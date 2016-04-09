Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 28: Manu phẫu thuật thành công, Ganga đau buồn khi phải giao con cho Ratan Singht

Một nhóm người ăn xin đi đến định tấn công Anandi. Cảnh sát mặc thường phục xuất hiện và bắt giữ họ. Shiv cũng tới nơi. Anandi rất ngạc nhiên và hỏi sao anh lại ở đây. Shiv bảo anh rất lo cho cô, vì thế anh đã đích thân đến xem cô có ổn hay không. Anandu mỉm cười.

Một cậu bé ăn xin tên là Sonu đang xin tiền khách đi đường. Anandi đi tới chỗ cậu bé. Cô nhìn vào các vết thương trên tay cậu và hỏi: Có phải mẹ của em lại đánh em không? Sonu buột miệng nói rằng người phụ nữ đó không phải mẹ của cậu. Lúc này, một phụ nữ ăn xin đi tới và cao giọng nói với Anandi: Đây không phải là việc của cô. Anandi lạnh lùng đáp trả: Đây thực sự là mối quan tâm của tôi. Tại sao bọn trẻ lại bị ép đi ăn xin trong khi đáng ra chúng nên được đi học?

Sonu hỏi Anandi: Như vậy nghĩa là em không cần phải đi ăn xin nữa đúng không. Anandi nói: Đúng vậy. Em cùng các bạn sẽ bắt đầu việc học giống như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Sonu rất vui mừng, Anandi ôm lũ trẻ và Shiv nhìn cô mỉm cười.

Tại bệnh viện Jaitsar

Gia đình Singh đang tập trung ở bệnh viện. Jagdish nói rằng mọi sự chuẩn bị cho việc cấy ghép tủy đã sẵn sàng. Ratan Singh xuất hiện cùng với luật sư của mình. Luật sư nêu ra các điều kiện để Ratan Singh chấp nhận hiến tủy cho Mannu. Basant bị kích động. Ratan nhìn mọi người và nở nụ cười hiểm ác.

4 điều kiện mà Ratan Singh yêu cầu:

Thứ nhất: Ratan phải nhận được 2500 Rb / tháng để nuôi Mannu. Số tiền này sẽ được tái xem xét mỗi năm.

Thứ hai: Sau khi trao quyền giám hộ Mannu cho Ratan, gia đình Singh không được tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi lại cậu bé.

Thứ ba: Không ai trong gia đình Singh được phép gặp Mannu tại nhà của Ratan. Thời gian và địa điểm gặp Mannu sẽ do Ratan quyết định.

Thứ tư: Không ai được can thiệp vào chuyện nuôi dưỡng Mannu. Tất cả đều phụ thuộc vào Ratan, như Mannu sẽ học cái gì, ở đâu...

Gia đình Singh sửng sốt khi nghe các yêu cầu trên. Ganga nói: Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta phải cứu lấy Mannu. Jagdish đau đớn kí thỏa thuận và nhìn vào gương mặt ngây thơ của Mannu. Cậu bé được y tá đưa đi để bắt đầu tiến hành việc cấy ghép tủy. Sumitra và bà nội động viên Ganga.

Phòng ngủ của An-Sh

Amol đi tới phòng ngủ của họ và hỏi Anandi: Có phải mẹ đã làm mọi thứ con yêu cầu cho Sonu, mẹ của cậu ấy có hài lòng không? Shiv đi tới và nói: Sonu chỉ có một mình và người phụ nữ đó không phải mẹ của Sonu. Nhưng bà ta cũng không bắt thằng bé đi xin nữa, cho nên con đừng lo gì cả. Amol vui mừng hỏi sao bà ta lại đồng ý, Shiv trả lời: Vì sao ư? Chính là nhờ mẹ con đấy. Anh kể lại mọi chuyện cho Amol nghe, sau đó bảo cậu bé ra ngoài. Thấy Anandi đang trầm tư suy nghĩ, anh hỏi cô có chuyện gì vậy. Anandi nói rằng cô đang nghĩ về những đứa trẻ như Sonu và kể lại tai nạn lúc nhỏ của cô và Jagdish, khi đó Jagdish bị bọn bắt cóc ép đi ăn xin, và cô đã bị một viên đạn găm vào đầu trong lúc đang cứu anh ấy.

