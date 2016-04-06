Anuj đến nhà Shekhar tham dự lễ Holi với họ, ông nội vui mừng chào đón Anuj, Sanchi đang nói chuyện với Vivek, cô cùng Vivek đến chào hỏi Anuj, mọi người chào hỏi nhau. Shiv và Anandi nói rằng họ nên vào trong nói chuyện để lại không gian cho Sanchi và Anuj. Trước khi rời khỏi Vivek cổ vũ Sanchi, cô mỉm cười chào anh. Anuj ngồi trò chuyện cùng Sanchi, nhân tiện cô cũng kể cho anh nghe những sự việc vừa qua của mình, rằng cô đã bị hãm hiếp Anuj rất sốc khi nghe điều đó.

Tập phim bắt đầu với khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội Holi, mọi người đang chúc mừng nhảy múa vui vẻ với nhau. Mannu dù không được vui chơi nhưng cũng vui vẻ đứng nhìn mọi người, Ganga trấn an Mannu rằng sẽ cho cậu bé tham gia lễ Holi khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh, Mannu đồng ý và tiếp tục nhìn mọi người ca múa. Nandu bất ngờ xịt nước màu về phía Mannu và Ganga mọi người đều hoảng hốt, nhưng Ganga và Mannu đã được bảo vệ bởi tấm kính cửa sổ, Mannu hào hứng với việc đó, Ganga cảm thấy hạnh phúc khi Nandu làm cho Mannu vui vẻ. Bà nội và Jagdish đến chỗ của Ganga và Mannu, bà rất tự hào về Nandu lẫn Mannu, cả hai rất ngoàn và rất hểu chuyện dù còn rất nhỏ. Bà nói với Ganga rằng nên đi gặp Rantan lần nữa về chuyện chữa trị cho Mannu, cô đồng ý, bà nội ban phước lành cho mọi chuyện được thuận lợi.

Tại nhà Vivek, Rakhi đến nói với ba mẹ rằng Vivek đã đến nhà Shekhar để tham dự lễ Holi cùng họ, cô đã cố gắng đến gặp anh để khuyên anh về nhà nhưng anh đã từ chối, ba mẹ Vivek rất tức giận, bà cho rằng chính Sanchi đã hủy hoại mọi thứ, bà sẽ làm mọi cách để phá vỡ cuộc sống của Sanchi.

Sanchi và Anuj tiếp tục trò chuyện, Sanchi kể cho Anuj nghe tất cả mọi việc về vụ cô bị hãm hiếp, lúc đó Vivek là người giúp đỡ cô như thế nào, cô sẽ không buồn hay thất vọng nếu như từ chối kết hôn với cô. Anuj rất tự hào về Sanchi vì cô đã can đảm đối diện với sự việc, anh rất vui nếu được cưới Sanchi. Sanchi cảm ơn anh và khuyên anh nên nói với gia đình anh về chuyện này, Anuj nói anh không phản đối chuyện này, anh sẽ sớm nói chuyện cho họ biết.

Mọi người nhà Shekhar đang tập trung ở phòng khách, Ira nói rằng Sanchi không nên đích thân nói về vấn đề đó với Anuj, cô đã sai khi làm vậy, chuyện này nên để cho ba cô nsoi với Anuj sẽ tốt hơn. Sanchi nói rằng Anuj cần phải biết về điều đó, ba của cô đã quá đau đớn nếu nói sự thật, cô luôn cảm thấy có lỗi khi bắt mọi người phải chịu đau đớn vì thế cô quyết định nói hết mọi chuyện cho Anuj biết, anh ta cũng sẽ có tác động hơn khi trực tiếp nói điều đó với ba mẹ của anh ấy hơn là mọi người.

Ông nội nói rằng dù ông cũng rất lo lắng cho Sanchi nhưng mọi người nên thấy tự hào về cô, Anoop đồng ý với những gì mà Sanchi đã nói với Anuj. Mọi người đều tán thành chỉ có Ira, bà có vẻ rất lo lắng về Sanchi Anandi trấn an bà nên đặt niềm tin và Anuj và cha mẹ anh ta sẽ hiểu mọi việc. Alok nhận được cuộc gọi từ gia đình của Anuj, họ cho biết họ sẽ đến đây ngay bây giờ, ông nghĩ rằng Anuj đã nói hết mọi việc với họ, mọi người trong gia đình đều hạnh phúc, Ira ôm Sanchi và nói bà rất tự hào về cô. Sanchi nói rằng cô đã bỏ lỡ quá nhiều tình yeu thương của mọi người, cô không muốn làm mọi người thất vọng nữa, Shiv hạnh phúc nói rằng bất kể cô làm việc gì hay đi bất cứ đâu mọi người sẽ luôn ủng hộ cô.

Ganga và Jagdish đến nhà tù gặp Ratan, hắn kêu ngạo nói rằng lẽ ra Ganga phải đến tìm gặp cha ruột của con cô sớm hơn, hắn yêu cầu Jagdish ra khỏi đây để hắn nói chuyện với Ganga. Ganga cầu xin Ratan hãy cứu Mannu, hắn cười ngạo mạn nói rằng Ganga phải đáp ứng điều kiện của hắn hắn sẽ đồng ý giúp cứu Mannu. Ganga nguyền rủa hắn, Ratan yêu cầu Ganga hãy suy nghĩ kỹ càng, cô đồng ý bằng cả mạng sống của mình để cứu sống Mannu, Ratan yêu cầu cô trả Mannu về cho gia đình hắn, Ganga sốc làm sao cô có thể rời khỏi con trai cô, Mannu chính là mạng sống của cô, Ratan nói rằng cô cũng sẽ không được phép gặp thằng bé, đó là cái giá phải trả mà cô đã gây ra cho hắn. Ratan yêu cầu Ganga nên đưa ra quyết định nhanh chóng, Ganga đồng ý với hắn trong đau khổ tột cùng.



