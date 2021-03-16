Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 41: Trí gây họa, Minh đứng ra chịu tội thay

Phim hay mỗi ngày 16/03/2021 12:35

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 41, Minh đã đứng ra chịu tội thay em trai vì gây ảnh hưởng đến Cao Dược.

Ở tập 40 của “ng dương ngược nắng” phát sóng tối 15/3, Châu (Hồng Diễm) vẫn bặt vô âm tính. Lúc này, bà Cúc (NSND Thu Hà) quyết tâm trả thù cho Châu bằng cách đặt máy nghe lén cuộc trò chuyện của cha con Vỹ (Mạnh Cường) trong phòng riêng để tống kẻ hại đời con gái bà vào tù.  

huong duong nguoc nang 1
Bà Cúc quyết tống bố con Vỹ vào tù

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 41, Trí (Đình Tú) gây ra chuyện ở vườn thảo dược khiến anh chàng phải chịu trách nhiệm lớn trước ban giám đốc. Nghi ngờ Trí bị kẻ xấu uy hiếp làm chết cây, Minh (Lương Thu Trang) liên tục gặng hỏi nhưng Trí lại úp mở không trả lời được.

huong duong nguoc nang 2
Trí làm chết cây ở vườn thảo dược

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Minh đứng ra nhận trách nhiệm thay em trai. Theo đó, cô đề nghị bà Cúc hãy đình chỉ công tác của mình nhưng lại bị dằn mặt: “Đình chỉ? Thế còn thằng em cô nó được quyền bình an vô sự à? Bất cứ ai có liên quan đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cao Dược. Tôi nói luôn, nếu chị em cô là điểm yếu để đối thủ khai thác và tấn công thì dòng máu trong chị em cô có là gì cũng không có đất sống ở đây đâu”.

huong duong nguoc nang 3
Minh đứng ra nhận tội thay Trí

Nghi ngờ Hoàng (Việt Anh) và Kiên (Hồng Đăng) bắt tay nhau khiến Trí bị oan. Minh đã tìm đến tận nơi để cảnh cáo Kiên: “Đừng bao giờ để nó biết nó là em trai cùng cha khác mẹ với một thằng khốn nạn máu lạnh như anh. Nó bất hạnh như thế là quá đủ rồi”.

huong duong nguoc nang 4
Minh cảnh cáo Kiên và Hoàng

Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 41 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (16/3) trên kênh VTV3.

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 35: Châu phát hiện mang thai sau khi bị Vỹ cưỡng hiếp?

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 35: Châu phát hiện mang thai sau khi bị Vỹ cưỡng hiếp?

Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 35, những diễn biến mới nhất xoay quanh câu chuyện Châu đáp trả lại Vỹ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   phim Hướng dương ngược nắng preview Hướng dương ngược nắng phim Hướng dương ngược nắng tập mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất