Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Phần 10, Tập 36: Amol bất ngờ đi được

Anandi bận rộn tìm kiếm một chiếc sarie, Shiv đến và đưa ra chiếc sarie mới cho cô làm cô ngạc nhiên. Anandi cảm ơn anh. Shiv nói, anh nghĩ em có thể làm tốt hơn. Anandi hôn lên má anh. Shiv nói, món quà của anh thật là đúng lúc. Anandi hỏi, Sao anh biết em đang cần bộ sarie bây giờ? Shiv lém lĩnh trả lời, thần giao cách cảm!

Tại Badi haveli

Niranjan đang luyện tập âm nhạc nhưng không thể bắt được giai điệu. Gehna mang sữa đến cho ông ta, thấy thế cô giúp anh. Gehna ngâm nga đúng giai điệu và Niranjan lấy gợi ý này rồi bắt đầu hát.

Tại Udaipur

Anandi đưa Amol đến trường và khi cô quay trở lại xe, Amol gọi theo với cô ấy và nói rằng cậu ta đã quên hộp cơm trưa của mình trong xe. Anandi vừa lấy hộp cơm trưa của Amol từ ghế sau ra khỏi xe và đóng cửa xe lại. Cái khăn áo của cô kẹt vào cánh cửa bị khoá, cô cố gắng giựt nó ra nhưng càng giựt chiếc xe càng di chuyển kéo theo Anandi. Cô định mở cửa bằng điều khiển từ xa nhưng xe lôi cô đi và cô bị té và rớt cái điều khiển xuống đất.

Amol nhìn thấy hét to và lăn xe tới chỗ Anandi nhưng vấp phải cục đá và bị té. Cậu ta cố gắng lết tới chỗ mẹ. Anandi lo lắng cho Amol và càng lo lắng hơn khi xe đang di chuyển tới những đứa trẻ phía trước.

Quá lo lắng cho mẹ mình, Amol gượng đứng dậy và đi về phía cái điều khiển và nhặt nó lên. Anandi quên tình cảnh hiện tại vì quá đổi ngạc nhiên khi thấy Amol đi được. Amol gọi, mẹ! và bấm nút mở cửa. Anandi vội lên xe gạt cần thắng xe, và xe dừng lại.

Anandi chạy vội đến ôm Amol. Amol hỏi cô, mẹ thấy thế nào khi con đã tự đi được với đôi chân của mình. Anandi khóc sung sướng. Anandi gọi điện cho Shiv thông báo, chắc anh không thể nào tin rằng Amol có thể tự mình đứng dậy và đi trước mắt em. Shiv vui mừng nói, hãy đưa Amol đến bệnh viện kiểm tra, anh sẽ đến đó.

Tại bệnh viện Udaipur

Daddu, Alok và cả Shiv, Anandi cùng chờ đợi bên ngoài phòng khám. Daddu nói, ông không thể tin là Amol có thể đi được vì thế ông muốn đến đây để nhìn tận mắt. Bác sĩ đẩy Amol đi ra trên xe lăn. Bác sĩ nói Amol có thể đứng dậu và đi được. Ông quay sang Amol hỏi, cháu có muốn thoát khỏi xe lăn không?

Amol, gật đầu. Bác sĩ động viên, vậy cháu hãy cố găng đứng dậy nhé! Amol gượng đứng dậy và bác sĩ đưa cho cậu cái cây chống để cậu có thể bước đi. Amol nói, mẹ xem con đi này! Anandi nói, đi nào con trai của mẹ! Dadu nói, Ira và Meena nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi họ trở về nhà.

Mọi người đều cám ơn bác sĩ. Daddu hỏi bác sĩ, Amol phải sử dụng cây chống đến khi nào? Bác sĩ trả lời, chỉ trong thời gian ngắn thôi. Khi nào đôi chân Amol đã quen dần với trọng lượng cơ thể. Rồi quay sang Amol bác sĩ nói, tôi hy vọng cậu sẽ nhanh chóng rời bỏ cây chống và xe lăn, sau đó cậu có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Mọi người đều hài lòng với Amol.

Tại Kabra

Suman vào bếp nói với Sanchi, tại sao con không đi làm? Sanchi trả lời, con đã từ chức nhưng Mittal không chấp nhận. Suman hỏi tiếp, tại sao? Có phải vì vivek? Sanchi im lặng. Suman, có gì thay đổi? Sanchi nói, con chỉ muốn Vivek vui vẻ hơn. Suman ôm cô và an ủi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn!

Tại Badi Haveli

Dadisa nhận được điện thoại từ Anandi thông báo Amol có thể tự đứng lên. Dadisa hạnh phúc nói, vậy là mọi người phải ăn đồ ngọt. Bà cám ơn Thần linh đã ban phước, cậu bé xứng đáng để có. Bà nói tiếp, cháu đã báo tin tốt lành đến cho bà giờ đến lượt bà. Gehna và Nirajan sẽ kết hôn.

Anandi nói, Nirajan là người tốt, bác Gehna nhất định sẽ được hạnh phúc. Dadisa nói, cháu là Thần Shiva. Anandi đồng ý. Bà nói, bà chỉ muốn con cháu mình được hạnh phúc!

Tập 35B - Anoop muốn nhận lại Shiv.

https://www.youtube.com/watch?v=etL4PqLD0ZI

Tại Shekhar Bagh

Mọi người đều rất hạnh phúc vì Amol có thể đi lại và làm một lễ kỷ niệm lớn. Daddu bảo Amol cắt bánh. Amol hỏi ông, tại sao trên bánh ghi là sinh nhật vui vẻ, hôm nay không phải là ngày sinh của cháu? Daddu trả lời, điều này cháu phải hỏi cha cháu vì chính cha cháu mang bánh về.

Shiv nói, ba đồng ý hôm nay không phải là sinh nhật của con. Nhưng hôm nay con đã đứng và đi được trên đôi chân của mình, có thể nói rằng cuộc sống mới của con bắt đầu. Hàng năm sẽ lấy ngày này làm sinh nhật con. Con là một đứa bé hạnh phúc vì trong một năm có 2 lần kỷ niệm sinh nhật.

Amol cắt bánh và mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật và cùng đút bánh cho nhau. Amol nói rằng mẹ đã đúng, con rất hạnh phúc! Con cầu nguyện chúng ta luôn được ở bên nhau mỗi ngày. Mọi người đều vỗ tay cổ vũ cậu.

Tại Kabra

Suman mang nước cho Vivek. Vivek hỏi, sao mẹ biết con về? Suman trả lời, mẹ nhìn thấy con từ cửa sổ nhà bếp. Vivek hỏi, Sanchi sao không nấu ăn? Suman nói, Sanchi đã nấu chín tất cả, sau đó đi cùng Payal. Vivek tức giận. Suman hỏi anh, sao con quấy rầy đến công việc của Sanchi, vì thế nên con bé mới từ chức.

Vivek nói, để rồi xem cô ta sẽ không từ bỏ công việc bởi vì cô ta bị lóa mắt bởi quyền lực và tiền bạc. Suman nói, không ai nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào của Sanchi kể từ khi con bé đi làm. Sanchi không phải là loại con gái như vậy, con bé vẫn như trước đây.

Suman nhắc nhở anh rằng, lúc trước khi mọi người đều phản đối cô ấy, chính con cố gắng thuyết phục mọi người Sanchi là người hiểu đạo lý. Vậy sao giờ con không hiểu? Vivek nói, anh chịu trách nhiệm cho Sanchi, kể từ khi cô ấy ra ngoài làm việc nhận quà, tiền thưởng và cả xe hơi sang trọng từ ông chủ ... không chỉ một mà Sanchi, Mittal...

Suman nói, đó không phải là vấn đề từ công ty mà là vấn đề của con. Sanchi có được những thứ ấy là do thành công trong công việc mang lại. Vivek nói, vấn đề là thành công đó từ đâu mà có, Sanchi và Mital .... anh bỏ lửng câu nói và bỏ đi.

Tại Shekhar Bagh

Subhadra nói với Anoop, tất cả việc nặng nhọc trong nhà đều để Anandi làm nên tôi phải phụ giúp, chân tôi đau rất nhiều! Anoop nói, cô yên tâm, cô có thể làm bất cứ chuyện gì cô thích. Shiv đến bên Anandi và nói, anh biết em có thể làm mọi thứ một mình nhưng nếu có anh giúp em thì em sẽ dễ dàng hơn. Amol một mình xuống cầu thang, mọi người đều ngạc nhiên.

Tại bữa ăn trưa, Daddu nói với mọi người Gehna sẽ kết hôn. Subhadra bị sốc. Daddu nói lần đầu tiên ông nghe được mẹ chồng cưới chồng cho con dâu. Subhadra nói lần sau cùng bà đi Jaitsar có cái gì đó không ổn nhưng giờ thì tất cả đều sai. Daddu nhìn bà. Bà tiếp, Dadisa đúng, Gehna còn trẻ, tái giá cũng nên lắm. Daddu nói với Subhadra, khi nào cô kết thúc thì mới ăn cơm.

Tại trường Jaitsar

Sona từ bên trong nhìn ra ngoài thấy tên côn đồ người đã gặp cô ta tại chợ đang đứng ngoài cổng trường. Cô ta lo lắng.

Tại Shekhar Bagh

Anoop đang suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt "Bhali". Razmislia là người thích hợp để làm người cung cấp tất cả thông tin cho ông. Subhadra đến và hỏi, có chuyện gì mà trông cháu rất vui? Anoop trả lời, cháu sẽ nhanh chóng phá hủy Alok và lấy lại những gì đã mất trong thời gian dài trước đó mà ông chưa cho phép, chính là Shiv.

Subhadra nói, cô hiểu nỗi đau của cháu, làm sao chịu nổi khi thấy con trai mình gọi người khác là cha. Anoop thề sẽ nhận lại con trai của mình và bỏ đi. Subhadra có vẻ đắc ý.

Tại văn phòng NGO

Jedna thông báo với Anandi rằng, khách hàng chính của họ gọi đến báo không lấy hàng của họ nữa. Anandi rất lo lắng nhưng rồi bình tĩnh nói với mọi người, mất đi khách hàng này rồi chúng ta sẽ tìm ra khác hàng mới. sau đó cô suy nghĩ tại sao ông Matthew chấm dứt hợp tác với họ. Cô tự nói, mình quyết phải tìm ra nguyên nhân.