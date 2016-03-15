Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 50: Sanchi không nhận Shiv là anh trai?

Tập phim bắt đầu với cảnh hồi ức về cảnh tượng nơi Alok chúc mừng Ira đã sinh được một đứa bé xinh đẹp. Ira nói với đứa bé rằng cậu đã cho cô một cuộc đời mới. Cô nói với đứa bé về việc Meenu sẽ trở thành một người mẹ. Alok nhớ lại về Meenu . Ira hỏi về sự phân chia của Meenu . Alok nói với cô rằng Meenu đã có một đứa con gái nhưng cô bé đã chết từ trước khi được sinh ra. Ira bị sốc và khóc.

Cô nói anh hãy đưa cô đến chỗ Meenu . Ira nói rằng Meenu cần cô và bảo anh hãy đưa cô tới chỗ của Meenu . Alok nói anh sẽ mang theo một cái băng ca. Meenu đang nhớ lại những chuyện vừa xảy ra và khóc rất nhiều. Ira đến chỗ Meenu trên chiếc băng ca. Meenu nhìn đứa bé mà cô đã đưa cho Ira . Ira nói cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Meenu vì cô đã bị sảy thai tới hai lần. Cô nói: Cậu bé này không chỉ của riêng tôi, nó cũng là của cô, cô hãy yêu thương con của tôi như là cô muốn với con của cô vậy, con trai tôi sẽ có hai người mẹ giống như Krishna bhagwan. Thằng bé sẽ gọi cô là mẹ Choti chứ không phải Chachi. Meenu khóc khi nghe những lời Ira nói với cô. Ira bảo cô hãy bế đứa bé trên tay để cảm nhận được tình mẫu tử. Alok đưa đứa bé cho Meenu . Cô ôm lấy nó và khóc. Đoạn hổi tưởng kết thúc.

Trở lại hiện tại, Sanchi nghĩ rằng Shiv không phải anh trai của cô, cũng tại đó, Mahi lại nghĩ rằng Shiv chính là anh trai của mình. Sanchi ôm lấy mẹ của mình và an ủi bà. Shiv rụng rời vì sự thật. Ira nhận được điện thoại từ Dadisa . Bà chúc mừng Ira về ngày kỉ niệm của Ira . Bà hỏi, bao nhiêu năm trôi qua sau đám cưới của cô rồi. Dadisa ban phước cho Ira và dành tặng Ira những lời chúc tốt đẹp nhất. Ira cám ơn bà và đi về phòng mình. Alok cố gắng nói chuyện với bà nhưng vô ích. Daddu hỏi Alok: Con đã làm cái gì vậy hả? Alok nói: Ba đang đổ lỗi cho con sao? Dadisa nói: Ta biết con cần sự giúp đỡ, con có thể thông báo cho Ira sau thì chắc con bé sẽ không bị sốc, tại sao con lại không nói với ba bất cứ điều gì. Ông nói với Meenu rằng ông luôn đánh giá cao bà nhưng bây giờ ông đã hoàn toàn kính trọng bà rất nhiều vì sự hi sinh của bà.

Alok nói: ba nghĩ Ira không thể xử lý được chuyện này, ba rất ngạc nhiên khi thấy cách Meenu đương đầu với khó khăn trong tình huống này. Shiv nói rằng anh vẫn không thể tin được. Alok bảo Shiv hãy cố gắng hiểu cho ông và nói rằng ông sợ cơn bão này sẽ đến nếu có bất cứ ai biết chuyện này. Shiv nói cơn bão đó đã đến và dính vào mọi mối quan hệ. Alok nói ba biết cơn bão đã đến nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng ta, con luôn là con trai của ba. Shiv đi vào trong. Alok khóc một cách thảm thương. Daddu nói với ông rằng cơn bão này đã được giấu kín suốt 30 năm và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn vì nó đã bị bại lộ, mọi người đều cảm thấy rụng rời, bài hát Rishte Naate nổi lên.

Alok đi tới chỗ Ira, Ira để lộ mình đang khóc. Ông nói với bà hãy hiểu cho ông vì ông làm như vậy là vì bà, vì hạnh phúc và cuộc đời của bà, ông không có một lý do nào khác. Ira nói: Nhưng anh đã giấu em suốt 30 năm qua và em không thể chấp nhận điều đó, anh đã nghĩ anh đưa con của Meenu cho em và em sẽ hạnh phúc yêu thương nó ư, anh đã nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc ư, em đã có được tình mẫu tử trong sự nhân từ. Bà bảo ông hãy đi đi.

Tập 50b:

https://www.youtube.com/watch?v=Cb6qg1vyqLU

Tập phim bắt đầu với cảnh Ira đang nhớ lại cảnh ôm đứa con trai bé bỏng Shiv của cô trong khi Meenu đang nhìn họ. Ira hỏi Me, tại sao cô lại khóc? Meenu nói dối rằng có thứ gì đó bay vào mắt cô. Ira nói rằng cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Meenu . Cô nói chúng ta sẽ chia sẻ thằng bé này và nó cũng là con trai của cô. Cô đưa đứa bé cho Meenu . Khi Shiv (lúc nhỏ) khóc, Meenu bế cậu trên tay và cho cậu ăn. Ira đến nhìn thấy và mỉm cười. Đoạn hổi tưởng kết thúc. Alok bảo Meenu rằng họ nên nói chuyện này với mọi người. Meenu nói, Didi có thể đã yêu Shiv giống như trước đó, và nó cũng sẽ trở nên khó khăn cho em để giúp cho việc chăm sóc dạy dỗ của anh. Bà nói Shiv đã lấy của bà ấy suốt 30 năm. Alok cầu nguyện rằng Ira sẽ hiểu được và chấp nhận sự thật này. Meenu nói rằng nó sẽ rất đau đớn với chị ấy để có thể quên được, sẽ rất khó cho chị ấy để tha thứ cho chúng ta và có thể chị ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta.

Shiv đang ngồi trong phòng của anh, Anandi đi tới và hỏi tại sao anh lại tự làm mình đau đớn. Shiv nói cho đên staanj ngày hôm qua anh vẫn không biết về ba mẹ của mình, nhưng bây giờ anh đã nhẹ nhõm hơn vì anh đã biết về ba mẹ mình và anh vẫn là một phần của gia đình như lúc trước, anh có được tình yêu của hai người mẹ, anh gọi mẹ của mình là mẹ Choti và nếu như anh gọi bà là mẹ thì mẹ Ira sẽ cảm thấy không vui, nhưng mọi lúc anh đều nghĩ không được làm đau lòng người mẹ còn lại khi anh nói chuyện với một người.

Anandi bảo anh hãy cân bằng tình yêu của anh cho cả hai người mẹ. Shiv nói anh cần phải nói chuyện với mẹ Ira vì bà đang bị sốc. Dadisa gọi vào điện thoại của Shiv , Anandi bắt máy và chào bà. Dadisa nói hôm nay bà đã gọi cho Ira và nhận thấy bà đang khóc, bà hỏi mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anandi nói rằng mọi chuyện đều tốt. Dadisa ban phước cho cô và tắt máy. Giọt nước mắt trên mắt của Anandi.

Một vài người đi tới dhaba và điều tra về Pasha. Anh ta nói với chủ của dhaba rằng người đàn ông trong ảnh là Pasha và hắn ta đã cưỡng dâm người họ hàng của anh và giết cô ấy. Anh ta nói anh đang ở trong trong điều kiện rất xấu và người nào đó đã đưa hắn ta lên chiếc xe jeep của anh. Anh ta bảo anh hãy giúp đỡ họ nếu anh biết về Pasha.

Chủ nhân dhaba nói rằng ông không biết điều gì về người đàn ông tên Pasha hay về chiếc xe jeep đã đưa anh ta đi. Họ lại điều tra những khách hàng. Một trong số những vị khách đã nhìn thấy súng và nói với những người khác rằng trông bọn họ có vẻ là người xấu. Ira nhớ lại những lời của cô rằng con trai cô có hai người mẹ và anh sẽ gọi Meenu là mẹ Choti chứ không phải Chachi. Ira nghĩ rằng bà như một người ngốc nghếch đã không thấy được điều gì. Bà nói bà không thể thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của Alok và bà không thể hiểu được cách mà Meenu ôm đứa bé và khóc.

Bà đổ lỗi cho Alok đã che giấu sự thật, bà nói bà đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ nhưng ông đã để lộ cho bà biết. Sanchi đi tới và ôm bà. Bà bảo cô hãy ngừng khóc và nói cô là một đứa con của bà, bà quan tâm cô và có thể làm bất cứ điều gì cho cô.

Alok đi tới chỗ Ira và bảo rằng ông rất lo lắng cho bà. Ira đứng dậy và nói rằng bà không thể sống trong căn phòng này với ông lâu hơn nữa. Alok cố gắng ngăn bà lại, Ira bảo với ông rằng đừng dạy bà phải làm gì. Alok nói: quyết định của em sẽ liên lụy tới tình trạng hiện nay. Alok nói rằng ông đã lo lắng rất nhiều. Ira nói rằng bà đã bị xoay vòng trong một mớ rắc rối. Alok nói ông sẽ rời khỏi phòng và bước đi. Anandi nhìn thấy họ xa cách và rất căng thẳng. Ira đóng cửa lại. Anandi xác định phải làm cho sự hạnh phúc quay lại trong gia đình của cô. Xem tập tiếp theo tại đây