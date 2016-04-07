Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 25: Mẹ Vivek "dán tờ rơi" khắp thành phố để bôi nhọ Sanchi

Dadisa mua quần áo cho hôn lễ của Kanchan. Ganga đến và đưa một bộ saree cho Kanchan như một món quà của cô. Mọi người đều nhìn vào cô. Ganga nói con có mối liên kết với Gehna, con không thể tặng món quà gì cho em gái bác ấy sao.

Tập phim bắt đầu với cảnh Shiv đang gỡ các tấm áp phích. Một số người nhìn vào. Shiv gọi một ủy viên và yêu cầu anh ta kể lại mọi chuyện. Anh nói rằng tôi muốn những người đó sẽ bị trừng phạt. Ủy viên nói rằng chúng tôi sẽ tìm thấy, đừng lo lắng.

Sumitra nói có, tất cả chúng ta đều vui với cuộc hôn nhân của Kanchan. Ganga càng xúc động và nghĩ về Mannu. Cô nói con rất tôn trọng mọi người và không muốn rời xa mọi người. Jagya về đến nhà. Dadisa hỏi Jagya công việc đã xong chưa. Jagya nói rồi thưa bà, không lâu nữa thì Mannu sẽ được ghép tủy. Ganga mỉm cười. Anuj gọi Saachi và nói chuyện với cô. Anh xin lỗi cô và nói rằng cha mẹ tôi không lắng nghe tôi. Saachi đe dọa anh vì đã không ủng hộ cô. Anuj nói rằng anh đang muộn giờ đến văn phòng. Cô mắng anh ta vì anh ta đã tình cờ nói ra tất cả những điều này.

Cô nói cảm ơn thần linh, con sẽ không kết hôn với một người đàn ông nhu nhược và yếu đuối như vậy, con đã được cứu. Anandi đến và nghe điều này. Saachi nói gia đình đã phải chịu sự sỉ nhục một lần nữa vì em, em không thể làm bất cứ điều gì để cho mọi người tự hào về em. Mọi người đến ủng hộ Saachi. Ira nói hãy để mọi người nói điều họ muốn, chúng ta biết con tốt như thế nào. Shiv hứa với cô rằng anh sẽ tìm ra những người đã làm việc này và trừng phạt họ. Saachi khóc. Ira nói đừng khóc và ôm cô. Lễ kết hôn của Kanchan bắt đầu tại nhà Dadisa. Mọi người đều vui và âm nhạc đang mở to... ..

Dadisa thấy Ganga cùng với Mannu và cười. Vivek về nhà để gặp mẹ. Anh giơ cho họ xem những tấm poster và hỏi họ tại sao họ lại làm điều đó. Anh nói rằng lúc này các tấm poster có ở khắp thành phố và nhờ có mẹ mà tất cả mọi người đang nói về Saachi.

Cha của Vivek hỏi vợ ông có phải bà ấy đã làm tất cả điều này. Bà nói đúng, tôi đã làm tất cả điều này. Mọi người đều bị sốc. Bà nói: Tôi đã làm điều này. Vì cô ta mà tôi đã mất cả hai đứa con trai. Vivek nói đó là lỗi lầm của Saurabh. Anh ủng hộ Saachi và cãi nhau với mẹ.

Anh nói: Làm sao mẹ có thể làm điều này khi mẹ cũng là một phụ nữ? Bà nói: Mẹ đã không làm điều gì sai, mẹ không hối hận vì việc này. Vì nó mà Saurabh đang ở trong tù, mẹ không thể tha cho nó. Chồng bà nổi giận và mắng Vivek vì đã ủng hộ Saachi.

Vivek nói: Ngay cả ba cũng thế à? Vivek đứng về phía Saachi và nói rằng cô ấy đúng. Cha của anh yêu cầu anh ra khỏi nhà. Vivek nói cảm ơn ba, bây giờ con sẽ đi. Vivek rời đi. Em gái của anh đối mặt với cha mẹ mình. Mẹ cô nói đó là lỗi của Saachi, và bây giờ cô ta lại gài bẫy Vivek. Cha mẹ Kanchan cảm ơn Dadisa vì đã đem đến ngày hôm nay cho họ. Các nghi lễ được thực hiện xong. Jagya rời đi với Mannu.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Tập 25b

https://www.youtube.com/watch?v=xehvk98SaOs

Jagdish và Ganga cùng nhau đưa Mannu vào phòng, cả hai cố gắng làm cho cậu bé tỉnh lại, thấy tình hình càng tệ Jagdish quyết định đưa Mannu vào bệnh viện nhưng hiện đang diễn ra lễ cưới Ganga sợ sẽ không phù hợp. Bà nội cùng Sumitra và Bhairo vào xem Mannu, bà nội hối thúc Jagdish đưa Mannu vào bệnh viện kiểm tra, bà khóc và cầu nguyện thần linh cho mọi chuyện sẽ thuận lợi, Sumitra an ủi bà rằng Mannu sẽ không sao.

