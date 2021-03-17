Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 42: Tìm thấy xác của Châu và Phúc?

Phim hay mỗi ngày 17/03/2021 16:12

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 42, bà Cúc không khỏi bàng hoàng khi hay tin đã tìm thấy 2 cái xác được cho là của Châu và Phúc.

Ở tập 41 của “ng dương ngược nắng” phát sóng tối 16/3, Trí (Đình Tú) gây ra chuyện ở vườn thảo dược khiến anh chàng phải chịu trách nhiệm lớn trước ban giám đốc. Lo lắng cho em trai, Minh (Lương Minh Trang) đã đứng ra chịu tội thay. Cũng trong tập phim này, ông Cao Phan quyết định tuyên bố di chúc.  

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Trí làm chết cây gây tổn thất nặng nề cho Cao Dược 
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Minh đứng ra chịu trách nhiệm thay em trai 

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 42, sau sự cố vườn thảo dược, bí mật về chuyện Minh và Trí là chị em song sinh nhưng khác cha đã dần bại lộ. Ngay khi biết được sự thật này, Trí vô cùng sốc vì mình không phải là con cháu họ Cao.

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Minh tiết lộ thân phận thật của Trí

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh ông Quân hốt hoảng báo với bà Bạch Cúc ngay sau khi nhận được tin tức về Châu (Hồng Diễm): “Người ta bảo có hai cái xác đã dạt vào bờ, nói mình tới nhận diện”. Trước thông tin này, bà Cúc bàng hoàng đến không nói lên lời, bởi trong thâm tâm, bà vẫn hy vọng Châu còn sống.

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Bà Cúc bàng hoàng khi nhận tin dữ

Liệu Trí sẽ phản ứng ra sao khi biết được thân phận thực sự của mình? Hai cái xác kia có phải là Châu và Phúc? Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 42 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (17/3) trên kênh VTV3.

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 41: Trí gây họa, Minh đứng ra chịu tội thay

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 41: Trí gây họa, Minh đứng ra chịu tội thay

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 41, Minh đã đứng ra chịu tội thay em trai vì gây ảnh hưởng đến Cao Dược.

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