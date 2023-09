Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 13: Saurabh hối lộ để đổi báo cáo xét nghiệm ADN

Bà nội nói chuyện với thành viên Panchayat và nói chúng ta sẽ báo với ủy ban vì làng của chúng ta, ai sẽ quan tâm tới vấn đề của jaitsar. Bà nội nói: mọi chuyện sẽ đúng theo pháp luật. Sarpanch nói: người dân làng có thể nói lưỡng lự về vấn đề của họ và Kalyani sẽ dẫn đầu ủy ban. Alok căng thẳng vì Vivek đang chiến đấu cho vụ kiện của Saura. Sh nói: sự thật thuộc về chúng ta và sự thật luôn luôn chiến thắng. Ông nội nói: công lý có thể bị trì hoãn nhưng không thể phủ nhận. Sh nói: nó sẽ được chúng minh bằng kết quả kiểm tra DNA rằng Saura đã phạm tội. Anoop nói: chúng ta phải mạnh mẽ lên, Sa là một nạn nhân và Saura chính là tội phạm, hắn ta phải bị trừng phạt. Ông nội gọi cho luật sư. Saura nhận được điện thoại từ công an với lý do gọi cho mẹ anh ta. Anh ta gọi cho Sa. Sa bị sốc. Anh ta nói: tôi đã bảo cô không được làm ầm ĩ, cô đã làm cho cho khoảnh khắc nồng nàn của chúng ta bị công khai. Hắn đe dọa cô về việc để lộ đoạn video. Sa nói: anh không thể làm được chuyện đó nếu không anh sẽ gặp rắc rối. Saura nói: tôi sẽ bị bắt nhưng tôi muốn nhìn thấy cô tan nát. Sa nói: anh đang nói dối. Anh ta nói: hôm nay anh trai tôi sẽ cho tôi tự do và ngày mai tôi sẽ làm cho đoạn video đó phát tán.

Sa nói với An rằng Saura đã gọi và đe dọa cô. An nói: hắn ta có thể nói vậy để đe dọa em nhưng hắn ta thực sự là một kẻ nhát gan, hắn ta không thể làm sụp đổ chính cuộc sống của mình được. Sa nói: nhưng chuyện gì đến nếu như hắn ta để lộ đoạn video đó? An nói: em phải đưa ra quyết định, em có muốn đấu tranh cho vụ kiện này hay là không? San nói: em đã sẵn sàng. Sumeet đến đồn cảnh sát và đưa các giấy tờ. Viên thanh tra nói: tôi có thể làm gì? Luật sư bảo ông hãy lấy máu của Saura để làm mẫu kiểm tra DNA. Viên thanh tra gọi cho bác sĩ. Saura bị đưa ra ngoài bởi công an. Viên thanh tra nói: bác sĩ sẽ đến và lấy máu của anh để làm mẫu xét nghiệm DNA. Saura nghĩ anh ta sẽ bị bắt và nói: tôi sẽ không cho máu của mình. Vivek đến. Saura nói: làm ơn hãy tin em, em không làm gì cả. Vivek nói: hãy bình tĩnh. Saura nói: cô ta sẽ chứng minh em phạm tội bằng bất cứ cách nào. Vivek nói: nó sẽ chứng minh sự vô tội của em từ mẫu xét nghiệm DNA. Vivek bảo hắn ta hãy cho mẫu máu. Anh ta nộp tiền bảo lãnh cho viên thanh tra. Viên thanh tra đưa trả đồ đạc và điện thoại của hắn.