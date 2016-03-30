Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 11: "Cô ta đã muốn ngủ với tôi. Cô ta tiếp tay cho tôi"

Tập phim bắt đầu với cảnh Dadisaa ngăn cản viên thanh tra, cảnh sát và các công nhân và nói rằng mảnh đất này dành cho trường đại học. Tôi sẽ thấy làm sao có thể xây dựng nhà máy trên mảnh đất này. Luật sư đến Badi haveli và hỏi về Dadisaa. Sumitra nói có một cuộc tranh cãi đã xảy ra ở trường đại học. Jagya nói, tương lai của trẻ em sẽ bị hủy hoại. Thanh tra nói, tôi xin lỗi, tôi không thể làm bất cứ điều gì. Shiv gọi vào số điện thoại cố định nhưng không ai nhận cuộc gọi. Shiv nghĩ gọi cho Bhairon.

Shiv gọi cho Sumitra. Sumitra nói rằng lúc này có cuộc biểu tình đang truyền hình trực tiếp trên tivi. Shiv bật TV. Dadisaa ngồi trên đất, trong khi các cô gái nằm xuống đất. Nhà báo nói bây giờ điều gì sẽ xảy ra? Bhairov yêu cầu thanh tra đến hỗ trợ họ. Thanh tra nói, tôi bất lực. Thanh tra viên gọi Collector và nói về cuộc biểu tình. Họ không cho chúng tôi làm việc. Collector nói anh ta chuyển cuộc gọi cho viên Thanh tra. Collector đe dọa viên Thanh tra và yêu cầu anh ta làm như ông nói. Thanh tra cho rằng, tôi phải làm như ông ta nói. Ông yêu cầu tất cả mọi người rời đi nếu không hắn sẽ ra lệnh khởi động máy. Ông ta ra lệnh. Basant đến và kéo người lái máy ra. Jagya và Bhairov nói Dadisaa dậy vì họ sẽ không lắng nghe chúng ta. Tất cả mọi người cầu nguyện cho họ. Basant nói Dadisaa dậy. Dadisaa vẫn ngồi. Luật sư chạy đến và đưa lệnh dừng của tòa án. Mọi người vỗ tay cho Dadisaa.

Saachi hỏi Anandi, chúng ta có đúng không khi chúng ta phải đương đầu với Saurabh. Anandi nói, chị buồn là chị không thể bôi đen khuôn mặt của hắn và đặt một thanh kiếm ở cổ. Nhưng video đó bây giờ là cần thiết. Saachi khóc. Anandi nói cô đừng sợ hãi với Saurabh, hắn là gã đàn ông rẻ tiền. Cô nói rằng, em sẽ đi gặp hắn.

Dadisaa hạnh phúc và dập đầu của bà xuống đất. Shiv gọi Dadisaa và nói rằng cháu rất tự hào về bà. Dadisaa nói, bà có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Saurabh đến gặp gỡ bạn bè của hắn.

Anandi đến và nói tôi muốn nói chuyện với anh. Saurabh nói, tôi không muốn nói chuyện với chị. Anandi nói, anh chắc hẳn có nhiều điều để nói về vụ hiếp dâm. Saurabh nói, ok, chúng ta sẽ nói chuyện. Anandi nói, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nói chuyện với anh. Cô đổ lỗi cho gia đình hắn về chuyện bịa đặt gấp đôi giá trị của hắn. Saurabh nói, tôi đã đụng chạm đến Saachi, có chuyện gì lớn không? Cả hai chúng tôi đều là người lớn rồi. Cô ta đã muốn ngủ với tôi. Cô ta tiếp tay cho tôi. Anandi tát hắn ta thật mạnh. Bạn bè của hắn bị sốc. Anandi nói, cái tát này không là gì. Cô dọa sẽ đưa điện thoại của hắn, cái mà có đoạn ghi hình của hắn. Saurabh nói, tôi đã xóa video. Anandi nói, tôi không tin. Anandi kiểm tra điện thoại. Saurabh nói, không có đoạn băng ghi âm nào cả. Anandi nói, tôi không tin anh. Tôi sẽ làm cho anh bị trừng phạt vì tội ác của mình và nếu tôi xem video một lần nữa thì anh sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Anandi bỏ đi. Ankita hỏi Saurabh, chị ta đã có một nghi ngờ về cậu phải không? Saurabh không nói gì.

Bhairov, Basant và Jagya nói Dadisaa rằng Collector đã phải đối mặt Dadisaa. Sumitra nói, chúng con rất sợ hãi. Dadisaa nói, thần Devi luôn bên cạnh chúng ta, nhưng mẹ không hiểu làm sao mà các phương tiện truyền thông biết và đến đó. Ganga nói với mọi người rằng Jagya đứng đằng sau tất cả những chuyện đó. Jagya nói, cháu đã lo lắng và đó là lý do tại sao cháu thông báo với các phương tiện truyền thông vì họ rất mạnh. Basant nói, tất cả mọi việc đã thuận lợi. Jagya nói, tất cả mọi người đã nhìn thấy hành động của bà và có thể lấy cảm hứng từ bà. Dadisaa, hỏi, bà đã làm điều to lớn à ? Jagya nói, vâng.

Tập 10b

Tập phim bắt đầu với việc Saurab trở về nhà và lấy chiếc điện thoại, anh ta nghĩ sẽ xóa đoạn video nhưng sau đó lại quyết định giữ lại đoạn video đó để đe dọa người nhà Sanchi. Anh ta nghĩ dù họ là người có sức ảnh hưởng nhưng hiện tại chỉ có duy nhất Anandi là người giúp đỡ Sanchi, anh ta sẽ dùng đoạn video để phá hủy cuộc sống của Sanchi cùng với gia đình của cô và Anandi sẽ phải tìm cách để giải quyết vấn đề này.

Anandi đang nói chuyện với Sanchi về đoạn video mà Saurab đã quay lén, Anandi trấn an Sanchi rằng cô đã cảnh cáo anh ta cùng với yêu cầu Saurab xóa đoạn video đó rồi, chính cô cũng đã kiểm tra điện thoại của anh ta và nó đã được xóa. Sanchi lo lắng nói rằng cô không tin anh ta, rất có thể anh ta đã lưu ở đâu đó khác rồi tung lên mạng, làm sao cô có thể dối mặt với mọi người với việc đó được. Anandi cho rằng Sanchi nên nói với mọi người trong nhà về việc này, mọi người sẽ bảo vệ cô. Sanchi khóc và nói về những chuyện cô đã gây ra khiến gia đình chịu quá nhiều tổn thương, gia đình đã có quá nhiều rắc rối, cô không muốn họ thêm bận tâm về cô nữa. Anandi khuyên Sanchi rằng mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô mọi lúc, Anandi khuyên Sanchi hãy nói tất cả sự thật dù có xảy ra chuyện gì mọi người vẫn luôn ủng hộ và bảo vệ cô. Sanchi rối bời không biết làm như thế nào là đúng, Anandi động viên Sanchi hãy yên tâm vì có mọi người bên cạnh, họ sẽ luôn bảo vệ cho cô.

Mọi người trong nhà Shekhar đang dùng trà, Anandi và Sanchi bước xuống, Ira nói rằng bà sẽ mang trà đến cho cả hai. Sanchi nói bà ngồi xuống vì cô có chuyện muốn nói với mọi người. Ira thắc mắc trước hành động của Sanchi, Anandi nói rằng Sanchi có việc cần nói, Sanchi bắt đầu, cô nói cô đã nhớ ra những việc đã xảy ra với cô hôm trước và đã biết được ai là người xâm phạm cô. Alok tức giận nói rằng tại sao Sanchi không cho mọi người biết trước đó. Sanchi đau đớn nói vì cô rất yêu anh ta, nhưng bay giờ cô phát hiện anh ta chỉ đến với cô vì thân xác, tên của anh ta là Saurab, anh ta là bạn của Ankita co và anh đã thông qua Ankita mà biết nhau và rồi cả hai cùng đi chơi với nhau.

Sanchi nói cô đã không tham gia bất kỳ buổi tư vấn của bác sĩ thay vào đó là đi chơi cùng Saurab, khi mọi người đến Jaisar dự lễ Saurab đã đến nhà và Mali đã thấy cả hai ở cùng nhau trong phòng, chính cô là người yêu cầu ông ta im lặng và che giấu mọi chuyện. Sanchi đã nói dối mọi người sẽ tham dự buổi tiệc Pyjama nhưng thực chất là cô tham gia tiệc khác cùng Saurab, mọi người sốc không tin vào những gì mình nghe thấy, Sanchi nói rằng trong buổi tiệc đó, Saurab đã cho cô uống một loại nước uống sau khi uống chúng cô cảm thấy chóng mặt và không còn nhận thức được bất cứ việc gì nữa. Anh ta đưa Sanchi vào phòng và cô không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa, sau đó anh ta đã ghi lại tất cả mọi thứ vào điện thoại và gửi nó cho Sanchi nhằm mục đích tống tiền cô.

Ira tức giận định tát Sanchi nhưng Anandi ngăn bà lại, cô nói Sanchi rất cần mọi người lúc này vì Sanchi đang rất khủng hoảng. Ira khóc nói rằng những gì Sanchi làm không hề nghĩ đến gia đình hay sao? Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện rắc rối cho gia đình này, mọi người đã chịu sự tổn thương rất nhiều, bà cảm thấy thất vọng và chán ghét Sanchi. Alok nói rằng những gì Saurab làm với Sanchi không đáng được tha thứ, anh ta phải chịu sự trừng phạt với hành vi của mình. Anandi đồng ý với ông nhưng Ira nói rằng điều đó sẽ làm tổn thương Sanchi rất nhiều tương lai của cô sẽ bị hủy hoại nếu mọi người muốn công khai mọi chuyện. Shiv nói rằng tòa án sẽ bảo vệ Sanchi và tên của cô sẽ không được nêu lên trong quá trình giải quyết. Ông nội nói rằng mọi người phải tìm công lý cho Sanchi, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi việc. Sanchi nói rằng cô đã phạm qua nhiều sai lầm và Saurab chính là sự trừng phạt của cô, cô sẵn sằng chịu bất cứ hình phạt nào.

Tại Jaisar, Ganga đến xoa bóp chân cho bà nội, bà rất hạnh phúc với những gì bà đang làm, câu nói của Jagdish đã khiến bà hạnh phúc và vui vẻ hơn, anh ta nói rằng bà đã làm một việc rất lớn và rất có ích cho mọi người, bà sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác.

Shiv đang xem TV, Anandi hỏi anh đang xem tin tức gì. Cô ngồi xuống cạnh anh và thấy anh đang xem tin tức về việc bà nội đã dừng công việc xây dựng nhà máy hóa chất tại Jaisar. Anandi hạnh phúc với những việc mà bà nội đang làm cho làng Jaisar, co nói rằng đây giống như một giấc mơ vậy. Shiv nói, bà là bà của họ, bà đã dũng cảm chống lại những người chỉ biết đến lợi ích cá nhân mà không hề quan tâm đến người khác, anh thấy rất tự hào về bà của mình.

Shiv nói rằng anh nhận thấy sự dũng cảm của bà trong Anandi, cô nói cô không thể nào giống như bà được. Shiv nói rằng những việc bà nội làm đều cần có sự can đảm, Anandi chính là người mang sự can đảm đến cho Sanchi khi Sanchi quyết định đẻ Saurab nhận lấy sự trừng phạt của mình, anh muốn mọi người trong gia đình đều ủng hộ và bên cạnh Sanchi để giành lấy công lý. Anandi đông ý, mọi người chắc chắn sẽ luôn bên cạnh Sanchi, Sanchi sẽ đòi được công bằng cho mình. Xem tập tiếp theo tại đây