Sanchi đang ca ngợi Vivek, cô hỏi anh ta về việc đi đến văn phòng, Vivek đề nghị Sanchi cùng đến văn phòng giúp đỡ anh trong công việc. Cô nói rằng cô muốn dành nhiều thời gian bên cạnh mẹ để có thể hiểu rõ về gia đình mình hơn. Vivek hạnh phúc khi nghe điều đó, anh hỏi về công việc của Sanchi? Sanchi cho biết đầu tiên cô sẽ phải chăm lo cho gia đình mình trước tiên rồi sẽ quan tâm đến các công tác xã hội, Vivek hạnh phúc và tự hào về người vợ của mình, họ ôm nhau tình cảm.

Mọi người đang chúc mừng cho Jagdish về việc anh thắng trong cuộc bầu cử, Basant tự hào về anh, một người đến thông báo rằng Shamer Bhai muốn gặp Jagdish, anh thắc mắc vì chưa biết người đó là ai, Basant đề nghị anh nên gặp người đó xem sao.

Ira và Alok đến thăm Sanchi, Suman nhìn thấy họ và tỏ ra hạnh phúc, mọi người chào hỏi nhau, Ira hỏi về Sanchi, cô đến và ôm ba mẹ mình. Suman ca ngợi Sanchi trước mặt Ira và Alok, Ira hạnh phúc khi con gái của họ được chấp nhạn bởi cha mẹ chồng. Roshan phải đi đến văn phòng, Suman nói bà sẽ mang trà cho họ. Ira hỏi Sanchi về mọi việc, cô nói rằng mọi thứ vẫn ổn cô đang rất hạnh phúc vì điều đó.

Shiv và Rasika đang trên đường đến văn phòng sau cuộc họp, Rasika cố tình đụng chạm vào Shiv làm anh thấy bối rối, cô mời anh dùng cà phê, Shiv cho biết anh không muốn pha trộn cuộc sống cá nhân của anh vào cuộc sống nghề nghiệp.

Alok và Ira về nhà, ông nội hỏi thăm về Sanchi, Subhadra nói rằng bà sẽ giải quyết chuyện đó sớm thôi. Alok và Ira căng thẳng, Subhadra tiếp tục hỏi khiến Alok tức giận ông nói mọi chuyện điều ổn, Sanchi rất hạnh phúc với gia đình của cô, ông nóng giận hỏi bà Subhadra điều đó đủ chứng minh cho hạnh phúc của Sanchi chưa hay cần gì thêm nữa, nói xong ông rời khỏi. Subhadra thắc mắc vì thái độ của Alok.

Tiếng chuông cửa reo lên Sanchi ra mở cửa cô ngạc nhiên khi đó chính là Saurab, những ký ức về vụ cưỡng hiếp chạy dọc trong tâm trí Sanchi, Saurab nhìn cô và nói rằng cô có vẻ tốt hơn so với lúc trước, Sanchi sợ hãi. Vivek hỏi ai đến, anh sốc khi nhìn thấy Saurab, anh hỏi làm thế nào để Saurab có thể ra khỏi tù được, Suman đến ôm Saurab cảm động bà nói rằng Saurab là em trai của Vivek, anh ta đã chịu đủ sự trừng phạt rồi, Roshan cũng đến chào mừng Saurab, Rakhi khó chịu khi thấy Saurab cô không muốn hình ảnh của anh ta xuất hiện trong mắt cô.

Vivek vẫn đang rất tức giận, Roshan nói rằng Saurab đã được tạm tha vì lý do sức khỏe, anh ta sẽ ở lại với gia đình, Vivek nói rằng Saurab đã nói dối cho tộc ác của mình, anh không chấp nhận chuyện đó, Vivek lên phòng. Suman yêu cầu Rakhi kiểm tra phòng của Saurab bà sẽ mang trà đến cho anh, Suman gọi Sanchi pha trà, Saurab nham nhở gọi Sanchi là chị dâu hãy mang trà vào phòng cho hắn, cô cảm thấy sợ hãi và có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Tập 51a

Tập phim bắt đầu với cảnh Jadish và Basant đến gặp Shamer bhai. Shamer bhai chào hỏi Jadish vào nói rằng tôi rất mong được gặp cậu đấy. Ông mời hai người ngồi xuống ghê. Jadish cũng mời ông ngồi. Shamer Bhai cũng mời Jadish ngồi xuống. Shamer Bhai nói rằng, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi sau khi mà cậu trở thành MLA. Một người đàn ông lạ bước vào và muốn tặng cho Shamer Bhai một vòng hoa. Shamer Bhai đang cúi đầu để nhận vòng hoa người đàn ông đó tặng quàng vào cổ, thì chợt Jadish nhìn thấy một con giao nhỏ trên tay ông ta, ngay sau đó anh chạy lên và đẩy người đàn ông đó ngã xuống, và cứu được Shamer Bhai. Shamer Bhai gọi bảo vệ vào yêu cầu đưa người đàn ông cố giết ông đi. Ông xin lỗi người đàn ông đó. Người đàn ông đó sau đó cũng quỳ gối xin lỗi Shamer Bhai. Shamer Bhai nói rằng, chúng ta là con người, và sẽ có lúc có lúc cũng có lỗi lầm. Ông bảo người đàn ông đó, hãy đến gặp ông nếu cần sự giúp đỡ.

