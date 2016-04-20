Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 49: Jagdish thắng cử, Gulli tới tòa án cứu bà nội

Tập phim bắt đầu với cảnh Sanchi đang trò chuyện với Ira, cô bảo bà không cần gửi quà cho cô nữa. Ira ngạc nhiên hỏi: Tại sao lại không cần? Sanchi nói: Con biết mẹ lo cho con nhưng bây giờ con đã kết hôn, con đang rất hạnh phúc với chồng của mình. Anh ấy sẽ mua được mọi thứ trong tương lai. Vivek cũng không nên cảm thấy buồn nữa, con thấy rất vui khi sống ở nhà mới và từ giờ con sẽ phải quản lý ngôi nhà với tiền của Vivek. Ira nhìn Sanchi và hạnh phúc ôm lấy cô. Bà nghẹn ngào nói: Con gái của mẹ, con đã thực sự trở nên hiểu biết rồi. Niềm hạnh phúc của con rất quan trọng với mẹ.

Jagdish và mọi người đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng trống dồn dập và tiếng nói chuyện huyên náo ở ngoài, họ nghĩ rằng Het Singh đã chiến thắng. Basant tức giận đi ra ngoài, mọi người cũng vội vã đuổi theo. Họ nhìn thấy các thành viên trong hội đồng làng đang vui vẻ nhảy múa cùng dân làng. Một người tuyên bố Jagdish đã trở thành MLA của Jaitsar. Jagdish sốc còn Ganga thì mỉm cười. Các thành viên trong hội đồng làng nói: Jagdish đã chiến thắng với số phiếu bầu cao nhất và làm cho chúng tôi rất tự hào. Dân làng khiêng Jagdish trên vai để chúc mừng anh. Một phụ nữ yêu cầu anh hãy phát biểu vài lời.

Jagdish vẫn còn buồn, anh nhìn Anandi và nhớ lại những lời nói của cô. Anh chắp tay và cảm ơn dân làng vì đã đến chúc mừng cho chiến thắng của anh. Anh nói: Thật là may mắn khi mà tôi có cơ hội để phục vụ cho mọi người, nhưng điều đáng buồn nhất chính là cuộc sống của Gulli và bà nội của tôi đang bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không để những điều bất công xảy ra. Nói rồi Jagdish đi vào nhà, Sumitra ngăn anh lại. Jagdish hỏi: Có chuyện gì không mẹ? Sumitra nói: Aarti rất cần thiết vì đó là mong muốn của bà nội con. Jagdish đi nhận phước lành của mọi người. Điện thoại đổ chuông, anh nghe máy rồi nói với họ: Con phải tới buổi tuyên thệ ở Jaipur. Bhairon nói: Con sẽ trở thành một chính trị gia đúng nghĩa. Gehna bảo: Chúng ta sẽ thấy con đưa ra lời tuyên thệ. Sumitra tiếp lời: Đó chính là uy tín đối với chúng ta. Mọi người xúc động nhìn chiếc xích đu của bà nội.

Nhà Het Singh

Het Singh đang xem tin tức trên TV về thất bại của lão và vô cùng tức giận. Phát thanh viên nói: Bộ trưởng Het Singh đã thua cuộc với lượng phiếu bầu thấp hơn trong cuộc tranh cử. Lão nhớ lại cái chết của con trai và chạm vào di ảnh của anh ta. Mắt long lên sòng sọc, lão giận dữ cầm cái bình hoa đập vỡ chiếc TV và đồ đạc xung quanh. Người của Het Singh xông vào và kinh ngạc nhìn lão.

