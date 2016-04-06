Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 23: Bố mẹ Ratan Singh đến đòi Manu

Jagya quay lại và thấy Ganga đang đứng. Dường như Ganga đã nghe hết mọi chuyện. Mọi người đều sốc. Ganga ngất xỉu. Jagya đỡ cô trong tay. Mọi người nài nỉ cô hãy mở mắt ra. Ganga tỉnh lại và bảo Jagya hãy cứu lấy Mannu. Cô khóc.

Tập phim bắt đầu với cảnh bà nội giận dữ khi biết rằng Ratan Singh từ chối giúp đỡ Mannu. Bà nội nói: hãy đưa bà tới đó, sao hắn ta có thể như thế được chứ? Basant nói: con sẽ nói chuyện với hắn ta. Bhairon nói: chúng ta phải xử lý hắn ta với sự kiên nhẫn, chúng ta cần sự giúp đỡ, hắn ta sẽ không đồng ý với những lời mắng nhiếc của chúng ta. Sumitra bảo Jagya gợi ý một vài ý kiến. Jagya đứng dậy im lặng. Sumitra khóc. Gehna an ủi bà. Jagya nói: sẽ không có chuyện gì xảy ra với Mannu của chúng ta được đâu, con sẽ tìm một người có tủy phù hợp với Mannu của chúng ta. Anh nhất định tìm ra người hiến. Bhairon bảo anh hãy đi nói chuyện với Ganga. Jagya nói: cô ấy sẽ không chịu được chuyện này đâu, những hi vọng của cô ấy sẽ tan vỡ. Bà nội bảo anh hãy nói chuyện với Ganga về chuyện đó.

Ratan Singh đang ăn cùng những người bạn cùng trại giam. Những người cùng trại giam khác gợi ý hắn hãy hỏi Mannu về sự sống trở lại của Mannu. Bà nội làm puja. Bà nói chuyện với thần linh và đưa ra lời thề để cứu Mannu. Bà xin thần linh hãy cứu lấy Mannu. Sumitra nói chuyện với bà nội về lễ Holi. Ganga nói: chúng ta sẽ làm puja và chơi holi. Sumitra cầu nguyện với thần linh.

Amol bảo ông nội làm gì đó. Sanchi đi ra khỏi nhà. Amol tung holi pichkari vào người cô. Sanchi nói: ta sẽ không để tuột mất cháu đâu. Ông nội và Amol chạy đi.

Gehna chỉ thali cho bà nội. Cô bảo Sumitra làm một cái gujiya lớn. Sumitra nói: Bhairon đã ngừng ăn gujiya rồi. Nandu chạy đến và nói: cháu sẽ chúc mừng lễ holi ở trường cháu. Cậu chỉ vào những quả bóng holi. Bà nội bảo cậu hãy dùng Pichkari để chơi haldi. Cậu ném màu holi vào người bà. Bà cười lớn.

Mọi người đang tổ chức lễ holi tại nhà Anandi. Alok bảo Anoop hãy làm holi ka dahan. Meenu nói: hôm nay chúng ta rất hạnh phúc nhưng Mahi lại ở xa chúng ta. Anandi nói: chúng ta sẽ rất vui mừng khi chú ấy trở lại là một nhân viên quân đội.

Jagya và gia đình anh tổ chức holi ka dahan. Sumitra bế Mannu làm puja. Shiv trở về nhà, Anandi và gia đình cô rất vui mừng. Anh nhận phước từ những người lớn. Shiv nói: con đã quyết định trở về vì đây là lễ holi đầu tiên của Amol. Họ ước mỗi người đều có một lễ holi hạnh phúc. Anandi cầu nguyện cho sức khỏe của Mannu. Ông nội kể chuyện lễ holi vào thời của ông.

Jagya cầu nguyện với thần linh hãy truyền cho anh sức mạnh để cứu Mannu. Ganga cầu nguyện cho Mannu. Sumitra cũng cầu nguyện cho Mannu. Bà nội bảo với thần linh đừng đù giỡn với cuộc sống của Mannu. Bà vuốt ve gương mặt của Mannu. Bố mẹ của Ratan Singh đi đến đó. Mọi người đều bị sốc.

Tập 23b

https://www.youtube.com/watch?v=XKBBGGs6uy8

Tập phim bắt đầu với cảnh bố mẹ Ratan Singh’s đến biệt thự Haveli. Họ giả bộ ban phước cho Mannu. Bà nội nói sao các người lại dám bước vào đây cơ chứ, tôi sẽ đuổi các người ra ngoài ngay. Mẹ của Ratan Singh hét lên với Bà nội và nói những lời thô tục với bà. Bhairov và Basant rất tức giận với họ. Bố của Ratan Singh nói thêm vào khiến mọi người càng tức giận. Ông ta nói, họ có quyền để nuôi Mannu. Ganga hỏi anh ta có đồng ý ko? Mẹ của Ratan Singh bảo Ganga hãy đến gặp Ratan Singh và nói rằng anh ta sẽ gọi để gặp cô ở Jail. Bà ta dưa một cái súng đồ chơi cho Mannu. Mannu cầm nó. Bà ta nói rằng, Mannu là cháu của chúng tôi và bỏ đi. Ganga nói rằng, con sẽ đi gặp Ratan Singh. Jadish nói rằng, em không thể đi một mình được. Anh sẽ đi với em. Bà nội gật đầu đồng ý.

Ông nội và mọi người trong nhà đang hồi tưởng về món thandai. Shiv nói với Anoop rằng năm ngoái, Sanchi đã làm món bhang thandai. Anoop nói, tại sao lại không phải là năm nay chứ? Mọi người cười vui vẻ. Alok nhận được cuộc gọi từ gia đình Groom. Alok nói rằng, thật tốt nếu ông đồng ý. Bố của Groom nói rằng, con trai tôi Anuj và Saachi có thể nói chuyện vào ngày mai. Alok đồng ý. Ông nói rằng, tôi muốn nói chuyện với ông. Bố của Groom bói rằng, tôi không cần bất kỳ của hồi môn nào đâu nhé. Hai người nghĩ sẽ gặp nhau sau lễ Holi.

Anandi bảo Saachi giúp cô đi bổ dừa. Saachi gật đầu. Saachi nói với Anandi rằng cô đang rất lo lắng bởi không ai biết cô ở Anuj cả. Anandi nói rằng nố sẽ nói với họ sau lễ Holi. Saachi nói rằng, chúng ta muộn rồi. Saachi nghĩ sẽ nói với Anuj. Saachi nói, chúng ta sẽ mời Vivek ji đến dự lễ Holi chứ bởi vì có lẽ anh ấy đang rất nhớ nhà vào ngày lễ Holi này. Anandi bảo cô hãy mời anh ấy đi.

Nandu đến chỗ Mannu. Jadish nói rằng, cậu bé không thể chơi lễ Holi được bởi vì cậu bé đang không khỏe. Nandu nói rằng, anh sẽ chơi holi theo cách nào đó. Bà nội bảo cậu hãy gây bất ngờ cho Mannu. Bà nói với cậu về điều bất ngờ. Bà nội bảo Jadish nên có niềm tin vào Devimaa và đừng cảm thấy căng thẳng quá.

Amol nói với Anandi rằng cậu bé muốn chơi với nước chứ không phải là với màu sắc. Saachi nói rằng, cháu phải chơi với chúng ta. Amol nói không. Saachi thém xô màu vào Amol và chạy. Anandi nói rằng, con nên chơi với cô.

Sumitra làm aarti cho Mannu và Abhimanyu sau các nghi lễ khác. Họ chét màu holi vào mặt nhau. Nandu bảo Ganga hãy đặt Mannu ngồi xuống để mừng lễ Holi. Cậu tung cánh hoa lên Mannu và nói lời chúc mừng lễ Holi. Mọi người đều cười vui vẻ. Jadish bảo Mannu phải đi nghỉ bây giờ. Ganga bế cậu bé về phòng.

Shiv chạy đuổi theo Anandi và chét holi vào mặt cô. Rang Barse Bheege Chunarwali chơi. Rakhi đến nhà của Vivek và nói chúc anh lễ Holi vui vẻ. Hai người ôm nhau. Rakhi bảo anh hãy về nhà đi. Vivek từ chối không muốn về nhà bởi vì bố mẹ của anh không muốn nhìn thấy anh. Anh nhận được điện thoại từ Saachi. Anh nói rằng, tôi đang đến. Rakhi tức giận và nói rằng anh chuẩn bị đến nhà Saachi. Vivek nói rằng, Saachi sắp kết hôn, cô ấy uốn tôi đến gặp cô ấy trước khi lấy chồng. Rakhi bỏ đi.

Saachi đến chỗ Amol và hỏi cậu bé tại sao lại khóc. Những đứa trẻ phun nước màu lên người cô. Saachi chạy và va vào Vivek. Cả hai người ngã xuống đất và nhìn nhau. Anandi nói xin lỗi Vivek. Vivek nói không sao, đây là lễ holi mà.

Mọi người chét màu lên mặt nhau. Alok bảo Saachi đưa thandai và đồ ăn sáng cho Vivek. Vivek hỏi về Anuj. Saachi bảo anh hãy uống thandai đi. Tôi muốn gặp anh bởi anh đã đồng ý sau khi biết sự thật. Saachi nói rằng, anh ấy đã không biết chuyện cho tới bây giờ. Vivek nói rằng, họ nên biết sự thật càng sớm càng tốt. Saachi nói được rồi. Xem tập tiếp theo tại đây