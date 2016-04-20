Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 47: Xuất hiện cô trợ lý mê Shiv như "điếu đổ"

Tập phim bắt đầu với phiên tòa xét xử. Luật sư bên kia nói với thẩm phán rằng Kalyani Devi đã phạm tội giết người và bản thân bà ấy đã thừa nhận tội ác của mình. Luật sư gọi một người nào đó và nói tôi muốn gọi bạn của Harish là Ajay Singh ra. Quan tòa cho phép. Harish nói với quan tòa rằng chúng tôi đang nói về chuyện bầu cử thì Gulli đến và yêu cầu Ajay bỏ vợ, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi về Jagya nhưng Ajay không tin cô ấy. Gulli cố gắng đến gần Ajay. Ajay đẩy và cô ấy ngã xuống. Ngay sau đó bà Kalyani Devi đến đó và nghĩ rằng chúng tôi đang lạm dụng tình dục với Gulli. Bà ấy cầm sung và nhốt chúng tôi trong phòng. Chúng tôi đã rất sợ hãi.

Rasika vào phòng của Shiv và giới thiệu là trợ lý mới của anh. Shiv nhìn vào giấy bổ nhiệm. Rasika nói: “ Tôi biết mà, ngài đẹp trai hơn tôi nghĩ rất nhiều, ngài phải là ngôi sao điện ảnh mới đúng”. Shiv cười và nói: “ Tôi là người tin tưởng vào sự chăm chỉ hơn là nịnh nọt”. Rasika nói: “ Ngài sẽ sớm biết được năng lực của tôi thôi”. Cô ấy bắt tay Shiv và áo choàng bên vai rơi xuống. Shiv hạ tầm mắt không nhìn. Rasika nhìn Shiv.

Ajay thoát ra ngoài bằng cửa sổ và khởi động xe máy của anh ấy. Ngay sau đó bà ta đã bắn Ajay. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến bà ta giết Ajay. Bà ấy đã giết Ajay. Basant rất tức giận nói: “ Hắn ta nói dối”. Thẩm phán yêu cầu Basant kiểm soát cơn giận của mình. Harish nói: “ Ajay bị giết ngay tại chỗ, chúng tôi không thể làm gì”.

Luật sư của Gulli tra hỏi Harish và nói không hiểu nổi. Harish nói: “Chúng tôi không uống rượu”. Luật sư nói: “Cảnh sát đã tìm thấy một số chai rượu”. Harish nói: “ Nó đã có ở đấy từ trước rồi”. Harish nói: “ai đó đã gọi cho Ajay và tôi không biết anh ấy đã nói chuyện với ai, anh ấy đã nói là đừng đến đây. Tôi nghĩ người đó có thể là Gulli”. Luật sư nói: “ Anh đang nói dối, tại sao quần áo Gulli lại bị rách?, anh sẽ trả lời sai sự thật với tất cả câu hỏi tôi đưa ra. Thực tế là bà Kalyani Devi đã bắn Ajay vì bà đã lực bất tòng tâm không còn cách khác. Ajay đã cố cưỡng hiếp Gulli”. Luật sư bên phía Ajay nói mục địch của bà Kalyani Devi là giết Ajay. Thẩm phán thông báo phiên điều trần tiếp theo là 3 ngày sau

Vivek rời văn phòng. Saachi bảo anh nếm thử gaja ka halwa. Vivek bảo Saachi bón cho anh ấy. Saachi nói rằng sau đó nó sẽ trở nên ngọt ngào hơn. Saachi bón cho Vivek. Vivek nói: “ Rất đẹp”. Saachi nói: “Làm sao mà halwa có thể đẹp được”. Vivek nói: “Anh không nói về halwa”. Họ nhìn nhau đắm đuối. Chuông cửa kêu. Một nhân viên bán hàng đến và nói rằng sofa mà họ chọn không còn và đó là lý do mà anh nhân viên đến đây để trả lại tiền. Saachi nói với Vivek rằng đó là món quà từ mẹ. Vivek nhận lại tiền từ nhân viên bán hàng.

Vivek tức giận với Saachi. Vivek nói: “Anh đã nghĩ đây là sofa mà anh đặt, tại sao bà ấy lại gửi đồ này đến. Anh không thích nó em biết điều đó mà”. Saachi trả lời: “Em đã không yêu cầu bà ấy thứ gì hết, em đã nói với anh rằng chúng ta không có sofa”. Vivek nói: “ Anh biết rằng em đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn ở đây. Em đang làm anh nghĩ rằng anh không cho em một cuộc sống tốt. Xin đừng làm thế với anh. Anh không thể nhận nó”. Vivek rời đi

tập 48a

Tập phim bắt đầu khi Basant đang tức giận về vụ án ở tòa, ông nói:

-Luật sư của chúng ta sẽ thắng vụ kiện này thôi. Mọi thứ sẽ ổn.

-Vụ án chống lại mẹ mình và mẹ cũng cho những lời khai để chống lại chính mình nữa.-Bhairov nói

Sumitra khóc. Ganga nói:

-Chúng ta đã cố gắng làm Gulli tốt hơn.

-Tất cả chúng ta đều biết bà sẽ không làm gì sai mà. Con thấy hành động của bà cũng không phải là sai-Anandi nói.