Cô bảo, bây giờ vết thương cũng đã cũ, và trong bất cứ trường hợp nào cô cũng phải tồn tại, bởi vì số phận đã sắp xếp để cô được gặp anh (Shiv).

Shiv rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này, anh bảo rằng anh thật may mắn khi có cô trong cuộc sống của mình. Anh cũng nói thêm rằng cô không nên đặt mình vào những rủi ro như vậy vì lợi ích của anh, anh biết rằng mình là người ích kỉ, nhưng thực tế là anh không thể sống mà không có cô. Anandi đặt tay lên tay Shiv và nở một nụ cười nhẹ. Shiv xúc động nói rằng bây giờ anh phải quay lại làm việc, anh và cô sẽ gặp nhau vào buổi tối.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tại một ngôi đền ở Udaipur và bệnh viện Jaitsar

Anandi, Amol, Sanchi, Ira và Meena đang ở đền thờ. Meena bảo Anandi gọi về Jaitsar để xem mọi chuyện có ổn không. Anandi gọi cho bà nội. Bà nội nói rằng Mannu đã được đưa vào phòng cấp cứu, nếu có gì tiến triển bà sẽ nói lại cho cô ngay. Anandi động viên bà rằng Mannu sẽ ổn thôi, mọi người đang cầu nguyện cho cậu bé được bình an. Sanchi bảo khi nào tình trạng của Mannu tốt lên, cô sẽ tự mình chuẩn bị đồ ăn cho những đứa trẻ mồ côi.

Gia đình Singh và gia đình Shekhar đang cầu nguyện với Arti đang được thực hiện cho Maa Durga. Jagdish bước ra từ phòng cấp cứu và thông báo rằng ca cấy ghép tủy đã thành công. Nhà Singh hết sức vui mừng.

Tập 28b

Link youtube; https://www.youtube.com/watch?v=6SB5yoH3X2A

Tập phim bắt đầu tại đền thờ. Anandi và gia đình cô ấy đang thực hiện nghi lễ puja. Bà nội gọi Anandi và bảo cô rằng ca phẫu thuật của Mannu rất thành công. Ira nói: lời cầu nguyện của chúng ta đã được giải đáp. Anandi nói: mọi người đều rất vui. Jagya căng thẳng nhìn ba mẹ của Ratan Singh. Bà nội tắt điện thoại. Anandi cám ơn thần linh. Ira bảo Anandi mang chăn cho những người nghèo. Anandi nói được. Mẹ của Ratan nhắc lại cho mọi người biết rằng Mannu là cháu trai của họ. Bà ta nói: tôi sẽ đưa cháu tôi đi ngay bây giờ. Jagya nói: sự giành lại Mannu sẽ cần có thời gian, thằng bé sẽ ở trong bệnh viện và nó cần được chăm sóc. Ba của Ratan đồng ý và bảo Jagya hãy điều trị cho Mannu và giao lại cậu bé cho họ. Ông nói: chúng tôi biết mọi thứ anh đã ký trên giấy tờ, nó đã bỏ vợ của nó là Vimla. Jagya bảo Ganga hãy gặp Mannu một lần, cậu bé vừa được chuyển phòng.

Anandi đi tới viện dưỡng lão và nhìn mọi người đang ngồi ở ngoài. Họ tự hỏi cô ấy là ai? Tất cả các thành viên trong viện dưỡng lão đều chào Anandi. Anandi bảo họ hãy nhận lấy chăn. Jagya và Ganga đến nhìn Mannu. Ganga nhìn vào Mannu và cám ơn thần Devi đã cứu Mannu. Cô khóc nghĩ rằng Mannu sẽ rời xa cô. Jagya an ủi cô. Ganga nói: chúng ta sẽ sống như thế nào nếu không có Mannu? Jagya nhìn bất lực và đau khổ. Anh nói: chúng ta sẽ học cách sống mà không có thằng bé. Ganga lại khóc.

