Chuyện tình làng giải trí gây “sốt” sóng truyền hình K+

Ngay khi phát sóng tại Thái Lan bộ phim đã gây được tiếng vang không chỉ trên sóng truyền hình mà còn đông đảo khán giả xem qua phim qua ứng dụng di động và truy cập vào trang web của kênh này để tìm kiếm thông tin tăng đột biến, gấp 3 lần so với thông thường.

Vào vai Tim – một chàng trưởng nhóm truyền thông đa tài, Jung Il Woo phải thể hiện mọi tính nết, tật xấu của gã trai phóng túng làng giải trí, chuyên xử lý các tin đồn, scandal bằng những lời nói dối ngọt ngào. Mọi sự bị đảo lộn khi Tim gặp cô nàng Bell – một ngôi sao đang lên đồng thời là khách hàng đặc biệt của Tim.

Trên màn ảnh, nam diễn viên luôn gây ấn tượng nhờ cơ thể săn chắc, tràn đầy năng lượng, nụ cười như mùa thu tỏa nắng cùng mái tóc xoăn dài đáng yêu nhưng ngoài đời, cuộc sống của anh như một nốt trầm lặng lẽ trong làng showbiz Hàn. Ngày 30/11/2016, giới mộ đạo phim và các fans của Il Woo như gục ngã khi biết tin tài tử được chẩn đoán mắc bệnh phình mạch não. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ chấn thương nghiêm trọng của anh trong tai nạn xe hơi với nam diễn viên Lee Min Ho từ năm 2006.

Vụ tai nạn khiến Il Woo bị vỡ xương cổ tay, gãy xương chậu, rạn xương ở nhiều vị trí khó hồi phục, xuất huyết não và mất trí nhớ nhẹ. Khoảng 3 năm trước, anh bắt đầu có dấu hiệu đau đầu và sau một cuộc kiểm tra sức khỏe thì được chẩn đoán phình động mạch não. Bất chấp những khó khăn này, Il Woo đã nỗ lực hết sức để hoàn tất Chuyện tình làng giải trí, biến tác phẩm trở thành kiệt tác để đời của mình giữa bối cảnh sức khỏe sa sút còn bản thân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Tại Việt Nam, Chuyện tình làng giải trí được Truyền hình K+ mua bản quyền và sẽ lần đầu tiên lên sóng truyền hình vào 20h các ngày thứ 2, 3 hàng tuần kể từ 9/10/2017 trên kênh K+NS. Bên cạnh Il Woo, phim còn có sự tham gia của tên trùm buôn lậu khét tiếng Argus (nhân vật do David Lee thủ vai) trong series đình đám Hậu Duệ Mặt Trời trước đó. Nữ diễn viên đóng cặp cùng Il Woo là Mild Jiravechsoontornkul, sinh năm 1994 tại Thái Lan và từng xuất hiện trong các phim ăn khách như Cô Vịt Xấu Xí, Nụ Hôn Ngọt ngào.

Khán giả cũng có thể theo dõi bộ phim bằng ứng dụng myK+ miễn phí cho các thuê bao Premium+ hoặc đăng ký gói myK+ Now với cùng mức phí thuê bao 125.000 đồng/tháng. Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại https://www.kplus.vn/dich-vu/lap-dat-kplus.