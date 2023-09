Ira hỏi sao bà không được vào trong. Sanchi cần có bà. Meenu bảo bà hãy kiềm chế, các bác sĩ đang chăm sóc cho Sanchi, họ đang chữa trị cho con bé, mọi việc sẽ ổn thôi. Bác sĩ đi ra. Ira hỏi ngay tình hình của Sanchi. Bác sĩ nói, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Ira hỏi vết thương có quá sâu không. Bác sĩ nói, nó không sâu, nhưng cô ấy bị mất quá nhiều máu, may mà đã được băng bó trước đó (nhờ Anandi), nếu không tình hình có thể sẽ xấu hơn.

Sumitra đang suy nghĩ liệu có nên gọi cho cô báo tin về đám cưới của Jagdish, nhưng bà nhớ lại những lời của Ira. Bà nói, mối quan hệ mẹ con không thể kết thúc vậy được, con bé là con gái mình, nếu mình không chia sẻ sự phiền muộn với con bé thì có thể làm với ai được chứ. Bà gọi cho Anandi. Anandi đi ra ngoài nói chuyện với bà. Ira để ý thấy điều đó. Sumitra hỏi thăm tình hình của Anandi, chắc con phải chịu đựng nhiều vì những việc Jagdish làm. Anandi nói, con vẫn ổn, mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ? Sumitra nói, không, không ổn chút nào. Ganga cuối cùng cũng làm được điều cô ta muốn, cô ta vừa làm đám cưới với Jagdish tại đền thờ cách đây không lâu. Anandi sửng sốt. Sumitra kể chi tiết mọi chuyện, Bhairon đã ủng hộ họ, đưa họ về nhà để xin thần Devi ban phước lành. Anandi nói, con sẽ nói chuyện với mẹ sau, con đang ở trong bệnh viện. Sumitra hỏi, trong bệnh viện? Sao vậy? Anandi nói, Sanchi cắt cổ tay rồi cúp máy. Sumitra choáng váng. Anandi quay lại với mọi người.

Ira hỏi, con nói chuyện với nhà xong rồi đấy à. Bà rất tức giận, nói, con thật là một người cứng đầu. Con không lo lắng chút nào cho Sanchi. Mẹ đã nói rất rõ ràng, hoặc con giữ mối quan hệ với chúng ta, hoặc với gia đình ở Jaitsar đó. Con không nghe lời và vẫn liên lạc với họ. Sanchi tự tử còn con thì nói chuyện với những người gây ra chuyện đó. Mẹ đã nghĩ con là người nhạy cảm và nhân hậu, nhưng hôm nay mẹ thấy con là người không có trái tim. Mọi chuyện đều có giới hạn. Sao con dám trái lời mẹ mà liên lạc với nhà đó.

Meenu nói với Ira, chị nói gì vậy? Em đồng ý rằng mối quan hệ giữa chúng ta và gia đình bên đó không còn tốt đẹp như trước, nhưng sao chị lại muốn con gái cắt đứt liên lạc với người mẹ? Chúng ta lo lắng cho con gái chúng ta, thì Sumitra có gì sai khi gọi cho con gái bà ấy? Gia đình bên đó cũng muốn biết tình hình con gái mình thế nào đúng không. Một y tá đến và nói, Sanchi đã tỉnh lại. Mọi người đi vào. Anandi đứng ngoài.

Tại dinh thự nhà Singh, mọi người đang ngồi ở sảnh. Sumitra chạy xuống và kể với mọi người việc Sanchi cắt cổ tay tự tử. Bà nội nói, cô đang nói gì vậy? Sumitra nói, con vừa nói chuyện với Anandi. Con bé đang ở bệnh viện với gia đình bên đó nên không nói được nhiều. Sumitra phát điên lên, họ sẽ đổ lỗi cho chúng ta. Con có thể cảm thấy những việc họ đang trải qua. Bhairo bảo bà hãy bình tĩnh lại. Sumitra nói, mọi việc đều là do Ganga. Cô ta sẽ không được sống hạnh phúc. Bhairo nói, chúng ta không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai trước khi biết rõ chân tướng mọi việc. Sumitra hỏi, sao anh vẫn bênh vực Ganga thế? Bhairo nói, việc này chứng tỏ Sanchi yếu đuối thế nào. Sumitra nói, sao lúc này anh lại có thể đổ lỗi tại Sanchi. Bà nội bảo Makhan chuẩn bị xe jeep và bà đi đâu đó.