Shiv đang nói chuyện với mọi người về việc những tờ áp phích nói xấu Sanchi được lan rộng, ông nội không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra với gia đình, Ira nói ông đã luôn nói rằng sẽ không ai điều khiển được pháp luật nhưng những sự việc này đủ chứng tỏ có người không coi trọng pháp luật.

Bà lo lắng cho Sanchi, cô sẽ ra sao khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nếu họ quyết định giải quyết vấn đề này thì cuộc sống của Sanchi sẽ ra sao? Lúc đó Vivek đến và chào hỏi mọi người, anh nói rằng việc dán áp phích là do mẹ anh gây ra. Mọi người sốc khi nghe thấy, Vivek nói rằng có lẽ họ sẽ không tin anh nhưng đó là sự thật anh không hề biết về chuyện đó, nếu không anh đã ngăn cản bà, Vivek xin lỗi mọi người. Ira nói rằng mẹ Vivek đã phá hủy tất cả, Anuj và gia đình anh ta đã từ chối kết hôn với Sanchi và sẽ không có ai chấp nhận Sanchi được nữa. Vivek hỏi về Sanchi, anh đề nghị được nói chuyện với cô. Shiv nói cô đang ở phòng, anh hy vọng Vivek đừng làm tổn thương cho Sanchi.

Anandi đang an ủi Sanchi khiến cô lấy lại bình tĩnh sau mọi việc, Sanchi nói rằng cô đang rất sợ hãi, cô không hề sợ hãi bất cứ điều gì, cô phải tìm cách và nhận định con đường mới cho riêng mình, cô cần phải thay đổi. Anandi hỏi cô sẽ đi đâu, Sanchi nói chỉ có thể rời khỏi thành phố này cô mới có thể thay đổi cuộc sống của cô, thành phố này không đón nhận cô và không may mắn với cô. Anandi nhẹ nhõm vì Sanchi đã trưởng thành và không còn như lúc trước đây nữa, cô rất tự hào về Sanchi.

Vivek đến và đồng ý những gì Anandi nói, Sanchi hỏi lý do anh ở đây, Vivek nói rằng cô sẽ thấy sốc khi nghe điều này nhưng anh có nhệm vụ phải thông báo với cô rằng những áp phích đó chính là mẹ anh gây ra, Sanchi và Anandi sốc khi nghe thấy, Vivek xin lỗi cô về chuyện này. Sanchi, Anandi và Vivek nghe tiếng Shiv đang bực ngoài sân, mọi người ra xem thì thấy phóng viên đã đến nhà Shekhar hỏi về chuyện của Sanchi.

Ở Jaisar, đám cưới của Kachan đang được diễn ra đầy màu sắc và vui vẻ, Sumitra lo lắng goji Jagdish hỏi về Mannu, bà nhẹ nhõm khi nghe điều đó, bà nội cũng thấy yên lòng. Đột nhiên Kachan ôm bụng trông rất đau đớn.

Các giới truyền thông đang phỏng vấn Shiv về những chuyện xảy ra, Shiv rất tức giận nhưng anh cố gắng tránh né các câu hỏi, Sanchi đến và đích thân trả lời họ. Phóng viên cho rằng Shiv đã gây áp lực cho Vivek để anh ấy buộc tội em trai mình, họ hỏi liệu Shiv có bằng chứng gì chứng minh những điều mà họ biết về Sanchi là sai? Anandi tức giận mắng họ không nên xúc phạm người khác như vậy. Phóng viên vẫn tiếp tục tạo sức ép cho mọi người, họ cho rằng Sanchi chính là người dụ dỗ Saurab nhằm thỏa mãn cô để rồi vu cáo cho anh ta cưỡng hiếp. Sanchi trực tiếp trả lời rằng chính Saurab đã làm nhục cô, và bây giờ những áp phích này gia đình họ đang cố gắng phá vỡ tình cảm gia đình cô. Bây giờ cô đang bị tổn thương rất nhiều, Sanchi nói Vivek không hề bị sức ép từ ai cả, anh ấy làm vì công lý và chính nghĩa, em trai anh ta sai thì anh ấy phải giúp tìm sự thật.

Sanchi thể hiện rất tốt, mọi người tự hào về cô, Vivek vỗ tay ủng hộ cô rất nhiều, sau đó phóng viên rời khỏi nhà Shekhar. Ira nói với Sanchi những chuyện về sự cố của cô Shiv sẽ giúp cô giải quyết chúng, Sanchi nói rằng cô không phải là người có lỗi thì tại sao lại phải nói dối và tìm cách che đậy chúng, cô có thể xóa sạch mọi thứ và bây giờ cô không muốn kết hôn nữa. Mọi người nhìn cô lo lắng. Xem tập tiếp theo tại đây