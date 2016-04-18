Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi và Shiv đang ôm nhau. Mọi thành viên trong nhà đều vui mừng. Buaji cho rằng cái ôm của họ là quá cởi mở. Ông nội nói: đây là kế hoạch của Amol để liên kết hai người họ. Anandi và Shiv hạnh phúc ôm Amol. Dân làng buôn chuyện về cái chết của Sooraj và bà nội đã giết hắn ta. Một số người đứng về phía bà nội và một số đứng về phía Het Singh. Gehna và Sumitra đến gặp bà nội và bảo bà ăn chút gì đó. Bà nội không chịu ăn bất cứ thứ gì. Sumitra cố gắng thuyết phục bà. Họ thấy buồn khi thấy bà phải ở trong đồn cảnh sát. Bà nội nói: mẹ biết con cũng chưa ăn gì và cho cô ăn bahus.

Anandi gọi và Sumitra nhấc máy. Anandi bảo bà đưa điện thoại cho bà nội. Sumitra thấy căng thẳng. Anandi hỏi cô: bà đâu hả mẹ? Sumitra kể với cô rằng bà nội đang ở trong đồn cảnh sát vì đã giết chết con trai của Het Singh. Anandi bị sốc. Cô hỏi: sao chuyện đó lại xảy ra? Sumitra kể với cô mọi chuyện. Bà nói: Bhairon và Basant đã đi gặp luật sư. Anandi nói: con sẽ về đó ngay bây giờ. Sumitra nói: đến đây. Shiv nói: anh sẽ đi với em. Ông nội hỏi: có chuyện gì xảy ra? Buaji nói: lại là Jaitsar. Họ rời đi.

Ông nội đang có thời gian vui vẻ bên gia đình . Buaji nói chân của bà đang bị đau. Ira nói: cháu sẽ mát xa chân của cô. Buaji bảo bà hãy mát xa với dầu Sarson ka. Alok nói: chúng ta nên đi du lịch trong một tháng. Amol nói: chúng ta sẽ đi du ngoạn của Jaitsar, badi nani của cháu đang ở đó, và cậu bảo Anandi hãy gọi cho bà nội.

Anandi và Shiv ngồi trong xe và ngĩ về Jaitsar. Anandi kể với anh mọi chuyện. Họ đến đồn cảnh sát. Anandi cảm thấy buồn rầu. Bà nội rửa tay của bà và giấu nó đi. Anandi hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Cháu không thể tin vào mắt mình. Bà nội nói: chúng ta phải tin bằng bất cứ cách nào. Bà nói: bà đang ở đây để chịu sự trừng phạt. Anandi bảo Shiv hãy đưa bà về nhà. Viên thanh tra nói: bà ấy không thể được tại ngoại, bản án của bà ấy sẽ được quyết định bởi tòa án. Anandi khóc. Bà nội bảo cô đừng khóc. Bà bảo Shiv hãy để Anandi ở lại Jaitsar một thời gian. Shiv gật đầu. Anh nói: chúng ta cần một chút sức mạnh.

Jagya và Ganga đang theo dõi cho Gulli. Bố mẹ cô bảo Jagya hãy cứu cô ấy. Jagya nói: chúng tôi đang cố gắng làm điều tốt nhất, nhưng rất khóc để nói trước rằng cô ấy sẽ thoát khỏi sự hôn mê. Mẹ của cô ấy khóc. Ganga đồng cảm với họ và nói: chúng tối sẽ làm bất cứ thứ gì chúng tôi có thể để làm cô ấy khỏe lại. Anandi đến haveli và ôm Sumitra. Cô khóc với bà. Sumitra nói: không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra. Anandi nói: bà nội không làm gì sai cả. Sumitra nói: chúng ta phải tin vào Chúa.

Anandi và Shiv đến bệnh viện gặp Gulli. Cô cảm thấy đau đớn khi thấy tình trạng của Gulli và nhớ lại những lời bà nội nói rằng có thể Gulli sẽ tỉnh táo hơn khi thấy Anandi. Anandi bảo Gulli hãy nói chuyện với cô và bảo cô hãy tỉnh lại. Anandi nói với bố mẹ Gulli rằng cô ấy sẽ sớm khỏe lại vì Jagya đang điều trị cho cô ấy. Cô nói: con biết cô ấy muốn nhận được sự tốt đẹp. Cô truyền cho họ sức mạnh. Shiv bảo họ hãy nói nếu họ cần bất cứ thứ gì. Anandi bảo Shiv hãy đi. Cô nói: em phải chăm sóc cho mọi người ở đây, anh phải ở cùng Amol vì em không ở đó. Shiv bảo cô đừng lo. Jagya đến. Shiv nói với Jagya rằng Anandi sẽ ở lại đây và bảo Jagya hãy gọi cho anh nếu cần. Jagya gật đầu. Shiv rời đi. Anandi nhìn buồn rầu.