Tập 24b

Video : https://www.youtube.com/watch?v=aG7-jp-plEU

Jagdish đang đợi Ganga, cô chạy đến ôm anh và khóc , anh hỏi về Ratan, rằng hắn có đồng ý cứu Mannu hay không, Ganga im lặng làm anh nôn nóng hơn. Ganga nói hắn đã đồng ý nhưng với một điều kiện là chúng ta phải trả Mannu về cho hắn, Jagdish sốc và nói: Mannu sẽ không đi với con quỷ đó, anh hứa với em rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Mannu. 1 là hắn cứu Mannu, 2 là anh sẽ giết hắn, anh sẽ không để Ratan mang Mannu đi. Ganga ôm Jagdish trấn tĩnh anh lại và cùng anh về nhà. Mọi người đang đợi cả hai, Basant hỏi về Ratan, bà nội sốt ruột muốn biết hắn có đồng ý hay không. Jagdish nói rằng hắn đã đồng ý, bà nội nhẹ nhõm cảm ơn thần Devi, Ganga nói hắn đồng ý với một điều kiện rất lớn.

Mọi người nhìn cô, Ganga nói hắn muốn mang Mannu đi và sống với hắn mãi mãi. Mọi người sốc, bà nội không đồng ý, sao Ratan lại dám nói ra những lời đó, hắn đúng là một con quỷ, làm sao một người cha lại đòi hỏi yêu cầu mới chịu cứu con mình. Sumitra không kìm chế cảm xúc của mình, bà yêu cầu mọi người tìm cách cứu Mannu mà không phải dựa vào Ratan, người như hắn phải xuống địa ngục. Bà nói với Jagdish hãy tìm bất kỳ ai cũng được để cứu Mannu, thậm chí họ có thể nhờ đến báo chí để tìm kiếm. Bhairo nói ông sẽ tận dụng mọi lợi thế của gia đình để tìm người thích hợp cứu Mannu, Ganga nói rằng đây giống như một câu chuyện mà cô đã từng nghe thời thơ ấu: Có hai người phụ nữ cùng giành nhau một đứa trẻ, nhà vua đã hạ lệnh cắt đứa bé làm đôi và chia cho mỗi người một nửa, để cứu lấy cuộc sống cho đứa con của mình, người mẹ đã chấp nhận rời xa con và nhà vua đã trao đứa bé cho người phụ nữ kia. Bà nội thắc mắc về những gì Ganga nói, cô nói rằng cô đã thỏa hiệp với Ratan. Mọi người sốc nặng khi biết chuyện đó.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Rất nhiều người tiến hành dán những tờ áp phích nói về sự việc của Sanchi trên khắp con phố và trước nhà Shekhar, Sanchi và mọi người rất hạnh phúc. Lúc đó Anuj đến cùng gia đình, ba anh mang đến tờ áp phích được dán khắp đường, Alok đọc và kinh ngạc về chuyện đang xảy ra. Ba Anuj nói rằng chính nó đã cứu cuộc đời của con trai ông trước một cô gái như Sanchi, Alok nói đây không phải sự thật, Sanchi không có lỗi trong việc này. Ba Anuj tức giận nói rằng họ đã giấu chuyện xấu hổ của Sanchi để lừa gia đình họ, bây giờ thần linh đã phơi bày sự thật. Mẹ Anuj nói rằng mối quan hệ này phải được chấm dứt ngay bây giờ.

Sanchi nghe thấy tất cả mọi chuyện, mẹ Anuj nói rằng bà không thể chấp nhận một đứa con dâu như Sanchi, một đứa con dâu không biết liêm sỉ. Shiv yêu cầu bà nên dừng lại, bà cần phải biết sự thật trước khi nói ra những lời xúc phạm Sanchi. Sanchi đến hỏi Anuj rằng anh đã không nói hết sự thật với họ?

Mẹ Anuj yêu cầu Sanchi tránh xa con trai của bà, quyết định của bà cũng chính là quyết định của Anuj. Sanchi nói rằng cô đã kể hết sự thật cho Anuj vào ngày hôm qua và khuyên anh nói hết cho gia đình mình, mẹ Anuj quát cô thậm tệ. Ira mắng Anuj đã không nói sự thật cho gia đình để rồi bây giờ xảy ra chuyện này, Sanchi không có lỗi, anh thừa biết điều đó, vậy tại sao không nói với gia đình.

Shiv yêu cầu mọi người ngồi xuống nói chuyện cùng nhau, mẹ Anuj yêu cầu kết thúc mối quan hệ này, bà không muốn có con dâu như Sanchi, bà cần một người con dâu tốt hơn cho con trai bà. Anandi cảm ơn bà vì bà đã đến phá vỡ mối quan hệ này, Sanchi sẽ phải chịu đau khổ nếu lấy con trai bà, nếu chuyện này xảy ra với con gái của bà thì bà giải quyết ra sao? Anandi nói rằng con trai bà không xứng đáng với Sanchi, anh ta không có khả năng bảo vệ cô. Anuj và gia đình rời khỏi, Sanchi đau khổ chạy vào phòng của mình. Alok đau đớn, làm thế nào Sanchi có thể chịu đựng được chuyện này.