Trại tạm giam

Gia đình Singh tới gặp bà nội. Bà rất hạnh phúc với chiến thắng của Jagdish. Bhairon ngạc nhiên hỏi: Làm sao mẹ biết vậy? Bà nội nói: Mọi người đều đang nói về chuyện đó mà. Anandi ôm bà và chúc mừng bà. Bhairon bảo: Lòng tin của chúng ta đã chiến thắng. Bà nội hỏi: Jagdish đâu rồi? Basant nói: Chúng con đã bảo thằng bé đi nhận phước lành của mẹ, nhưng nó nói là nó sẽ nhận khi mẹ trở về nhà. Bhairon nói: Thằng bé sẽ sớm phải tới Jaipur. Bà nội nói: Mẹ biết thằng bé sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình một cách trung thực. Mẹ rất hiểu nó, nó sẽ làm cho tên tuổi của làng Jaitsar được tỏa sáng.

Tại tòa án

Phiên xét xử lại bắt đầu. Luật sư Kotiyal nói với tòa rằng tất cả các bằng chứng đều đang chống lại Kalyani Devi và yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông nói: Kalyani Devi có thể mang cuộc sống của Ajay trở lại không? Xin thưa là không. Vì vậy mong tòa hãy đưa ra cho bà ta một mức án thật thích đáng.

Thẩm phán nói: Tòa không làm việc dựa trên cảm xúc, chúng tôi biết rõ khi nào thì nên đưa ra phán quyết cuối cùng. Luật sư biện hộ đứng lên định trình bày thì bà nội đã lên tiếng. Bà nói: Tôi muốn được nói vài lời trước anh ta. Mọi thứ đã quá rõ ràng trong trường hợp này. Linh hồn của tôi biết rằng tôi đã giết người. Mong tòa hãy trừng phạt tôi, tôi đã mắc nợ một hình phạt. Mọi người choáng váng. Bà nói tiếp: Chúng ta phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Mọi người sẽ ngừng việc giúp đỡ người khác. Tôi muốn mình bị phạt tù, nhưng tôi cần phải nói rằng Ajay đã cố gắng để quấy rối Gulli cho nên tôi chỉ làm những gì là đúng. Luật sư Kotiyal nói: Nhưng Ajay đã không làm gì cả. Thưa tòa, Kalyani Devi đang nói dối và muốn nhận được sự đồng cảm. Động cơ của bà ta chính là cuộc bầu cử. Bộ trưởng Het Singh là một ứng cử viên nặng kí đang cạnh tranh với Jagdish cháu trai của bà ta. Luật sư biện hộ cho bà nội lên tiếng và yêu cầu tòa án hãy ngăn chặn các cáo buộc từ phía luật sư Kotiyal. Thẩm phán yêu cầu họ phải tuân theo các giới hạn của toà án.

Tại bệnh viện Jaitsar

Anandi và Ganga đang ở cùng Gulli. Anandi nói: Shiv đã gọi cho chị, anh ấy nói rằng luật sư Kotiyal đang đổ lỗi cho bà nội của chị. Bây giờ chỉ có em mới cứu được bà thôi. Tỉnh dậy đi Gulli. Mọi người đã không thể làm gì cả. Em hãy tỉnh dậy vì cuộc sống của bà, của xã hội và của chính em nữa. Em mau tỉnh lại đi, chị xin em... Anandi khóc. Gulli nhấp nháy đôi mắt và cử động ngón tay. Ganga trông thấy và nói với Anandi. Anandi một lần nữa xin Gulli hãy tỉnh dậy. Gulli nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của cô và Anandi, từ từ cô đã lấy lại được ý thức. Anandi mừng rơi nước mắt, Gulli kêu tên cô.

Tại tòa án

Tài xế của bà nội - Hari nói với tòa rằng: Ajay muốn giết chết Gulli bằng cây gậy trong tay, đó là lí do bà Kalyani đã bắn chết anh ta. Sau đó tôi đưa Gulli tới bệnh viện. Luật sư bào chữa cho bà nội nói: Xe máy của Ajay đã đâm vào Gulli và khiến cô ấy bị hôn mê. Kotiyal cố gắng đặt nhiều câu hỏi để tài xế Hari bị lúng túng. Hari nói: Ajay rất tức giận và định giết Gulli. Kotiyal nói tiếp: Tội của Ajay vẫn chưa được chứng minh. Thẩm phán cho phiên tòa tạm nghỉ và nói rằng ông sẽ công bố phán quyết sau 30 phút nữa.