Cô nói chắc chắn Jagya sẽ thắng nhưng anh lại nói:

-Anh không cần gì hết ngoài Dadisa.-Jagya buồn bã nói. Sau đó anh về phòng của mình.

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Tại nhà chồng của Anandi trong bữa tối… Shiv nói:

-Con không nghĩ Dadisa sẽ phải chịu án phạt trước pháp luật đâu ạ.

-Ông thấy rất buồn.

Subhadra nói:

-Nếu như ai cũng giết người thì thế giới này sẽ kết thúc mất.

Amol đến. Ira nói cậu ăn tối cùng mọi người. Subhadra gọi Amol ra ăn cùng với bà, Amol cảm thấy hơi e ngại. Shiv nói:

-Amol sẽ ăn cùng với con.

Nói rồi, Shiv đưa cho Amol cái khay và hỏi cậu ăn gì. Sau đó hai bố con thi nhau xem ai ăn nhiều hơn. Hai bố con cứ mải ăn, Daddu nói:

-Amol, cháu nên nhai thức ăn trước khi nuốt chứ.

Amol vâng lời, mọi người nhìn Amol và cười rất vui vẻ… Còn Subhadra, bà nhìn thằng bé, ánh mắt đáng sợ.

Tại phòng bếp Haveli… Anandi đang nấu ăn thì Saanchi gọi đến

-Chị Anandi, em có chuyện muốn nói với chị.

-Saanchi, chị đang ở Jaitsa

-Chị Anandi, anh Vivek đang giận em chị ạ…-Saanchi kể lại mọi chuyện cho Anandi nghe và nói tiếp-Anh ấy không hiểu em

-Saanchi, Vivek đang tổn thương. Anh ấy có lẽ nghĩ rằng anh ấy không thể đáp ứng nhu cầu của em. Em nên nghĩ cho cảm nhận của anh ấy.

Saanchi nói cảm ơn và ngắt máy.

Tại nhà của Het Singh… Ông ta đang uống rượu với luật sư. Het Singh rót li rượu thứ nhất, rồi thứ hai…và thứ ba, trong khi rõ ràng chỉ có 3 người uống. Vị luật sư thấy lạ liền hỏi:

-Tại sao ông lại rót tới 3 li rượu vậy?

Het Singh nhìn lên tấm ảnh thờ của con trai và nói:

-Cho con trai của tôi…

Trong phút chốc ông nhớ lại đứa con trai đã khuất và tâm sự điều đó với vị luật sư bằng cái giọng nghẹn ngào… Hai người đàn ông cụng rượu. Het Singh uống xong li của mình, lão nâng li rượu thứ ba lên trước di ảnh của con trai và nói bằng tất cả sự căm thù đầy mù quáng của mình:

-Con trai, ba thề với con, Kalyani Devi sẽ phải chết…

-Có lẽ là tôi phải về rồi- Vị luật sư nói và rời khỏi ngay.

Shiv đắp chăn cho Amol và gọi cho Anandi. Anandi nói:

-Em biết mà, ba của Amol sẽ chăm sóc con trai mình thật tốt… Em đang lo cho mọi người ở đây. Họ rất buồn. Em hiểu nỗi đau của họ như chính của em vậy

-Anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Em cũng mong là vậy.

-Thôi được rồi, em đi ngủ đi, chắc em cũng mệt mỏi lắm.

-Em có thể đối mặt với tất cả nếu như em có anh.

-Anh yêu em Anandi..

-Em cũng yêu anh !

Buổi sáng tại căn biệt thự của Het Singh… Ông ta đang xem các tin tức trên ti vi về cuộc bầu cử… Phát thanh viên nói rằng ông đang dẫn đầu về số lượt bình chọn…

Ira nói với Subhadra rằng Vivek và Saanchi đang đến đây. Subhadra nói:

-Con bé không có thời gian để gặp tôi nữa.

-Con bé phải quản lí nhà của nó nữa- Daddu nói

-À vâng, em biết. Em nghĩ anh đã cho Saanchi kết hôn quá vội vàng, con bé đáng lẽ ra phải kết hôn với một chàng trai giàu có chứ, vậy mà anh thì lại gả nó cho một cậu trai nghèo…

Saanchi và Vivek đến và chào mọi người. Subhadra ban phước cho họ và nói:

-Cháu trông thật xinh đẹp, nhưng cháu nên mặc saree.

Vivek cũng đồng ý với ý kiến đó. Ira nói họ ngồi xuống nhưng Saanchi thì lại muốn phụ giúp công việc.

Buổi sáng đến với Haveli thật bình yên. Jagya, Basant và Bhairov đang uống trà thì các trưởng làng đến với vẻ mặt mừng rỡ và báo rằng tuy Het Singh đang dẫn đầu nhưng lượt bình chọn cho Jagdish cũng tăng lên. Tuy thế, Jagya vẫn buồn. Trưởng làng nói Jagya nên giữ hình tượng trong cuộc kiểm phiếu lần này. Rồi họ rời đi. Bhairov nói:

-Con nên đi thôi.

-Con phải chăm sóc cho Gulli ba à. Con không để tâm đến chuyện này, nó không thành vấn đề với con…

-Anh không hề có trách nhiệm gì với người dân Jaitsa sao?- Anandi nói.

-Anandi nói đúng đó Jagya- Basant nói.

Jagya trầm ngâm một chút rồi gật đầu và nói:

-Thôi được rồi! Xem tập tiếp theo tại đây