thể ăn như thế-Ông trả lời

-Ông nói đúng rồi đấy-Dadisa nói-Tôi cũng phải thử như ông mới được.

-Tôi nghĩ… bà nên quên mọi chuyện trong quá khứ đi.-Shamer Bhai chợt nói

-Ý ông là sao?-Dadisa hỏi

-Bà có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang làm bà phiền lòng mà. Tôi có thể đọc được tâm trạng của mọi người qua khuôn mặt của họ- Ông ta trả lời

Nói rồi, Shamer Bhai lôi ra trong chiếc túi của ông một cái hộp bên trong là vị thần cao quý nào đó và nói:

-Tôi sẽ ở lại Jaitsar này ít ngày…

Jagya mời ông đến bệnh viện. Thế rồi, ông ta rời đi và Dadisa nhìn theo, ánh mắt kì lạ không thể nói nên lời…

Tại phòng của vợ chồng Vivek… Vivek đang ngồi làm việc thì Saanchi đi vào và mang trà đến. Cô hỏi:

-Anh đang nghĩ gì thế?

Ngay lúc đó, Suman vào phòng và nói với Vivek:

-Mẹ không thể chịu được khi con rời bỏ nhà mình trong lúc này- Suman nhìn Saanchi và nói-Saanchi, con hãy làm cho Vivek hiểu Saurabh là em trai nó và là con trai của mẹ đi. Mẹ không thể rời xa cả hai chúng nó, chúng đều là con trai của mẹ…

Suman van nài Vivek hãy quên đi quá khứ và tiếp tục sống. Vivek nhìn mẹ… Suman thì rơi những giọt nước mắt giả tạo đó và rời đi. Vivek liền hỏi vợ:

-Em thật sự muốn quên đi quá khứ,hay đó chỉ là do mẹ anh bắt ép?

-Em vốn không thể nào quên được chuyện đó nhưng anh à, mẹ cũng chỉ là muốn sống với con trai của mình thôi mà. Em không muốn mối quan hệ giữa mình và ba mẹ bị rạn nứt. Mặc dù em biết em sẽ phải đối mặt với Saurabh hàng ngày. Anh ta là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời em…

-Thôi được rồi Saanchi, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi Saurabh còn ở trong ngôi nhà này.

Thế rồi, họ ôm nhau, vô cùng thắm thiết.

Sáng hôm sau, bác sĩ Jagya nhận được sự chào đón vô cùng ấm áp từ nhân viên bệnh viện. Jagya đã “phát biểu” khá nhiều để bày tỏ tình cảm của mình. Anh nói:

-Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là Jagdish ngày xưa của mọi người thôi. Và tôi sẽ cố gắng làm tròn những nhiệm vụ mới của mình

-Tôi rất tự hào về cậu đó-Lal Singh nói- Mọi người biết đấy, tôi và cậu ta là bạn từ nhỏ. Cậu ta đạt được vị trí như ngày hôm nay cũng là nhờ những ngày tháng vất vả và sự nỗ lực cống hiến của cậu ta. Tôi tự hào về cậu ấy, bạn của tôi.

Thế rồi, hai người bạn ôm nhau, vô cùng ấm áp…

Tại phòng, Suman đang kể kế hoạch của mình cho Saurabh. Bà nói bà đã chiếm được Saanchi bằng lời nói của mình.

-Mẹ, giờ là đến lượt con… Con sẽ trả thù cô ta. Con đang chờ đến khi anh Vivek đi đến trụ sở.

-Saurabh, con phải cẩn thận với những gì con đang làm đó. Đừng làm gì với Saanchi cả.

Saurabh nhìn mẹ đầy một cách tức giận. Anh đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc vào túi và nói:

-Con sẽ đi đến Jail

Suman ngăn cản con trai. Anh nói:

-Saanchi đã hủy hoại đời con. Con về đây là muốn trả thù cô ta. Mẹ không muốn cô ta phải đau khổ sao?

-Mẹ chỉ muốn cô ta rời xa Vivek. Mẹ muốn cô ta hãy biến khỏi thế giới này.

-và con sẽ tiếp cận cô ta, rồi làm cô ta phải đau khổ.

-Được rồi, mẹ sẵn sàng làm theo những gì con nói. Đừng đi con trai.

-Hãy xem những gì con sẽ làm với cô ta này mẹ. Con sẽ làm cho anh Vivek sáng mắt ra rằng, Saanchi vẫn không thể quên con, thậm chí là khi cô ta đã là vợ anh ấy.

Tại bệnh viện, Jagya đang nói chuyện với Ganga.

-Em muốn nói với anh về chuyện của bà…

Ganga nói chuyện Dadisa cứ bị ám ảnh bởi vết máu trên tay bà. Còn Shamer Bhai, ông vẫn đang nghe lén cuộc trò chuyện đó. Jagya nghe xong và nói:

-Ta phải làm cái gì đó thôi em à. Có lẽ anh sẽ đi gặp bác sĩ về tâm lí học…

Ganga có cảm giác ai đó đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cô ra ngoài kiểm tra và thấy Shamer Bhai đang rời đi. Cô chợt thắc mắc tại sao ông ta không vào nói chuyện với Jagya mà rời đi luôn như thế.

