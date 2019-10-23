Diệu Nhi ngượng ngùng khi đóng cảnh 'đụng chạm da thịt' với Isaac

Bộ phim "Anh Trai Yêu Quái" vừa tổ chức họp báo giới thiệu phim vào chiều ngày 22/10 với sự tham gia của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cùng dàn diễn viên Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng.

Đây cũng là lần đầu tiên ê kíp Anh Trai Yêu Quái chia sẻ những thông tin và hình ảnh chính thức về bộ phim với truyền thông trong nước sau khi giới thiệu tác phẩm tại Liên hoan phim Busan hồi đầu tháng 10. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết dù bộ phim đã được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt, anh vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp khi ra mắt tại Việt Nam. Anh tin rằng, Anh Trai Yêu Quái là một câu chuyện rất gần gũi với văn hóa Việt và mong khán giả trong nước sẽ còn dành nhiều tình cảm hơn cho bộ phim khi chính thức khởi chiếu. Dàn diễn viên trong phim Là hai gương mặt sẽ mang đến câu chuyện vừa hài hước, vừa cảm động của Anh Trai Yêu Quái, Kiều Minh Tuấn và Isaac lần đầu bật mí những câu chuyện thú vị quanh quá trình trở thành anh em trong phim. Isaac chia sẻ, ban đầu anh không muốn nhận vai diễn này, nhưng đã đổi ý khi biết mình sẽ đóng cùng Kiều Minh Tuấn: “Anh Tuấn diễn xuất vô cùng tự nhiên, và Isaac có thể diễn tốt và thoải mái như vậy chính là nhờ sự nâng đỡ cảm xúc của Kiều Minh Tuấn".

Kiều Minh Tuấn thể hiện sự khâm phục dành cho quá trình khổ luyện Judo của Isaac khi vào vai Lâm: “Isaac chỉ tập luyện 10 ngày mà có thể thực hiện những thế võ khó như vận động viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà khi cậu ấy đòi thử vật 1 lần, tôi trốn luôn”. Nói về phân cảnh hài hước khi hai anh em Phong – Lâm tắm biển, cả hai không quên “cảm ơn” ê kíp vì để họ chỉ phải ngâm nước biểt từ sáng đến chiều, khiến họ chẳng còn cảm nhận được gì ngoài… ngứa vì bị sứa biển bám. Phân đoạn này còn khiến khán giả thích thú và chờ đợi bởi đây là cảnh quay Isaac sẽ khỏa thân trên phim.

Diệu Nhi trả lời phỏng vấn báo chí Bên cạnh câu chuyện anh em trai thì tuyến nhân vật của Diệu Nhi và Phi Phụng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Dù vào một vai “nghiêm túc” trong phim, nhưng ngoài đời Diệu Nhi vẫn khiến mọi người phải bật cười với độ lầy lội của mình khi nói rằng cô muốn thể hiện nhiều vai diễn đa dạng hơn ngoài vai hài vì giờ đã… có tuổi. Tương tác của Diệu Nhi và Isaac trong phim cũng là yếu tố được mong đợi khi nữ diễn viên vô tình tiết lộ giữa cô và nam diễn viên sẽ có cảnh đụng chạm da thịt trong phim. Còn nữ diễn viên gạo cội Phi Phụng chia sẻ, cô có rất nhiều cảm xúc khi tham gia Anh Trai Yêu Quái vì nhân vật dì Tám không đơn thuần là nhân vật gây cười, mà còn khóc không ít trong phim. Diệu Nhi và Isaac trong phim Đúng với tinh thần của một bộ phim gia đình, dàn diễn viên đã có rất nhiều khoảnh khắc thân thiết và vui vẻ trong buổi ra mắt này. Trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia bộ phim, ê kíp Anh Trai Yêu Quái không ngần ngại kể xấu nhau tại buổi họp báo. Kiều Minh Tuấn bị đồng nghiệp tố chuyện ở dơ. Trong khi đó, Diệu Nhi thêm một lần kể tội Isaac “theo đuổi” cô quá nhiệt tình, khiến cô liên tục phải từ chối. Anh Trai Yêu Quái chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 29/11 sắp tới.

Tóm tắt nhanh 10 chương "Thâm cung bí sử" hơn 20 năm vợ chồng của MC Thanh Bạch - NS Xuân Hương đầy gay cấn và "drama" giật mình Xuất phát từ việc MC Thanh Bạch nói về nguyên nhân ly hôn vợ đầu trên truyền hình, NS Xuân Hương đã "nổi giận" và vạch trần toàn bộ những bí mật mà cô đã chôn chặt hơn 13 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-nhi-nguong-ngung-khi-dong-canh-dung-cham-da-thit-voi-isaac-341968.html