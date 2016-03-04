Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 28: Gia đình Sanchi chuẩn bị kiện Jagdisk vào tù

Cảnh sát thắc mắc rằng nếu vậy thì tại sao lễ cưới lại bị hủy vì gia đình Singh thực sự rất tốt. Ira cho biết rằng chính họ cũng không biết lý do. Những cảnh sát cho rằng có phải là do Sanchi đã mang thai? Sự tức giận thể hiện trên gương mặt của tất cả mọi người, cảnh sát cố gắng bình tĩnh họ và nói rằng đây chỉ là những suy đoán của họ vì đó là nhiệm vụ của họ. Shiv nói rằng Sanchi không có thai, anh nói với cảnh sát rằng anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ để Sanchi có thể cung cấp lời khai cho họ.

Nhà Shekhar bước vào phòng, Sanchi hỏi họ rằng họ đã thông báo cho Jagdish về tình trạng của cô hay chưa, Ira nói rằng Anandi đã gọi và thông báo nhưng có vẻ như cô ấy đã quên thông báo với họ về tình trạng của Sanchi. Anandi trần tình rằng cô đã nói mọi việc xảy ra với Sanchi cho gia đình Singh, ngay lúc đó Ira ném một ánh nhìn giận dữ về phía Ananđi. Nhận thấy điều đó, Anandi giải thích rằng cô không có ý phản bác lại lời nói của Ira, nhưng cô không thể ngăn mình không trả lời các câu hỏi từ Sumitra và Anandi đã thông báo cho bà về tình trạng của Sanchi. Sanchi tò mò muốn biết phản ứng của Sumitra và Jagdish là gì khi nghe về những việc xảy ra với cô? Sanchi muốn biết khi nào gia đình Singh đến đây thăm cô. Anandi nói với Sanchi rằng Sumitra rất sốc và buồn khi nghe về những chuyện xảy ra với Sanchi nhưng cô không thể nói nhiều thêm cho Sumitra biết được. Sanchi than phiền rằng nhà Singh không quan tâm tới cô thậm chí họ không gọi để tìm hiểu về những việc đang xảy ra với cô, Sanchi ngất xỉu và yêu cầu mọi người hãy gọi cho Jagdish. Gia đình Shekhar ra khỏi phòng để các y tá thực hiện công việc của họ. Ở bên ngoài, Ira đổ lỗi cho Anandi và gia đình Singh về tình trạng của Sanchi, bà cho rằng gia đình cô thậm chí không hề quan tâm hay đến thăm Sanchi vào lúc này. Ông nội cố gắng làm cho Ira bớt tức giận, Ira vẫn tiếp tục đay nghiến Anandi rằng sau tất cả mọi việc Sanchi vẫn hy vọng Jagdish sẽ quay về với con bé, nhưng bà rất tức giận khi gia đình Singh không có bất cứ hành động nào để quan tâm đến Sanchi dù chỉ là 1 cuộc gọi. Anandi cố gắng giải thích với Ira nhưng bà yêu cầu Meenu giữ Anandi lại vì bà không muốn nghe bất kỳ điều gì từ cô.

