Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 13: Saurabh hối lộ để đổi báo cáo xét nghiệm ADN

Tập phim bắt đầu với cảnh Vivek thông báo với Sh rằng Saura là em trai anh ta và anh ta không thể phạm lỗi này. Anh nói: tôi tin tưởng vào em trai mình, bây giờ tôi đến để biết rằng em trai tôi bị gài bẫy sau khi biết sự dính líu của Sa. Anh cảnh báo họ hãy rút đơn kiện nếu không họ sẽ trở nên tệ hơn với Sa. Alok nói: cậu thật đáng xấu hổ. Sh nói: tôi đang cho anh lời cảnh báo, anh được quyền không chấp nhận vụ kiện nhưng anh không được lăng mạ em gái tôi. Vivek bảo họ rời đi. Sh nói: chúng tôi sẽ không để vụ kiện của chúng tôi cho anh vì chúng tôi biết ai sẽ thắng, tôi sẽ gặp lại anh tại tòa.

Sa nói với An rằng Saura đã gọi và đe dọa cô. An nói: hắn ta có thể nói vậy để đe dọa em nhưng hắn ta thực sự là một kẻ nhát gan, hắn ta không thể làm sụp đổ chính cuộc sống của mình được. Sa nói: nhưng chuyện gì đến nếu như hắn ta để lộ đoạn video đó? An nói: em phải đưa ra quyết định, em có muốn đấu tranh cho vụ kiện này hay là không? San nói: em đã sẵn sàng. Sumeet đến đồn cảnh sát và đưa các giấy tờ. Viên thanh tra nói: tôi có thể làm gì? Luật sư bảo ông hãy lấy máu của Saura để làm mẫu kiểm tra DNA. Viên thanh tra gọi cho bác sĩ. Saura bị đưa ra ngoài bởi công an. Viên thanh tra nói: bác sĩ sẽ đến và lấy máu của anh để làm mẫu xét nghiệm DNA. Saura nghĩ anh ta sẽ bị bắt và nói: tôi sẽ không cho máu của mình. Vivek đến. Saura nói: làm ơn hãy tin em, em không làm gì cả. Vivek nói: hãy bình tĩnh. Saura nói: cô ta sẽ chứng minh em phạm tội bằng bất cứ cách nào. Vivek nói: nó sẽ chứng minh sự vô tội của em từ mẫu xét nghiệm DNA. Vivek bảo hắn ta hãy cho mẫu máu. Anh ta nộp tiền bảo lãnh cho viên thanh tra. Viên thanh tra đưa trả đồ đạc và điện thoại của hắn.

Bà nội nói chuyện với thành viên Panchayat và nói chúng ta sẽ báo với ủy ban vì làng của chúng ta, ai sẽ quan tâm tới vấn đề của jaitsar. Bà nội nói: mọi chuyện sẽ đúng theo pháp luật. Sarpanch nói: người dân làng có thể nói lưỡng lự về vấn đề của họ và Kalyani sẽ dẫn đầu ủy ban. Alok căng thẳng vì Vivek đang chiến đấu cho vụ kiện của Saura. Sh nói: sự thật thuộc về chúng ta và sự thật luôn luôn chiến thắng. Ông nội nói: công lý có thể bị trì hoãn nhưng không thể phủ nhận. Sh nói: nó sẽ được chúng minh bằng kết quả kiểm tra DNA rằng Saura đã phạm tội. Anoop nói: chúng ta phải mạnh mẽ lên, Sa là một nạn nhân và Saura chính là tội phạm, hắn ta phải bị trừng phạt. Ông nội gọi cho luật sư. Saura nhận được điện thoại từ công an với lý do gọi cho mẹ anh ta. Anh ta gọi cho Sa. Sa bị sốc. Anh ta nói: tôi đã bảo cô không được làm ầm ĩ, cô đã làm cho cho khoảnh khắc nồng nàn của chúng ta bị công khai. Hắn đe dọa cô về việc để lộ đoạn video. Sa nói: anh không thể làm được chuyện đó nếu không anh sẽ gặp rắc rối. Saura nói: tôi sẽ bị bắt nhưng tôi muốn nhìn thấy cô tan nát. Sa nói: anh đang nói dối. Anh ta nói: hôm nay anh trai tôi sẽ cho tôi tự do và ngày mai tôi sẽ làm cho đoạn video đó phát tán.

Sa gọi Ankita và bảo cô ta giúp đỡ. Ankita hỏi chuyện gì? Sa nói: cậu biết về Saura đem lại lợi ích cho mình, vụ kiện của mình sẽ bắt đầu vào ngày mai, cậu có thể đưa ra lời khai tại tòa án. Ankita nói: mình không thể đến. Sa nói: nếu cậu không muốn đến sau đó cậu sẽ phải nói chuyện với tôi. Ankita nói: Saura là bạn của tôi và cậu chưa bao giờ là bạn của tôi. Cô ta lăng mạ Sa và nói: cậu phải chịu trách nhiệm cho buổi tối hôm đó, cô ta dập điện thoại. Sa bắt đầu khóc lóc. Ira đến. Sa ôm lấy bà và nói: con không có bất kì người bạn nào, không ai muốn giúp con, ai cũng ghét con. Ira nói: con không phải người xấu, chúng ta luôn ở bên cạnh con, ngày mai con sẽ kết bạn với những người khác, nhưng gia đình của con luôn luôn ủng hộ con, mẹ ủng hộ gia đình mình vì mẹ biết chúng ta có thể chiến đấu chống lại sự bất công. Những ngày đó sẽ sớm đến thôi. Sa khóc một cách thảm thương.

Tập 12b

Tập phim bắt đầu với cảnh Saura đi về nhà cùng anh trai hắn ta. Mẹ hắn ta vui mừng xúc động nhìn hắn ta. Bà ta nói: Mẹ xin lỗi mẹ đã không thể làm gì khi cảnh sát bắt giữ con. Saura nói xin lỗi. Vivek nói: sẽ không ai dám làm gì em đâu. Mẹ anh ta nói: con điên đó nên bị bỏ tù, cô ta đã hủy hoại tiếng tăm của gia đình ta. Vivek nói: mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và tên của Sa sẽ bị sụp đổ. Saura nói: tên của Sa rất có ảnh hưởng và Sa rất thông minh và tàn độc, nếu cô ta sử dụng những mối quan hệ của mình và chứng minh em phạm tội thì sau đó … Vivek nói: kết quả DNA sẽ chống lại điều đó và sau đó chúng ta sẽ thu thập tài liệu bôi nhọ vụ kiện với họ. Saura nghĩ phải làm gì với kết quả xét nghiệm DNA. Ja về đến nhà và nói với Ga rằng ngày mai là ngày tiêm phòng cho Abhi. Ga nói rằng em biết, còn bây gờ anh đi ngủ đi. Ja kéo cô lại gần. Ga đi ra chỗ khác để lấy trà.

Saura đến phòng thí nghiệm và nói với lễ tân rằng hắn muốn lấy bản kết quả của Saurabh Kabra. Lễ tân từ chối đưa kết quả cho hắn ta. Saura hối lộ cho anh ta và bảo anh ta hãy đồng ý. Hắn ta nói: hãy đổi báo cáo của tôi với vài báo cáo khác. Anh ta đưa tiền.

Ja thực hiện việc tiêm cho Abhi. Cậu bé không khóc. Ja khen ngợi con trai mình. Y ta đến và đưa ra báo cáo của vài bệnh nhân. Ja nói: chúng ta cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Anh bảo Ga giúp đỡ anh trong việc phẫu thuật. Ga nói: em cần về nhà vì bà nội phải tới tòa án. Ga gợi ý để Abhi lại balwadi. Bà nội không đồng ý. Ja thuyết phục bà và bảo bà cứ đến tòa án. Ga để lũ trẻ lại balwadi cho người chăm sóc.

Saura và gia đình hắn ta vào tòa án. Sa nhìn họ. Thẩm phán đến. Phiên tòa bắt đầu. Sumeet nói về việc Saura đưa Sa tới bữa tiệc, sau đó trộn thứ gì đó vào đồ uống của cô và sau đó hãm hiếp cô. Anh nói, tôi muốn đặt câu hỏi cho hắn ta. Sumeet hỏi: điều đó có đúng hay không? Saura nói: sự buộc tội đó là vô căn cứ, tôi không biết tại sao Sa lại làm điều này với tôi. Sumeet nói: tiếng tăm của Sa sẽ bị bôi nhọ nhưng cô ấy vẫn làm việc này vì chỉ có một lý do. Saura được lợi về sự trong sáng của cô ấy, tuổi tác, …

Vivek nói: Sa là một cô gái trưởng thành, chín chắn, cô ấy đã là một người phụ nữ. Anh ta nói: sự thật là cô ta đã đến bữa tiệc cũng với sự lựa chọn của cô ta, không ai bắt ép cô ta. Anh bảo Saura hãy kể chi tiết hơn. Saura nói: Sa bắt hắn ta tới bữa tiệc, cô ấy đã muốn vậy và lấy đồ uống, tôi đã bảo cô ấy ở nhà nhưng cô ấy muốn tham gia bữa tiệc. Sau vài lần cô ấy nói cô ấy muốn nghỉ ngơi và tôi đưa cô ấy vào phòng, toi rời khỏi bữa tiệc lúc 10h tối, mẹ tôi chính là nhân chứng. Mẹ hắn ta đến và nói con trai tôi về nhà lúc 11h đêm, tôi đã ra mở cửa, Sa đang nói dối, con trai tôi không thể phạm một tội đáng xấu hổ như vậy được.

Vivek nói: sự tấn công về tình dục và hãm hiếp là một tội ác và kẻ phạm tội đó nên bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Sa đang nói dối. Trước đây cô ta cũng đã buộc tội một bác sĩ và bây giờ là Saura. Anh ta yêu cầu thẩm phán bác bỏ những lời buộc tội từ thân chủ mình. Alok nói gì đó với Sumeet. Sumeet nói: luật sư đang nói giống như vậy. Ông nội nói: anh ta đang cố gắng làm vụ kiện của chúng ta yếu đi. Sumeet nói: chúng tôi đã có báo cáo xét nghiệm DNA, điều đó sẽ được chứng minh cùng với kết quả DNA.

Ira nói: có chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thắng không? Sumeet đảm bảo rằng họ sẽ thắng kiện. Sa đang lo lắng về sự việ của Saura. Mẹ của Saura đến và bắt đầu buộc tội Sa. Bà ta bảo: cô đã làm gì để làm sụp đổ thanh danh của con trai tôi? Bà ta nói xấu về cô. Sa bị sốc. An hỏi: vấn đề của bà là gì? Bà ta nói: cô gái này chính là vấn đề. An nois: con trai bà đã làm tổn thương tới sự tôn kính của Sa, anh ta chính là kẻ hiếp dâm. Mẹ Saura nói: bằng cách nào cô nói rằng con trai tôi là kẻ hiếp dâm. An bảo bà hãy để tòa quyết định. An tức giận nhìn bà ta. Xem tập tiếp theo tại đây