Tập 46a

Tập phim bắt đầu với cảnh Amol đang xem tivi và nghe thấy tin tức về Jaitsar. Người đọc tin tức nói về sự tranh cử của Jagya trong cuộc bầu cử. Buaji nghe nó một cách kỹ lưỡng. Những người đọc tin tức nói về việc bà nội giết chết Sooraj. Amol tức giận tắt ti vi. Buaji nói: badi nani của cháu đã trở thành người nổi tiếng. Amol nói: bà đã cố gắng để cứu một cô gái. Buaji nói: bà ta là một tội phạm. Amol tự nói với bản thân rằng cậu không chấp nhận bất cứ thứ gì chống lại badi nani của cậu.

Bà nội đưa lời trình bày của bà cho luật sư. Bà kể với anh ấy rằng bà đã bắn một viên đạn vào Sooraj để cứu Gulli. Luật sư nói: tôi phải ghi lại lời trình bày của bà. Anh nói: chúng ta cần có lời khai của Gulli nữa. Jagya nói: Tôi sẽ thông báo cho anh nếu cô ấy tỉnh lại. Bà nội hỏi về cuộc bầu cử. Jagy nói: không có gì cần chuẩn bị cả. Bhairon nói: tất cả dân làng đang phản kháng phía bên ngoài đồn cảnh sát để thả tự do cho mẹ. Bà nội nói: họ đang làm việc sai trái. Basant ủng hộ dân làng. Bà nội nói: cuộc bầu cử đã khác, dân làng phải bình chọn. Bà bảo Bhairon hãy nói với thanh tra rằng bà muốn nói chuyện với dân làng.

Dân làng đang phản kháng phía bên ngoài đồn cảnh sát. Bà nội đến và dừng tay của bà lại. Bà nội yêu cầu họ không được phản kháng nữa và kêu gọi họ hãy chọn người đại giện quyền cho họ. Dân làng ủng hộ bà nội và nói: bà đã làm đúng khi giết con trai của Het Singh. Họ từ chối bầu cử cho đến khi nào bà được tự do. Bà nội bảo họ hãy đi bầu cử. Bhairon và Basnat làm cho họ hiểu để chọn ứng cử viên của họ. Họ đồng ý bầu cử.

Het Singh than khóc trước tấm ảnh con trai hắn. Hắn ta được thông báo bởi một tên người của hắn rằng tất cả dân làng đang phản kháng vì bà nội. Het Singh tức giận và nhất định sẽ trừng trị bà nội. Hắn ta bảo bọn chúng phải giết Gulli.

Ganga bảo bố mẹ Gulli hãy nghỉ ngơi một lúc. Cô nói: tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy. Họ đồng ý một cách do dự. Ganga nói với người canh gác không được để cho bất cứ ai vào trong khu này. Kẻ giết người đến để giết Gulli và nói người canh gác rằng Jagya đang gọi hắn ta vào. Người canh gác rời đi. Hắn ta đi vào khu vực đó và khóa cửa lại. Hắn ta lấy ra một con dao và cắt ống thở oxy. Jagya nhìn thấy người canh gác không ở đó và cố gắng mở cửa. Kẻ giết người tấn công Jagya bằng con dao. Jagya chống trả lại hắn ta. Kẻ giết người bắt đầu bỏ chạy. Jagya bảo Ganga ngăn hắn ta lại. Ganga ném chiếc ghế ra phía trước hắn ta và hắn ta bị ngã. Jagya hỏi: tại sao mày lại cố giết cô ấy?

Thanh tra đến và bắt giữ hắn ta. Thanh tra khen ngợi Jagya vì đã cứu mạng Gulli. Jagya nói: tôi không thể tin vào an ninh trong bệnh viện của tôi nữa. Thanh tra cho anh một người canh gác an ninh. Jagya bảo vị cảnh sát hãy canh gác khu vực của Gulli. Ganga nói: em rất lo sợ cho Gulli. Jagya nói: Hét Singh đã đứng sau vụ tấn công này, chúng ta không thể để hắn ta làm liều với cuộc đời của Gulli, cô ấy có quyền được sống cuộc sống của cô ấy. Anh nói: chúng ta phải cẩn thận. Xem tập tiếp theo tại đây