Tại Jaisar, Jagdish đang lo lắng Ganga cố gắng an ủi anh rằng anh hãy tin vào bản thân mình vì anh không làm gì sai cả, sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra với anh nữa. Ganga nói rằng bà nội và Bhairo sẽ thông báo cho họ mọi thông tin về Sanchi sớm nhất có thể, Jagdish nói rằng một khi anh biết Sanchi đã qua cơn nguy hiểm, anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Tại Udaipur, Anandi mang sữa cho Sanchi nhưng Ira giận dữ giật lấy và đưa cho Sanchi, ông nội chuẩn bị bữa sáng và thuyết phục Sanchi hãy ăn một ít, cùng lúc đó Anandi mang trà cho Ira, bà từ chối một cách thô lỗ và nói rằng sẽ tự bà lấy khi nào cần. Trong khi ông nội đang cố gắng thuyết phục Sanchi dùng bữa sáng thì bà nội cùng Bhairo đến, Ira nhìn thấy và chế nhạo họ rằng rốt cuộc nhà Singh cũng đến. Bà vẫn tiếp tục có thái độ khinh bỉ, Sanchi ngăn bà lại và lễ phép chào hỏi bà nội và Bhairo, cô nói rằng cô đã chờ đợi họ rất nhiều. Bà nội nhìn Sanchi và hỏi rằng cô cảm thấy như thế nào rồi, Ira tức giận và nói rằng bà rất biết ơn khi con gái bà vẫn còn sống và con bé đang ở ngay đây. Sanchi hỏi về Jagdish có đi cũng họ hay không, Bhairo nói rằng chỉ có ông và bà nội đến đây. Sanchi buồn bã nói rằng có lẽ Jagdish còn rất tức giận với cô, cô khóc và cho rằng cô đã nhận hình phạt rất lớn từ những điên rồ của mình mặc dù Sanchi đã xin lỗi rất nhiều lần thậm chí đã cắt cổ tay mình. Sanchi đau đớn nói rằng sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nặng hơn nữa nếu như Jagdish chấp nhận tha thứ cho cô, cô sẽ không làm được bất cứ việc gì nếu không có anh. Sanchi cần xin bà nội hãy làm điều gì đó để Jagdish có thể tha thứ cho cô và hãy cho cô thêm một cơ hội nữa. Thấy Sanchi đang mất bình tĩnh, Alok đề nghi cô hãy nghỉ ngơi và cùng mọi người ra ngoài.

Lúc đó tại nhà Singh, Sumitra và Gehna đang lo lắng và chờ đợi mọi thông tin về Sanchi, Sumitra lo lắng rằng gia đình Shekhar sẽ truat hết mọi giận dữ của họ lên bà nội và Bhairo, bà lo lắng cả 2 sẽ bị xúc phạm, Sumitra quyết định gọi cho Bhairo nhưng Gehna ngăn bà lại và cho rằng bà không nên làm như vậy vì có lẽ họ đang nói chuyện với nhà Shekhar.

Bên cạnh đó tại Udaipur, mọi người đang chờ bên ngoài phòng bệnh, Ira nói rằng Sanchi đã ngủ, bà nội cầu nguyện cho Sanchi sẽ sớm hồi phục, bà cho rằng cả nhà bà rất lo lắng khi nghe về việc xảy ra với Sanchi. Bà nội cho rằng vào khoảng thời gian cần thiết thì những người yêu thương nhau sẽ đến với nhau và đó là mối quan hệ không thể phá vỡ. Ira đồng ý với ý kiến của bà nội và đó cũng chính là lý do mà Sanchi luôn hy vọng rằng Jagdish sẽ quay lại với cô. Bà yêu cầu gia đình Singh thông báo sự việc này cho Jagdish biết, Ira cho rằng Jagdish rất hạnh phúc khi thấy Sanchi như vậy hoặc là anh ta không hề bận tâm đến Sanchi. Ngay lúc đó Anandi mang nước đến cho bà nội và Bhairo, Ira hét vào Anandi hãy đứng yên trong lúc bà đang nói chuyện với họ. Bà nội bị sốc trước thái độ của Ira dành cho Anandi, bà cho rằng điều bà lo lắng đã xảy ra hành động của Jagdish đã tạo rắc rối trong cuộc sống của Anandi và đay chỉ là khởi đầu và mọi việc sẽ tồi tệ hơn nữa. Bà nội nói rằng họ không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng gia đình họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Sanchi. Ira cho rằng họ hoàn toàn có thể thay đổi sự việc nếu gia đình họ thực sự quan tâm Sanchi. Ira cho rằng hôn nhân của Jagdish và Ganga không được thực hiện một cách trọn vẹn, vì vậy bà nội nên tìm cách thuyết phục Jagdish để có thể tiếp tục kết hôn với Sanchi, chỉ khi đó Ira mới có thể tin rằng gia đình Singh thực sự quan tâm Sanchi. Tất cả mọi người đều sốc khi nghe những lời đó.

Tập 28b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vU-Qz8_Lwo4

Ira đề nghị bà nội hãy để Jadish và Sanchi kết hôn lần nữa.

Ira nói rằng, sau đó tôi biết rằng bà sẽ sẵn lòng chăm sóc cho Sanchi và đây không chỉ là một sự thể hiện. Bà nội nói rắng, nếu tôi có thể điều khiển được mọi chuyện, thì tôi sẽ không để chậm trễ một giây nào...nhưng giờ đã quá muộn rồi. Jadish đã kết hôn với Ganga rồi.

