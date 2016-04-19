Tập phim bắt đầu với cảnh Shiv đang gọi cho Anandi. Anandi hỏi anh về Amol. Shiv nói: thằng bé vẫn ổn. Anh hỏi về bà nội. Anandi nói: bà đang rất đau lòng. Shiv nói: bà có nguyên tắc của bà và nó rất khó để bà tự tha thứ cho bản thân mình. Anandi kể cho anh về vụ tấn công Gulli. Cô nói: Het Singh có thể đứng sau vụ tấn công này. Shiv bảo cô hãy mạnh mẽ và chăm sóc cho mọi người. Anandi nói cô đang cố gắng để trở thành sức mạnh cho cả nhà. Cô tắt máy.

Ganga đến chỗ Jagya và hỏi: anh đã đi một vòng chưa? Jagya nói: anh sẽ đi ngay đây. Ganga bảo anh hãy chăm sóc cho bản thân. Jagya nói: anh đang cố gắng nhưng không được. Bà nội ở sau song sắt và điều đó gây rắc rối cho bà. Ganga nói: thần Devimaa sẽ làm mọi thứ ổn thỏa. Cô bảo bà hãy tin tưởng vào thần Devimaa.

Bố mẹ Saurabh đến gặp Saurabh trong tù. Saurabh đi ra. Mẹ hắn ta khóc. Saurabh hỏi về Vivek và cuộc sống của anh sau đám cưới. Bố mẹ hắn ta sốc. Saurabh nói: con xin lỗi vì đã không chúc mừng bố mẹ được. Mẹ hắn ta nói: cô ta muốn đi khỏi đó. Saurabh nói: mẹ không nghĩ sẽ trừng phạt cô ta sao? Mẹ hắn ta nói: chúng ta đã đuổi Vivek ra khỏi nhà. Saurabh bảo bà hãy mang Sanchi về nhà và hành hạ cuộc sống của cô. Mẹ hắn ta nói: Vivek sẽ không đồng ý quay về nhà. Saurabh nói: anh ấy cũng có một trái tim rất yếu mềm. Hắn ta bảo bà hãy hành hạ Sanchi và thư giãn.

Những tên côn đồ của Het Singh kể với hắn về việc hạ sát Gulli thất bại. Het Singh đe dọa hắn ta. Tên côn đồ của hắn nói: anh ta sẽ không khai tên của ông ra đâu. Vivek về nhà và bảo Sanchi phục vụ bữa trưa. Sanchi nói: mọi thứ đã sẵn sàng. Vivek nhìn vào chiếc ghế sofa và nghĩ anh đã mua nó. Sanchi đến và nói nó rất tốt. Het Singh ra ngoài. Những người ủng hộ ông ta nói rằng chắc chắn ông ta sẽ thắng. Het Singh nói: hãy bảo mọi người bầu chọn cho tôi, tôi sẽ thắng cùng với sự bầu chọn vô hạn.

Ira đưa trà cho Shiv. Shiv uống trà một cách vội vàng. Buaji mắng anh về Anandi. Ira khen Anandi. Buaji nói: Anandi không có thời gian dành cho nahf chồng của cô ta, tôi không cần cô ta. Bà bảo Shiv đi đến văn phòng. Ông nội nói với bà rằng tại sao bà lại quá gay gắt và cổ hủ như vậy. Ông bảo bà hãy nghĩ thoáng ra và vui vẻ. Ông bảo bà rằng mối quan hệ của Anandi với gia đình cô ấy không bao giờ kết thúc được. Buaji nói: tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Shiv rời đi. Ira nói với Buaji rằng: cô đã không thay đổi để hiểu cho Anandi, cháu sẽ nói chuyện với Anandi và bảo con bé về nhà sớm.

Jagya đến để bầu chọn trong suốt cuộc bầu cử. Het Singh ngăn anh lại và nói: tôi phải bầu trước vì tôi phải chuẩn bị cho sự chiến thắng của tôi. Hăn sta lăng mạ anh và nói: mày nên làm công việc khác như là chăm sóc cho Gulli hoặc đi thăm bà nội mày. Jagya tức giận. Het Singh bầu cử và đưa ra dấu tay với Jagya bắt đầu bầu cử. Hắn ta nhìn theo.

