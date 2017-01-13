Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”

Mới đây nhất nhà sản xuất phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã tung ra một loạt hình ảnh “mãn nhãn” của dàn diễn viên tham gia bộ phim này.

Với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên hạng A như Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Trí Nghêu… Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa được chờ đợi sẽ trở thành “bom tấn” cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay.

Trái ngược với những poster lần đầu công bố, lần này hình ảnh các nhân vật nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, đặc biệt nhất đó là Dương Mịch và Triệu Hựu Đình. Bên cạnh đó vẻ đẹp mà Phượng Cửu – Địch Lệ Nhiệt Ba mang tới cũng được đánh giá rất cao.

Bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa sẽ chính thức lên sóng vào những ngày đầu xuân 2017, hy vọng rằng bộ phim này sẽ đạt được rating như nhà sản xuất mong muốn.