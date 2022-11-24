Vợ chồng diễn viên Đức Tiến chờ 10 năm mới có con đầu lòng, bé gái 2 tuổi xinh như hoa hậu

Có con là mong ước hạnh phúc nhất của tất cả các cặp vợ chồng. Đôi khi điều này đơn giản với ai đó nhưng với vợ chồng MC Đức Tiến - Hoa hậu Bình Phương, họ phải chờ đợi suốt 1 thập kỷ mới chào đón đứa bé đầu lòng.

Năm 2010, Đức Tiến kết hôn cùng Hoa hậu Áo dài Dallas - Bình Phương. Ba năm sau, anh rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại đây, Đức Tiến tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, làm người dẫn chương trình cho đài truyền hình thu nhập mỗi tháng (năm 2019) gần 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng) còn bà xã làm luật sư cho một ngân hàng lớn ở Mỹ.

Đức Tiến, sinh năm 1980 là người mẫu, diễn viên sở hữu gương mặt đẹp, chiều cao nổi bật và phong cách lịch lãm. Anh được khán giả Việt Nam yêu thích ở giai đoạn những năm 2000 - 2010. Đức Tiến được nhiều khán giả nhớ khi tham gia nhiều bộ phim Chuyện tình đảo ngọc, Dốc sương mù, Vòng xoáy tình yêu, Sự tích trầu cau, Xin lỗi tình yêu…

Ban đầu vợ chồng Đức Tiến muốn theo đuổi sự nghiệp, làm kinh tế vững chắc trước, sau đó ổn định mới có con. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hành trình tìm con của vợ chồng Đức Tiến khó hơn các cặp vợ chồng thông thường. Trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe, thử nhiều phương pháp nhưng không thành công, vợ chồng Đức Tiến càng thêm sốt ruột vì tuổi cũng không còn trẻ, càng đợi lâu tỷ lệ có con sẽ ngày một giảm. Cuối cùng cả hai quyết định về Việt Nam để thụ tinh nhân tạo nhưng tới lần thứ 2 mới có tin vui. Đó là một hành trình đủ mọi cung bậc cảm xúc của vợ chồng nam diễn viên.

Vợ Đức Tiến tâm sự: “Lần đầu tiên chuyển 2 phôi là xuất sắc, theo lời bác sĩ thì Phương đi lại bình thường, nhưng 3 tuần sau bay về Mỹ lại thì xác định không đậu thai. Lần thứ 2, Phương cũng tìm hiểu, hỏi mấy người đi trước thì đổi phương pháp một xíu. Theo Phương đọc thì mình nên vui cười sau khi chuyển phôi, lập tức mình mở hài, chuyện cười, lôi các cháu qua nhà để chơi… cái phòng mình lúc đó tiếng cười 24/24 luôn, người ta còn tưởng mình có vấn đề.

Quá trình có được kết quả đậu thai đầu tiên thì cảm xúc và công sức mình bỏ vô rất là cực. 12 tuần đầu khác với những người mẹ khác, Phương phải vừa uống thuốc vừa tiêm vào bụng một ngày mấy lần để cân bằng lượng hoóc-môn”.

Bé Mèo sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, thừa hưởng vẻ đẹp của cả ba và mẹ.

“40 tuổi tôi mới có con, theo ông bà mình cũng là hơi muộn rồi, lúc đó cảm xúc vỡ oà như bao người cha mẹ khác khi thấy con chào đời. Tôi cảm nhận được cuộc sống có nhiều thay đổi, niềm vui và may mắn hơn từ khi có con. Có con rồi tôi mới thấy rõ sự hy sinh to lớn của người phụ nữ, đặc biệt là của người mẹ nên càng thương vợ hơn" - Đức Tiến chia sẻ.

Đến ngày sinh, Bình Phương không thể sinh thường do phản ứng phụ với thuốc. Do đó cô được chuyển qua sinh mổ và em bé đáng yêu đã chính thức chào đời. Cô bé có tên Madison Hoàng, thường gọi là bé Mèo, sinh ngày 7/7/2020 sau đúng 10 năm bố mẹ mong mỏi. Tháng 7 vừa qua là sinh nhật tròn 2 tuổi của bé Mèo, cặp bố mẹ đã ghi nhớ ngày trọng đại này của con gái bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với 200 quan khách.

Bé Mèo bước qua 2 tuổi sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu và rất hay cười, tính cách cũng lém lỉnh. Cô bé đặc biệt có vóc dáng trộm vía hơn so với bạn bè đồng lứa. Bình Phương chia sẻ Mèo mới chỉ 2 tuổi nhưng có thể chất phát triển tốt nên mặc quần áo của những bé 4 tuổi. Bé học hỏi mọi thứ trong cuộc sống rất nhanh nên vợ chồng cô luôn phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. “Con gái nhỏ của mình rất đu theo bố, mỗi khi đi làm về là đòi ẵm đi dạo khắp nhà rồi mới chịu sang mẹ. Đó cũng là niềm hạnh phúc cùng vợ và con cái sau những giờ làm mệt nhọc mà tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi”.

Khi bé Mèo được hơn 1 tuổi, vợ chồng Đức Tiến đã sắp xếp cho bé đi nhà trẻ vì cả hai bố mẹ đều phải đi làm, ông bà thì đi ở xa mà lại không yên tâm gửi cho con bảo mẫu. Rất may cô bé sau đó cũng tiếp thu khá nhanh, hiện tại Mèo có thể nói 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.

"Buộc phải gửi con ở nhà trẻ từ sớm, vợ chồng tôi xót lắm. Tôi nhớ chỉ 1 tuần sau thôi nôi của bé Mèo là đã phải đưa con đi học. Ngày đầu tiên đưa con tới lớp mẫu giáo, tôi chạy ra xe khóc 1 trận rồi vừa lái xe về vừa khóc vì thương con, không dám quay đầu lại nhìn vì con cũng đang khóc. Khoảnh khắc đó đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy xúc động.

Mèo cũng không chịu hợp tác trong cả một tuần đầu, ngày nào bé cũng khóc cho sưng mắt, khan cả cổ. Lúc đó mỗi ngày con đi học, vợ chồng tôi sáng tối đều thắp hương cầu nguyện. Sau 1 tuần thì con cũng dần quen, bé Mèo rất mau làm quen và dễ tính nữa nên bây giờ thì bé đi học rất ngoan, cũng học được rất nhiều ở nhà trẻ, bố mẹ cũng yên tâm làm việc" - ông bố nói.

Vợ chồng Đức Tiến phân chia nhiệm vụ đưa đón con đi học mỗi ngày. Buổi tối là khoảng thời gian cả hai dành cho con gái. Trong tương lai, vợ chồng Đức Tiến chỉ cầu mong Mèo mạnh khỏe chăm ngoan và thông minh để sau này lớn lên có cuộc sống nhẹ nhàng như bao người khác chứ chưa có định hướng nghề nghiệp cho bé.

Sau khi có con, cuộc sống của hai vợ chồng Đức Tiến tập trung xoay quanh thiên thần nhỏ. Ngoài thời gian đi làm, Đức Tiến hết lòng chăm chút cho gia đình nhỏ từ bữa ăn hằng ngày, phụ giúp vợ chăm sóc, nuôi nấng con gái… đúng chuẩn “ông chồng lý tưởng” của bao chị em phụ nữ.