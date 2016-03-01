Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 21: Sanchi tiếp tục "diễn kịch", Jagdisk đến "giải cứu" cho Ganga

Thanh tra nói với Ganga: Cô chỉ có 5 phút để gặp con trai mình thôi. Nói xong cô ấy rời đi. Ganga hỏi Ghanshyam: Mannu đã ăn gì chưa? Thằng bé có uống sữa không? Ghanshyam xúc động trả lời: Những gì chú có thể nói với con là... thằng bé đã khóc cả đêm. Nó cứ luôn miệng gọi tên con và cũng không chịu ăn uống gì cả. Chú đã cố gắng dỗ dành thằng bé, nhưng... Ganga rất đau lòng khi nghe điều này. Ghanshyam nói: Vì thế chú đã mang đồ ăn của thằng bé tới cho con. Thằng bé sẽ nghe lời con và ăn chút gì đó mà con đút cho. Ganga âu yếm nói với Mannu: Con là con trai ngoan của mẹ. Bây giờ chúng ta cùng ăn nhé.

Ganga đang buồn bã ngồi trong tù. Một nữ thanh tra cảnh sát mở khóa nhà giam, Ganga rất hạnh phúc khi nhìn thấy Mannu và chú Ghanshyam. Mannu gọi Ganga: Mẹ ơi. Ganga xúc động bế Mannu từ tay Ghanshyam và ôm lấy cậu. Cô hôn Mannu, cậu bé cũng hôn vào hai má của mẹ. Nữ thanh tra và Ghanshyam rất cảm động khi nhìn thấy điều này.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Ganga ngồi cùng Mannu. Ghanshyam cũng ngồi cùng họ, ông mở hộp tiffin ra. Ganga đút cho Mannu ăn. Cậu bé ăn một cách hạnh phúc. Ganga và Ghanshyam rất xúc động. Mannu lấy một miếng paratha và đút cho mẹ ăn. Ganga rất cảm động và hôn cậu bé. Sau khi đã cho con ăn xong, Ganga bảo Ghanshyam hãy đưa Mannu về nhà, ở đây không tốt cho cậu bé.

Ganga thơm Mannu và nói với cậu: Bây giờ con hãy về nhà với ông. Mẹ sẽ sớm trở về với con và chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Mannu hôn Ganga, cô và Ghanshyam rất xúc động. Cô đưa con trai cho Ghanshyam, ông bế cậu bé và rời đi. Mannu ngây thơ vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình. Ganga cố gắng mỉm cười nhìn Mannu đang trấn áp nỗi đau cho cô. Nữ thanh tra cảnh sát đi tới và khóa cửa buồng giam lại. Ganga đau đớn và rơi nước mắt nhìn Ghanshyam bế Mannu ra về.

Ganga hỏi thần linh: Có phải kiếp trước con đã gây ra rất nhiều tội lỗi, cho nên cuộc sống của con đã kết thúc nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó? Nhưng còn đứa con trai vô tội của con, nó đã làm gì sai mà phải gánh chịu những điều này cùng mẹ của nó? Sau khi để lại mọi thứ ở phía sau, con cứ nghĩ rằng mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng một lần nữa.... Tại sao vậy thần linh, tại sao? Tại sao? Cô khóc nức nở.

Ngay sau đó, Ganga nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía mình. Cô nhìn ra ngoài, bài hát Saiyaan meray Saiyaan vang lên. Ganga nhìn thấy Jagdish đang đi tới, anh đến trước mặt cô. Ganga rất xúc động khi gặp anh.

Tại biệt thự nhà Shekhar

Sanchi như người mất hồn đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình. Cô nhớ lại những lời của Anandi: Giống như Jagdish, chị cũng biết sự thật những gì mà em đã nói nhằm chống lại bà nội, ba mẹ và gia đình của chị. Jagdish đã nghe được mọi chuyện. Cô nhớ những lời cô đã nói với gia đình của mình: Những gì chị dâu nói là đúng, con đã nói như vậy, nhưng tất cả không phải là sự thật, đó chỉ là một vở kịch mà con buộc phải đóng trước mặt bạn bè của mình. Tiếp đó là lời của Ira: Để giữ gìn tình bạn với đám bạn ngu ngốc của mình, con lại muốn thay đổi mọi người, những người mà con sẽ sống với họ cả đời. Rồi lời ông nội nói với cô: Cháu không chỉ làm tổn thương Jagdish, cháu còn làm chúng ta phải xấu hổ vì cháu, cháu cũng khiến mọi người đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Cô đã nói với ông: Cháu biết mình đã làm sai, nhưng làm ơn, mọi người hãy nói cho Jagdish hiểu ra và ngăn chặn anh ấy, cháu không thể sống mà không có anh ấy. Những lời mọi người nói liên tục vang vọng trong tâm trí của Sanchi, những gì họ nói, những gì cô nói... cứ vọng lên, quay cuồng....

Cô bật dậy khỏi giường và ôm lấy đầu, ngăn những tiếng nói đó không hành hạ cô thêm nữa. Sanchi khóc và mắng mình: Chuyện gì đang xảy ra với mình thế? Tình trạng tồi tệ xảy ra với mình ngày hôm nay, tất cả đều là do sự ngu ngốc của mình. Sau đó cô nói: Những gì xảy đến với mình đều là do bà chị dâu thám tử Anandi. Chị ta luôn để mắt tới mình, những nơi mình đi, những gì mình làm, chị ta đều theo dõi hết. Chị ta không muốn nhìn thấy mình hạnh phúc, nhưng mình sẽ không để chị ta thắng bằng bất cứ giá nào. Thật may là ngày hôm nay mình đã giải quyết mọi thứ, mình đã thuyết phục được mọi người, rằng những gì mình đã nói nhằm chống lại gia đình Jagdish khi ở trong nhà hàng là không đúng, mình chỉ nói vậy để làm cho bạn của mình vui hơn, như vậy sẽ giúp mình thoát khỏi những chỉ trích của mọi người. Cái cách mình làm cho mọi người tin mình ngày hôm nay, giống như cách mình sẽ làm với Jagdish và gia đình anh ấy, bởi vì mình sẽ không để bất cứ ai chen vào giữa tình yêu và tương lai của mình. Để đạt được mục đích, mình sẽ phải làm mọi cách. Mình không chấp nhận thất bại. Không bao giờ. Mình sẽ có được tình yêu của mình bằng bất cứ giá nào.

Có ai đó gõ cửa. Sanchi dừng lại màn độc thoại của mình, cô ngồi xuống giường và nói: Vào đi. Là Shiv, anh chậm rãi bước vào. Sanchi vẫn đang khóc. Nhìn thấy anh trai, cô ôm chầm lấy anh và khóc to hơn. Shiv an ủi cô. Sanchi nghẹn ngào: Đó là lỗi của em, em không nên làm như vậy. Những lời dối trá mà em nói trước mặt bạn bè của mình đã trở thành một sự trừng phạt lớn cho em. Nhìn đi anh hai, Jagdish đã từ hôn với em. Shiv lau nước mắt cho Sanchi và nói: Anh có thể hiểu em đang cảm thấy như thế nào, nhưng anh phải nói rằng em còn quá trẻ con. Khi em đã quyết định sẽ kết hôn với Jagdish, thì em còn lung lạc về chuyện gì nữa? Rằng có vấn đề khi mọi người sẽ nghĩ gì và nói gì sao? Jagdish là sự lựa chọn của em mà, phải không? Sanchi gật đầu. Shiv nói tiếp: Sao em không thể thay đổi quan điểm của một vài người bạn về cậu ấy? Sanchi à, không có gì phải xấu hổ khi sống ở làng quê cả. Nước ta có đến 70% dân số sống ở nông thôn kia mà. Em nên tự hào về điều đó, rằng em đã quyết định sau khi kết hôn sẽ sống cùng chồng của mình ở quê.

Sanchi nói: Anh nói đúng anh hai. Em biết là mình đã sai. Nếu có bất kì người nào khác ở trong vị trí của Jagdish thì họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Em đã để vở kịch của mình đi quá xa, nhưng anh hai ơi, nếu chị dâu Anandi tới chỗ em ngay lúc đó và cố gắng làm rõ mọi hiểu lầm thì những chuyện này đã không xảy ra. Chị ấy biết rõ là em đã thay đổi bản thân mình vì Jagdish như thế nào. Shiv im lặng suy nghĩ, sau đó anh nói: Sau khi nghe những gì em nói, Anandi chắc hẳn đã rất sốc. Cô ấy không thể nghĩ rằng em chỉ đang đóng kịch trước mặt bạn của mình để làm họ vui. Chị dâu của em không có lỗi. Sanchi hỏi Shiv: Anh có nghĩ là em nên nói chuyện với Jagdish và làm rõ mọi thứ với anh ấy không? Shiv nói: Hoàn toàn được chứ Sanchi. Trước khi Jagdish biết sự thật từ một người khác thì tốt hơn là em nên tự mình nói chuyện với cậu ấy và chấp nhận sai lầm của mình, cũng đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn bên cạnh em. Tất cả hiểu lầm sẽ được hóa giải và mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thoả. Shiv ôm Sanchi, cô mỉm cười. Sau đó Shiv rời đi.

Tại đồn cảnh sát - Mangalore

Jagdish đang ngồi cùng Ganga trong phòng thăm phạm nhân. Anh nói với cô: Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng cô thậm chí còn không thông báo cho tôi. Ganga đáp: Đầu tiên tôi đã nghĩ về anh, bác sĩ ạ, nhưng sau đó... Cả hai cùng im lặng. Jagdish nói tiếp: Cô đã bướng bỉnh quyết định sống ở đây, đó là lý do tất cả chuyện này đã xảy ra. Nếu như cô nghe lời tôi thì ngày hôm nay cô đã không ở trong tình trạng này. Ganga cảm thấy tội lỗi. Jagdish nói: Cô còn không muốn tới Jaipur. Ganga đáp: Đó không phải sự cứng đầu của tôi đâu bác sĩ. Công việc của tôi đã được cố định ở đây cho nên tôi nghĩ... Jagdish nói: Cô chỉ được nhận sau đó và không thông qua buổi phỏng vấn ở trường. Ganga rất sốc khi anh biết sự thật.

Điện thoại của Jagdish kêu lên, anh lấy nó ra khỏi túi và thấy số của Sanchi. Anh quyết định không nghe máy. Điện thoại tiếp tục đổ chuông. Ganga có thể nhìn thấy tên Sanchi, cô nói: Đôi khi vì muốn tốt cho mọi người mà một người phải nói dối. Jagdish cắt cuộc gọi. Anh nói: Tôi đồng ý với cô về điều đó, nhưng không phải giữa tôi và cô. Giữa hai chúng ta không nên có sự dối trá. Ganga nhìn Jagdish và cả hai có một màn khóa mắt. Ganga xúc động nói: Tôi lo cho Mannu rất nhiều. Thằng bé đã không ngủ cả đêm qua. Jagdish nói: Cô không cần lo lắng về Mannu. Tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé. Bây giờ, việc giúp cô thoát khỏi oan ức và chứng minh cô là người trong sạch chính là trách nhiệm của tôi. Ganga xúc động nhìn anh.

Nữ cai ngục đi tới và nói rằng thời gian đã hết. Ganga không muốn đi nhưng bắt buộc phải đi. Jagdish nhìn cô rời khỏi. Ganga dừng lại trước cánh cửa buồng giam và quay lại, xúc động nhìn Jagdish. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt và cô rời khỏi đó. Ganga đang khóc. Jagdish lại nhận được cuộc gọi từ Sanchi. Anh tắt nguồn điện thoại và đi khỏi.

Tại biệt thự nhà Shekhar

Sanchi căng thẳng, cô nói: anh ấy đã ngắt cuộc gọi của mình. Bây giờ anh ấy thậm chí không thèm nói chuyện với mình. Cô nhìn vào bức ảnh Jagdish trên điện thoại và xúc động nói: Em biết là em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em thừa nhận những gì anh nghe được ở nhà hàng là đúng, nhưng Jagdish, em yêu anh rất rất rất nhiều. Vì tình yêu của em, ít nhất thì anh hãy nói chuyện với em một lần, làm ơn đi Jagdish. Sanchi khóc, cô nói tiếp: Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống thế nào, sống ở đâu và sống với ai, anh và em có thể quyết định, nhưng trước tiên hãy để lễ cưới được diễn ra. Anh thậm chí không để cho em được nói điều gì, anh tự mình quyết định là không lấy em nữa. Jagdish, anh biết là em không thể sống mà không có anh, sao anh lại bỏ em lại một mình? Sanchi ôm bức ảnh trong điện thoại vào lòng và khóc thảm thiết, cô nói: Không thể, anh không thể làm thế với em Jagdish. Sau đó cô tự nói với mình: Ai có thể giúp mình bây giờ, mình đã gây ra một vấn đề lớn chỉ vì sự ngu ngốc của mình. Ai có thể sửa chữa nó đây?

