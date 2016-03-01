Anandi gọi cho Jadish, anh thông báo cho cô rằng anh đang ở Manalore và kể lại cho cô những việc xảy ra với Ganga. Anandi sửng sốt nhưng sau đó an lòng khi biết Ganga đã ổn. Cô hỏi Jadish liệu cô có thể nói chuyện với Ganga không,Jadish nói anh sẽ nói chuyện với cô sau vì họ sắp đến sân bay gấp.

Anandi đang nghĩ cô đã không nói chuyện với Jadish từ sau sự việc đó, và cô không có bất kỳ manh mối gì về những suy nghĩ của anh. Lúc này cả nhà Shekhar đã quyết định tới Jaitsar và gặp gia đình anh để xin lỗi. Ít nhất cô cũng muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

Tại dinh thự nhà Singh:

Gia đình Singh đang chuẩn bị đến bệnh viện để tham gia lễ Navratri Pooja. Sumitra lo lắng vì từ khi Jadish rời đi, chưa ai nói chuyện với anh.

Đậu Mơ - cô dâu 8 tuổi

Tại bệnh viện:

Gia đình Singh đang ở bệnh viện tham gia lễ Pooja. Bà nội cầu thần linh giúp họ thoát khỏi rắc rối này. Ngay sau đó cả nhà Singh vô cùng bất ngờ khi thấy Jadish, Ganga, chú Ghanshyam và Mannu đi vào bệnh viện. Jadish nhờ Ghanshyam mang hành lý vào phòng của anh. Sumitra tức giận bỏ đi. Jadish bảo Ganga rằng họ nên đi vào trong và đánh răng cho Mannu vì cậu bé vừa ăn chocolate.

Sumitra giận dữ cùng với cả nhà Singh lao vào căn phòng của Jadish và Ganga. Mannu gọi Sumitra, bà bảo Ghanshyam hãy đưa Mannu ra ngoài. Sumitra tiến về phía Ganga và nói, cô biết rõ là Jadish đã đính hôn, mặc dù thế cô vẫn bám lấy thằng bé mọi lúc. Bà đổ lỗi cho Ganga đã khiến anh hủy bỏ hôn ước. Ganga sửng sốt khi nghe điều này. Jadish ngắt lời Sumitra và hỏi bà sao lại đổ lỗi cho Ganga. Nhưng Sumitra yêu cầu anh im lặng. Bà tiếp tục cho rằng Ganga là nguyên nhân khiến Jadish hủy bỏ đính hôn với một cô gái xinh đẹp và tử tế như Sanchi.

Sumi hỏi cô sao cô lại giả vờ nhạc nhiên trong khi đã biết mọi chuyện. Bhairon cố gắng xoa dịu bà nhưng Sumitra tiếp tục nhiếc móc Ganga. Bà trách móc Ganga là kẻ không biết xấu hổ, cô đã quá quen với sự thoải mái ở dinh thự nên không muốn rời đi. Jadish một lần nữa cố gắng ngăn Sumitra nhưng bà quát Jadish rằng dường như anh không tốt lên được chút nào. Sumitra lại tiếp tục mắng nhiếc Ganga, bà hỏi cô mối quan hệ giữa cô và Jadish là gì. Nghe vậy Ganga bỏ chạy và khóc. Cô bảo Ghanshyam rời đi ngay lập tức. Jadish đuổi theo ngăn cản cô. Jadish nắm tay cô và giữ cô lại. Anh hỏi cô định đi đâu. Ganga nói cô sẽ đi bất cứ nơi đâu, nhưng cô không thể ở lại đây. Cô van nài Jadish hãy để cô đi và nhận ra anh đang nắm chặt tay cô. Trong cảnh tiếp theo, nhà Shekhar đang tới bệnh viện.

Tại bệnh viện

Ganga yêu cầu Jadish hãy bỏ cô ra. Cô nói anh đã giúp cô rất nhiều, và cho cô cuộc sống mới, nhưng cô không muốn anh giúp đỡ cô thêm nữa. Cô nói, Sumitra nói đúng rằng họ không có mối quan hệ gì với nhau. Jadish chỉ thương hại Ganga nên giúp đỡ cô. Cô nói mặc dù cô mang nợ anh, nhưng anh không có quyền giữ cô lại. Cô cầu xin anh hay buông cô ra. Nhà Singh và nhà Shekhar vừa tới và chứng kiến cảnh đó. Nhà Shekhar sửng sốt khi thấy Jadish ở cùng với Ganga.

Jadish nắm lấy hai tay Ganga và nói anh có quyền dừng cô lại. Anh nói rằng anh không chắc điều này là đúng cho tới tận lúc này, nhưng anh sẽ không để cô đi đâu cả. Anh nói anh có quyền ngăn cản cô vì anh yêu cô. Điều này khiến nhà Shekhar và nhà Singh choáng váng. Nói xong anh đưa cô tiến đến tượng thần Devi. Nhà Shekhar và nhà Singh đi theo họ. Jadish lấy bột màu đỏ đặt trước tượng nữ thần và bôi lên tóc Ganga (maang). Mọi người sửng sốt khi chứng khiến cảnh này.

