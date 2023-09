Sanchi khóc và nói với bạn cô rằng J đã đang chuẩn bị kết hôn với Ganga và không cho mình cơ hội để nói. Vài người bạn của cô nói rằng cô nên quên J và cô sẽ tìm được một người bạn đời khác tốt hơn. Ankita một người bạn của Sanchi nói rằng cô không chấp nhận Sanchi bị đánh bại và không có hành động gì như vậy. Cô nên làm điều gì đó để lấy lại J. Một người bạn khác nói rằng J đã làm lễ cưới rồi. Ankita nói rằng, anh ta chưa làm lễ cưới mới đang chuẩn bị chính vì thế mà nếu Sanchi muốn cô có thể dừng anh ta lại. Một người bạn khác nói thêm vào, không có điều gì để nứu kéo J cả, anh ta nói anh ta không yêu Sanchi, anh ta yêu Ganga vì thế không phải là vấn đề anh ta đã cưới Ganga chưa. Thật tốt khi chúng ta đã biết được sự thật trước khi cưới nếu không nó sẽ làm Sanchi đau khổ sau này. Ankita tiếp tục nói Sanchi vẫn đang rất đau khổ và rằng Sanchi xứng đáng với những nỗ lực của cô.

Ở một cảnh khác, J và Ganga đã đến nhà thờ trong bộ trang phục của cô dâu và chú rể. Bé Manu, chú Kaka và vợ của Lal singh cũng ở đó. Vợ Lal singh thắt nút buộc giữa 2 người.

Antika tiếp tục nói phải có ai làm cho J sai lầm, làm sao mà anh ta có thể bỏ rơi một cô gái tốt như Sanchi và lấy một người như Ganga.

Trong khi đó đám cưới của Ganga và J vẫn đang tiếp tục.

Một người bạn của Sanchi nhận được cuộc gọi từ mẹ và cô dời đi. Các người bạn còn lại cũng ra về chỉ còn một mình Antika ở lại. Antika một lần nữa nhắc lại với Sanchi rằng cô không chấp nhận sự thất bại của bạn mình, J là của cô và cô nên đi và mang anh ta về. Cô ôm lấy Sanchi và dời đi. Sanchi đang hồi tưởng lại những lời của bạn cô.

Sanchi nhìn ảnh của J và nói nếu mọi thức tốt đẹp thì thay vì khóc và nhớ anh hôm nay, mình phải đang bận rộn để chuẩn bị cho đám cưới nhưng Ganga đã làm hỏng tất cả.

Ở nơi làm lễ cưới, J và Ganga vẫn đang thực hiện nghi lễ. J quay lại và nhìn thấy bà và các thành viên khác trong gia đình đang đến. Sumitra và bà nội rất sốc. J và Ganga nhìn họ. Bhairo nói rằng họ sẽ tổ chức cưới vào ngày mai nhưng không ai trong gia đình đến đây để chúc phuc cho họ. J hiểu rằng Bhairo đã mang mọi người trong gia đình đến đây. Mọi người trong gia đình từ từ tiến gần tới J và Ganga. Nandu trông rất hạnh phúc.

Sanchi rất tức giận và nói, cô đã rất nghi ngờ Ganga ngay từ đầu nhưng đã không làm điều gì cả. Mình đã nhìn thấy sự cố gắng của cô ta để tiếp cận với J. cô nhớ đến cảnh trong bệnh viện khi mà Ganga chăm sóc cho J và cảnh J ca ngợi cô ta. Cô hét lên : không , J không thể là của cô. Anh ta có thể yêu cô nhưng sẽ chỉ lấy tôi thôi. Cô đứng dậy và mở tủ để bát đĩa ra. Một cái dao rơi xuống. Cô nhặt nó lên và nhìn con dao.

Nandu nói oh: Ganga và J đang làm lễ cưới. Nandu tiến đến chỗ Manu và bắt tay cậu bé. Đột nhiên Sumitra hét lên : J hãy dừng lại. J và Ganga dừng lạ và nhìn Sumitra.

Sumitra tiến đến họ. Cô cố gắng tháo nút thắt ra nhưng bhairo đến và yêu cầu Sumitra dừng lại. Sumitra rất sốc. Bhairo nói tiếp yêu cầu cô đừng can thiệp vào nghi lễ và hãy để đám cưới diễn ra.

