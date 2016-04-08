Tập phim bắt đầu với hình ảnh ông nội và Ira khen ngợi trà của Sanchi làm. Vivek tới, ông nội nói với mọi người Vivek có chuyện muốn nói. Vivek nắm lấy tay ông và cảm ơn ông vì đã tha thứ cho ba mẹ anh. Ông nội nói chuyện này khó khăn với tất cả mọi người, Ira đồng ý, bà nói mọi chuyện đã thật bế tắc, nhưng Sanchi đã làm cho mọi người hiểu trả thù là điều sai lầm, đó cũng là lí do gia đình bà quyết định rút lại đơn kiện. Sanchi nói nếu Vivek cảm ơn cô thì cô cũng muốn cảm ơn anh, rồi trong giây lát, mặt đối mặt, hai người nhìn nhau trìu mến

Bà nội, Sumitra và Ganga bước vào bệnh viện thì thấy mẹ của Ratan Singh đang đưa thức ăn cho hắn. Ratan thấy Ganga và con, hắn bế lấy Mannu từ tay Ganga rồi nói với Mannu hắn là ba của thằng bé. Mẹ Ratan nói Mannu có vẻ gầy đi, Ganga đau đớn khi nghe thấy điều đó. Bố của Ratan nói rồi Mannu sẽ sớm quên Ganga và thằng bé sẽ về với gia đình ông ta. Ratan nói hắn sẽ dậy con mình bắn súng sau khi được ra tù.

Bà nội nói với bác sĩ điều trị cho Mannu trước để cảnh sát có thể sớm tống hắn lại vào tù. Ganga lấy lại con trai. Ratan tức giận và từ chối giúp Mannu. Jagdish nắm lấy tay hắn và xin lỗi vì những lời nói của bà nội. Hắn rốt cuộc cũng đồng ý và cảnh cáo mọi người không được nói những lời cay độc với hắn. Jadish bảo hắn vào để bác sĩ kiểm tra trước. Bà nội nghĩ bà cần phải bình tĩnh.

Tại gia đình Shiv

Anandi nói với Ira về việc Ratan tới kiểm tra cơ hội ghép tủy xương. Cô cầu nguyện cho sự sống của Mannu vì cơ hội thành công chỉ là 25%. Rồi cô cho Amol làm một số bài tập, Amol hỏi cô liệu cậu bé có thể đi bộ được không, Anandi nói thậm chí Amol còn có thể chạy nữa. Ira nói đùa bà sẽ không thể chạy đuổi theo Amol được nên ban đầu cậu bé chỉ cần đi bộ thôi.

Cô nói với Ira cô phải đi giải quyết vào công việc, Ira nói cô sẽ đi kiểu gì khi mà không có ai ở nhà. Anandi gọi cho Shiv và nhờ anh gọi một chiếc xe tới. Shiv nói anh đang ở bên ngoài thành phố, Anandi nói với anh về việc vài người thợ xây dựng đang phá nhà của người phụ nữ già. Anandi nói anh sẽ đuổi kịp tới đó. Anandi cũng rời đi

Anandi đứng ở đường lớn và đợi xe nhưng đã rất lâu mà xe không tới và cô cũng thể đi nhờ xe với bất kì ai cả. Cuối cùng một người đàn ông đi xe đạp tốt bụng đã chở cô đi.

Tại bệnh viện

Sumitra nói với mọi người Ratan Singh đang trả thù lại gia đình bà, Bhairon nói bà đừng quá lo lắng. Sumitra nói hắn đã kiểm tra xong. Bà nói hắn sẽ lấy Mannu một khi hắn cứu được thằng bé. Bhairon nói họ cần phải làm cho mạng sống của Mannu. Jagdish bước ra, bố anh hỏi về kết quả kiểm tra.

Anandi tới nơi và nhìn thấy ngôi nhà đã đổ nát, người phụ già đang khóc lóc thảm thiết. Nhưng người phụ nữ khác nói với cô những người thợ không đồng ý với họ và đã phá ngôi nhà. Người phụ nữ già tiếp tục khóc. Anandi hỏi vì sao họ lại phá nhà của bà, người phụ nữ nói ngồi nhà thuộc con đường giải tỏa. Anandi cương quyết đòi lại công bằng cho người phụ nữ. Shiv cũng tới nơi, cô nói với chồng mình cô đã không tới kịp và không thể ngăn cản được sự phá hủy. Anandi nói với người phụ nữ hiện tại bà nên tới ở của trung tâm hỗ trợ cộng đồng.

Tại dinh thự

Bà nội cảm ơn thần Devi vì Jagdish nói Mannu có thể được cứu sống. Bà hỏi thần Devi tại sao lại chọn Ratan Singh, rồi bà xin lỗi thần linh vì đã nổi giận với Người. Sumitra tới đưa cho bà chuỗi hạt, bà nội nhận lấy và nói lời cảm ơn với thần Devi.

Tại gia đình Shiv

Ông nội nói với mọi người Anandi đã đi xe đạp để làm công tác xã hội, ông trêu cô và cười sảng khoái. Ông còn định tặng cho cô phần thưởng một chiếc xe đạp. Mọi người cười. Sanchi nói cô sẽ dạy cho chị dâu đi xe. Anandi nói ngoài học lái xe cô còn phải học cả luật lái xe đạp nữa. Shiv nói anh sẽ mua cho cô xe đạp nhưng cô phải chở anh đi xung quanh, cả nhà cười lớn..





Tại dinh thự:

Jagdish nói Ganga đưa cho anh cái ví còn Ganga ngồi bất động. Anh hỏi cô có ổn không, Ganga nói cô không sao, cô đưa cho anh chiếc ví và cả chiếc khăn tay. Jagdish nói anh biết cô lo cho Mannu, Ganga nói không vì thằng bé sẽ khỏe lại sau khi được ghép tủy. Nhưng rồi Mannu sẽ phải rời xa cô, gia đinh đó ghét cô nhưng vô cùng yêu mến cháu đích tôn. Ganga lo lắng cho con trai. Jagidish nói anh biết họ không thể ngăn cản hắn ta, dù thế nào hai người vẫn phải để Mannu đi. Nhưng thi thoảng họ sẽ gặp Mannu và nhìn ngắm thằng bé. Anh mong Ganga hãy tin tưởng anh. Ganga đau đớn

Tập 27b

https://www.youtube.com/watch?v=gBBLdE5Ptjo

Tập phim bắt đầu khi Saanchi thuyết phục Anandi học lái xe. Anandi cảm thấy vô cùng lo lắng. Amol đến và cầm theo những chữ"L". Anandi nói, mẹ sẽ đưa con đi học khi mẹ học được lái xe. Saanchi nói, đi thôi. Anandi ngồi ghế lái xe. Saanchi bảo cô hãy khởi động xe. Anandi bắt đầu khởi động xe và lái đi. Saanchi nhận được 1 cuộc gọi từ Vivek. Cô nói với Anandi rằng anh muốn gặp cô. Anandi nói, đi đi em gái. Saanchi bảo Anandi dừng xe lại khi đến chỗ có đèn tín hiệu. Bỗng có 1 đứa trẻ đến và xin tiền. 1 người phụ nữ ăn xin khác chạy đến và mắng đứa trẻ. Anandi nhìn vào người phụ nữ đó. Đèn xanh, Saanchi bảo Anandi, đi thôi chị dâu.

Ganga mang xe đạp đến cho Mannu. Cô nói với mẹ Sumitra rằng Mannu và Nandu bỏ nó ở ngoài vườn. Mẹ của Ratan Singh đến và ôm lấy Mannu. Ganga nhìn bà ta rồi và ôm lấy Mannu từ tay của bà ta. Dadisaa nói, sao cô còn dám đến đây? Mẹ Ratan nói, chúng tôi đến đây để lấy lại Mannu. Dadisaa nói, tốt nhất là mấy người nên ra khỏi đây. Mẹ Ratan to tiếng với Dadisaa. Ba của Ratan nói, có nghĩa là bà từ chối không đưa thằng bé cho chúng tôi? Mẹ Ratan nói, để xem thằng Ratan nó làm gì được mấy người. Nó sẽ làm cho các người sống không được yên đâu. Ganga cầu xin bà ta. Dadisaa nói, bọn họ chỉ được cái to mồm thôi và yêu cầu bọn họ hãy ra khỏi đây ngay lập tức.

Dadisaa bảo Ganga rằng sẽ không có ai làm hại được Mannu đâu. Họ xúc động khi nghĩ đến việc họ sẽ phải để Mannu đến nhà của Ratan Singh. Saanchi và Vivek được nhìn thấy trong ô tô. Vivek hỏi, em vẫn còn lo lắng sao? Saanchi nói, em đã rất buồn nhưng anh luôn ủng hộ em, điều đó làm em cảm thấy rất vui. Vivek nói, chúng ta cần phải tìm 1 ngôi nhà thật tốt cho ta. Saanchi nói, anh đã có nhà của mình rồi mà. Vivek nói, gia đình sẽ không chấp nhận anh. Anh sẽ không cho phép em đi đâu hết. Anh nói với cô rằng anh không muốn cô buồn thêm nữa Saanchi. Saanchi đặt tay của mình lên tay anh. Cô đi xuống xe và quay lại nhìn Vivek. Vivek cười với cô.

Linh Vũ - cô dâu 8 tuổi

Nandu nói cậu bé sẽ đến nhà bạn của mình để làm bài tập. Gehna cho phép Nandu. Anandi và Amol đang ở trong xe. Amol hỏi, tại sao mẹ không lái xe vậy? Anandi nói, mẹ sẽ học lái sau. Đứa bé ăn xin tên là Sonu gõ vào cửa xe của Anandi và lại xin cô tiền. Amol đưa cậu hộp ăn trưa của mình. Người phụ nữ kia lại mắng Sonu và đánh nó. Anandi bảo Amol hãy ngồi trong xe và đi đến chỗ người phụ ăn xin nọ để ngăn không cho người phụ nữ kia đánh đứa bé. Người phụ nữ đó bảo Anandi hãy đi ra chỗ khác. Anandi nói, cô không muốn con trai cô được đi học sao? Người phụ nữ đó bảo Sonu hãy lấy tiền. Một số người ăn xin khác đến để can thiệp vào và bắt đầu doạ cô. Anandi kêu họ hãy lùi lại đi. Cảnh sát đến và đuổi bọn họ đi. Amol nói, mẹ của con là mạnh mẽ nhất. Người phụ nữ đó nhìn Anandi và Amol từ xa.

Basant nói với Gehna về sự khác biệt về sự cân nhắc trong tiền bạc. Nandu về từ buổi huấn luyện và nói cô giáo đã khen con. Basant hỏi Nandu, làm thế nào mà giày của con sạch quá vậy? Nandu nói, con đã lau giày trước khi về nhà đó ba.

Anandi kể với Shiv về việc Amol đã nhờ cảnh sát viên đến và giúp cô. Cô nói, em không thể nhìn thấy vết thương của Sonu. Cô nói, thằng bé chỉ là 1 đứa trẻ thôi và nó cần phải được đi học. Shiv nói, anh sẽ nói với cảnh sát về việc này. Anandi nói, họ sẽ đi đến những địa điểm khác. Cô quyết định sẽ gặp lại Sonu 1 lần nữa. Shiv đồng ý và nói sẽ hợp tác với đội cảnh sát. Anandi đồng ý.

Basant có vẻ lo lắng. Gehna đến và hỏi, anh đang nghĩ đến Nandu sao? Basant nói, thằng bé hình như đang giấu rất nhiều thứ sau lưng chúng ta. Nó đã đến rất nhiều nơi không hề ngay thẳng 1 chút nào. Ông nghĩ đến 2000 Rs. Gehna nói, con trai chúng ta không thể ăn cắp tiền được. Basant rất căng thẳng.

Anandi bảo Amol hãy sẵn sàng để đến trường. Cô nói, bác lái xe sẽ đưa con đến trường. Amol lấy ống tiền của mình và bảo Anandi đưa nó cho Sonu. Anandi hỏi, tại sao vậy con? Amol nói, mẹ của Sonu mắng cậu ấy vì tiền. Anandi hôn cậu bé và nhận ống tiền đó. Amol bảo Anandi lấy quần áo và giầy dép để cho Mannu. Anandi cười. Amol hào hứng nói, đi đến trường thôi... Xem tập tiếp theo tại đây