Sanchi nổi điên lên và tóm lấy tay Ganga, mắng cô đã cướp mất Jadish. Jadish ngăn cản Sanchi khi cô định tát Ganga. Jadish nói Sanchi đừng nghĩ tới việc tát Ganga vì anh sẽ không để cô chạm vào cô ấy. Anh nói Sanchi hãy nói chuyện với anh vì Ganga không liên quan gì tới chuyện này. Shiv tiến lại bênh vực em gái mình và nói Jadish hãy bỏ tay cô ấy ra, vì anh không có quyền chạm vào cô.

Lal Singh yêu cầu những người dân làng đến dự lễ Pooja rời khỏi đó. Sanchi oán trách Jadish đã hành động dứt khoát mà không nói lời nào với cô. Cô thề rằng cô chỉ nói dối bạn để họ không trêu chọc cô. Cô nói rằng nếu Jadish rời bỏ cô thì cô sẽ không thể sống nổi. Sanchi chạy tới Sumitra van nài bà hãy làm cho Jadish đừng chia tay chỉ vì hiểu nhầm. Bhairon hỏi cô sự hiểu lầm đó là gì.

Ông nội kể cho Bhairon rằng Sanchi đã nói những điều không phải với bạn con bé để họ không trêu chọc. Jadish tin vào những điều đó và hủy hôn ước. Bhairon hỏi Jadish chuyện gì đã xảy ra. Shiv giận dữ nói anh ta không có quyền nói gì cả. Jadish nói anh nhận thấy tất cả mọi người đang bị tổn thương vì hành động của anh, nhưng những việc đó đều có lý do. Shiv nói không có lý do gì to tát đến mức anh hủy hoại cuộc đời em gái tôi. Shiv và Sanchi mắng Jadish.

Anandi cố gắng xoa dịu Sanchi nhưng cô đẩy Anandi ra và nói cô không nói chuyện với chồng cũ của Anandi. Cô cần câu trả lời. Shiv yêu cầu câu trả lời, Jadish nói anh đã làm đúng, mặc dù phải mất một thời gian anh mới nhận ra điều đó. Jadish nói với Shiv rằng mặc dù hôm nay anh bị tổn thương, nhưng theo thời gian anh sẽ nhận ra Jadish đã hành động đúng. Shiv mắng Jadish là kẻ vô đạo đức, không thể mong đợi điều gì tốt đẹp từ anh.

Sumitra chạy về phía Ganga, mắng cô rằng giờ bà đã hiểu rằng Ratan muốn giết cô vì cô đã lợi dụng hắn vì cô cần hắn, ngay khi Jadish xuất hiện thì cô rời bỏ Ratan. Sumitra tiếp tục nhiếc móc Ganga khi Jadish bảo bà hãy im lặng.

Tập 22b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5XLTTqheWzo

Sumitra hét vào mặt Ganga: Chúc mừng...cuối cùng thì cô đã có được những gì cô muốn. Cô hài lòng chưa? Tôi đã nói rằng người phụ nữ này chính là một sự xui xẻo cho chúng ta, nhưng không ai tin lời tôi. Không ai nhận ra được bộ mặt thật của cô vì cô đã che mắt họ bằng thứ tà phép của mình. Tôi đã lo sợ điều này kể từ khi cô bước chân vào nhà tôi. Ganga khóc nấc. Sumitra tiếp tục: Chúng tôi gần như đã mất đi cuộc sống của mình chỉ vì cô ta...và ngày hôm nay cô ta lại tẩy não con trai của tôi rồi.

Sumitra tiếp tục đay nghiến: Cô có thấy xấu hổ không hả Ganga? Cô đã phá hoại cuộc sống của người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ít nhất thì cô có thể nghĩ cho sự tôn nghiêm của gia đình chúng tôi trong xã hội kia mà. Mẹ chồng tôi sẽ cảm thấy thế nào, khi mà bà đã giữ cô lại trong nhà và thương cô nhiều như Anandi? Cô đã có được những gì mình muốn, nhưng hãy nhìn con bé đi (Sanchi đang khóc). Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Ratan Singh lại căm hận muốn giết chết cô rồi... cô phải nắm lấy tay của hắn mỗi khi cô cần, rồi ngay khi gặp được Jagdish, cô đã bỏ rơi hắn ta. Ganga tiếp tục khóc.