Ông nội an ủi Sanchi hãy ngừng khóc và kiềm chế bản thân. Sanchi khóc và nói, con không muốn sống, hãy để con chết. Alok nói, con điên à? Con muốn đánh mất cuộc đời mình vì kẻ phản bội đó. Ông nội đưa Alok ra ngoài. Anandi lúc này cũng ở trong phòng. Ông nội hỏi Sanchi có việc gì xảy ra vậy? Chúng ta đã làm gì sai sao? Chúng ta làm tổn thương cháu sao? Sao cháu lại trừng phạt chúng ta như vậy. Cháu không nghĩ việc gì sẽ xảy ra với ông nội cháu sao? Hãy nhìn mẹ cháu đi, nếu có bất kỳ việc gì xảy ra với cháu. Alok không giận con, bố con sợ phải mất con, sợ khi thấy con trong tình trạng này. Meenu nói, không chỉ Alok, chúng ta đều sợ hãi, sao con lại đến nông nỗi này? Con không nghĩ gì tới gia đình mình sao? Sanchi nói, con có thể làm gì khác chứ. Con không có lý do gì để sống nữa cả. Shiv nói, chúng ta không đáng để em sống tiếp sao. Mẹ, bố, ông nội, em phải chăm sóc bản thân vì mọi người chứ.

Sanchi nói, vậy hãy nói cho anh ấy, nói cho Jagdish biết em yêu anh ấy nhiều thế nào. Em đã từ bỏ mạng sống của mình vì anh ấy. Anh ấy sẽ quay lại với em. Hãy nói cho anh ấy biết. Shiv rời khỏi đó. Sanchi bảo ông nội hãy gọi cho Jagdish ngay trước mặt cô. Cô nói, Jagdish sẽ chạy ngay tới đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ông nội nói, ông sẽ gọi, nhưng cháu hãy chăm sóc cho bản thân mình trước đã, hãy nghỉ ngơi. Ông sẽ nói chuyện với cậu ấy. Sanchi hỏi, ông sẽ nói chuyện với anh ấy phải không? Anandi nghĩ trong đầu, làm sao mình có thể nói với mọi người rằng mình đã kể cho mẹ, và lúc này Jagdish hẳn đã biết tin này. Bác sĩ đi vào và nói, Sanchi cần nghỉ ngơi, một người có thể ở lại.

Jagdish đang chơi đuổi bắt với Mannu. Ganga đang làm laddu và mỉm cười nhìn họ. Jagdish nói rằng hôm nay anh không thể đuổi kịp Mannu... cậu nhóc đã trở thành một con tàu tí hon rồi, bây giờ anh mệt quá. Ganga nói: Mannu nên được nhận giải thưởng vì điều đó, cô đút laddu cho cậu bé ăn.

Jagdish liền vòi vĩnh: Thế còn giải thưởng của anh? Ganga chậm rãi đưa tay đút laddu cho anh, nhưng anh chưa kịp ăn thì bà nội đã lên tiếng và chế nhạo họ: Hai đứa đang ăn mừng sao... ăn đồ ngọt trên nỗi buồn và nước mắt của người khác hay sao? Jag-Gan sốc và bối rối. Jagdish hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bà nội nói: Anandi đã phải trả giá cho những gì cháu đã làm... Jagdish hỏi có chuyện gì vậy. Bà nội nói: Sanchi đã cố tự tử bằng cách cắt cổ tay của mình. Ganga và Jagdish bị sốc. Bà nội bảo: hình như không có vẻ gì là cháu đang sốc cả, cháu đang bận ở đây ăn laddu, nhận giải thưởng của cháu kia mà. Cuối cùng thì cháu đã làm được một việc rất tốt.. Cứ hạnh phúc trong sự ích kỉ của cháu đi. Bà lạnh lùng nhìn Ganga nhưng không nói một lời nào. Rồi bà nhìn Mannu, cậu bé cũng nhìn bà và mỉm cười. Bà nội bỏ đi.

Sanchi nói với Ira rằng Jagdish sẽ quay về với cô và sẽ cưới cô. Ira nói: Con đã tận mắt chứng kiến Jagdish bôi Sindhoor cho Ganga rồi mà. Sanchi đáp: Anh ấy chỉ mới bôi sindhoor, chứ chưa kết hôn... anh ấy chưa nhận pheres, cũng chưa đặt mangalsutra, làm sao mà con có thể tin rằng anh ấy đã kết hôn? Ira nói trong đầu: Không được phản bội lại chính mình, mình cần phải loại bỏ Jagdish ra khỏi tâm trí... không có hi vọng gì về việc cậu ta sẽ quay lại. Sanchi luôn miệng hỏi Ira: Jagdish sẽ quay lại và kết hôn với con phải không mẹ? Ira ôm cô vào lòng an ủi.

Lúc này, Jagdish đang tự đổ lỗi cho mình. Ganga nói: Anh đừng nói vậy. Khi anh có thể giúp đỡ một người ngoài như em, thì anh không thể làm tổn thương mọi người trong nhà như thế. Cô tự trách mình là một sự không may mắn, mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra kể từ sau khi cô bước vào cuộc đời Jagdish. Jagdish bảo cô không nên đổ lỗi cho mình, là do anh đã tự ý kết hôn với cô mà không hỏi ý kiến ai. Anh chỉ đồng ý lấy Sanchi vì hạnh phúc của gia đình, nhưng anh đã sai... Lẽ ra anh nên hỏi bà nội trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy, anh đã mắc một sai lầm quá lớn. Anh đứng dậy và rời đi. Ganga nói: bác sĩ nhận ra anh ấy đã làm sai, anh ấy nên hỏi bà trước khi kết hôn. Bây giờ anh ấy liên tục đổ lỗi cho bản thân và cảm thấy tội lỗi... nhưng thực tế, mọi nguyên nhân đều là do mình.

Cảnh sát tới bệnh viện để lấy lời khai của Sanchi. Shiv nói, tình trạng hiện giờ của con bé không cho phép. Các ông có thể đến sau không? Cảnh sát nói: tôi hiểu, tôi sẽ quay lại sau rồi rời đi. Ira nói với Shiv: có nhất thiết phải làm điều này không... Sanchi đang rất đau lòng, con bé sẽ phải nói những chuyện đáng buồn đó với cảnh sát, với tòa án.... Và nếu mọi người xung quanh phát hiện ra, thì con bé sẽ phải đối diện với họ thế nào đây, liệu chúng ta có thể tìm được một người muốn kết hôn với Sanchi sau khi biết những chuyện này không. Alok nói với Ira, hãy để cảnh sát làm những gì họ đang cần làm. Shiv nói: Con cũng lo cho Sanchi giống như mẹ... con sẽ cố để cảnh sát làm nhiệm vụ của họ trong yên lặng.

Jagdish đang đứng một mình và trầm tư suy nghĩ. Ganga đi đến và nói: Từ sâu trong tim mình, em luôn muốn anh không phải hối hận vì bất cứ chuyện gì, anh phải sống thật vui vẻ. Vì thế anh hãy thay đổi quyết định mà đang làm anh hối tiếc đi. Jagdish ngạc nhiên: Em đang nói cái gì vậy? Ganga đáp: Hãy để em nói hết.. em biết mình chính là nguyên nhân cho toàn bộ những rắc rối này. Chỉ có một cách duy nhất để khiến mọi thứ trở lại như trước kia, đó là hãy để em ra đi. Em sẽ tự chăm sóc cho mình, đừng lo cho em. Những lời chúc tốt đẹp nhất của em sẽ luôn ở cùng anh, em cũng không oán trách anh điều gì cả. Jagdish nói: Em đang làm gì thế? Em nói với anh hãy quên mọi chuyện... anh sẽ quên tên của em và tất cả mọi thứ... nhưng làm sao mà anh có thể quên rằng mình đã bôi dấu sindoor lên đầu em trước mặt thần Devi, và thực hiện lời hứa sẽ dành cả đời để sống cùng em. Ganga nói: Anh nói rằng mình đã sai khi không hỏi ý kiến của bà... vậy anh nói xem còn cách nào khác để giải quyết mọi chuyện đây? Jagdish nói: Em hiểu sai rồi. Anh không hối hận khi kết hôn với em, anh đang nói về việc hủy bỏ đám cưới với Sanchi. Anh đã làm sai khi tới Udaipur để hủy hôn với Sanchi đột ngột như vậy. Jagdish vuốt má Ganga và nói: Ý anh muốn nói là... giờ thì em đã hiểu chưa? Ganga mỉm cười.

Cảnh sát quay trở lại bệnh viện, ông hỏi Anandi: Cô nghe thấy tiếng la hét và đã tới phòng của cô Sanchi đúng không? Anandi trả lời: Tôi không nghe thấy tiếng hét của em ấy, tôi nghe được có cái gì đó rơi xuống và tôi chạy đến. Cảnh sát hỏi Anandi thêm một vài câu hỏi. Ông nội nói: Chúng tôi không để ý tới điều gì khác vì tai nạn đột ngột này. Chúng tôi đặt một mảnh vải lên cổ tay con bé và nhanh chóng đưa nó tới đây. Cảnh sát hỏi, cô ấy có bị căng thẳng với việc học ở trường, hay là với mối tình nào không. Meena đáp, con bé đã đính hôn. Cảnh sát hỏi tiếp: Vậy lễ đính hôn có diễn ra dưới sự đồng ý của cô Sanchi không, hay là có điều gì khác làm phiền tới cô ấy? Shiv trả lời: em gái tôi đã gặp căng thẳng rất nhiều. Cảnh sát hỏi: Căng thẳng hay trầm cảm? Ira đáp: Có một chàng trai đã hủy hôn với Sanchi con gái tôi vì một người phụ nữ khác. Anh ta tên là Jagdish.

Trong phòng, Jagdish đang nhớ lại những lời gay gắt của bà nội. Ganga đi tới và hỏi: Anh vẫn còn nhớ về những lời bà nói sao? Jagdish nói: Sanchi đã tự tử vì anh. Anh rất buồn khi biết chuyện này, anh không thể gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí. Ganga nói: Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, anh hãy đi nghỉ đi. Jagdish nói: Anh không thể. Có ai đó đã cố gắng tự sát vì anh, anh không thể nghỉ ngơi được, ít nhất là cho đến khi anh biết Sanchi đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng làm sao mà anh biết được đây? Anh không thể tới đó, cũng không thể gọi cho Anandi. Ganga nói: Anh không thể, nhưng ba thì có thể. Em chắc chắn rằng ông ấy sẽ tới đó. Jagdish nói vậy anh sẽ gọi cho Bhairon.

Tại dinh thự nhà Singh, mọi người đang lo lắng cho Sanchi, không biết cô đã tỉnh lại hay chưa. Bà nội nói: nếu như có chuyện gì xảy ra với Sanchi thì chúng ta sẽ bị đổ lỗi cho điều đó. Hi vọng thần Devi sẽ bảo vệ cho con bé. Tôi không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi đã ở cái tuổi này. Sumitra nói: Thậm chí nếu con bé được cứu, thì sau đó chúng ta phải làm gì. Nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho họ, sẽ không thể nào xóa bỏ dễ dàng được. Basant hỏi Bhairon rằng có nên gọi cho Shiv không. Bhairon nói: Em nghĩ rằng bên nhà thông gia không ai muốn nói chuyện với chúng ta đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không thể chỉ nói qua điện thoại. Bà nội sốt ruột nói: Vậy bây giờ phải làm gì? Chúng ta không thể cứ ngồi một chỗ chờ đợi thế này được. Bhairon nhận được cuộc gọi của Jagdish, ông ra ngoài nghe máy.

Jagdish nói: Bà nội đã tới đó từ hôm trước và bà đã kể cho con nghe mọi chuyện. Đúng là con sẽ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của Sanchi. Con đã không thể làm gì. Bây giờ con chỉ muốn biết tình hình của cô ấy thế nào thôi. Nếu con gọi cho Anandi thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Con đang nghĩ liệu ba có thể tới đó không.... với hôn sự cùng nhà bên đó, đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là vì tình người. Bhairon nói: ba sẽ xem có thể làm những gì. Ganga đặt tay cô lên tay Jagdish để an ủi.

Bhairon nói với mọi người rằng họ nên đi Udaipur. Hai nhà cần phải nói chuyện với nhau, quan hệ thông gia không thể kết thúc như thế này được. Basant nói với Bhairon: Anh nghĩ em và mẹ nên đi tới đó. Sumitra bảo: Em cũng sẽ đi. Bà nội nói: Cô cứ ở nhà, tôi và Bhairon sẽ đi. Gehna gợi ý rằng họ nên đi vào sáng mai nhưng Bhairon nói: như vậy thì muộn quá, chúng tôi cần phải đi ngay bây giờ. Ông và bà nội rời đi. Tập phim kết thúc. Xem tập tiếp theo tại đây