Thắng Xoăn - cô dâu 8 tuổi

Anandi ra ngoài đưa khăn choàng và chăn cho một người đàn bà. Bà nói: tôi không cần đến chúng, tôi có gia đình. Anandi xin lỗi bà. Bà nói: tôi đang đợi con trai, con dâu và cháu trai của tôi. Bà ấy xin một ít nước. Anandi bảo bà hãy vào trong ngồi trong khi chờ.

Ganga cho Mannu uống nước. Bà nội, Jagya, Basant, Sumitra và Gehna đến để gặp cậu bé. Mannu gọi bà nội. Ganga nói: Thằng bé sẽ quên hết mọi người trong vài ngày. Bà nội bảo cô đừng nghĩ về tương lai mà hãy nghĩ cho hạnh phúc của Mannu. Anandi đưa Suhasani Gupta vào trong viện dưỡng lão. Người giám sát Jain nhìn bà. Bà Jain nói: chúng tôi đang đợi bà.

Anandi nói: Suhasani đến cùng với gia đình bà ấy từ Mumbai. Bà Jain nói: con trai Arvind của bà ấy muốn bà ấy sống trong viện dưỡng lão. Anh ấy nói sẽ rằng anh ấy sẽ đưa bà tới đây. Suhasani nói: gia đình của tôi thật đáng yêu. Bà Jain nói với bà địa chỉ. Suhasani nói: con trai tôi bảo rằng nó sẽ tới đây. Bà Jain hỏi: khi nào anh ấy rời đi? Suhasani bị sốc. Bà bảo Anandi hãy đưa bà tới khách sạn nơi con trai bà đang ở. Anandi gật đầu đồng ý.

Sanchi và Vivek đi xem nhà. Chủ ngôi nhà khen Sanchi và bảo: tôi sẽ rất vui lòng giao lại ngôi nhà chủa tôi cho cô. Ông ấy nhận được một cuộc điện thoại. Sanchi và Vivek đều thích ngôi nhà. Vivek nói: nhưng ngôi nhà này quá nhỏ. Sanchi nói: em co thể thích nghi được. Vivek hỏi: tại sao, khi mà anh sẽ cho em một cuộc sống thoải mái? Sanchi nói: ý em nói là chúng ta sẽ ra ngoài vào thời gian ban ngày. Vivek từ chối ngôi nhà đó. Suhasani và Anandi đi tới khách sạn và được thông báo bởi lễ tân rằng con trai bà ấy đã rời đi cách đó 2 giờ. Suhasani nói: tôi sẽ nói chuyện với nó. Anandi bấm số nhưng số đó đã bị ngắt. Suhasani bị sốc vì lòng tin vào con trai của bà đã tan vỡ.

Anandi đỡ bà ấy ngồi xuống. Suhasani như tan vỡ và không thể tin rằng con trai bà lại có thẻ chuyển bà tới viện dưỡng lão. Bà nói với Anandi rằng Arvind là con trai duy nhất của bà và kể câu chuyện của bà. Bà nói: chúng ta đã cứu con trai của chúng ta và cho ra đi mọi tài sản châu báu. Bà khóc. Anandi an ủi bà. Bà nói: nó đã bỏ lại mẹ của nó. Bà lau nước mắt và nói con trai tôi không thể làm chuyện này được, nó không thể sống mà không có tôi. Tôi phải quay lại Mumbai. Anandi nói: nếu bà muốn đi thì bà có thể đi nhưng phải đợi đến ngày mai. Anandi đề nghị đưa bà ra sân bay. Xem tập tiếp theo tại đây