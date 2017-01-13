Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”

Phim hay mỗi ngày 13/01/2017 10:47

Được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình đáng chờ đợi nhất của năm 2017 “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” đã hoành thành những công việc cuối cùng đợi ngày lên sóng.

Mới đây nhất nhà sản xuất phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã tung ra một loạt hình ảnh “mãn nhãn” của dàn diễn viên tham gia bộ phim này.

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 1
Hình ảnh đậm chất thần tiên trong loạt poster mới của "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa"

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 2
Lần này, những hình ảnh mà nhà sản xuất mang đến được đánh giá khá cao

Với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên hạng A như Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Trí Nghêu… Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa được chờ đợi sẽ trở thành “bom tấn” cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay.

Trái ngược với những poster lần đầu công bố, lần này hình ảnh các nhân vật nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, đặc biệt nhất đó là Dương Mịch và Triệu Hựu Đình. Bên cạnh đó vẻ đẹp mà Phượng Cửu – Địch Lệ Nhiệt Ba mang tới cũng được đánh giá rất cao.

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 3
Dương Mịch và Triệu Hựu Đình nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 4

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 5
Bên cạnh Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được khen ngợi về tạo hình nhân vật

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 6

Những hình ảnh mang đậm chất thần tiên của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” - Ảnh 7

Bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa sẽ chính thức lên sóng vào những ngày đầu xuân 2017, hy vọng rằng bộ phim này sẽ đạt được rating như nhà sản xuất mong muốn.

 

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