Tất cả mọi người trong gia đình Shekhar đều bị sốc khi nghe tin này. Shiv nói rằng, chuyện này đã xảy ra...chúng tôi không còn hy vọng điều gì về Jadish nữa rồi. Nhưng cháu rất ngạc nhiên rằng giờ Bà lại nói chuyện này với mọi người. Braiho nói rằng, không ai biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhưng dù cho mọi chuyện đã xảy ra...Tôi cũng muốn thay mặt gia đình xin lỗi mọi người. Ira nói rằng, ông có thể xin lỗi qua điện thoại cũng được mà...các người không cần phải đi xa như vậy chỉ để xin lỗi đâu. Oh tôi hiểu...các người đến đây để thông báo tin tốt lành của các người cho chúng tôi đúng ko....Sau đó các người cũng nên đi mua chút đồ ngọt đi. Bà nội nói rằng, chúng tôi đã rất lo lắng cho Sanchi và đó là lý do vì sao chúng tôi lại đến đây. Ira nói rằng, chẳng phải Anandi cháu gái yêu của các người đã nói cho các người biết Sanchi còn sống hay đã chết qua điện thoại rồi hay sao...mặc dù tôi nói không...thì con bé vẫn giữ mối quan hệ với các người. Ira bảo Bà nội hãy cầu xin thần linh rằng con bé sẽ không bức quá mà...trả thù...con bé sẽ làm tổn thương cháu gái Anandi của các người. Anandi khóc. Braiho đề nghị Bà nội hãy quay về thôi. Sau đó, hai người bỏ đi.

Ira hỏi Anandi, con chắc hẳn đã biết chuyện Jadish kết hôn với Ganga. Con đã nói chuyện với mẹ con ngày hôm qua...do đó mà không có chuyện bà ấy không nói cho con biết chuyện này. Con đã cư xử thật tệ khi giấu mọi người trong nhà chuyện này. Anandi nói rằng, mẹ con đã gọi điện cho con để nói về chuyện này. Ira nói rằng,có phải con cũng nhìn thấy em chồng con như thế nào mà. Bà hỏi Anandi tại sao lại không nói với cả nhà. Anandi nói rằng, làm sao mà con có thể nói cho mọi người biết khi thấy tình hình của Sanchi như vậy chứ? Con im lặng là vì muốn tốt cho Sanchi. Ira nói rằng, gia đình của cô lúc nào cũng có lý do cả...nhưng tôi sẽ không tha thứ cho Jadish và gia đình nó đâu...tôi sẽ trả lại tất cả những giọt nước mắt mà Sanchi đã phải rơi vì họ..họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà họ đã gây ra cho Sanchi. Ira bỏ đi.

Alok đến chỗ Ira và nói rằng, tôi hiểu sự tức giận của bà...nhưng đó không phải là lỗi của Anandi về những gì mà những người ở Jaistar đã làm. Nếu Anandi không có ở đây hôm nay, thì không biết đã có chuyện gì xảy ra với Sanchi rồi. Ira nói rằng, vì vậy mà ông muốn tôi quên đi những chuyện mà họ đã làm hay sao? Tôi không thể..họ sẽ phải trả giá vì những gì mà họ đã làm...và nếu Anandi bị tổn thương bởi những gì tôi làm...thì tôi sẽ xin lỗi con bé sau... tôi không thể làm gì. Con bé đó không quan tâm đến gia đình chúng ta...đó là lý do vì sao con bé giấu chúng ta chuyện này. Khi con bé không quan tâm đến trách nhiệm của mình, thì tại sao tôi phải để ý đến nó cơ chứ? Tôi không tin con bé đó nữa. Alok vẫn muốn nói tốt cho Anandi nhưng Ira nói rằng tôi không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì nữa. Khóc đủ rồi...giờ là lúc tôi phải làm gì đó đối với Jadish và gia đình cậu ta...tôi sẽ kiện họ ra toàn.