Tập 52a

Tập phim bắt đầu với cảnh Shamer yêu cầu Dadi chìm vào giấc ngủ sâu. Dadisaa nói rằng: “Tôi không thể ngủ bây giờ”. Shamer bảo bà mở mắt ra và quay về với thực tại. Jagya và Ganga nhìn và đến bên cạnh họ. Jagya và Ganga chào Shamer Bhai. Dadisaa nói: “Tôi không biết mình đã nói cái gì. Trong khi nói tôi cảm thấy đã bị lạc lối”. Shamer nói: ‘Tôi sẽ gặp bà lần sau”. Dadisaa nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn khi được nói chuyện với ông”. Ganga nhớ lại việc thấy Shamer ở bệnh viện. Jagya tiễn Shamer ra khỏi cửa. Shamer nói với Jagya rằng bà của anh ấy cần trị liệu ngay lập tức. Shamer nói: “Tôi đã cố gắng giúp bà ấy lấy lại tinh thần. Bà ấy không thể quên đi chuyện giết người kia. Nó đã để lại một dấu ấn trong não bà”

Jagya nhớ lại lời nói của Ganga và nói với Shamer rằng ông đã đúng. Ông thật đặc biệt khi hiểu được những cảm xúc của mọi người. Jagya nói rằng Dadisaa muốn bị trừng phạt nhưng tòa án đã phóng thích bà, bà ấy không thể tha thứ cho bản thân mình. Shamer nói: “Bà ấy sẽ được giải tỏa khi mà bà ấy thoát khỏi chấn thương tâm lý này”. Shamer nói ông sẽ đến và giúp Dadisaa. Jagya cảm ơn ông và nói rằng: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ giúp bà tôi thoát khỏi nỗi đau này”. Shamer gọi Jagya là con trai. Jagya xúc động và chạm vào chân Shamer. Shamer ban phước cho Jagya

Peon mang trà đến cho Shiv. Shiv nói: “Tôi không yêu cầu mang trà đến”. Rasika đến và nói tôi đã gọi trà. Rasika thêm đường vào trà. Cô ấy hỏi về Anandi. Shiv nói: “Cô ấy ổn”. Rasika nói rằng Anandi rất may mắn. Shiv nói: “Tôi không hiểu”. Rasika nói: “Tất cả mọi người đều biết rằng anh đã chăm sóc, lo lắng cho gia đinh Anandi, chồng tôi Narendra không bao giờ để tôi đến nhà mẹ, câu chuyện của tôi rất buồn”. Shiv nói: “Tôi không biết rằng chồng cô không có phép cô đến nhà mẹ. Rasika nói: “Tôi không biết khi nào mới được gặp gia đình”. Shiv nói: “Tôi sẽ nói chuyện với chồng cô”. Rasika nói: “Xin đừng làm thế, tôi sẽ phải đối diện với cơn tức giận của anh ta”. Shiv ngạc nhiên khi biết rằng anh đặt tay lên Rasika

Rasika nói rằng: “Ở tất cả mọi nơi thì người vợ luôn phải chịu đựng sự tra tấn”, cô ấy nói xin lỗi. Peon đến và thông báo với Rasika rằng chồng cô ấy đến. Rasika sốc và cốc trà đổ vào tay Shiv. Rasika đi gặp chồng.

Ganga bảo Mannu uống sữa. Jagya đến và bảo Mannu uống sữa đi. Ganga nói với Jagya rằng gần đây Mannu không ăn gì. Cô ấy hỏi Jagya Shamer Bhai có thể giúp chứ?, Dadisaa đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với ông ấy. JAgya nói với Ganga rằng anh ấy rất ấn tượng với Shamer.

Vivek đến gần Saachi và mang món quà đến cho cô. Anh ấy nói: “Chúng ta sẽ đến Kulu Manalli chơi”, Saachi hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến đi chơi?”. Vivek nói: “Anh có thể hiểu được tình trạng của em, đó là lý do anh đã nghĩ mình cần đến nơi nào đó với em”. Saurabh gõ cửa và nói em có thể vào không

Saurabh nói: “Em muốn nói chuyện với anh, em không biết phải nói gì, em đang ăn năn vì tội lỗi của mình, em nhận ra rằng em đã sai khi còn ở trong tù, em đã có cơ hội để chuộc lỗi, em muốn gom lại những ký ức là chịu sự trừng phạt. em cảm thấy được an toàn trong ngồi nhà này”. Saurabh đề nghị được Vivek ôm một lần để quên đi tội ác của Saurbh. Vivek ngập ngừng ôm. Saurabh cảm ơn Vivek. Vivek nói với Saachi rằng họ sẽ hoãn kế hoạch du lịch. Saachi nhìn trông căng thẳng.