Tại bệnh viện Jaitsar

Anandi kể cho Gulli mọi chuyện và bảo cô hãy cứu bà nội. Gulli nói: Ajay và bạn của anh ta đã thông đồng với nhau để chống lại Jagdish. Cô kể cho Anandi về đoạn thu âm cuộc nói chuyện của họ. Lal Singh nói: Vậy thì khả năng là chiếc điện thoại vẫn nằm ở đó. Ganga gọi cho Jagdish, cô nói với anh về bằng chứng trên chiếc điện thoại và Gulli. Jagdish và Shiv nhanh chóng chạy đến đó.

Anandi và Ganga đưa Gulli tới tòa án bằng xe cứu thương. Bhairon nói: Chúng ta chỉ còn 15 phút thôi. Shiv gọi cho Anandi và động viên cô đừng quá lo lắng. Gehna đang ở nhà cầu nguyện thần Devi cùng Makhan, Nandu và Mannu. Jagdish và Shiv đến căn lều để tìm chiếc điện thoại.

Tại tòa án

Thẩm phán hoàn thành bản cáo trạng và tuyên bố: Kalyani Devi chính là.......

Anandi tới và ngắt lời thẩm phán. Mọi người rất sốc khi thấy Gulli tới tòa án, Ganga và Lal Singh cũng đến đó. Anandi trao đổi qua với luật sư bào chữa. Ông đưa Gulli đến chỗ thẩm phán và nói: Cô ấy là Gulli và muốn trình bày với tòa một việc. Mong tòa cho phép cô ấy được phát biểu. Thẩm phán đồng ý.

Shiv và Jagdish đang nỗ lực tìm ra chiếc điện thoại của Gulli, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng hai người cũng nhìn thấy nó. Gulli trình bày với tòa rằng ngày hôm đó cô đã tới đền thờ. Cô nghe thấy giọng của Ajay và kể lại mọi chuyện. Đoạn hồi tưởng được hiển thị. Gulli khóc và nói: Bà đã cứu được danh dự và mạng sống cho tôi. Tôi còn sống đến ngày hôm nay đều là nhờ bà. Mong thẩm phán hãy thả bà ra...

Luật sư Kotiyal nói: Cô nói y hệt như bà Kalyani, nhưng cô có bằng chứng gì không? Gulli nói: Tôi có bằng chứng. Kotiyal nói tiếp: Vậy thì tang vật - chính là chiếc điện thoại đâu rồi? Jagdish đi tới và nói: Nó đang ở chỗ của tôi. Mọi người choáng váng. Jagdish đưa chiếc điện thoại cho luật sư bào chữa, ông yêu cầu tòa cho trình chiếu các bằng chứng trên màn hình. Thẩm phán xem qua rồi cho phát đoạn hội thoại của Ajay với bạn anh ta về Jagdish và Anandi. Ajay nói rằng họ sẽ mua phiếu ủng hộ trong cuộc tranh cử.

Thẩm phán tuyên bố: Sau khi xem xong đoạn video này, tòa lệnh cho cảnh sát mau bắt giữ bạn của Ajay - Harish và những người khác, đồng thời bộ trưởng Het Singh cũng bị bắt. Bà Kalyani Devi đã giết Ajay để cứu một cô gái vô tội, đó không phải một tội ác mà là một trường hợp tự vệ. Bà Kalyani sẽ được trả tự do. Mọi người vô cùng hạnh phúc. Bà nội ôm Jagdish và sau đó là Gulli. Gulli xúc động rơi nước mắt.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tập 49a

