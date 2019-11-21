Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện

Phim hay mỗi ngày 21/11/2019 13:54

Cao Mỹ Kim cùng dàn diễn viên phim "Ngốc ơi tuổi 17" đã có mặt tại TP.HCM vào tối 19/11 để tham dự buổi ra mắt phim.

Dù rất bận rộn với lịch diễn cũng như công việc riêng của mình nhưng Cao Mỹ Kim vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia với vai trò là khách mời trong bộ phim bởi thích nội dung nhân văn sâu sắc mà bộ phim mang lại.

Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 1
Cao Mỹ Kim tại buổi ra mắt

Cô chia sẻ: “Đây là một trong những bộ phim mà Kim cảm thấy nội dung rất sâu sắc và ý nghĩa, với nhiều tình tiết kịch tính và hấp dẫn. Kim hy vọng rằng đây là sẽ một trong những bộ phim thu hút được nhiều người xem bởi sự nhân văn trong từng thước phim mang lại cùng với đó, tác phẩm cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo tình trạng dễ dãi trong lứa tuổi học trò dẫn đến những hệ lụy không ai lường trước được. Kim nghĩ rằng bộ phim sẽ thu hút không chỉ giới trẻ mà còn có cả những bậc phụ huynh lớn tuổi vào rạp xem phim – điều mà không phải bộ phim điện ảnh với chủ đề chính dành cho giới trẻ nào cũng làm được”.

Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 2
Cao Mỹ Kim chia sẻ về vai diễn

Sắp tới nữ diễn viên Mùa hè sôi động tiếp tục cùng đạo diễn Quyền Lộc ra mắt kênh Youtube riêng và sản xuất phim chiếu Tết.

Tham dự buổi ra mắt phim còn có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Hạnh Thúy, Minh Nhí, Quốc Thuận, Long Nhật, Vợ chồng Quốc Cơ - Hồng Phượng, Hoa hậu Diễm Hương...

Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 3
NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc không tuổi trên thảm đỏ tại sự kiện. Ngoài ra chị có tham gia vai diễn trong phim 'Ngốc ơi Tuổi 17'
Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 4
Hoa hậu Diễm Hương...
Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 5
....Long Nhật
Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện - Ảnh 6
Nghệ sĩ Minh Nhí đến chúc mừng học trò cưng với vai diễn nam chính trong phim
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Từ khóa:   Cao Mỹ Kim Long Nhật Trịnh Kim Chi

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