Shamer Bhai cảm ơn Jadish. Ông nói rằng, cuộc sống đôi khi cũng phải như thế. Ông bổ sung rằng Jadish hãy đối mặt với các vấn đề. Ông buộc Rudrarakshra vào tay Jadiish. Basant mời Shamer Bhai đến Jaistar một chuyến. Shamer Bhai đồng ý. Jadish nhìn vào Rudrarakshra trên tay. Sau đó, Jadish và Basant rời đi.

Jadish trở về nhà và cúi đầu xin phước lành của bà nội. Bhairov nói rằng, cả nhà rất tự hào về con. Bà nội bảo mọi người ngồi xuống. Sumitra nhìn Jadish rất chăm chú. Bà nội trêu chọc Sumitra. Sumitra đề nghị bà lấy cho Jadish ăn đồ ăn ngọt. Bà nội đưa đồ ngọt cho Jadish. Jadish ăn nó. Ganga nhìn thấy Rudraraksar và hỏi Jadish về cái vòng. Jadish nói về Shamer Bhai. Anh kể lại cho mọt người nghe về mọi chuyện. Basant ca ngợi Shamer Bhai. Bà nội nói rằng, vẫn còn những người tốt tồn tại trên thế giới này.

Bhairov nói với Jadish về việc đã nhận điện thoại từ Kishore. Bà nội nói rằng, mẹ cháu muốn đến Mỹ với Bhairov. Basant nói rằng, Bhairov đã gọi về khi con và Jadish đang ở Jaipur. Jadish hỏi về dì Badi Maasi. Bhairov nói rằng chúng ta muốn anh ta giúp đỡ tại tòa án trong trường hợp liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản. Bà nội nói rằng, họ có thể đi và giải quyết những đứa trẻ. Bhairov nói rằng, làm sao mà chúng con có thể đi đến đó mà bỏ bê công việc ở đây được chứ. Sumitra nói rằng, Ganga và Gehna sẽ phải giải quyết các công việc trong nhà mà không cần có em. Jadish đề nghị hai người nên đi. Jadish nói rằng, công việc thì lúc nào cũng có, nhưng ba sẽ không có nhiều cơ hội để đi Mỹ nhiều đâu. Bà nội nói rằng, chỉ có hai tháng thôi mà. Basant nói với Bhairov không phải lo lắng về mọi người trong nhà.Bhairov đồng ý đi. Bà nội bảo ba người dâu đi vào trong bếp làm trà gừng cho bà.

Suman và Roshan đang thảo luận về kế hoạch của mình. Saachi mang trà đến và bảo bà hãy gọi Saurabh. Suman nói với Roshan rằng Saachi đang cư xử như một cô công chúa. Chúng ta không thể tha thứ cho cô ta được. Bà ta nói rằng, tôi sẽ lột vỏ ốc của cô ta sớm thôi.

Jadish nói với Nandu rằng anh đang suy nghĩ về chuyện cải thiện Jaistar và làm việc vì nó. Nandu hỏi, làm sao mà em có thể làm điều đó một mình được chứ. Jadish nói rằng chính phủ sẽ làm tất cả các công việc. Anh nói về công việc nhóm. Nandu đã hiểu. Shamer Bhai đến và nói rằng cậu là người rất có năng lực. Mọi người đều nhìn vào ông.

Ira bảo Anandi mang nước cho Shiv. Anandi mang nước cho Shiv. Ông nội khen ngợi Anandi. Anandi trêu chọc Shiv về Rasika. Ira bảo Anandi hãy trêu Shiv ở trong phòng. Alok cũng trêu chọc anh. Mọi người đều cười. Anandi đề nghị mọi người không được trêu chọc Shiv nữa. Ông nội khen Rasika là một người phụ nữa tốt. Ông bảo Shiv hãy mời Rasika đến nhà ăn tối vào ngày mai. Shiv nói rằng, chúng con sẽ không làm điều đó đâu bởi vì Rasika là nhân viên của con mà. Ira trêu chọc ông nội. Ông nội đứng lên đi ra ngoài cùng với Alok.

Ira hỏi Anandi về Amol. Anandi nói rằng thằng bé chuẩn bị về rồi. Amol đi học về. Anandi nói rằng, mẹ đang chờ con này. Amol nói rằng, con đang rất đói. Anandi đưa đồ ăn cho cậu bé. Amol ăn và nói rằng nó chẳng ngon gì cả, không cay nữa. Subhadra đi đến và nói rằng ta sẽ thêm cay vào trong đó. Amol sợ sệt và nói rằng nó rất ngon. Subhadra liếc nhìn cậu bé rồi bỏ đi. Amol sợ hãi và nói rằng con không muốn ăn nữa. Anandi trở nên căng thẳng nhìn cậu bé bỏ đi. Xem tập tiếp theo tại đây