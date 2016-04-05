Tập này bắt đầu với cảnh Saachi nhớ lại những lời nói thô lỗ của Vivek với cô. Saachi căng thẳng nhận điện thoại của Vivek gọi đến. Vivek cảm ơn Saachi vì đã nhận điện thoại của anh. Vivek nói rằng anh đã cảm thấy rối loạn khi cô đến văn phòng của anh ấy. Vivek xin lỗi vì hành động của mình. Saachi nói không sao, chuyện đó cũng thỉnh thoảng xảy ra mà. Vivek nói:” Điều đó có nghĩa cô đã tha thứ cho tôi rồi đúng không”. Saachi trả lời đúng vậy. Vivek cảm ơn cô và cúp điện thoại

Anandi gọi tìm Amol ăn bánh quy. Ira nói với Anandi rằng Amol đang chơi bóng ở bãi cỏ với Daddu rồi. Gehna đến gần Dadisaa và chạm vào chân bà. Dadisaa hỏi rằng có chuyện gì xảy ra? Gehna nói cảm ơn bà đã tìm được một người chồng tốt cho em gái cô. Dadisaa nói rằng bà có làm gì đâu, bà chỉ thực hiện trách nhiệm của mình. Gehna nói: “ Mẹ đã đưa tiền cho Bapusaa để shagun. Dadisaa nói rằng: “ Chúng ta là ra đình mà, em gái con cũng giống như con gái ta”. Dadisaa chia sẻ trà cho Gehna và nói: “ Chúng ta giống như mẹ và con gái vậy”. Gehna xúc động.

Daddu đang chơi bóng với Amol. Anandi đi đến và bắt lấy quả bóng. Anandi làm như tức giận với Amol. Daddu nói là ông mang thằng bé ra ngoài chơi. Anandi trả lời: “ Amol phải học nhiều hơn là chơi”. Daddu nói: “ Được rồi vậy ông sẽ chơi với Alok và Anoop”

Dadisaa bảo Gehna hỏi bố mẹ cô ấy về ngày mahurat. Jagya nó rằng điều đó có vẻ không ổn. Jagya nói ới Gehna rằng lần hóa trị của Mannu sẽ sớm bắt đầu. Thằng bé sẽ yếu đi bởi hóa trị, thằng bé cần nghỉ ngơi. Gehna nói rằng: “ Chúng ta sẽ nói với bố mẹ Manish bảo họ hoãn cuộc hẹn lại hoặc ai đó sẽ bảo với Maa Bapu đổi địa điểm từ Haveli sang địa điểm khác. Ganga nói không được. Đám cưới sẽ được diễn ra vào đúng thời gian, đúng thời điểm. Ganga nói Mannu sẽ vui vẻ và hạnh phúc với việc đó. Jagya đồng ý.

Saachi dạy Amol học. Anandi đến và bảo rằng Anandi sẽ dạy Amol. Saachi nói thằng bé học rất nhanh. Anandi hỏi có phải em cho thằng bé học bằng cách điền vào chỗ trống không. Saachi trả lời rằng đúng vậy. Anandi hỏi Amol cho học tốt không. Saachi nói thằng bé đứng thứ nhất đấy. Anandi kể cho Ira thằng Amol đang học vì có Saachi. Ira nói đó là điều tốt. Anandi đến gần Amol và nhìn thằng bé ngủ. Anandi vuốt ve khuôn mặt Amol và làm cho thằng bé ngủ ngon hơn.

Bác sĩ nói với Jagya rằng hóa trị đã không có tác dụng với Mannu và tình trạng của thằng bé không có tốt. Bác sĩ nói: “ Tôi không biết phải nói gì hết, tôi thực sự xin lỗi”. Ganga hỏi: “ Sao cơ? Nhiệm vụ của bác sũ là chữa trị cho thằng bé và làm cho thằng bé khỏe hơn mà”. Jagya bảo Ganga hãy bình tĩnh. Ganga nổi giận với bác sĩ. Jagya hỏi rằng: “ Chúng tôi cho thể dùng phương pháp ghép tủy được không?”. Bác sĩ nói: “ Con trai thứ 2 của anh có thể hiến và có thể cứu sống được Mannu”. Jagya nói rằng Abhi không phải em ruột của Mannu mà là cùng mẹ khác cha. Bác sĩ nói rằng tủy của cha mẹ cũng có thể phù hợp với đứa trẻ, cơ hồi khoảng 23%. Ganga đồng ý với sự hy vọng

Tập 21b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4fQTi6mR2uE

Dinh thự nhà Singh và nhà Shiv

Tập phim bắt đầu khi bà nội gọi điện cho Anandi và mời cô đến tham dự lễ cưới của Kanchan. Anandi nói: Cháu rất mừng cho Kanchan, nhưng rất tiếc là cháu không thể đến được vì Amol đang chuẩn bị thi, Bà nội bảo cô hãy đến vào lúc khác. Anandi hỏi về Mannu. Bà nội nói: Thằng bé đã bước vào đợt hoá trị thứ hai. Anandi xúc động nói: Cháu có thể hiểu được tình trạng của Ganga. Bà nội bảo: Con bé thực sự rất mạnh mẽ. Anandi nói: Cháu không biết là cô ấy lại kiên cường như vậy.

