Trong giấc ngủ chập chờn, bà nội mơ thấy hình ảnh Ajay cùng chiếc mô tô và cây gậy hung hãn tiến về phía bà, bà bóp cò súng, gã thanh niên ngã xuống đau đớn cùng vũng máu. Bà choàng tỉnh, sợ hãi. Đưa đôi bàn tay trước mặt, bà bỗng thấy hai bàn tay mình vấy máu, bà nội hoảng loạn ú ớ cố gắng dùng tà áo lau sạch. Ganga mang nước đi ngang qua, nghe thấy tiếng bà, cô hoảng loại bước vào, bà nội giật lấy bình nước từ tay cháu dâu, bà đổ nước cố chà tay cho sạch. Ganga sợ hãi nói tay bà không có gì hết, sao bà phải rửa tay, cô khuyên bà trở lại giường, bà nói Ganga hãy về phòng. Còn lại một mình, bà cầu xin thần Devii hãy cứu giúp để bà vượt qua được nỗi đau và sự dằn vặt này.

Các nhân viên của Shiv ăn mặc đẹp để chờ đón cô nhân viên Rasika mới đến xinh đẹp, ai nấy đều vui vẻ và hồi hộp chờ đợi, Rasika tới, vẻ đẹp sắc sảo và tự tin, cô chúc mọi người có buổi sáng tốt lành và nói mọi người hãy quay trở lại làm việc. Cô ta còn nhờ nhân viên lao công hãy mang cho cô ta một tách trà chanh, ông ta mắt sáng như sao, hớn hở phục vụ người đẹp.

Tại gia đình vợ chồng của Sanchi

Sanchi chuẩn bị thức ăn trong bếp, Vivek trao cho cô nụ hôn gió, anh nhìn vợ mình hạnh phúc, Sanchi e thẹn. Sanchi mang đồ ăn cho anh, Vivek nhìn rồi nắm lấy tay cô, Sanchi ngại ngùng nói anh hãy bỏ ra nhưng Vivek muốn cô dành cho anh nụ hôn cho ngày mới. cô định hôn anh thì chuông cửa reo, Sanchi mở cửa, cô shock khi đó là Rakhi và bố mẹ cô. Vivek cũng rất ngạc nhiên

Sanchi chạm chân với bố mẹ anh, họ ban phước cho cô và tỏ ý cô không cần làm vậy, Vivek cũng làm lễ với cha mẹ mình. Sanchi mời mọi người vào nhà. Vivek hỏi lí do mọi người tới, mẹ anh nói lời xin lỗi tới Sanchi, cô xin họ đừng nói vậy. Bố anh cũng xin lỗi hai vợ chồng trẻ vì đã làm tổn thương họ. Mẹ Vivek nói họ muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình và nói hai vợ chồng anh hãy quay trở về nhà. Vivek nói anh sẽ suy nghĩ thêm về việc đó, sẽ khó khăn khi phải quyết định đột ngột. Mẹ anh nói cả gia đình sẽ đợi hai vợ chồng. Rakhi nói với bố mẹ nên đi thôi, gia đình anh tạm biệt hai người rồi rời đi.

Tại văn phòng thanh tra

Shiv đọc lá thư cho Rasika viết, Shiv chỉ chăm chú với công việc trong khi Rasika nhìn ngắm anh, ánh mắt không đoan chính, cô ta đang viết thì cố tình làm rơi chiếc bút, Rasika xin lỗi và cúi xuống nhặt. Rasika cố tình để vai đập vào bàn, cô ta kêu lên đau đớn. Tưởng chừng Shiv sẽ hốt hoảng tới xem vết thương cho cô nhưng anh chỉ tìm thuốc rồi đưa cô ta tự xịt. Rasika kêu đau to hơn, ý cô ta muốn Shiv xịt thuốc giảm đau cho mình vì cô không tự làm được, Shiv không được hài lòng, anh buộc lòng tới xịt thuốc cho cô ta, trong khi Rasika thích thú mãn nguyện thì Shiv thấy không được tự nhiên.