Tại dinh thự nhà Singh

Bà nội và Gehna đang ngồi cùng nhau. Bà nội nói: Jagdish nó đang nghĩ cái gì trong đầu không ai có thể biết được. Gehna đáp: Con thấy rất buồn khi nghĩ đến điều này, nếu như lễ cưới bị hủy bỏ thì danh tiếng của nhà mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, mà người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Jagdish. Thằng bé đã giành được sự tin tưởng của mọi người bằng rất nhiều nỗ lực và làm việc chăm chỉ, sự việc này sẽ lấy đi mọi thứ của nó. Gehna rất xúc động, cô nghĩ: Mình rất lo cho Jagdish. Cả mình và mẹ đều rất buồn khi nhìn chị Sumitra như vậy, chị ấy đang cảm thấy nghẹt thở.

Sumitra đi tới và nói: Còn một người khác mà chúng ta nên lo lắng đấy Gehna. Bà nội và Gehna đều bối rối. Sumitra nói: Chính là con bé Anandi. Sau quyết định này của Jagdish, hôn nhân của Anandi, hạnh phúc và tương lai của con bé đang gặp nguy hiểm. Anandi là con dâu của nhà đó. Dù cho ai có nói nhiều thế nào thì con dâu vẫn chỉ là con dâu. Không ai có thể nhận ra nỗi buồn của con dâu trước mặt con gái mình. Sau những gì Jagdish đã làm, họ có thể nguyền rủa chúng ta một vài ngày rồi quên, nhưng Anandi thì sẽ phải đối mặt với sự giận dữ và đe dọa của họ trong suốt những ngày tháng sau này.

Bà nội xúc động nói: Trí óc tôi đã đông cứng lại rồi, tôi không thể hiểu được gì cả. Tôi cứ nghĩ rằng sau một thời gian dài, Jagdish đã tìm ra được sự bình an và hạnh phúc. Nó sẽ kết hôn và sống cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi không hiểu thằng bé nó đang nghĩ cái gì nữa.

Sumitra nhận được cuộc gọi của Sanchi. Bà hoảng hốt nói với bà nội. Gehna và bà nội rất sốc. Sumitra nói: Con bé sẽ hỏi tại sao Jagdish lại làm vậy với nó, con biết trả lời sao đây mẹ ơi. Làm sao mà con có thể nói ngay cả mọi người ở đây cũng không biết. Bà tức giận nói: Sao mà con có thể nói với con bé rằng sau khi hủy hôn với con, Jagdish đã tới thẳng Mangalore để giúp cho cái cô Ganga kia. Sumitra xúc động nói: Không mẹ ơi, con không thể nói chuyện với Sanchi được. Bà ngắt kết nối rồi khóc.

Tại biệt thự nhà Shekhar

Sanchi căng thẳng và nói: Ngay cả mẹ cũng không nói chuyện với mình. Bà ấy từng nói rằng rất yêu thương mình, nhưng tình thương ấy đang ở đâu? Hay là Jagdish đã kể mọi chuyện cho gia đình anh ấy. Thần linh ơi, như vậy nghĩa là cả gia đình đang chống đối lại mình. Bây giờ mình nên làm gì đây? Làm sao mình có thể thuyết phục mọi người? Cô khóc. Ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi của Sumitra, cô nhìn thấy và nói: Tạ ơn thần linh, nhưng mình sẽ phải nói chuyện thật cẩn thận với bà ấy.

Biệt thự Udhaipur và dinh thự nhà Singh

Sanchi bắt máy và bắt đầu vở kịch của mình, cô khóc lóc: Cảm ơn mẹ vì đã gọi lại cho con, con cứ nghĩ là mẹ không muốn nói chuyện với con nữa, mẹ không muốn con đến đó với tư cách là con dâu trong nhà.

Sumitra xúc động nói: Không đâu con gái, tại sao con lại nói như vậy? Mẹ đã chờ đợi cái ngày mà con đến làm dâu trong nhà này. Sanchi vui mừng nghĩ: mẹ vẫn ổn, bà ấy không tức giận với mình, nghĩa là tình hình vẫn chưa quá tệ. Cô tiếp tục đóng kịch: mẹ ơi có chuyện gì xảy ra vậy? Sumitra nói: Không đâu Sanchi, con đừng khóc, đừng lo lắng gì cả, mẹ đang ở đây với con. Mẹ sẽ nói chuyện với Jagdish và làm thằng bé hiểu ra, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con gái à. Sanchi nói: Mẹ làm ơn hãy làm gì đó, chỉ có mẹ mới có thể giúp con. Mẹ hãy làm cho Jagdish hiểu, con không thể sống mà không có anh ấy, con sẽ chết mất. Nói xong cô cúp máy.

Sumitra sốc tới nỗi há hốc miệng khi nghe điều này.

Sanchi tự nói với mình: hi vọng mình đã làm mẹ bị ảnh hưởng, chuyện này đã quá đủ rồi.

Gehna và bà nội vội vàng hỏi Sumitra đã xảy ra chuyện gì. Sumitra run rẩy nói: Sanchi đã nói rằng con bé sẽ chết nếu Jagdish bỏ nó, nó không thể sống mà không có thằng bé. Con bé sẽ chết...nếu như đám cưới này không diễn ra. Bà nội và Gehna đều sốc. Sumitra nói tiếp: Tôi nên làm gì đây? Tôi có thể giúp Sanchi bằng cách nào đây? Rồi bà bật khóc. Bà nội cũng thẫn thờ suy nghĩ. Tập phim kết thúc.

Tập 21b :

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5BXxVYtMPAw

Tại Mangalore

Jagdish đang nói chuyện với thanh tra cảnh sát về việc anh muốn tìm ra sự thật về vụ việc của Ganga. Sự giận dữ thể hiện trên gương mặt của người cảnh sát, ông biết rõ nhiệm vụ của mình và ông không được phép làm điều gì đó vượt quá thẩm quyền. Jagdish trấn tĩnh viên cảnh sát rằng anh không đòi hỏi bất cứ lợi ích gì từ ông và anh cũng không yêu cầu viên cảnh sát đi ngược với thẩm quyền của ông, Jagdish chỉ muốn viên cảnh sát suy nghĩ thật kỹ về vụ việc của Ganga. Trong trường hợp này, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể can đảm để nói về việc cô ta bị cưỡng bức, cảnh sát nên tìm hiểu rõ sự việc và tiến hành các công tác kiểm tra y tế để chứng minh sự việc này. Viên cảnh sát đồng ý với những gì Jagdish nói nhưng vụ cưỡng bức đã không xảy ra nên các công tác kiểm tra y tế không thể thực hiện được vì vậy đây là lời cáo buộc không căn cứ. Jagdish tức giận cho rằng viên cảnh sát không có quyền phán xét sự việc đó là sự thật hay không, đó là thẩm quyền của tòa án, nếu cảnh sát không tin anh thì ngay bây giờ anh sẽ gửi đơn khiếu nại đến Magistrate.

Viên cảnh sát tức giận thét lên: Anh đang đe doạ tôi sao bác sĩ Jagdish. Jagdish nói anh không phải đang đe dọa cảnh sát, anh chỉ muốn cho cảnh sát thấy về mặt thứ 2 của vấn đề. Ganga bị cáo buộc về tội trộm cắp nhưng tại sao cô lại nói rằng cô suýt nữa bị cưỡng bức bởi người nào đó, các vị cảnh sát không cảm thấy có điều gì đó không hợp lý sao?. Cảnh sát cho biết các thanh tra của bệnh viện đã điều tra rất kỹ về hành vi trộm cắp của Ganga. Jagdish không còn giữ được bình tĩnh, anh cho rằng tại sao cảnh sát lại có thể đảm bảo rằng mọi sự điều tra từ phía bệnh viện là hoàn toàn trung thực? cảnh sát có tiến hành điều tra hay không? Việc tiến hành điều tra độc lập là công việc và nhiệm vụ của cảnh sát, vậy cảnh sát đã thực hiện việc đó chưa? Cảnh sát chỉ biết nhắm mắt tin vào những câu chuyện từ quản lý của bệnh viện mà không có bất cứ kiểm chứng?. Thanh tra cảnh sát tức giận khi nghe được những lời đó, ông nói ông là thanh tra trung thực, Jagdish không có quyền nghi ngờ ông. Jagdish đồng ý rằng nếu ông là thanh tra cảnh sát trung thực thì hãy giúp đỡ anh tìm ra sự thật, thanh tra cảnh sát đồng ý giúp đỡ những yêu cầu của Jagdish.

Tại Udaipur

Anandi mang sữa đến cho Ira, Ira uống và xin lỗi Anandi về thái độ không tốt của bà khi nói chuyện với cô. Anandi nói rằng Ira sẽ làm cho cô cảm thấy xấu hổ khi bà yêu cầu sự tha thứ từ cô, Ira là người lớn, bà có quyền la mắng hay nổi giận với Anandi bất cứ khi nào. Ira buồn bã cho rằng mọi sự hiểu lầm từ gia đình họ phải được xóa bỏ bằng việc nói chuyện đó với gia đình Singh. Sau khi đến Jaisar, việc đầu tiên Ira sẽ làm chính là chạm chân vào Sumitra và cầu xin sự tha thứ từ bà ấy và sau đó Ira sẽ xin sự tha thứ từ Jagdish.

Ira nói với Anandi rằng bà hoàn toàn tin tưởng cô có thể thuyết phục được gia đình Singh hiểu vì cô là con gái mà họ vô cùng yêu thương và tôn trọng, bà cho rằng gia đình Singh sẽ phải hỏi ý kiến Anandi về vấn đề của Sanchi. Ira nói tiếp, Sanchi đã nói điều đó một cách quá trẻ con nhưng ý định của con bé để thích ứng với gia đình Singh là không sai, Anandi có lẽ cũng thấy được rằng Sanchi rất yêu gia đình của Jagdish, Ira cho rằng Anandi phải làm điều này vì Sanchi cũng giống như một đứa em gái của cô. Anandi tự nói với bản thân, làm sao có thể nói với gia đình Singh về việc này trong khi ngay cả cô cũng đang rối bời không biết đâu là sự thật và đâu là sự dối trá. Anandi trấn tĩnh Ira rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, bà rất hài lòng khi nghe cô nói.

Tại Mangalore, ở các cửa hàng bên ngoài nhà Ganga

Bala đang ở đó. Ghanshyam chỉ cho Jagdish rằng đó chính là Bala tên đã vu oan cho Ganga. Cả 2 đứng quan sát Bala, khi hắn rời đi, Jagdish tiến lại chủ cửa hàng mà khi nãy Bala đứng, anh trao đổi về Bala nhưng họ nói không biết gì về hắn ta. Jagdish không tin nhưng anh buộc phải rời đi để nhanh chóng tìm chứng cứ khác. Sau đó, Jagdish đến tìm chủ cửa hàng thuốc tây đã tiếp tay cho Bala. Jagdish hỏi về nguồn gốc của các loại thuốc được bán ở đây, chủ cửa hàng sợ hãi không biết phải nói như thế nào với Jagdish, anh vẫn tra hỏi nhưng chủ cửa hàng vẫn cố chấp không nói ra sự thật. Jagdish tức giận rời đi, ngay sau đó Bala đứng gần đó ra hiệu cho chủ cửa hàng về việc đã hoàn thành tốt công việc của mình, hắn cười mãn nguyện.

Nguyễn Linh Trang - CD8T

Tại Mangalore, ở bệnh viện KPS

Jagdish và bạn của anh – Ravi đang ngồi cùng với những vị quản lý của bệnh viện. Jagdish nói Ganga là một người tốt, cô ấy hoàn toàn không thể là một tên trộm được, Ganga không thể nào làm việc đó, cô ấy bị vu oan. Các người quản lý nhìn nhau bối rối vì họ biết mọi thứ Jagdish đang nói, Jagdish yêu cầu gặp những nhân viên làm trong đêm hôm đó. Người đứng đầu nói rằng Jagdish không có quyền để thẩm vấn nhân viên của ông, Jagdish hỏi lại có phải ông không muốn Ganga tìm thấy công lý? Vẻ mặt người đứng đầu bối rối cho rằng việc thẩm vấn tra hỏi là việc của cảnh sát, chỉ có họ mới có quyền tra hỏi. Jagdish nhìn thanh tra cảnh sát, ngài cảnh sát nói rằng ông muốn được nói chuyện với tất cả nhân viên làm việc trong đêm đó để tìm ra sự thật.

Gương mặt của những người quản lý bệnh viện thay đổi, họ thấy sốc và buộc phải cho phép tra hỏi. Jagdish cùng cảnh sát đến hỏi các nhân viên trong bệnh viện, anh nói với họ rằng tất cả họ đều biết Ganga và mọi người đều biết những sự việc đã diễn ra trong đêm đó. Một y tá làm cùng Ganga trong đêm đó (người đã an ủi Ganga) cho biết rằng cô chắc chắn đã có hành vi cưỡng bức diễn ra với Ganga vì trông cô lúc đó không giống như đang diễn một vở kịch. Các y tá đều biết Ganga là một cô gái rất tốt bụng, cô không thể nào là một tên trộm cắp được, Jagdish hỏi liệu rằng họ có thể trình bày điều này trước tất cả mọi người không? Mọi người đều cúi mặt xuống, sự sợ hãi thể hiện rõ rệt trên gương mặt họ, Jagdish ngạc nhiên trước thái độ của tất cả mọi người, họ đều biết Ganga là người tốt vậy tại sao lại không thể đứng ra giúp đỡ cô ấy trong lúc khó khăn này? Mọi người đều cúi mặt xuống sợ hãi và giữ im lặng, anh thất vọng nói với cảnh sát rằng không thể tìm kiếm bất kỳ thông tin gì từ đây, nói xong anh rời đi.

Swami (người đã bảo vệ Ganga trước những người quản lý) chạy đến và ngăn Jagdish lại, ông nói với Jagdish rằng mọi người ai cũng yêu quý Ganga, mọi người cảm thấy thật tệ khi không giúp được cô ấy nhưng họ phải biết làm sao khi họ không thể làm trái lệnh của người quản lý bệnh viện; nếu làm trái ý, ông cũng như mọi người ở đây sẽ bị mất việc, họ rất cần công việc này để nuôi sống gia đình và con cái. Swami chắp tay cầu xin Jagdish, bây giờ chỉ có anh mới giúp được Ganga, tìm thấy sự công bằng cho Ganga. Jagdish đặt tay lên vai Swami bảo ông hãy yên tâm, anh sẽ làm tốt việc đó, ngay sau đó Jagdish nhìn thấy camera CCTV, một suy nghĩ thoáng qua và anh biết mình nên làm gì tiếp theo đó.

Tại Udaipur

Shiv buồn bã trở về nhà sau khi xong việc, Anandi đang sắp xếp quần áo Shiv ngồi trên giường nhưng không nói gì cả. Shiv lấy tay xoa đầu, Anandi lo lắng và nghĩ rằng Shiv đang bị đau đầu. Anandi lấy dầu định xoa bóp cho anh nhưng Shiv đã ngăn cô lại, anh nói Ira đã nói cho anh biết về những việc mà bà đã nói với cô về Sanchi. Anandi gật đầu, Shiv nối rằng anh cũng đã nói chuyện với Sanchi, con bé đã chấp nhận những sai lầm của mình, anh nói với Anandi nên cho con bé 1 cơ hội để thay đổi, Shiv nói tiếp “Anh biết Sanchi chưa trưởng thành, vẫn còn tính bốc đồng nhưng con bé có trái tim trong sáng, con bé không hề muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Và Anandi à, em cũng biết rằng con bé yêu Jagdish như thế nào, con bé đã cố gắng thay đổi để phù hợp với Jagdish cũng như gia đình anh ta. Anh nghĩ chúng ta nên thuyết phục Jagdish rằng ngày hôm đó chỉ là do tính trẻ con của Sanchi nên con bé mới nói như thế và anh ta nên tha thứ cho Sanchi vì sai lầm lần này của con bé. Anandi à, cuộc sống của Sanchi, hạnh phúc của nó và tương lai của nó đều nằm trong tay em, anh chỉ xin em hãy hiểu những gì anh nói”. Anandi cảm thấy áp lực và bối rối, cô không biết mình nên nói gì với Shiv ngày lúc này.