Tập này bắt đầu khi mọi người đứng trước cửa nhà để đợi Dadisaa về nhà. Tất cả dân làng vỗ tay chào đón bà. Jagya, Anandi và Shiv đi cùng bà. Tất cả dân làng đều lần lượt đến xin phước lành từ bà. Mannu cảm thấy rất vui mừng khi thấy bà của mình trở về. Sumitra và Gehna cũng xin phước lành từ Dadisaa. Mannu gọi Dadisaa. Bà rất xúc động và nói, thần Devi đã gửi tôi về cho lũ trẻ. Dân làng nói, chúng tôi đã tổ chức lễ Shakti Puja. Tất cả mọi người làm puja. Người nhà Panchayat bảo bà hãy nói lời gì đó. Dadisaa cảm ơn vì sự ủng hộ của họ dành cho bà. Họ cổ vũ Jagya như là một MLA. Bà nói, cháu trai của tôi sẽ làm việc vì sự nhiệt tình của mọi người. Mọi người cần phải ủng hộ thằng bé.

Rakhi đến nhà Saanchi để chơi. Saanchi mở cửa và rất bất ngờ khi nhìn thấy cô. Saanchi nói cô ấy đang đợi Vivek xuống ăn sáng. Rakhi nói, mẹ em đang làm khichdi - thứ mà anh Vivek thích, nên em đã mua nó. Cô bảo Saanchi hãy cho anh ấy ăn. Saanchi bảo cô hãy ở lại và ăn sáng với họ. Rakhi ôm cô trong hạnh phúc.

Dadisaa ôm Anandi. Anandi bảo bà hãy tự chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt. Dadisaa nói, cháu không phải lo lắng. Shiv xin phước lành từ bà. Sumitra bảo họ hãy về với Amol. Họ rời khỏi Udaipur. Subhadra doạ Amol bằng con mắt của bà ta và hỏi cháu đang đi đâu vậy? Cậu bé nói cháu đến phòng của Dadi. Subhadra bảo Amol hãy về phòng và trật tự đi ngủ. Amol nói, cháu muốn gặp ba mẹ. Subhadra đe doạ Amol và bắt cậu đi ngủ.

Vivek bảo Saanchi rằng anh rất vui khi gặp lại Rakhi. Saanchi đá vào chân anh và kết quả là cô bị đau khi phạm phải sai lầm này. Vivek xin lỗi và đi lấy hộp sơ cứu. Anh băng bó cho cô, Saanchi nhìn vào anh. Vivek hỏi cô, em có ổn không vậy? Saanchi gật đầu và nói, em yêu anh. Vivek nói, chỉ có em yêu anh thôi sao? Saanchi nói, anh còn mong chờ điều gì? Vivek đặt 1 nụ hôn lên môi cô. Saanchi cảm thấy xấu hổ. Anh nói, em cần phải trả tiền thù lao cho anh vì đã băng bó cho em. Vivek hôn cô. Bài hát bắt đầu vang lên... Teri Aankhon me....

Amol đang buồn chán nằm trong phòng. Cậu bé đang đợi ba mẹ mình và cảm thấy rất khó để ngủ vào lúc này. Anandi và Shiv về tới nhà. Daddu đưa bánh cho họ. Anandi cảm ơn ông. Anoop nói, thật tốt khi Dadisaa đã được trả tự do. Alok nói, chắc hẳn họ rất vui mừng. Anandi hỏi về Amol. Ira nói thằng bé nó đang ở trên phòng xem TV. Subhadra nói, nó đã đi ngủ rồi. Bà đã làm cho thằng bé hiểu rằng đi ngủ sẽ tốt hơn việc xem TV. Daddu nói, nó sẽ không thể ngủ nếu không gặp được ba mẹ mình. Subhadra nói, em đã khoá nó trong phòng rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng sốc. Anandi và Shiv chạy lên phòng. Daddu nhìn Subhadra 1 cách giận giữ. Subhadra nói, Sao? Em đã giết ai chưa? Shiv và Anandi chạy vào phòng gọi Amol. Anandi hỏi cậu bé có sợ không? Amol nói, không, con rất muốn dũng cảm như ba. Anandi ôm cậu bé vào lòng. Xem tập tiếp theo tại đây