Top 10+ phim hoạt hình cho trẻ em đặc sắc nhất

Tác giả manga: Fujiko Fujio

Điểm IMDb: 7.9/10

Doraemon - Chú mèo máy đến từ tương lai

Người bạn mới Doraemon khiến Nobita không khỏi bối rối và lạ lẫm trong lần đầu tiên gặp gỡ. Mặc dù vậy, sau thời gian dài thân thiết, cả hai đã ngày càng quen thuộc và trở thành những người bạn tốt.

Vốn là cậu bé hậu đậu, Nobita đã gây ra không ít những rắc rối. Với những bảo bối thần kỳ trong tay, Doraemon đã nhiều lần giúp đỡ Nobita vượt qua khó khăn do chính cậu gây nên?

2. Tom and Jerry

Thể loại: Hài hước

Năm phát hành: 1940

Thời lượng: 164 tập, 8 phút/1 tập

Kịch bản: William Hanna

Đạo diễn: Gene Deitch

Điểm IMDb: 9.4/10

Tom and Jerry

Xuyên suốt bộ phim Tom và Jerry là cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ giữa chú mèo Tom và chú chuột Jerry sống cùng nhà.

Chú mèo Tom có lông ngắn màu xanh đã chăm chú dành tất cả thời gian để rượt đuổi bắt Jerry - chú chuột nhắt màu nâu.

Dù rằng sở hữu thân hình cao to và khỏe mạnh hơn, nhưng trong các cuộc rượt đuổi luôn là Jerry thông minh giành được chiến thắng.

Những trận chiến giữa hai nhân vật này xảy ra chủ yếu là bởi Jerry làm trò khiến Tom bị bà chủ trách mắng. Hoặc Tom ức hiếp những người bạn của Jerry khiến chú chuột tìm cách sự chống phá của Tom.

Tuy rằng giữa Tom và Jerry là kẻ thù nhưng lại có mối quan hệ thân thiết không thể diễn tả bằng lời giữa cả hai...

3. Frozen - Nữ hoàng băng giá

Thể loại: Hài hước, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2013

Thời lượng: 102 phút

Đạo diễn: Chris Buck

Kịch bản: Jennifer Lee

Điểm IMDb: 7.4/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình hay nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất

Cùng với những người bạn, công chúa Anna đã ra sức tìm kiếm tung tích của chị cô - Elsa - nàng công chúa có phép thuật điều khiển gió và tạo ra những băng tuyết.

Từ khi sinh ra, công chúa đã sở hữu khả năng tạo ra băng tuyết. Vô tình trong một lần vui chơi với em gái Anna của mình, Elsa khiến Anna bị thương. Cũng từ lần này, cô luôn ray rứt trong lòng tìm cách tránh xa để không khiến bất kỳ ai khác phải bị thương.

Trong một vụ tai nạn, quốc vương và hoàng hậu đã qua đời. Elsa sẽ là nữ hoàng của vương quốc này và sắp diễn ra lễ đăng quang của cô.

Tuy nhiên, một điều không may mắn đã xảy ra đó là chính trong buổi lễ này, Elsa làm lộ ra quyền năng của chính mình. Phải làm sao để Elsa có thể vượt qua khó khăn này trong khi vương quốc Arendelle đang bị một âm mưu khác đang nhắm đến?

4. Spirited Away - Vùng đất linh hồn

Thể loại: Phiêu lưu, Gia đình

Năm công chiếu: 2003

Thời lượng: 125 phút

Đạo diễn: Miyazaki Hayao

Kịch bản: Miyazaki Hayao

Điểm IMDb: 8.6/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình hay nhất, Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho phim xuất sắc nhất, Giải Sự lựa chọn của Các nhà phê bình điện ảnh cho Phim Hoạt hình hay nhất

Vùng đất linh hồn xoay quanh hành trình Chihiro Ogino tìm cách giúp bố mẹ quay về hình dạng con người và thoát ra khỏi vùng đất phép thuật bí ẩn.

Cô bé Chihiro Ogino 10 tuổi vốn đang có cuộc sống cùng ba và mẹ mình.

Khi cùng gia đình chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, ba cô chẳng may đã lá xe vào vùng đất xa lạ. Dù mọi người đã cố gắng khuyên nhưng ông vấn kiên quyết khám phá về vùng đất bí ẩn này.

Chihiro đã gặp chàng trai trẻ Haku khi đang ăn tại một nhà hàng không người. Theo lời khuyên của anh, cô và gia đình nên nhanh chóng rời xa nơi đâyy. Mặc dù vậy, dường như mọi thứ dường như đã đi quá xa, ba mẹ cô đã bị biến thành những chú heo.

Chihiro buộc phải tìm kiếm công việc và tìm ra cách để giúp bố mẹ quay về hình dạng ban đầu.

5. Big Hero 6 - Biệt Đội Big Hero 6

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2014

Thời lượng: 102 phút

Đạo diễn: Chris Williams

Kịch bản: Don Hall

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình hay nhất, Giải Sự lựa chọn của trẻ em của kênh Nickelodeon cho Phim hoạt hình được yêu thích nhất

Cậu bé Hiro Hamada vốn có tài năng thiên phú về sáng tạo máy móc, chế tạo Robot. Nhận thấy tài năng của Hiro, anh trai cậu Tadashi đã đưa cậu đến phòng thí nghiệm công nghệ tại Viện Công nghệ San Fransokyo nhằm phát triển tài năng của cậu.

Khi đến nơi đây, cậu có thêm nhiều bạn bè mới và con robot có tên Baymax. Tuy nhiên, xảy ra một vụ cháy phòng thí nghiệm khiến anh trai cậu mất tích.

Cũng chính từ đây, cậu sống thu mình hơn và làm bạn với mỗi Baymax. Hiro phát hiện một người đàn ông bí mật sau một lần cả hai người cùng chơi đùa tại nhà kho...

6. The Lion King - Vua sư tử

Thể loại: Phiêu lưu, Gia đình

Năm công chiếu: 1994

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Roger Allers

Kịch bản: Linda Woolverton

Điểm IMDb: 8.5/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất

Để cứu con trai mình, Mufasa đã bị Scar đẩy ngã xuống vực. Trước cái chết của cha, chú sư tử Simba vì quá đau buồn nên đã quyết định bỏ nhà ra đi, ngao du đến vùng đất mới. Chú đã có thêm những người bạn là lợn rừng Pumbaa và chồn đất Timon. Cùng theo dõi Simba phải đối mặt với những khó khăn nào trong tương lai nhé!

7. Pink Panther - Chú báo hồng

Thể loại: Gia đình, Hài hước

Năm công chiếu: 1969

Thời lượng: 107 tập, 90 phút/1 tập

Đạo diễn: Charles Grosvenor

Kịch bản: Blake Edwards

Điểm IMDb: 7.6/10

Nội dung phim Chú báo hồng xoay quanh những câu chuyện của chú báo có màu lông hồng. Chú vốn gan dạ, dũng cảm và hay ra tay giải quyết những chuyện khó khăn. Không những thế, chú đôi khi còn có cách cư xử không khác gì một quý tộc của nước Anh.

Bắt đầu phim là cảnh chú báo hồng vui tươi, yêu đời. Nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện những con người cư xử tệ. Chú cảm thấy vô cùng giận dữ khi họ lờ đi sự tồn tài của chú báo hồng. Báo hồng sẽ giải quyết các tình huống như thế nào?

8. How to train your dragon - Bí kíp luyện rồng

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2010

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Chris Sanders

Kịch bản: Cressida Cowell

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng: Giải của Hiệp hội phê bình phim Toronto cho phim hoạt hình hay nhất

Bí kíp luyện rồng xoay quanh hành trình cậu bé Hiccup được từng bước thực hiện kế hoạch huấn luyện rồng.

Vốn được sinh ra trên vùng đất có truyền thuyết giết rồng, Hiccup là cậu bé vốn nuôi mơ ước được một lần được giết rồng từ nhỏ. Mặc dù vậy, với thân hình nhỏ bé, trong mắt cha cậu thì cậu không đủ năng lực để làm điều đó.

Cậu đã lén lút đi giết rồng để chứng minh lời cha nói là không đúng. Mặc dù vậy, đến lúc có cơ hội giết được Night Fury - một con rồng mạnh mẽ, thì cậu lại không nỡ bắn hạ và quyết định thả nó đi.

Cũng chính bởi vì vậy mà cậu đã quyết tâm trở thành nhà huấn luyện chúng. Liệu rằng Hiccup có thể hiện thực hóa ước mơ của mình?

9. The little mermaid - Nàng tiên cá

Thể loại: Lãng mạn

Năm công chiếu: 1989

Thời lượng: 83 phút

Đạo diễn: Ron Clements

Kịch bản: Hans Christian Andersen

Điểm IMDb: 7.6/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Quả cầu vàng cho Nhạc phim gốc hay nhất, Giải Vệ tinh cho DVD dành cho thanh thiếu niên xuất sắc nhất

Nàng tiên cá có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đối mặt muôn vàn khó khăn, thử thách của công chúa Ariel và hoàng tử Eric.

Ariel là một nàng tiên cá 16 tuổi. Cha cô là vua thủy tề Triton. Cuộc sống nơi đại dương nhàm chán khiến cô luôn ấp ủ trong mình mong ước được tận hưởng cuộc sống của một con người.

Nàng đã gặp và phải lòng chàng hoàng tử Eric trong một lần dạo chơi cùng với Max. Một sự cố xảy đến khiến Eric bị rơi xuống biển. Ngay lập tức, Ariel tìm cách cứu chàng và dùng giọng hát của mình để đánh thức Eric từ cơn hôn mê.

Khi trở lại đại dương, cô không nguôi nỗi nhớ mong hoàng tử ngày đêm. Cô ấp ủ mong muốn sẽ được nói chuyện, ngao du khắp chốn cùng chàng.

Mụ phù thủy Ursula khi biết được ước muốn của Ariel đã lên mưu kế đánh cắp giọng hát của nàng và làm tổn hại đến gia đình Ariel. Liệu rằng nàng tiên cá xinh đẹp có nhận ra được âm mưu này và tìm đến với tình yêu của mình?

10. Nupakachi - Hãy đợi đấy

Thể loại: Hài hước, Phiêu lưu

Năm phát hành: 1969

Thời lượng: 20 tập, 10 phút/1 tập

Kịch bản: Feliks Kamov

Đạo diễn: Vyacheslav Kotyonochkin

Điểm IMDb: 7/10

Xuyên suốt bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy là những trận rượt đuổi không hồi kết giữa hai nhân vật Sói và Thỏ.

Vốn là kẻ côn đồ nghiện thuốc lá nặng, Sói luôn tìm cách phá hoại đồ đạc và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình.

Với trí thông minh và nhanh nhẹn, Thỏ luôn có cách để trốn thoát khỏi những màn rượt đuổi của sói một cách tài tình.

Qua những màn rượt đuổi, Sói đã thể hiện được những tài năng như trượt băng, nhảy ba lê, ca hát. Sói từ đó trở thành một nhân vật thú vị, nhận được sự yêu thích của người xem. Liệu rằng Sói có thành công bắt được Thỏ hay không?

Xuyên suốt bộ phim hoạt hình Hãy đợi đấy là những trận rượt đuổi không hồi kết giữa hai nhân vật Sói và Thỏ

11. My Neighbor Totoro - Hàng xóm tôi là Totoro

Thể loại: Tình cảm, Hài hước

Năm phát hành: 1988

Thời lượng: 86 phút

Đạo diễn: Hayao Miyazaki

Kịch bản: Hayao Miyazaki

Điểm IMDb: 8.2/10

My Neighbor Totoro - Hàng xóm tôi là Totoro

Hai chị em Satsuki và Mei có tình bạn đặc biệt với một con vật kỳ lạ Totoro. Vì một số nguyên nhân nên gia đình của hai chị em Satsuki và Mei phải chuyển đến một ngôi nhà mới. Khi đến nơi đây, họ đã có những người bạn mới.

Tình cờ trong một lần dạo chơi trong rừng, Mei đã bắt gặp chúa tể của rừng và cô bé đã đặt tên cho nó là Totoro.

Mẹ của hai cô bé bị lâm bệnh nặng và không thể trở về nhà như đã hứa. Thế là với sự giúp đỡ của Totoro, Mei và Satsuki đã bí mật đến thăm mẹ. Liệu bệnh tình của mẹ hai đứa trẻ có tốt lên để kịp xuất viện gặp hai chị em?

12. E.T The Extral-Terrestial - Cậu bé ngoài hành tinh

Thể loại: Gia đình, Khoa học viễn tưởng

Năm công chiếu: 1982

Thời lượng: 115 phút

Đạo diễn: Steven Spielberg

Kịch bản: Melissa Mathison

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Âm thanh xuất sắc nhất

Giữa một cậu bé và một sinh vật ngoài hành tinh đã nảy sinh tình bạn đặc biệt. Cậu bé Elliott vốn có tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp và không có nhiều bạn bè. Nhưng rồi vô tình một ngày nọ, Elliott đã gặp được E.T. - một sinh vật ngoài hành tinh đang đi lạc ở Trái Đất. Họ đã ngày càng trở nên thân thiết và nhanh chóng là những người bạn của nhau.

Vì sự sơ suất của các nhà sinh vật học ngoài hành tinh, E.T. đã không kịp lên chuyến tàu vũ trụ trở về.

Biết rằng mẹ của E.T. mong muốn quay trở về hành tinh. Cùng với các anh chị em, Elliott cùng với anh chị em của mình đã lập ra một kế hoạch giúp đưa E.T. trở về quê hương của nó.

13. Finding Nemo - Đi tìm Nemo

Thể loại: Hài hước, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2003

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Andrew Stanton

Kịch bản: Andrew Stanton

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim Hoạt hình hay nhất, Giải Sự lựa chọn của trẻ em của kênh Nickelodeon cho Phim được yêu thích nhất

Đi tìm Nemo xoay quanh hành trình chú cá nhỏ Nemo phiêu lưu đến những vùng đất mới.

Marlin cùng vợ của mình Coral với mong muốn bắt đầu cuộc sống mới, nên đang có dự định chuyển đến một vùng biển mới.

Đáng buồn thay, Coral lại bị một con cá nhồng ăn mất. Marlin vô cùng đau đớn, tuyệt vọng. Tuy nhiên, vẫn còn Nemo - quả trứng đặt trong san hô ở lại với anh.

Nemo lớn lên từng ngày và chui khỏi vỏ trứng. Với sự nuôi dạy và bảo vệ rất kỹ của Marlin, ông luôn căn dặn cậu rằng biển cả rất đáng sợ. Mặc dù vậy, Nemo lại bỏ ngoài tai.

Cậu đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình nhằm để chứng minh lời cha nói là sai. Nhưng rồi không may, Nemo lại bị một người thợ lặn bắt đi. Liệu Marlin sẽ cứu con trai của mình bằng cách nào?

Trên đây là giới thiệu những bộ phim hoạt hình cho trẻ đặc sắc nhất. Lưu lại ngay để chia sẻ đến các bạn nhỏ trong nhà cùng xem nhé!