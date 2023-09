Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 21: Sanchi tiếp tục "diễn kịch", Jagdisk đến "giải cứu" cho Ganga

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Ganga ngồi cùng Mannu. Ghanshyam cũng ngồi cùng họ, ông mở hộp tiffin ra. Ganga đút cho Mannu ăn. Cậu bé ăn một cách hạnh phúc. Ganga và Ghanshyam rất xúc động. Mannu lấy một miếng paratha và đút cho mẹ ăn. Ganga rất cảm động và hôn cậu bé. Sau khi đã cho con ăn xong, Ganga bảo Ghanshyam hãy đưa Mannu về nhà, ở đây không tốt cho cậu bé.

Ganga thơm Mannu và nói với cậu: Bây giờ con hãy về nhà với ông. Mẹ sẽ sớm trở về với con và chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Mannu hôn Ganga, cô và Ghanshyam rất xúc động. Cô đưa con trai cho Ghanshyam, ông bế cậu bé và rời đi. Mannu ngây thơ vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình. Ganga cố gắng mỉm cười nhìn Mannu đang trấn áp nỗi đau cho cô. Nữ thanh tra cảnh sát đi tới và khóa cửa buồng giam lại. Ganga đau đớn và rơi nước mắt nhìn Ghanshyam bế Mannu ra về.

Ganga hỏi thần linh: Có phải kiếp trước con đã gây ra rất nhiều tội lỗi, cho nên cuộc sống của con đã kết thúc nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó? Nhưng còn đứa con trai vô tội của con, nó đã làm gì sai mà phải gánh chịu những điều này cùng mẹ của nó? Sau khi để lại mọi thứ ở phía sau, con cứ nghĩ rằng mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng một lần nữa.... Tại sao vậy thần linh, tại sao? Tại sao? Cô khóc nức nở.

Ngay sau đó, Ganga nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía mình. Cô nhìn ra ngoài, bài hát Saiyaan meray Saiyaan vang lên. Ganga nhìn thấy Jagdish đang đi tới, anh đến trước mặt cô. Ganga rất xúc động khi gặp anh.

Tại biệt thự nhà Shekhar

Sanchi như người mất hồn đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình. Cô nhớ lại những lời của Anandi: Giống như Jagdish, chị cũng biết sự thật những gì mà em đã nói nhằm chống lại bà nội, ba mẹ và gia đình của chị. Jagdish đã nghe được mọi chuyện. Cô nhớ những lời cô đã nói với gia đình của mình: Những gì chị dâu nói là đúng, con đã nói như vậy, nhưng tất cả không phải là sự thật, đó chỉ là một vở kịch mà con buộc phải đóng trước mặt bạn bè của mình. Tiếp đó là lời của Ira: Để giữ gìn tình bạn với đám bạn ngu ngốc của mình, con lại muốn thay đổi mọi người, những người mà con sẽ sống với họ cả đời. Rồi lời ông nội nói với cô: Cháu không chỉ làm tổn thương Jagdish, cháu còn làm chúng ta phải xấu hổ vì cháu, cháu cũng khiến mọi người đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Cô đã nói với ông: Cháu biết mình đã làm sai, nhưng làm ơn, mọi người hãy nói cho Jagdish hiểu ra và ngăn chặn anh ấy, cháu không thể sống mà không có anh ấy. Những lời mọi người nói liên tục vang vọng trong tâm trí của Sanchi, những gì họ nói, những gì cô nói... cứ vọng lên, quay cuồng....

Cô bật dậy khỏi giường và ôm lấy đầu, ngăn những tiếng nói đó không hành hạ cô thêm nữa. Sanchi khóc và mắng mình: Chuyện gì đang xảy ra với mình thế? Tình trạng tồi tệ xảy ra với mình ngày hôm nay, tất cả đều là do sự ngu ngốc của mình. Sau đó cô nói: Những gì xảy đến với mình đều là do bà chị dâu thám tử Anandi. Chị ta luôn để mắt tới mình, những nơi mình đi, những gì mình làm, chị ta đều theo dõi hết. Chị ta không muốn nhìn thấy mình hạnh phúc, nhưng mình sẽ không để chị ta thắng bằng bất cứ giá nào. Thật may là ngày hôm nay mình đã giải quyết mọi thứ, mình đã thuyết phục được mọi người, rằng những gì mình đã nói nhằm chống lại gia đình Jagdish khi ở trong nhà hàng là không đúng, mình chỉ nói vậy để làm cho bạn của mình vui hơn, như vậy sẽ giúp mình thoát khỏi những chỉ trích của mọi người. Cái cách mình làm cho mọi người tin mình ngày hôm nay, giống như cách mình sẽ làm với Jagdish và gia đình anh ấy, bởi vì mình sẽ không để bất cứ ai chen vào giữa tình yêu và tương lai của mình. Để đạt được mục đích, mình sẽ phải làm mọi cách. Mình không chấp nhận thất bại. Không bao giờ. Mình sẽ có được tình yêu của mình bằng bất cứ giá nào.