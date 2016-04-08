Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 26: Vivek để nghị muốn được kết hôn với Sanchi

- Em là một người mẹ, em chỉ là lo lắng cho con gái của mình thôi.

Tập phim bắt đầu khi Saanchi nói với mọi người rằng cô sẽ không kết hôn. Tất cả mọi người đều rất sốc. Alok tức giận và mắng Ira vì đã nói chuyện với Saanchi về chuyện kết hôn quá sớm. Ira nói:

Bỗng Vivek nhớ ra rằng anh quên mất chìa khóa xe. Anh bước vào nhà và vô tình nghe được Ira đang đổ lỗi cho Saurabh. Anh đi vào lấy chìa khóa xe trên bàn khách và nói:

- Thật may là cháu đã quay lại. Cháu xin lỗi vì đã nghe hết mọi chuyện. Cháu cũng xin lỗi vì xen vào vấn đề này. Cháu biết tất cả mọi người đều rất lo lắng về chuyện ai sẽ là người kết hôn với Saanchi. Cháu biết một người rất thích hợp với Sanchi

- Chúng tôi không muốn vội vàng như thế- Daddu nói- Saanchi không phải là gánh nặng của gia đình tôi, con bé không cần phải kết hôn với người nào như thế.

- Không thưa ông. Cháu đang nói đến một người đàn ông tốt và rất xứng đáng để làm chồng của Saanchi, có thể người đàn ông đó đang gặp chút vấn đề với gia đình vì thế anh ta phải sống một mình nhưng anh ta sẽ luôn làm Saanchi hạnh phúc. Và người đàn ông đó chính là cháu…

Mọi người đều rất sốc. Vivek nói tiếp:

-Cháu thật sự rất muốn kết hôn với Saanchi nếu mọi người cho phép và ban phước cho cháu.

-Cậu đang thương hại con gái chúng tôi đúng chứ ?-Ira lên tiếng.

-Không thưa bác. Cháu nói như thế cũng giống với cái cách Saanchi mạnh mẽ sống tiếp, giống như cái cách Saanchi tự cho bản thân mình sống một cuộc sống khác. Cháu ấn tượng với cô ấy, về những gì cô ấy làm. Cô ấy dám đối diện với giới truyền thông mà không chút sợ hãi. Cháu cảm giác cô ấy có thể là một người bạn đời của mình.

-Sẽ chẳng có chút nghi ngờ nào rằng cháu là một người đàn ông tốt với Saanchi, sẽ chẳng có ai như cháu trên đời này nữa. Nhưng mối quan hệ này sẽ rất phức tạp vì tất cả những gì Saurabh làm. Cháu đã trừng phạt Saurabh, cháu đã tách cháu khỏi gia đình cháu. Mẹ cháu đã ghét Saanchi sẵn rồi. Và nếu mẹ cháu biết cháu muốn kết hôn với Saanchi, thì chỉ có thần linh mới biết bà ta định làm gì

-Cháu sẽ chăm sóc Saanchi như một người chồng tốt. Cháu sẽ trở về nhà nếu họ chịu chấp nhận Saanchi với sự tôn trọng và tình yêu thương. Mọi người có thể tin vào cháu.

-Tôi tôn trọng tình cảm của anh. Nhưng tôi không chắc Saanchi sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này.-Shiv nói

-Tôi không bắt buộc mọi người. Mọi người có thể bàn chuyện này với Saanchi rồi cho tôi biết câu trả lời, tôi chắc chắn sẽ đợi.

Nói rồi, Vivek rời đi. Tại Haveli, bố mẹ của Gehna chào Dadisa và nói lời cảm ơn tới bà. Bố của Gehna đưa cho Dadisa tiền nhưng Dadisa không chịu nhận. Còn mẹ của Gehna bảo Gehna phải chăm sóc cho gia đình chồng. Rồi họ đi.

Tại nhà chồng của Anandi, mọi người đang bàn luận về đề nghị của Vivek. Ira nói:

-Em thấy không thoải mái khi cậu ta là anh trai của Saurabh. Thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi con bé về nhà chồng. Con bé sẽ sống trong nhà của Saurabh ư? Con bé sẽ nhớ lại mọi biến cố đó ư?

-Nhưng chẳng phải Vivek đã hứa sẽ chăm sóc cho Saanchi nhà mình sao mẹ?

-Nếu lỡ cậu ta không làm được thì sao? Ba mẹ là rất quan trọng mà. Saanchi sẽ thế nào nếu người chồng của mình coi trọng ba mẹ hơn?

- Lo lắng của Ira là đúng, nhưng ba nghĩ chúng ta nên dành niềm tin vào Vivek. Hãy nhìn vào sự trung thực của chàng trai này. Anh ta đã làm chúng ta an tâm vào tương lai của Saanchi. Ba hoàn toàn đồng ý với hôn sự của Vivek và cháu gái ba, không phải bởi vì không có ai để kết hôn với Saanchi, mà là vì cậu ta là người chồng tốt nhất cho Saanchi.-Daddu nói

-Con cũng đồng ý với ba, chúng ta hãy nói với Saanchi và để con bé tự quyết định.

Ira cũng đồng ý. Bà nói chuyện với Saanchi và nói Vivek muốn kết hôn với cô. Saanchi sốc. Ira nói:

-Mọi người đều muốn nghe ý kiến của con đấy.

-Con muốn nói chuyện với anh ta để hỏi một số chuyện.

-Saanchi, mẹ nghĩ anh ta là một chàng trai tốt…

-Mẹ, trước tiên, con cần gặp anh ấy.

Buổi sáng… Saanchi đến một nhà hàng để nói chuyện với Vivek.

-Em thế nào rồi Saanchi- Vivek hỏi

-Em đang choáng với quyết định của anh đây.

Vivek nói với Saanchi và nói cô hãy hiểu cho anh.

-Anh không thể giải thích cho em vì em sẽ không cảm thấy gì đâu. Em cứ nghĩ anh hiểu em và chúng ta là bạn nhưng không phải, anh chỉ đang thương hại em thôi. Anh nghĩ em cần sự trợ giúp của anh và anh sẽ tự hào nếu giúp được gì đó cho em.

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

-Em nói đúng rồi đấy. Hãy tin anh, Saanchi. Anh không hề muốn chứng tỏ mình là một vị anh hùng. Anh muốn kết hôn với em cũng là vì bản thân anh nữa. Anh không muốn nhìn lại quá khứ, chỉ muốn nhìn về tương lai. Anh đã tự hỏi xem có phải anh thích em hay không và câu trả lời là: có. Chính vì thế nên anh muốn kết hôn với em, không phải thương hại, cũng chẳng phải muốn chứng tỏ điều gì cả. Anh hiểu em sẽ có một mẫu người chồng cho mình, nếu anh không phù hợp với em, anh sẽ rút lui…

Tập 26b

https://www.youtube.com/watch?v=f8EN9JeGfL4&nohtml5=False

Tập này bắt đầu với việc Daddu hỏi Ira là tại sao Ira lại lo lắng thế. Ira nói rằng Saachi đã đi gặp Vivek. Daddu nói ừ đúng thế, Saachi đã bảo với chúng ta nơi nó đi và lý do nó tìm Vivek. Saachi sẽ nói chuyện với Vivek về lời đề nghị của Vivek và chúng ta phải sẵn sàng cho quyết định của Saachi. Daddu bảo Anandi lấy kẹo ra, chúng ta nên suy nghĩ tích cực rằng nếu Saachi đồng ý lời đề nghị của Vivek thì phải có kẹo để chúc mừng. Shiv cười và bảo Ira đừng nên lo lắng vì Saachi sẽ ra quyết định đúng đắn. Alok nói rằng tốt hơn hết là chúng ta gọi điện và hỏi con bé.

Saachi về nhà và tất cả mọi người đều nhìn cô rồi mỉm cười. Ira hỏi rằng con ổn chứ. Saachi trả lời:”vâng, con đã định đi để từ chối Vivek nhưng sau khi nói chuyện với anh ấy con mới hiểu ra rằng anh ấy không phải thương hại con mà anh ấy thực sự thích con như một người đàn ông, anh ấy muốn dành cả cuộc đời anh ấy cho con, vì thế quyết định của con là đồng ý”. Tất cả mọi người đều vui mừng. Ira ôm Saahi. Anandi nói rằng Saachi đã có một quyết định đúng đắn. Daddu bảo mang kẹo ra. Saachi nói: “ Vivek và con đã quyết định rằng chúng con sẽ dành một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau”. Daddu nói rằng ngày đấy sẽ sớm đến thôi. Saachi cười

Cảnh sắt bắt giữ bố mẹ của Saurah vì đã bôi nhọ Saachi. Cảnh sát nói rằng: “ Chúng tôi có bằng chứng chống lại các người, chúng tôi có nhân chứng và 2 người không thể chứng minh mình vô tội được đâu, nếu như 2 người muốn thế thì 2 người có thể làm điều đó trong tù”. Bố mẹ Saurabh bị vào nhà giam. Dadisa gọi cho Anandi và nói về Saachi. Anandi kể với bà rằng Saachi đã đồng ý đề nghị của Vivek. Dadisa rất vui khi biết tin. Anandi nói rằng: “ Cháu hiểu rằng rất khó để giữ được mạng sống của Mannu, nhưng ít nhất chúng ta có thể vui khi thằng bé vẫn còn sống. Dadisa bảo Anandi hãy giữ sức khỏe và kết thúc cuộc gọi

Shiv đến gần Anandi và nói rằng ngày mai sẽ đi thăm Dadisa, mọi người sẽ thấy rất vui vẻ. Ira nói rằng bà cũng định nói như thế. Anandi vui vẻ. Shiv kể cho mọi người rằng bố mẹ của Vivek đã bị bắt giam. Saachi sốc. Mọi người đều thảo luận về việc đó. Anoop nói có thể Vivek đã không nói cho họ về quyết định kia, ta chắc rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận Saachi làm con dâu của họ, họ nên bị trừng trị. Saachi nói rằng chúng ta nên tha thứ cho họ

Điều gì khác biệt giữa chúng ta sau này. Saachi nói rằng họ là bố mẹ của Vivek và mãi mãi là bố mẹ Vivek. Tất cả đều hạnh phúc về điều Saachi nói. Anandi và Shiv đến gặp Dadisa. Mọi người đều vui khi gặp cô. Ganga ôm Anandi và khóc. Shiv nói chuyện với Jagya và đưa ra gợi ý giúp đỡ trong trường hợp của Mannu. Jagya cảm ơn Shiv. Anandi gặp Mannu và nói rằng cô sẽ mang thứ gì đó cho Mannu. Anandi đưa quà cho Mannu và mọi người đều vui vẻ.

Anandi kể với Dadisa rằng chúng cũng là những đứa trẻ của cô. Dadisa nói rằng bà không cần quà, các cháu đến đây thì đó là món quà đối với chúng ta rồi.

Ratan Singh ở trong nhà giam và bạn ông ta hỏi ông ta đã nhận được văn bản có ký tên chỉ ra rằng ông ta sẽ được nhận Mannu. Bạn ông ta bảo hãy gặp luật sư và thực hiện bước tiếp theo, đừng tin tưởng Ganga và Jagya. Ratan Singh đồng ý vì ông ta không thể bị Ganga và Jagya lừa được. Xem tập tiếp theo tại đây