Khuất Huệ Xulu - cô dâu 8 tuổi

Tại đền, Sumitra đang cầu nguyện cho Sanchi. Bà đang chuẩn bị rời đi thì thấy Ganga đang đứng sau mình. Ganga nhìn xuống. Sumitra hỏi cô, tại sao cô đến đền? Để cầu nguyện cho những tội lỗi của mình hay để nói với Thần linh tội lỗi mà cô sẽ làm tiếp sau đây? Những gì mà con bé tội nghiệp đó đã làm vì cô...giờ thì cô đã khiến con bé phải vào viện. Nhưng tại sao cô lại phải quan tâm đến những điều đó chứ? Cô đã quyến rũ được Jadish rồi mà. Nhưng hãy nhớ 1 điều rằng..cô đã tách người mẹ khỏi con trai mình...tách anh ta khỏi gia đình mình... thần linh cũng sẽ không bao giờ để cô được hạnh phúc đâu.

Ira đến bên Sanchi. Sanchi bảo mẹ hãy gọi Bà nội vào đây bởi vì cô có rất nhiều chuyện muốn nói với bà nội. Ira nói rằng, họ đã đi rồi. Sanchi hỏi tại sao? Và tại sao mẹ lại không ngăn họ lại? Con thậm chí còn chưa nói với họ về chuyện của Jadish nữa mà. Mẹ nghĩ gì vậy. Có phải con nên gọi cho Jadish không? Trường hợp của con rất khác....thường mọi người sẽ gọi bệnh nhân..nhưng đây hoàn toàn ngược lại. Con chắc chắn họ đã không nói cho anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ bị căng thẳng. Sanchi nhắc Ira rằng cô đã lo lắng cho Jadish thế nào và anh ấy đã chăm sóc cho cô như thế nào khi cô gặp nạn ở Jaistar. Ira nói rằng Jadish khong đến...thằng đó có thứ khác để quan tâm rồi...liệu rằng nó sẽ lo lắng cho vợ nó hay cho con chứ? Sanchi nói rằng...con nói cho mẹ biết...Jadish mới chỉ bôi Maang cho Ganga thôi...họ chưa kết hôn. Ira nói rằng, Jadish đã kết hôn với Ganga rồi. Ta biết con đã rất hy vọng được tới Badi Haveli, nhưng Ganga đã cướp tất cả mọi thứ của con rồi.

Sanchi đột nhiên im lặng..cô nhớ lại một vài kỷ niệm trong quá khứ, và sau đó, Jadish nói anh ấy không yêu cô. Sanchi gào lên, không...và bắt chút giận lên mọi thứ xung quanh. Ira ôm lấy Sanchi và nói cô hãy bình tĩnh. Sanchi vẫn nói, con chắc chắn hanh ấy đã làm điều này trong cơn giận dữ thôi. Ira nói không...đó là kế hoạch của thằng đó. Xin con hãy giữ gìn bản thân, bởi sau tất cả chuyện này, họ chẳng làm sao cả, chỉ có con là bị tổn thương thôi. Con đừng hy vọng bất kỳ điều gì về gia đình đó nữa. Hãy hứa với mẹ con sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà tổn hại đến bản thân nữa được không con. Con sẽ không phải tốn thêm giọt nước mắt nào vì thằng đó nữa. Chúng ta sẽ đứng về phía con. Sanchi nói không, không thể như thế được. Con hứa sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như thế nữa. Ira ôm lấy Sanchi. Sanchi nghĩ thầm trong đầu, Anh đã làm chuyện có lỗi với tôi, anh kết hôn với Ganga và rời bỏ tôi...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...anh sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi. Ira nói với Sanchi rằng, con sẽ sớm khỏe lại và nghe này...ngài thanh tra sẽ đến để lấy lời khai của con bởi đây là một vụ tử tử...nhưng đừng sợ...hãy cứ bình tĩnh và nói với họ về mọi chuyện đã xảy ra. Sanchi nghĩ trong đầu rằng Jadish sẽ chẳng quan tâm đến cô hay cảm xúc của cô...và nếu cô vẫn còn dành tình cảm cho Jadish thì cô sẽ là đứa đại ngu. Sanchi nói với Ira rằng, được rồi mà mẹ. Con chắc chắn sẽ cho lời khai. Màn hình dừng lại ở khuôn mặt của Sanchi.