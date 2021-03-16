Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 41, Minh đã đứng ra chịu tội thay em trai vì gây ảnh hưởng đến Cao Dược.

Ở tập 40 của “Hướng dương ngược nắng” phát sóng tối 15/3, Châu (Hồng Diễm) vẫn bặt vô âm tính. Lúc này, bà Cúc (NSND Thu Hà) quyết tâm trả thù cho Châu bằng cách đặt máy nghe lén cuộc trò chuyện của cha con Vỹ (Mạnh Cường) trong phòng riêng để tống kẻ hại đời con gái bà vào tù.

Bà Cúc quyết tống bố con Vỹ vào tù

Trong đoạn preview “Hướng dương ngược nắng” tập 41, Trí (Đình Tú) gây ra chuyện ở vườn thảo dược khiến anh chàng phải chịu trách nhiệm lớn trước ban giám đốc. Nghi ngờ Trí bị kẻ xấu uy hiếp làm chết cây, Minh (Lương Thu Trang) liên tục gặng hỏi nhưng Trí lại úp mở không trả lời được.

Trí làm chết cây ở vườn thảo dược

Preview “Hướng dương ngược nắng” tập mới nhất còn hé lộ phân cảnh Minh đứng ra nhận trách nhiệm thay em trai. Theo đó, cô đề nghị bà Cúc hãy đình chỉ công tác của mình nhưng lại bị dằn mặt: “Đình chỉ? Thế còn thằng em cô nó được quyền bình an vô sự à? Bất cứ ai có liên quan đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cao Dược. Tôi nói luôn, nếu chị em cô là điểm yếu để đối thủ khai thác và tấn công thì dòng máu trong chị em cô có là gì cũng không có đất sống ở đây đâu”.

Minh đứng ra nhận tội thay Trí

Nghi ngờ Hoàng (Việt Anh) và Kiên (Hồng Đăng) bắt tay nhau khiến Trí bị oan. Minh đã tìm đến tận nơi để cảnh cáo Kiên: “Đừng bao giờ để nó biết nó là em trai cùng cha khác mẹ với một thằng khốn nạn máu lạnh như anh. Nó bất hạnh như thế là quá đủ rồi”.

Minh cảnh cáo Kiên và Hoàng

Đón xem “Hướng dương ngược nắng” tập 41 sẽ được phát sóng vào lúc 21h30 tối nay (16/3) trên kênh VTV3.

Preview 'Hướng dương ngược nắng’ tập 35: Châu phát hiện mang thai sau khi bị Vỹ cưỡng hiếp? Trong preview “Hướng dương ngược nắng” tập 35, những diễn biến mới nhất xoay quanh câu chuyện Châu đáp trả lại Vỹ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

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