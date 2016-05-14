Xem trước Cô dâu 8 tuổi - phần 10, tập 3: Anandi bị "ngáo đá" nửa đêm lên nóc nhà ngủ

-Ông mau tránh ra. Jagdish, Lal Singh và Ganga phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai tôi. Tôi đến đây là để trả thù!

Tập phim bắt đầu khi bố của Chetan là Mehandra và một đám đông xông đến bệnh viện của Jagya để bắt anh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Maheldra định xông vào Jagya thì một bệnh nhân ngăn ông ta lại.

Nói rồi, đám đông bao vây lấy Jagya. Jagya chỉ biết nhẹ nhàng ngăn cản nhưng vô ích. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa cho đến khi cảnh sát đến và gô cổ ũ người kia lại. Mahendra vẫn cố đe dọa Jagya:

-Hãy chờ đấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu!

-Hãy thôi đi. Các bác sĩ ở đây đã rất cố gắng để cứu Chetan, nhưng không may là Chetan không qua khỏi. Các bác sĩ không có lỗi gì cả-Viên thanh tra nói.

Cảnh sát định giải họ đi thì Jagya ngăn lại và nói:

-Các ngài cứ thả họ ra được không?

-Bác sĩ Jagdish, anh đang nói cái gì vậy?

-Ngài thanh tra, các anh không thể hiểu nỗi đau mất đi một đứa con nó thế nào đâu.-Jagya nói một cách chân thành-Họ đau đủ rồi, tôi không muốn làm nỗi đau này tăng thêm nữa.

-Anh Jagdish nói đúng đấy-Ganga nói, sau đó nói với Mahendra-Anh có biết rằng con trai anh bị ấm không?

-Thằng bé… nó bị ho và đau bụng.

-Anh ta mất mạng vì đã hút thuốc lá quá nhiều.-Ganga nói

-Cô nói dối! Con trai tôi, nó không thể…

-Vậy anh hãy hỏi đám bạn của Chetan đi.

Mahendra nhìn đám bạn của Chetan và đã sốc khi biết đó là sự thật. Gương mặt nguời cha thẫn thờ, vừa đau đớn vừa xấu hổ… Viên thanh tra nói với viên cảnh sát khác thả tự do cho họ. Jagya đến gần Mahendra, đặt tay lên vai anh và nói:

-Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi đã cố hết sức để cứu con trai anh, nhưng lại không thể, vì đó là ý của Thần Linh rồi.

Mahenadra đôi mắt ướt nhoét và đỏ, nhìn Jagya và xin lỗi anh, Lal Singh cùng với Ganga… Mọi chuyện được kết thúc…

Buổi tối tại Haveli, Gia đình Singh cùng nhau cầu nguyện với thần linh. Dadisa tạ ơn thần Devi vì mọi rắc rối ở bệnh viện đã được giải quyết ổn thỏa. Bà còn cầu xin thần ban sức mạnh cho Mahendra tội nghiệp. Bà tạ ơn thần linh vì đã cho vợ chồng Jagya được ổn thỏa.

Anandi không tài nào ngủ được, cô thức dậy lúc nửa đêm và đi ra ngoài, Shiv và Amol vẫn ngủ trong phòng.

Buổi sáng đến với nhà Sherkhar… Shiv vô cùng căng thẳng khi không biết vợ mình đã đi đâu. Anh cố gọi vào số của cô nhưng vô ích. Dưới phòng khách, không khí còn tồi tệ hơn khi Amol khóc đòi mẹ. Alok chạy từ cầu thang xuống phòng khách nói:

-Anandi không có trong nhà..

Anoop cũng chạy xuống và nói:

-Con bé không có ở đây.

Shiv lại gọi lại lần nữa, nhưng đầu dây bên kia đâu chịu thèm trả lời. Meenu và Ira chạy xuống cầu thang và nói rằng thấy chiếc điện thoại của Anandi dưới gầm giường. Anoop nói:

-Phải làm thế nào bây giờ?

-TẠi sao mọi người lại phải căng thẳng thế chứ? Có thể là con bé đã đi đến đền thờ.-Subhadra nói- CÓ thể con bé sẽ ăn prasad của em.

-Subhadra thôi đi-Daddu quát lên làm bà giật hết cả nảy.

-Em xin lỗi!-Bà nói “có thể là do tác động của prasad”- Subhadra thầm nghĩ

-Ba, ba mang mẹ về cho con đi-Amol vừa khóc vừa nói…

Trên đỉnh mái nhà Sherkhar… có ai đó đang ngủ say mà không hay biết… là Anandi chứ còn ai vào đây . Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô, làm cô bị thức giấc sau một giấc ngủ “ngon”. Cô mở mắt ra, cô nhìn thấy mây, rất nhiều mây là đằng khác, rồi cô nhìn thấy cả một bầu trời bao la rộng lớn, gió thì thổi hiu hiu, ánh nắng chan hòa. Còn ai đó thì ngồi bật dậy và hoảng hốt khiếp vía. Hãy thử tưởng tượng nhé, bạn vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài và phát hiện ra mình đang ngủ trên một cái nóc nhà, thì bạn sẽ biết cô ấy kinh hồn như thế nào. Anandi vội kéo vạt váy lên và lùi về phía sau cho khỏi ngã…

Nếu buổi sáng nhà Sherkhar rất căng thẳng thì nhà chồng Saanchi lại rất nình yên…Suman đang chuẩn bị đồ ăn ở phòng bếp thì Saanchi vào và nói cô đã là quần áo rồi. Vivek bước vào, Saanchi liền nói giọng trách móc:

-Mẹ có biết không? Anh Vivek đã quá nuông chiều con, và giờ thì con gần như đã bị phụ thuộc vào anh ấy.

Vivek mỉm cười nhìn vợ mình. Còn Suman thì hào hứng đút cho con dâu đồ ngọt. Sau đó, sau khi tạm biệt mọi người, Saanchi ra ngoài, bắt đầu cho công việc mới của mình.

Tập 4a

https://www.youtube.com/watch?v=jhmFriUIv80

Tại Dinh thự gia đình Singh

Nandu trèo lên bệ bếp, cậu bé với tay lên ngăn tủ để lấy đồ, một con rắn hổ mang đang trườn thẳng đứng khi thấy tay cậu bé nhưng may mắn Nandu đã đã lấy được đồ và đóng lại ngăn tủ trước khi con rắn kịp làm gì. Nandu pha đường vào trà, cậu bé cười thích thú, bỗng nhiên cậu bé bị bỏng, Nandu rửa tay rồi đi tới phòng khách.

Tại Gia đình Shekhar

Amol khóc nức nở, Meenu cố gắng dỗ cậu bé. Subhadra nghĩ Anandi đã ra khỏi nhà. Shiv lo lắng, anh nói anh sẽ ra ngoài tìm vợ. Ông nội hỏi anh sẽ đi đâu để tìm Anandi. Shiv chưa biết trả lời ra sao thì anh thấy Anandi đang bước xuống từ cầu thang, Shiv ngỡ ngàng. Kể cả ông nội cũng không giấu được kinh ngạc. Amol nhìn thấy mẹ, cậu bé vẫn tiếp tục khóc. Anandi tới, cô ngồi xuống bên chiếc xe lăn và dỗ con. Shiv hỏi cô đã đi đâu, cô trả lời cô ở trên sân thượng. Anoop không tin cô đã ở đó.

Anandi trả lời cô đã ngồi cạnh bể chứa nước. Shiv hỏi cô làm gì ở đó. Anandi nói dối rằng cô ngồi trên đó lấy ít không khí nhưng rồi ngủ quên mất, Subhadra nghi ngờ điều cô nói có phải thật không. Amol khóc, cậu bé nói Anandi không được bỏ cậu bé lại một mình mà đi đâu cả, Anandi xin lỗi con trai và hứa cô sẽ không làm vậy nữa. Cô cũng xin lỗi mọi người trong nhà, Anoop nói cả nhà đã rất lo lắng cho cô. Ira nói dù sao Anandi cũng không cố ý làm vậy. Anandi đi pha trà cho Shiv.

Tại dinh thự nhà Singh

Nandu mang trà cho Gehna. Gehna tưởng Nandu ham chơi, mắng cậu bé và hỏi Nandu đã hoàn thành bài tập về nhà chưa, Nandi xin lỗi rồi đưa trà cho mẹ. Gehna cảm động vì hành động của con trai, cô mỉm cười hạnh phúc. Gehna thấy tay Nandu bị bỏng, cô hỏi con, Nandu nói đó là do lỗi của cậu bé. Gehna xót xa nhìn đôi bàn con, cô ôm lấy lấy Nandu rồi đi lấy thuốc bỏng.

Tại gia đình Shekhar

Shiv chuẩn bị đi làm, anh nhớ lại lời nói của Anandi và chẩn đoán của bác sĩ, anh lo lắng. Shiv biết Anandi đang che giấu anh điều gì và anh cần biết sự thật. Anandi bước vào, cô nói xin lỗi anh. Shiv nắm tay cô và nói cô hãy kể cho anh sự thật. Anandi kể lại việc cô thức dậy ở mái nhà trên sân thượng, và điều kì quái là cô không hiểu sao mình có thể lên được đó. Shiv ôm lấy cô, anh nói anh sẽ nói chuyện với bác sĩ. Anandi khóc trong vòng tay anh. Shiv nói họ sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ.

Tại văn phòng làm việc của Sanchi

Sanchi giới thiệu bản thân với đồng nghiệp Cô nói rằng đây là công việc đầu tiên của cô và Sanchi mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Sanchi muốn xây dựng một bản kế hoạch chiến lược mới, cô nói tới hạnh phúc của khách hàng. Mọi người bị ấn tượng bởi sức thuyết phục của Sanchi, họ vỗ tay cho ý tưởng của cô.

Tại bệnh viện

Anandi nói với bác sĩ về việc cô hay đãng trí. Bác sĩ hỏi điều này bắt đầu từ khi nào. Shiv nói bắt đầu từ hai tuần trước đó. Bác sĩ nói cần xét nghiệm máu và một số kiểm tra khác sau đó họ mới có thể kết luận được cô đang gặp vấn đề gì.



Tại trường học

Bà nội tới trường, giáo viên chào đón và mời bà vào tham quan ngôi trường, bà thấy một người đàn ông đang nói chuyện với nhân viên kế toán của trường. Ông ta nêu lên vấn đề đang gặp phải cho bà. Nhân viên kế toán nói ông ta luôn làm việc theo quy định của trường học, nên không thể giúp cho trường hợp của ông ta được. Người đàn ông lạ mặt kia nói ông ta không hiểu những quy định đó. Bà nội nói ông ta hãy cho bà một ngày để bà có thể giải quyết được vấn đề hiện tại.

Tại gia đình Shekhar

Ira mang trà tới. Subhadra tới dùng trà, bà nói hoàn toàn cầu mong Anandi sẽ không sao cả, Bà ta lo lắng vì cô như đang thành con người khác chỉ trong vài ngày. Subhadra nói bà ta nghi ngờ cả gia đình đang nhìn nhầm con người cô. Cô không xứng đáng và cao quý như họ nghĩ. Ông nội nói bà ta hãy suy nghĩ 1000 lần trước khi mở miệng nói bất kì điều gì. Ông nói Anandi đang bất thường chắc chắn do một lí do nào đó, Anoop nói con dâu ông đang càng ngày càng kì lạ, họ không hề thấy cô cư xử như vậy trước kia, Anandi càng ngày càng trở nên bất cẩn. Ira nói Shiv đã đưa cô tới bệnh viện.

Subhadra hốt hoảng khi biết được chuyện đó, bà ta hỏi lí do cô tới đó và cô đã tới lúc nào. Ira trả lời Anandi không được khỏe nên cần tới đó. Subhadra nói mọi người có thể tự chữa cho cô mà không cần tới đó.

Shiv và Anandi trở về. Anh nói Anandi đã làm một số xét nghiệm nhưng bây giờ chưa có kết luận chính thức, ngày mai cô sẽ làm thêm xét nghiệm nên không được ăn gì trước 12 tiếng. Ông nội đồng ý và nói đưa cô tới bệnh viện là quyết định sáng suốt. Meenu và Ira an ủi Anandi không nên quá lo lắng. Ira nói họ nên làm khichdi cho cô ăn. Subhadra nghĩ rằng bà ta sẽ bị phát hiện. Chuyện gì sẽ xảy nếu chất Bhasam trong thuốc của bà ta bị phát hiện trong kết quả xét nghiệm?

Tại dinh thự Haveli, Gehna đã bắt đầu thích nghi được với công việc mới, cô nói chuyện qua điện thoại với Munim và dặn dò anh ta đủ thứ. CÒn Nandu thì đang làm bài tập toán trên ghế sofa. Gehna cúp máy và định uống tách trà trên bàn thì Munim gọi lại, cô đặt tách trà chưa kịp uống trên bàn và nghe điện thoại. Bỗng một cái thứ gì đó, đáng sợ lắm, nó trườn trên sàn nhà mà hai mẹ con không hay biết, nó cứ trườn đi, trông đến là phát khiếp. Nandu nhìn tách trà của mẹ, ngẫm nghĩ một chút rồi mang tách trà vào bếp. Gehna ngắt cuộc gọi, không thấy tách trà và nandu đâu.

-Nandu, con đâu rồi?-Cô hỏi.

Nandu ở đau ư? Nandu đang ở trong bếp, cậu bé muốn hâm nóng lại tách trà cho mẹ.

-Trà này thiếu đường rồi-Cậu nói.

Sau đó, cậu trèo lên mặt bếp, mở tủ ra, và thò tay vào tủ… Bên trong tủ, là một con RẮN!!! Vậy mà cậu lại không nhìn thấy gì vì thấp quá. Cậu cứ cố mò mẫm cái tay trong một cái tủ có con rắn nọc độc trong đó, cốt chỉ là lấy được hộp đường để pha trà cho mẹ. Cũng may rằng cậu lấy được cái hộp ra và đi xuống an toàn, sau đó lại cố cất nó vào chỗ cũ… cùng với con rắn nọc độc…