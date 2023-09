Với khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình, Pattie nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim với các bộ phim nổi tiếng như: She (phim ngắn) , Bangkok Traffic love story, Pattie & The Swollen (phim ngắn), Bangkok Sweety, Valentine Sweety, Seven something,Sat2Mon, Spy The Series. Sau bộ phim Tuổi nổi loạn, Pattie có thêm nhiều lượng fan mới hơn đặc biệt ở Việt Nam và các nước lân cận khác.





Trong bộ phim Chuyện tình hoàng gia, Pattie vào vai công chúa Lolita, người được quốc vương cửlàm sứ giả hình tượng đến bàn bạc hợp đồng trong một bộ phim nói về đất nước này với Naewnar và Nai.Với tư cách người đại diện công ty giới thiệu cách quay phim sẽ bắt đầu như thế nào, Naewnar dự định sẽ là người đảm nhận vai nam chính trong câu chuyện tình yêu lãng mạn, tuy nhiên, ý kiến ấy đã nhanh chóng bị Lolita bác bỏ, bởi cô đã chọn Patai- chàng diễn viên nổi tiếng tại Thai Lan, cho vai diễn lần này. Liệu trải qua nhiều khó khăn, công chúa Lolita có mời được Patai làm nam diễn viên chính? Và ai sẽ là người cuối cùng được Lolita chọn làm hoàng tử trong bộ phim đầy lãng mạn này?















Đón xem bộ phim Chuyện tình hoàng gia với sự tham gia của nhiều diễn viên đình đám của màn ảnh Thái, sẽ được phát sóng vào lúc 19g hàng ngày, từ 20.9.2015 trên TodayTV.