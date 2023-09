“Nữ hoàng hiphop” Suboi mặc giản dị đi xem “bom tấn” Hollywood

Vừa qua, Suboi cũng đã vinh dự là một trong số những người trẻ của Việt Nam góp mặt tại diễn đàn Forbes Under 30 Summit - những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng lớn do Forbes Việt Nam bình chọn. Suboi, mặc dù chỉ vừa 24 tuổi nhưng cô đã là rapper số 1 hiện nay và được gọi là "Nữ hoàng hiphop Việt Nam" nhiều năm liền. Suboi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được mời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng SXSW của Mỹ và có bài phỏng vấn riêng trên tạp chí Wall Street Journal.



Nữ rapper nổi tiếng tạo dáng bên cạnh diễn viên Troy Lê của phim "Oan hồn"

Đến dự buổi họp báo phim có sự tham dự của diễn viên Troy Lê, nổi tiếng với thành công của bộ phim hợp tác Thái - Việt vừa mới được công chiếu cách đây ít lâu Oan hồn. Troy Lê đến dự sự kiện với trang phục đơn giản: quần jean, áo pull đen và giày thể thao. Nam diễn viên vui mừng gặp lại người bạn Hoàng Rapper đã cùng nhau gắn bó suốt thời gian ghi hình Oan hồn tại Thái Lan. Ngoài ra anh còn có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết với nam ca sĩ nổi tiếng Only C.



Troy Lê





Troy Lê cùng người bạn thân Hoàng Rapper





Troy Lê cùng Only C

Ngoài ra buổi họp báo còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như: Trấn Thành, Thu Trang, Khương Ngọc, Only C, Đinh Mạnh Ninh, Đức Tuấn, hotboy Bê Trần,…

Sau thành công rực rỡ của Fast & Furios 7 mới đây, sự trở lại của Dwayne Jonhson trong tác phẩm điện ảnh mới nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Đặc biệt với một siêu phẩm hoành tráng kể về sự đổ nát của nhân loại bởi thảm họa thiên nhiên, San Andreas thu hút rất nhiều nguồn dư luận tích cực trong thời gian trước ngày ra mắt.

Cốt truyện lôi cuốn, kỹ xảo vượt mức kỳ vọng, bộ phim Khe nứt - San Andreas đã khiến không khí của buổi công chiếu vỡ òa bởi những thước phim hoành tráng, chân thật và đầy cảm xúc. Tất cả khách mời đều để lại cảm giác thích thú và những lời khen tặng đến bộ phim, đặc biệt là hình ảnh người chồng - người cha vĩ đại của The Rock Dwayne Johnson trong tác phẩm.



Trấn Thành cũng đến tham dự buổi họp báo nhưng xuất hiện rất muộn





Khương Ngọc cũng có mặt vào giờ chót của buổi công chiếu



Hoàng Rapper





Bê Trần và Only C





Tam Triều Dâng

The Rock trong vai Ray - một phi công thuộc đội cứu hộ tuần tra đang rong ruổi khắp nơi trên trực thăng với hy vọng giải cứu cô con gái đang mất tích trước khi cơn sóng thần ập đến. Trong San Andreas, chúng ta không chỉ thấy một anh hùng can trường và anh dũng khi một mình trở lại khu vực đang là trọng điểm của cơn đại địa chấn để giải thoát cho người dân, mà chúng ta còn thấy The Rock trở thành một ông bố tuyệt vời và vĩ đại, sẵn sàng đánh đổi mọi thử để đổi lấy sự an toàn cho đứa con gái thân yêu.

San Andreas hiện đang được khởi chiếu sớm từ hôm nay 28.5 tại các rạp trên toàn quốc với định dạng 2D, 3D và IMAX 3D sống động và ấn tượng.