Sumitra lại ném về phía Ganga những lời cay độc nhất: Người phụ nữ như cô... nhưng tại sao tôi lại gọi cô là phụ nữ kia chứ? Cô là một sự sỉ nhục với những ai tên là Ganga. Ganga? Ai đã đặt cho cô cái tên này vậy? Cô chính là nỗi ô nhục của những phụ nữ tên là Ganga. Sumitra lấy tay đẩy Ganga ra. Cuối cùng, Jagdish lên tiếng: đủ rồi, mẹ, đủ rồi... Ganga nói trong nước mắt: Không đâu bác sĩ. Mẹ anh nói đúng. Tôi chính là nguyên nhân cho tất cả những rắc rối, những đau khổ của mọi người. Anh sẽ phải chịu đựng vì tôi đến khi nào nữa đây? Tôi không có giá trị gì cả, tôi cũng không có bất cứ quan hệ gì với anh.... thì tại sao vậy bác sĩ? Tại sao? Jagdish nói: Ai nói với cô là cô không có quan hệ gì với tôi? Cô là cả thế giới của tôi. Cô là tình yêu của tôi. Mọi người đều sốc !!!!

Anh nói tiếp: Tôi đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại giấu kín với chính mình và với mọi người. Và ngày hôm nay, tôi thú nhận điều này với cô, không phải vì tôi đang thương hại hay buồn cho cô, mà bởi vì tôi yêu cô. Sanchi không thể tin được. Jagdish nói tiếp: Nếu như tôi chấp nhận điều này từ trước, thì hôm nay đã không có ai bị tổn thương. Sanchi quay người Jagdish lại và nói: Sao anh có thể? Anh đang nói cái gì vậy? Anh yêu em cơ mà. Jagdish nói: Không, anh không hề yêu em. Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh không thể gắn cuộc đời mình với em được bởi vì anh chưa bao giờ yêu em. Gia đình Shekhar thực sự tức giận.

Ira sôi máu đi tới chỗ Jagdish và tát anh thật mạnh. Bà nghiến răng nói: Đừng có mở miệng nói bất cứ lời nào nữa và khiến con gái tôi bị tổn thương. Nếu như con bé phải rơi thêm một giọt nước mắt vì cậu, thì cậu không thể tưởng tượng được là tôi sẽ làm gì đâu. Chúng tôi thật sai lầm khi tới đây để xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn lấy cô gái này thì tại sao còn tới nhà tôi và diễn một vở kịch công phu đến vậy? Tại sao cậu dám mở miệng nói ra những thứ rác rưởi đó? Cậu nên nói rằng cậu đã rơi vào bẫy tình của người đàn bà này thì chúng tôi sẽ hiểu bởi vì bản chất của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Alok tiến về phía trước và hét lên: Hãy nhìn những giọt nước mắt của con bé đi. Đã bao nhiêu lần cậu làm tổn thương con gái tôi rồi? Rồi ông quay qua nói với Sanchi: Ba đã cảnh báo con từ những ngày đầu tiên... nhưng rồi con đã làm gì? Con yêu cậu ta, nhưng cậu ta chỉ lợi dụng con mà thôi. Cậu ta chấp nhận kết hôn với con, nhưng lại yêu người phụ nữ này. Cậu ta chỉ cần một cơ hội.... con đã phạm sai lầm và giờ cậu ta đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cậu ta đổ lỗi cho con và phá bỏ đám cưới.

Nguyễn Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Ira ngắt lời và nói: Đầu tiên là Anandi, sau đó là Gauri và giờ là đến con gái tôi - Sanchi. Cậu định phá hủy cuộc sống của bao nhiêu cô gái nữa và thêm họ vào danh sách bị phụ tình của cậu đây Jagdish? Bà quay sang nói với Ganga: Còn cô, cô đang tự hào với dấu sindhoor trên đầu cô lắm đúng không? Nhưng hãy nhớ lấy, một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ quên cô và cô sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cậu ta. Tôi sẽ chăm sóc cho con gái mình, nhưng sẽ không có ai ở đây chăm sóc cho cô khi cậu ta làm vậy với cô đâu. Cô sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc. Ganga khóc. Sau đó, Ira quay về phía gia đình Singh: Mọi người vẫn còn im lặng hay sao? Ít nhất thì mọi người có thể nói rằng mình đang xấu hổ với những gì con trai mình đã gây ra hoặc không có vấn đề gì. Bà nội nói: Chúng tôi đều đã nhìn thấy những giấc mơ giống như cô, nhưng chúng tôi có thể làm gì đây? Vì con cháu của mình, chúng tôi đã phải đối mặt với sự xấu hổ này và không biết phải nói gì thêm. Chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi cô mà thôi.

Ira nói: Xin lỗi sao? Lời xin lỗi có thể thay đổi được những gì mà cháu trai bác đã làm không? Ông nội ngắt lời: Đủ rồi. Những gì mà Jagdish gây ra... sẽ không thể thay đổi cho dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa. Chúng ta phải chấp nhận sự thật này. Ông nói với Jagdish: Trong cuộc sống này... cậu sẽ phải chịu đựng những lời nguyền. Tôi không muốn nguyền rủa cậu thêm, nhưng tôi muốn nói rằng những gì xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi. Mọi người đều đang hạnh phúc, nhưng sai lầm của cậu đã hủy hoại tất cả. Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi.