Diện đầm hở vai khoe vòng một gợi cảm, Cao Mỹ Kim gây chú ý tại sự kiện

Dù rất bận rộn với lịch diễn cũng như công việc riêng của mình nhưng Cao Mỹ Kim vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia với vai trò là khách mời trong bộ phim bởi thích nội dung nhân văn sâu sắc mà bộ phim mang lại.

Cao Mỹ Kim tại buổi ra mắt

Cô chia sẻ: “Đây là một trong những bộ phim mà Kim cảm thấy nội dung rất sâu sắc và ý nghĩa, với nhiều tình tiết kịch tính và hấp dẫn. Kim hy vọng rằng đây là sẽ một trong những bộ phim thu hút được nhiều người xem bởi sự nhân văn trong từng thước phim mang lại cùng với đó, tác phẩm cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo tình trạng dễ dãi trong lứa tuổi học trò dẫn đến những hệ lụy không ai lường trước được. Kim nghĩ rằng bộ phim sẽ thu hút không chỉ giới trẻ mà còn có cả những bậc phụ huynh lớn tuổi vào rạp xem phim – điều mà không phải bộ phim điện ảnh với chủ đề chính dành cho giới trẻ nào cũng làm được”.