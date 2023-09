'Fast and Furious 7' cán doanh thu 1 tỷ USD

Bom tấn mở đầu mùa hè 'Fast and Furious 7' đã đạt được thành công ngoạn mục khi trở thành bộ phim đạt doanh thu trên một tỷ USD trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử ngành điện ảnh (17 ngày).

Với cộc mốc vừa được ghi dấu này, Fast and Furious 7 cũng chính là bộ phim đầu tiên của Universal đạt được mức doanh thu 1 tỷ USD chỉ với lần ra rạp đầu tiên. Trước đó, Jurassic Park được phát hành năm 1993 cũng đem về 1 tỷ USD nhưng là sau khi được khởi chiếu lại với định dạng 3D vào năm 2013.

Con số 17 ngày đã giúp Fast and Furious 7 chiếm ngôi quán quân trên bảng xếp hạng các phim thu về 1 tỷ USD nhanh nhất (trước đó, các bộ phim The Avengers, Avatar và Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, cũng đạt tới cột mốc này, nhưng phải sau 19 ngày). Với thành công này, Fast and Furious 7 đã giúp cả loạt phim vượt mốc 3 tỷ USD toàn cầu (cụ thể: 3.4 tỷ).

Tại Việt Nam, bộ phim tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của khán giả trong dịp cuối tuần qua. Con số lượt người đi xem bom tấn mở đầu mùa hè đã lên tới 1.5 lượt khán giả, giúp bộ phim cán đích 6 triệu USD (tương đương 130 tỷ đồng).

Hơn nữa, ngày 19.04.2015 vừa qua Fast and Furious 7 chính thức trở thành bộ phim đầu tiên được trình chiếu với định dạng 3D IMAX tại Việt Nam ở cụm rạp CGV SC Vivo City, Quận 7, TP.HCM. Các khán giả có thể tiếp tục thưởng thức bộ phim này trong thời gian tới với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh sống động hơn nhờ công nghệ IMAX.

Tổng doanh thu toàn cầu của Fast and Furious 7 tính đến hết cuối tuần vừa qua (19.04.2015) là 1.152 tỷ USD.

Fast and Furious 7 đang tiếp tục được chiếu tại các rạp trên toàn quốc với định dạng 2D, 3D, 4DX và 3D IMAX.