Tại một quán café

Vivek gọi Sanchi đến quán café và xin lỗi vì anh đã hành xử thô lỗ với cô. Sanchi nói: Không sao đâu mà. Vivek hỏi: Tôi có thể giúp cô những việc liên quan đến công tác phi chính phủ hay không? Sanchi đáp: Chắc chắn rồi. Anh có thể nói chuyện với những người phụ nữ về pháp luật, nhưng chúng tôi không thể trả cho anh quá nhiều tiền đâu. Vivek hỏi: Vậy cô nhận được những gì khi làm việc ở đó? Sanchi nói: Sự hài lòng và hạnh phúc. Vivek tiếp lời: Tôi cũng muốn như vậy. Lát nữa tôi sẽ chở cô về nhà. Sanchi cảm ơn anh.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Dinh thự nhà Singh

Tất cả các thành viên trong gia đình đang chờ đợi Mannu từ bệnh viện trở về nhà. Basant nói: Hãy cầu nguyện để chúng ta được nghe những tin tức tốt. Nandu hỏi về Mannu. Bà nội nói với cậu bé: Mannu sẽ sớm trở về thôi cháu à. Bà đang đợi thằng bé chạy đến và ôm bà. Jagdish sẽ nói rằng Mannu đã ổn rồi, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra thôi, cho nên cháu đừng quá lo lắng. Jagdish, Ganga và Mannu trở về nhà. Bhairon hỏi: Bác sĩ đã nói gì vậy? Jagdish buồn bã nói rằng việc hoá trị không có bất kì tác dụng nào đối với sức khoẻ của Mannu. Nandu khóc và nói rằng cậu sẽ tặng máu của mình cho Mannu. Mọi người rất xúc động. Ganga nói với cậu bé: Không, anh không cần làm thế, Mannu rồi sẽ ổn thôi. Nandu dẫn Mannu về phòng. Jagdish nói: Chúng ta vẫn còn một tia hi vọng. Có một cách để điều trị cho Mannu...

Trên đường

Xe oto của Vivek bị hỏng giữa đường. Họ đành phải dừng lại nhờ người sửa chữa. Sanchi nhận được cuộc gọi của mẹ. Ira bảo cô về nhà ngay vì gia đình một chàng trai đang đến để gặp cô. Sanchi tạm biệt Vivek. Họ bắt tay và nhìn vào mắt nhau. Rakhi đi xe ngang qua và trông thấy, cô tức giận đi tới hỏi Sanchi: Cô đang làm gì ở đây với anh trai của tôi? Vivek nói: Anh chỉ đang đưa cô ấy về nhà thôi. Rakhi giận dữ buông lời xúc phạm Sanchi. Vivek yêu cầu cô hãy dừng lại. Rakhi bảo Vivek: Anh phải tránh xa cô gái này ra. Cô ta có thể buộc tội anh vì tội lạm dụng tình dục đấy. Vivek tức giận quát: Câm miệng đi Rakhi. Rakhi tức tối bỏ đi. Vivek xin lỗi Sanchi vì em gái anh đã miệt thị cô. Sanchi nói: Tôi phải về nhà rồi; sau đó rời đi.

Dinh thự nhà Singh

Mọi người đang ngồi ở phòng khách. Nandu nắm tay Mannu và rủ cậu bé đi chơi. Mannu lắc đầu và rụt tay lại. Jagdish thẫn thờ trở về nhà. Anh thấy lòng mình tan nát khi nhìn Mannu. Anh ngồi xuống, ôm lấy cậu bé và khóc trong câm lặng. Ganga hỏi: Sao rồi anh? Anh nói gì đi chứ? Jagdish nói với mọi người rằng tủy xương của Ganga không tương thích với Mannu. Tất cả choáng váng. Ganga hoảng loạn nói: Sao có thể như vậy kia chứ?

Mannu là do em sinh ra, tại sao tủy xương của thằng bé lại không tương thích với em được? Không, điều này là không thể. Jagdish nói: Anh đã kiểm tra tới ba lần rồi. Bác sĩ cũng nói rằng chỉ có 25% cơ hội phù hợp thôi. Chúng ta không may mắn rồi Ganga. Bà nội chua xót nói: Như vậy nghĩa là không ai có thể ngăn cản thần Devi lấy đi Mannu từ tay chúng ta. Ganga nói: Không thưa bà, vẫn còn một người có thể làm điều này, chính là ba ruột của Mannu, Ratan Singh. Ṃọi người nhớ lại những tổn thương mà họ đã trải qua khi Ratan tấn công vào dinh thự. Tất cả đều sốc. Xem tập tiếp theo tại đây