Tập 47a

Tâp phim bắt đầu với bà nội đang hỏi Basant về tình hình bầu cử, Basant nói bà không cần lo chuyện đó, mọi người đang lo lắng cho bà hơn chuyện bầu cử. Bà nội nói bà đã làm chuyện sai thì bà sẽ phải bị trừng phạt, Basant không đồng ý, bà đã cứu mạng một cô gái thì đó không phải việc sai trái, bà nội không cho phép ông suy nghĩ vậy, ông không được đem tình cảm cá nhân vào chuyện này, không ai được quyền giết người. Jagdish đang lo lắng cho Gulli, bà nội khuyên mọi người hãy chăm sóc cho cô ấy bà vẫn ổn. Jagdish tức giận khi nghe bà nội nói thế, anh cho rằng abf đã quá ích kỷ khi bắt mọi người không lo lắng cho bà, bà là người quan trọng nhát trong nhà, làm sao họ có thể sống không có bà điều đó còn tồi tệ hơn cái chết. Anh nói bà không vi phạm điều gì sai trái cả, luật pháp sẽ trả tự do lại cho bà. Bà nội mỉm cười nhìn Jagdish, anh thoáng buồn, thanh tra đến tìm bà, bà nói rằng họ không thể sống nếu thiếu bà nhưng bà lại không muốn làm trái với luật pháp.

Amol đang vẽ tranh, Shubhadra đến cằn nhằn về Amol đã để sách lung tung, cậu bé nói sẽ cố gắng hoàn thành bài tập trước khi có ai đến, bà mắng Amol và đe dọa cậu bé về dám trả lời bà, Amol sợ hãi và xin lỗi. Shubhadra hỏi Amol về bữa ăn, cậu bé nói ông nội đang làm nước ép cho cậu, Shubhadra tỏ ra khó chịu. Ông nội mang nước ép cho Amol, cậu uống nhưng không quên nhìn Shubhadra.

Jagdish đến xem tình trjang Gulli, Ganga hỏi về bà nội, anh buồ n bã nhìn Gulli, anh nói bây giờ chỉ có Gulli mới có thể giúp bà nội, lời khai của Gulli rất có giá trị trong việc này, bà nội sẽ lấy lại sự tôn trọng và công bằng. Jagdish năn nỉ Gulli hãy sớm tỉnh lại.

Amol nhớ lại sự đe dọa của bà Subhadra và bị căng thẳng, Shiv đến và hỏi Amol về bữa tối, cậu bé nói không đói, Shiv nhìn thấy Amol đang rất buồn, anh hỏi có chuyện gì đang xảy ra, Amol nói cậu vẫn ổn, Shiv nói rằng nếu Amol không nói sự thật thì anh sẽ không kể chuyện cho cậu ngủ. Amol buồn và nói rằng cậu đang rất nhớ mẹ, Shiv gọi cho Anandi, cô xin lỗi vì đã không gọi cho anh sớm, Shiv nói Anandi hãy nói chuyện với Amol vì cậu đang rất buồn. Shiv đặt chế độ videocall, cô khuyên Amol về những việc đã xảy ra với cậu, Anandi giúp Amol bình tĩnh và vui trở lại. Anandi khuyên Amol nến ăn tối rồi đi ngủ, Amol lấy khay thức ăn và ăn chúng. Shiv hỏi thăm về Jaisar, Anandi cho biết mọi chuyện vẫn không có tiến triển cô rất lo lắng, Shiv khuyên cô và nói mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Shiv đến văn phòng, trợ lý của anh nói rằng ông phải về làng của mình với cha mẹ và xin nghỉ phép, Shiv đồng ý và tặng anh món quà . Ông cảm ơn Shiv và nỏi ằng sẽ bàn giao công việc cho người trợ lý mới, một người phụ nữ tiến vào văn phòng của Shiv, cô ta chính là trợ lý mới của Shiv – Rasita.

BÀ nội được đưa đến tòa án, mọi người trong gia đình đến chạm vào chân bà, bà nộ hạnh phúc nói rằng bà muốn nhìn thấy những đứa trẻ trong nhà, Bhairon nói ông sễ dẫn chúng cùng đến với bà. Xem tập tiếp theo tại đây