Tại dinh thự nhà Shekhar

Sanchi kể cho ông, mẹ và thím Meenu về việc bố mẹ Vivek muốn họ về nhà chúng sống, cô nói Vivek không muốn cô tổn thương nên vẫn đang do dự. Meenu hỏi cô muốn như thế nào, cô nói cô đã muốn sống cùng gia đình họ ngay từ đầu. Dường như họ đã nhận ra lỗi sai và muốn sửa chữa. Sanchi hy vọng Anandi có ở đó. Subhadra chỉ trích chế giễu cô, bà ta nói cô không quan tâm gia đình này mà chỉ là đứa con dâu hiểu thảo suốt ngày ở Jaisar.

Sanchi nó bà ta nói sai rồi, giờ Anandi như là con gái trong nhà, cô đứng về phía chị dâu mình. Subhadra nói bà ta không định nói gì về Anandi nhưng điều đó khiến bà ta không được yên.bà ta khuyên ông nội nên để cho Sanchi về ở cùng với gia đình chồng, bà khuyên Sanchi nên cố gắng làm vừa lòng họ, để cô tới đó sẽ cho cô hạnh phúc tốt hơn, Ira và ông nội đều đồng ý, Sanchi mỉm cười.

Tại văn phòng thanh tra

Shiv hỏi Rasika vài việc rồi rời đi, cô ta nói Shiv đứng lại, bước tới chỗ Shiv, dùng tay chạm vào áo vest của anh. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, Shiv bối rối nói cô ta đang làm gì vậy, cô ta nói áo anh có vết bẩn, cô chỉ phủi sạch nó. Shiv cảm ơn cô ta. Mắt cô ta như dán chặt vào Shiv dù xung quanh đang nhìn cô kì lạ.

Tại gia đình Kabra

Sanchi và Vivek tới, Rakhi mở cửa và hạnh phúc khi thấy họ. Vivek nói họ đã trở về, Rakhi ôm lấy hai người. mẹ của anh trông thấy, bà mỉm cười hạnh phúc. Bà nói con trai bà sẽ không làm bà thất vọng. Vivek ôm lấy mẹ rồi Sanchi cùng ôm bà. Ông Kabra chào đón họ, Rakhi cười mãn nguyện. Mẹ anh bảo hai vợ chồng ngồi xuống để bà chuẩn bị trà nhưng Sanchi nói hãy để cô làm. Sanchi vào bếp cùng Rakhi. Nhưng khi cô vừa đi khỏi, bố mẹ Vivek nhìn theo cô, ánh mắt căm thù.

Tập 50a

Tập phim bắt đầu với cảnh mẹ của Vivek nói lời cảm ơn Saachi. Saachi nói rằng, đó là may mắn của cô vì bà đã cho cô cơ hội. Mẹ của Vivek nói rằng, mẹ cần đi ra ngoài để gặp bạn mình và mẹ muộn mấy rồi. Bà nói rằng, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tối sau khi bà trở về nhà. Saachi nói rằng, con sẽ chuẩn bị đồ ăn và bảo bà đừng lo lắng. Mẹ của Vivek nói rằng, được rồi và bảo cô hãy chuẩn bị Shahi Paneer và Kerela Sabzi. Saachi nói, dạ được ạ. Saachi nghĩ làm sao để chuẩn bị những món này, và cô đã gọi về cho Ira. Subhadra bắt máy và nói với Saachi rằng Ira và Meenu đã đi ra ngoài rồi. Saachi nói rằng, con muốn biết cách làm món Shahi Panner và Kerela Sabzi. Subhadra nói rằng bà đã tự vào bếp và làm các món ăn khi còn nhỏ. Bà bảo Saachi không cần gọi cho Ira để hỏi về chuyện này và bảo cô hãy tự chuẩn bị đi

Saachi gọi lại lần nữa. Subhadra nói với cô và ngắt cuộc gọi. Ira hỏi bà ai đang gọi vậy. Subhadra nói rằng Saachi gọi để hỏi về cách nấu mấy món ăn, nhưng ta đã nói với con bé rằng con bé phải tự học. Subhadra nói rằng con bé bị bỏng ở tay. Ira cảm thấy lo lắng cho cô. Subhadra nói rằng, con bé không được dạy nhưng con bé sẽ học được thôi. Ira hỏi Subhara tại sao lại không gọi để bà ra nghe máy. Subhadra tức giận và nói rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với con gái của cô nữa. Rồi bà đi vào trong.

Mẹ của Vivek nói với chồng mình rằng Saachi đã chuẩn bị đồ ăn. Saachi mở các món ăn ra. Mẹ của Vivek nói, con đã đổ nhiều dầu quá vào món Paneer rồi. Saachi nói rằng,không sao vào trộn nó lên. Cô múc đồ ăn lên đĩa cho mọi người. Mẹ của Vivek ăn và phải uống ngay một ngụm nước. Bà nói, nó cay quá. Saachi nói rằng, con đã chuẩn bị nó bằng các xem trên internet. Mẹ của Vivek nói rằng, bà không thể ăn được đồ ăn cay và đi làm Khichdi. Bà nói rằng chồng bà và hai đứa con bà không ăn được đồ ăn cay và nhiều dầu. Vivek nói rằng, chúng ta nên cổ vũ Saachi, cô ấy đã cố gắng để làm đồ ăn cho mọi người mà. Rakhi nếm đồ ăn và nói rằng, nó cũng không quá tệ và quá cay. Mẹ của Vivek đứng lên bỏ đu và chồng của bà cũng đuổi theo. Rakhi nói rằng, em thích đồ ăn này. Vivek cảm thấy không tốt. Anh nhìn thấy tay Saachi bị bỏng. Anh nói rằng, em bị bỏng sao. Saachi nói, đây là lần đầu tiên em chuẩn bị đồ ăn.

Vivek nói rằng, đó là lý do tại sao anh không chắc chuyện chúng ta đến đây. Chúng ta có thể trở về. Saachi nói rằng, chuyện đã xảy ra rồi, và em không cảm thấy quá tệ về mọi chuyện đâu. Em vui vì mẹ đã nói thẳng vì lỗi lầm của em. Vivek mỉm cười. Vivek và Saachi ăn đồ ăn.Ira nói với Meenu rằng Buaji không hiểu thế hệ mới bây giờ. Bà nói rằng, Saachi học hỏi rất chậm. Meenu nói rằng, Saachi của chúng ta rất thông minh. Con bé có thể cảm thấy khó khắn, nhưng rồi con bé sẽ vượt qua được thôi. Ira nói rằng, thôi được rồi.

Vivek ngồi bôi thuốc vào vết bỏng cho Saachi. Anh hỏi cô có đau lắm không. Saachi nói có và chỉ vào cổ và cằm mình. Vivek nhìn cô ngạc nhiên. Sau đó, Saachi chỉ vào môi cô. Vivek nắm lấy tay cô và hôn vào đó. Saachi nhắm mắt. Vivek giữ cô và nói hãy để chúng ta có một đêm thật đáng nhớ. Anh tiến lại gần cô.

Shiv ăn rất vội vã. Subhadra bảo anh hãy ăn chậm thôi. Ông nội nói rằng, Shiv không còn là đứa trẻ nữa. Subhadra nói rằng, ăn như vậy thằng bé sẽ khó tiêu. Rasika đến nhà Shiiv và gặp anh. Mọi người nhìn cô. Cô giới thiệu cô là Rasika, là PA mới của Shiv. Ông nội cũng tự giới thiệu. Shiv hỏi sao cô lại đến đây. Raisika nói rằng, tôi nghĩ đến đây để chào hỏi mọi người. Anandi mang nước đến cho cô. Ông nội tán tỉnh trêu chọc cô, hai người bắt tay. Shiv bảo ông hãy bỏ tay của cô ấy ra. Rasika đưa cho Shiv một món quà và nói rằng đó là một chiếc áo thun. Nó sẽ hợp với anh. Anandi ra hiệu với Shiv nhận nó. Shiv cảm ơn cô. Rasika sau đó cũng đưa cho Anandi một món quà. Ông nội đưa họ ra ngoài tiễn chân. Alok trêu chọc ông nội sau đó lến Anoop. Meenu, Ira và Anandi đều cười. Xem tập tiếp theo tại đây