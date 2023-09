Sụt 3 kí khi từ Mỹ về, Khánh My khoe dáng siêu 'nuột' tại họp báo phim 'Quyên'

Vừa qua, Khánh My sút đi 3 ký sau khi nhập viện tại Mỹ vì quá lao lực trong công việc. Hiện tại, sức khỏe của Khánh My đã ổn định. Cô đang chuẩn bị cho vai diễn mới và sẽ ra mắt bộ phim điện ảnh vừa hoàn hành trước khi đi Mỹ vào tháng 8 này.

Khánh My cho biết, Trần Bảo Sơn là người đồng nghiệp mà cô rất quý mến. Cô khá thích vai diễn của anh trong Quyên vì đây là sự lột xác ngoạn mục nhất của anh từ trước đến nay. Khánh My tin rằng, bộ phim sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả và riêng Trần Bảo Sơn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Những hình ảnh khác của Khánh My trong buổi công chiếu phim Quyên:







Khánh My tạo dáng cùng nam diễn viên Hiếu Nguyễn đóng vai Phi trong phim



Chụp ảnh cùng cô em Mỹ An của "So you think you can dance"





Cùng nhân vật chính Trần Bảo Sơn