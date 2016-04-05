Tại phòng khách, mọi người đang đợi Sanchi và gia đình chàng trai tới xem mặt. Sanchi trở về và xin lỗi vì sự chậm trễ. Ira giục cô mau đi chuẩn bị. Sanchi một lần nữa nhắc nhở ông nội rằng họ cần phải nói chuyện thẳng thắn về sự thật. Gia đình chàng trai đi tới, nhà Shekhar mời họ vào nhà. Alok niềm nở giới thiệu mọi người trong nhà, và nói rằng Shiv với Mahi vắng mặt vì phải giải quyết công việc. Khi Alok giới thiệu tới Anandi, gia đình chàng trai nhận ra và khen ngợi cô vì những đóng góp trong các công tác xã hội. Sanchi xuất hiện với một bộ trang phục rất đẹp và được thím Meena đưa xuống. Mẹ chàng trai bảo Sanchi hãy ngồi xuống cạnh bà và hỏi thăm về cô. Gia đình chàng trai rất ấn tượng với các câu trả lời của Sanchi. Ông nội tế nhị bảo Sanchi và chàng trai hãy về phòng nói chuyện để hiểu thêm về nhau. Sau đó, ông ra hiệu cho Alok sẵn sàng để nói ra sự thật với ba mẹ của chàng trai.

Phòng của Sanchi

Chàng trai rất ấn tượng khi nhìn thấy tủ sách của Sanchi. Anh nói: Thật tiếc là tôi không có thời gian để đọc nhiều sách vì tôi rất bận. Khi Sanchi hỏi về nghề nghiệp của anh, anh nói rằng mình làm trong lĩnh vực xuất khẩu hàng may mặc và đang lên kế hoạch thành lập doanh nghiệp tư nhân của chính mình. Khi anh hỏi Sanchi đang làm gì, cô trả lời rằng mình làm việc cho tổ chức phi chính phủ của chị dâu Anandi. Chàng trai rất ngạc nhiên, anh hỏi rằng cô có được một bằng cấp chuyên nghiệp trên tay, vậy tại sao cô lại chọn lĩnh vực này, Sanchi nói rằng cô không quan tâm đến việc kiếm tiền, cô chỉ tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc với những gì cô đang làm.

Linh Trang - Cô dâu 8 tuổi

Cuộc gặp riêng giữa Alok và ba của chàng trai

Khi Alok định đặt vấn đề thì ba của chàng trai đã lên tiếng, ông nói rằng ông cũng nhận thức được sự khó xử của Alok, gia đình ông không cần của hồi môn và ông đã sẵn sàng chấp nhận Sanchi là con dâu của ông. Alok không thể nói gì và đành im lặng.

Tại phòng khách

Tất cả mọi người quay trở lại phòng khách, chàng trai đã đồng ý với hôn sự của mình. Anandi rất mừng cho Sanchi. Ông nội vui vẻ đưa đồ ngọt cho mọi người.

Sau khi gia đình chàng trai đã ra về, nhà Shekhar (ngoại trừ Sanchi) đang ngồi cùng nhau. Ông nội rất hạnh phúc và nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã diễn ra êm xuôi. Tuy nhiên, Alok nói rằng ông đã không nói sự thật cho ba của chàng trai. Mọi người đều sốc và liên tục hỏi lý do. Alok khổ sở nói rằng ông không thể nói ra vì ba của chàng trai đã không cho ông cơ hội.

Nhà Kabra

Rakhi cảnh báo ba mẹ của cô rằng Vivek đang gặp phải một mối nguy lớn. Khi ba mẹ cô hỏi tại sao và như thế nào, Rakhi nói rằng Sanchi đã giành quyền kiểm soát anh trai Vivek và kể lại cuộc gặp cuối cùng giữa họ. Ba mẹ cô rất tức giận với Sanchi và lên kế hoạch trả thù.

Dinh thự nhà Singh

Jagdish đang ngồi một mình và buồn bã với những suy nghĩ trong đầu. Bhairon đến ngồi cùng anh, ông nói rằng Ratan Singh có thể sẽ không bao giờ chấp thuận với lời đề nghị này. Jagdish trả lời: Bằng bất cứ giá nào con cũng phải cứu được Mannu. Sumitra đồng ý với Jagdish và nhấn mạnh rằng việc cứu sống Mannu chính là trách nhiệm của tất cả mọi người, vì thế anh chắc chắn nên đi và nói chuyện với Ratan.

Tập 22b

https://www.youtube.com/watch?v=lpperxRmuOU

Tập phim bắt đầu tại trường của Amol. Giáo viên phát đề bài cho học sinh và bảo chúng bắt đầu làm bài. Cô tìm thấy một mảnh giấy ở gần Amol. Cô hỏi những đứa trẻ khác. Chúng đều từ chối. Cô giáo nói: ai đang gian lận ở đây và bảo chúng hãy nói sự thật. Một học sinh nói với cô rằng mảnh giấy đó có thể là của Amol. Cô giáo mắng Amol và bảo cậu đã chép bài và sau đó ném mảnh giấy đó đi.

Amol nói: con không chép bài. Hiệu trưởng bảo cậu hãy thú nhận chuyện đó. Amol nói: con đang nói sự thật. Hiệu trưởng gọi cho Anandi và bảo cô hãy đến trường. Bà nói với cô rằng Amol đã bị bắt đang gian lận trong bài thi. Gehna nói cô ấy sẽ gọi Sumitra để chọn bộ saree. Bà nội tức giận với cô ấy. Bà nói: tôi đã quên mất người bán saree, tôi phải xem lại trí nhớ của mình thôi. Họ lo lắng về Mannu.





Anandi bảo Amol hãy nói cho cô biết sự thật. Amol gật đầu ý cậu không gian lận. Anandi nói: tôi rất tin tưởng vào thằng bé, có thể có sự hiểu nhầm nào đó. Cô giáo nói: câu trả lời giống hệt được viết trong mẩu giấy đó. Anandi nói: con trai tôi đã chuẩn bị bài rất kỹ. Hiệu trưởng nói: chúng tôi đã nhặt được mẩu giấy ở gần ghế của Amol. Chuông reo. Amol buồn rầu rằng cậu sẽ bị trượt khỏi kì thi. Đám học sinh buôn chuyện về Amol. Gopal nói: tớ đã không thấy cậu ấy gian lận.

Hiệu trưởng nói: chúng tôi không thể bỏ qua cho cậu bé được, chúng tôi không thể cho cậu bé được phép ngồi làm bài nữa. Amol cầu xin rằng cậu vô tội. Anandi nói: bằng cách nào mà cô có thể làm được chuyện này chứ, sao cô có thể trừng phạt thằng bé được. Bà ấy bảo Anandi hãy đưa Amol về. Anandi buồn rầu. Các bạn của Amol hỏi Anandi về những lời hiệu trưởng nói. Anandi nói: bà ấy đã trừng phạt Amol, bà hiệu trưởng đã từ chối tin tưởng Amol. Amol bảo Anandi đi về nhà. Gopal đến và ngăn cậu lại, cậu ta đưa cho Amol cục tẩy. Amol nói: được rồi, tớ sẽ không được làm bất kì bài thi nào nữa.

Gopal thú nhận đã gian lận và nói mảnh giấy đó là của tớ, tớ đã ném nó đi. Ganga nói chuyện với Mannu và bảo cậu phải thắng trong trận đấu này vì Jagya và vì cô. Co nghe thấy điệu cười của Ratan Singh. Ratan Singh nói: cô đã cướp mất con trai tôi và bây giờ Mannu sẽ rời xa cô bởi cái chết, tôi sẽ không ngừng kết thúc việc giành lấy Mannu, nó sẽ là sự trừng phạt dành cho cô. Ganga nói: thằng bé vẫn rất khỏe, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với nó. Ratan Singh cười. Jagya đến và hỏi đã xảy ra chuyện gì? Ganga nói về Ratan Singh. Jagya nói: hắn ta không có ở đây, đừng nghĩ nhiều nữa, hắn ta phải giúp chúng ta. Ganga khóc và hi vọng vào những điều Jagya nói.

Gopal thú nhận đã chép bài. Bố mẹ cậu bé la mắng cậu. Ông hỏi: tại sao con lại làm chuyện này? Anandi nói: anh phải chịu trách nhiệm cho việc làm của Gopal, anh đã gây áp lực cho thằng bé phải đứng đầu trong bài kiểm tra. Thằng bé làm vậy để hoàn thành hi vọng của anh. Anandi tranh cãi với bố mẹ cậu bé. Cô kể câu chuyện của Jagya, và bảo với họ rằng bố mẹ Jagya đã bắt anh phải xếp hạng đầu và sau đó anh thỏa thuận để có được điểm số. Sau đó cô nói về giáo viên đang than phiền với bố cậu bé. Cô bảo bố mẹ cậu hãy hiểu cho Gopal. Bố mẹ cậu bé cám ơn Anandi đã làm cho họ hiểu ra. Anandi nói: chúng ta nên tạo hứng khởi cho các con của mình học và đừng gây áp lực cho chúng. Bố của Gopal xin lỗi Anandi. Hiệu trưởng cũng xin lỗi Anandi. Anandi nói không sao. Hiệu trưởng bảo Amol hãy làm bài kiểm tra. Amol vui mừng.

Jagya tới chỗ Ratan Singh và kể với hắn ta về những đau đớn của Mannu vì căn bệnh ung thư máu. Ratan Singh túm lấy cố áo anh và hỏi: mày đã làm gì với con trai tao? Jagya nói: bây giờ chỉ có một cách duy nhất. Anh nói về việc ghép tủy. Anh nói: tủy của anh có thể cứu được thằng bé. Anh kể với hắn ta về việc cấy ghép. Anh nói: tủy của Ganga không phù hợp với thằng bé, giờ anh mới cứu được Mannu. Ratan Singh hỏi: mày yêu con trai tao nhiều đến đâu? Jagya nói: tôi yêu thằng bé rất nhiều, tôi có thể làm mọi thứ cho nó. Ratan Singh từ chối giúp Mannu. Hắn ta nói: đây là sự trừng phạt mà mày phải nhận lấy suốt cuộc đời. Jagya cầu xin hắn cứu Mannu và khóc. Ratan Singh bỏ vào phía trong nhà tù. Jagya khóc và nói hãy cứu con trai tôi. Xem tập tiếp theo tại đây