Việt Hương tặng Hoa và trứng cho khán giả gái già lắm chiêu

Tuy nhiên, trong suốt thời gian từ khi phim ra mắt đến nay, diễn t? vi ên Việt Hương bận công viêc ở Mỹ nên đành lỡ hẹn với khán giả Việt Nam. Nữ danh hài rất tiếc khi không thể theo đoàn phim tham dự công chiếu hay các buổi cinetour gặp gỡ khán giả yêu mến bác sĩ “tưng tửng” Trang Đài của "Gái già lắm chiêu". Vì vậy, Việt Hương rất nóng lòng được gặp trực tiếp các khán giả của mình nhân dịp 8/3. Cô bắt đầu chuyến cinetour ngay sau khi đáp chuyến bay dài chục tiếng đồng hồ từ Mỹ.

Việt Hương đến các rạp phim từ sớm, trước khi bộ phim kết thúc khoảng 30 phút. Ở những giây cuối cùng của bộ phim, sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của Việt Hương với câu nói bất hủ trong phim “Oh My trứng” ngay trong rạp khiến nhiều khán giả ồ lên kinh ngạc. Với chất giọng Huế đặc trưng và kiểu tóc thắt búi gọn, Việt Hương không khác một bác sĩ Trang Đài bước ra từ màn ảnh rộng. Tuy phải di chuyển liên tục giữa nhiều rạp phim sau chuyến bay dài, Việt Hương vẫn giữ được thần thái vui tươi và hài hước . Cô cho biết:“Việt Hương rất vui vì có nhiều khán giả đến ủng hộ phim và ủng hộ cho riêng Việt Hương. Bác sĩ Trang Đài là một vai diễn mà Hương tâm đắc và tự đầu tư từ trang phục đến tính cách nhân vật.”

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Việt Hương tận tay tặng cho các khán giả nữ những đoá hoa hồng đã chuẩn bị trước. Nhiều khán giả nữ không giấu sự bất ngờ khi nhận được món quà ý nghĩa trong dịp lễ đặc biệt này. Ngay cả các khán giả nam cũng được danh hài tặng cho những quả trứng rất độc đáo đúng tính cách vai diễn Bác sĩ Trứng mà cô thủ vai. Nhiều khán giả đã ngỏ lời chụp ảnh selfie cùng Việt Hương và món quà để lưu giữ kỷ niệm khó quên này.

Việt Hương tặng Hoa và trứng cho khán giả nhân ngày 8/3.

Từ khi khởi chiếu đến nay, dàn diễn viên của “Gái già lắm chiêu” liên tục đến các rạp chiếu phim để gặp gỡ giao lưu cùng khán giả đã tạo nên một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Nhân dịp 8/3, không chỉ Việt Hương mà các diễn viên khác như Diễm My, Huỳnh Lập, Diệu Nhi đã tận tay tặng 1000 đoá hoa hồng dành cho các khán giả nữ ngay tại rạp khi vừa xem phim “Gái già lắm chiêu”. Cử chỉ quan tâm và ý nghĩa trong dịp lễ của phụ nữ này của dàn diễn viên khiến nhiều người bất ngờ và cảm động.

“Gái già lắm chiêu” ra mắt từ 19/2 và lập tức tạo trở thành phim Việt nóng nhất mùa sau Tết. Không chỉ nhấn mạnh về tính hài hước, lắm chiêu trò mà bộ phim cũng mang nhiều thông điệp nhân văn về phụ nữ gửi đến khán giả. Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé ngay từ khi ra rạp và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng. Tính đến ngày hôm nay, mặc dù nhiều bộ phim mới đang được trình chiếu, nhưng “Gái già lắm chiêu” vẫn giữ nhiệt và còn hút khán giả đến rạp.