Sumitra và bà nội rất sốc. Bhairo bỏ tay sumitra ra và bảo thầy cúng tiếp tục.Thầy cúng nói đây là nghi lễ cuối cùng. J và Ganga thực hiện nghi lễ cuối. Sumitra rất tức giận. Bhairo nắm lấy tay cô và cô không thể làm gì được.

Sanchi đi vào phòng và nhìn xung quanh xem liệu có ai không. Cô nhìn chữ “J” săm trên tay cô và nói anh đã trả thù cô vì những điều cô nói với bạn cô. Bây giờ đến lượt tôi sẽ trả thù anh nhưng theo một cách ngọt ngào và anh sẽ phải quay trở lại với tôi. Anh đã nhìn thấy tình yêu của tôi và giờ anh sẽ nhìn thấy sự điên dại của tôi cái sẽ làm anh phải cưới tôi. Cô nhìn vào hình săm lần nữa và nói : tôi không thấy thú vị khi làm điều này nhưng tôi sẽ làm vì sự tức giận của mình và để làm anh sợ, việc làm anh sợ sẽ khiến anh không thể rời xa tôi lần nữa. Đúng là nó sẽ làm đau tôi một chút và mất một chút máu nhưng tôi tin anh sẽ phải chạy đến với tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ đã anh quay lại với tôi. Cô vứt một số thứ xuống và sau đó cắt tay cô. Cô nói tôi yêu J và anh chỉ là của tôi.

Thầy cúng tuyên bố rằng đám cưới đã kết thúc. J và Ganga sẽ là vợ chồng kể từ hôm nay. J và Ganga cuí xuống và xin phức lành của bà nội nhưng bà lùi lại. Sau đó họ xin phức lành của Bhairo và họ nhận được phức lành của bhairo. Mọi người đều sốc.

A tìm thấy Sanchi ở nằm ở sàn nhà. Cô gọi mọi người và mọi người trong gia đình rất sốc và lo lắng.

Tập 26b

https://www.youtube.com/watch?v=9_HEDSE79oE

Tại đền thờ, thầy tu thông báo đám cưới đã được hoàn tất. Ja và Ga là vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Sau đó, thầy bảo họ hãy nhận phước lành từ những người lớn tuổi. Ja nắm chặt tay Ga trong tay anh và dẫn cô đến phía gia đình của mình. Họ cúi người để chạm xuống chân của bà nội đầu tiên, nhưng bà đã bước lùi lại và quay mặt đi, sau đó bà bỏ đi. Basant gọi Nandu, và Basant, Gehna, Nandu cũng rời đi giống như bà nội. Sau đó là Su cũng bỏ đi theo họ. Ga bật khóc. Bà nội quay lại và gọi Bhairon. Bhairon nhìn Ja-Ga và hỏi sao con lại không xin phước lành từ ba chứ? Vợ của Lal và Ga đều thấy hạnh phúc trong khi Su bị sốc. Ja và Ga chạm chân ông và nhận phước lành từ ông. Bà nội rất ngạc nhiên. Sau đó Bhairon nói với Basant hãy đưa mọi người về nhà và ông sẽ về sau.

An gọi cho Shiv đến đó. Cả nhà cùng chạy tới đó và bị sốc khi thấy Sa như vậy. Shiv bế cô lên và họ vội vàng đưa cô đến bệnh viện.

Bhairon nói với Ga rằng, ta không có gì để cho con giống như Shagun, ông lấy sợi dây chuyền của mình ra và nói, hãy giữ nó, con dâu. Bây giờ ta phải gọi con là con dâu, đúng chứ? Ga rất hạnh phúc. Ja nói với Bhairon rằng anh sẽ cám ơn ông rất nhiều sau những gì ông đã làm. Bhairon nói ông sẽ đưa họ về nhà ngay bây giờ, vì không có phước lành của nữ thần Devi thì họ không thể bắt đầu cuộc sống mới. Chú Ga nói cô hãy đi đi và ông sẽ bế Ma về nhà.

Gia đình Shekher đi tới bệnh viện. Ira đang khóc và nói sẽ không có chuyện gì xảy đến với Sanchi. Bác sĩ dừng lại trước mặt họ từ phòng cấp cứu. Ira khóc và nói rằng bà cần phải vào với Sa. Bác sĩ nói rằng họ sẽ cố làm điều tốt nhất với họ. Alok nói Ira hãy bình tĩnh lại.

Tại haveli, Sumitra đang nói với bà nội và những người khác rằng Ganga đã hoàn toàn lợi dụng Jagdisk và cuối cùng đã cướp được Jagdisk đi, cùng với những lời ngon ngọt của mình, bây giờ cô ta cũng đã giữ được Bhairon ở bên cạnh. Bà nói, chúng ta không thể giữ yên lặng được nữa, chúng ta sẽ phải làm điều gì đó. Bà hỏi bà nội chúng ta có thể làm gì. Bhairon đi vào. Sumi nói, cuối cùng anh cũng quay về, em không thể tin được anh lại ban phước cho Ga. Rồi sau đó bà nhìn thấy Ja và Ga đi vào, bà yên lặng và rất sốc. Nhìn những bộ mặt giận dữ của họ, Ga quay qua nhìn Ja. Ja ra hiệu cho Ga đừng lo. Bà nội bị chấn động vì Ga và Ja đang đi vào. Su hỏi Bhairon, anh đã mang chúng về đây bằng cách nào chứ? Người phụ nữ này không được phép vào nhà của chúng ta. Bhairon nói, sao cô ấy lại không được phép? Bây giờ cô ấy đã là con dâu của nhà này. Su nói, em không thể tin được. Bhairon nói, dù em không tin thì sự thật cũng sẽ không thay đổi với cả thế giới này bây giờ chúng đã là vợ chồng.

Chúng đã kết hôn với đầy đủ các nghi lễ. Bà nội nói, mẹ đồng ý rằng chúng đã kết hôn với đầy đủ các nghi lễ, chúng ta không thể làm gì được nữa, nhưng con không nghĩ nên hỏi mẹ trước khi mang chúng về đây sao? Bhairon nói, con chỉ đưa chúng về đây để xin phước lành từ thần Devi. Bà nội nói, được thôi mẹ không thể cấm ai xin phước lành từ thần Devi, đây là bàn thờ, chúng có thể xin phước lành, nhưng mẹ không biết chúng có thể xin được chít phước lành nào hay không nữa. Ja và Ga xin phước lành từ thần Devi. Bà nội nói, cậu xin xong rồi chứ, không còn chỗ nào cần tới trong ngôi nhà này nữa đâu. Ga khóc. Cô cúi xuống và chạm đầu mình xuống sàn nhà phía trước chân của bà nội. Bà nội không lùi lại vào lúc đó hay làm bất cứ việc gì. Ga vẫn khóc đang khóc. Sau đó Ja vòng tay qua vai Ga và họ rời khỏi nhà. Su rất tức giận và làm ngơ Ga khi cô bước qua. Bà nội và Su rời khỏi đó.

Gia đình nhà Shekhar đang sốt ruột đợi phía bên ngoài phòng cấp cứu. Ira hỏi, tại sao Sa lại làm việc này? Còn thứ gì tuyệt vời hơn sự sống chứ? Có phải tôi đã là một người mẹ thất bại khi để nó ra nông nỗi này? Meenu nói, đó không phải lỗi của chị. Alok nói Ira hãy tin vào thần linh, Sa sẽ ổn thôi. Sh rất tức giận, anh đấm mạnh tay vào tường. An đi tới chỗ anh và đặt tay cô lên vai anh. Sh nói, em đã nói rằng Ja đã thay đổi, em đã nhìn thấy những gì anh ta đã làm với Sa chưa? Anh ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất với tình trạng hiện tại của Sa, vì nỗi đau này mà mẹ anh đang phải ở trong đó, ông nội người thường từng mạnh mẽ thì giờ đang không thể tự đứng vững được, bố anh thì rất tức giận. Ja phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì nỗi đau mà anh ta đã mang đến cho gia đình anh.

Bác sĩ đi ra và nói họ đã điều trị, nhưng không xóa được chúng giống như chưa có tai nạn nào. Bệnh nhân phải cố gắng để công khai việc tự tử. Anh hỏi họ đã báo công an chưa. Sh đưa thẻ ID của mình ra và nói, tôi là thanh tra, tôi sẽ báo lại với công an, hãy chăm sóc cho Sa. Bác sĩ nói được thôi và đi vào. Ira hỏi Sh rằng Sa sẽ ổn chứ. Sh nói mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Màn hình dừng lại trên gương mặt của An. Xem tập tiếp theo tại đây