Tuyệt chiêu trị vết côn trùng cắn cho trẻ bằng vỏ chuối

Nuôi dạy con 21/12/2016 13:39

Vỏ chuối không chỉ có công dụng làm đẹp cho các mẹ mà thứ tưởng chừng như bỏ đi này còn có công dụng là giảm vết côn trùng cắn cho trẻ.

Trẻ em thường tinh nghịch, chơi đùa ở những nơi như gầm bàn, gầm ghế và thường hay bị muỗi đốt vào chân tay. Trẻ thường có phản ứng sưng ngứa khi bị côn trùng cắn, và đây là một phản ứng bình thường của cơ thể. Khi đó, bé thường gãi nhiều làm cho da dễ bị tổn thương và nhiễm khuẩn. Nhưng mẹ không cần lo lắng bởi chỉ cần dùng vỏ chuối, mẹ hoàn toàn có thể làm giảm sưng và cảm giác ngứa ngáy cho trẻ.

Tác dụng của vỏ chuối

Vỏ chuối không “vô dụng” như nhiều người vẫn tưởng. Không chỉ có phần thịt mà phần vỏ chuối cũng rất tốt cho sức khỏe. Chắc hẳn các mẹ đều đã rất quen thuộc với thành phần tưởng chừng như bỏ đi này bởi chúng có tác dụng trị mụn, tẩy tế bào chết, làm trắng da cho chị em một cách hiệu quả.

Trong vỏ chuối có chứa rất nhiều vitamin B6, B12, canxi và magie, lutein. Đây đều là những chất chống oxy hóa cao giúp chống viêm, nhiễm khuẩn do vết côn trùng cắn.

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Vỏ chuối có tác dụng trị vết côn trùng cắn rất hiểu quả. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học đã chứng minh các chất như polyphenol, carotenoids có trong vỏ chuối không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn ngăn ngừa ung thư và bảo vệ các tế bào da.

Cách dùng vỏ chuối trị vết côn trùng cắn

Đối với trẻ nhỏ, làn da còn rất mỏng manh nên khi bị muỗi đốt bé sẽ vô cùng khó chịu, da mẩn đỏ, sưng to và để lại vết thâm mãi không hết. Vì thế, dùng vỏ chuối sẽ giúp trẻ cải thiện được những triệu chứng này. Khi dùng vỏ chuối làm giảm ngứa cho vết cắn, mẹ không nên dùng cả phần vỏ chà lên da bé có thể khiến con bị đau. Tốt nhất, mẹ nên thực hiện theo cách sau:

- Mẹ dùng một con dao lột phần vỏ trắng mềm bên trong vỏ chuối

- Cho chúng vào một cái chén nhỏ rồi thoa phần vỏ này nhẹ nhàng lên vết côn trùng cắn cho con.

- Để yên trong khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại bằng nước mát.

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Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Lợi ích khi dùng phương pháp này

- Vỏ chuối có tác dụng chống viêm rất hiệu quả, giúp giảm kích cỡ và mức độ của các nốt côn trùng cắn.

- Vỏ chuối còn giúp làm giảm cảm giác ngứa ngáy, làm mềm vùng da bị cắn. Điều này giúp trẻ bớt ngứa và đau rát, ngăn chặn hình thành đốm nâu và phát ban quanh vùng da bị thương.

Lưu ý cho các mẹ:

- Mẹ chỉ nên dùng phương pháp này cho trẻ trên 6 tháng tuổi và chỉ thoa một chút vỏ chuối vào đúng chỗ trẻ bị côn trùng cắn. 

- Chỉ sử dụng vỏ chuối vừa mới bóc, không dùng loại đã để qua ngày.

- Không dùng vỏ chuối còn xanh vì có thể khiến da trẻ bị kích ứng do phần mủ chuối vẫn còn.

- Những trẻ có cơ địa da nhạy cảm mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cách này.

 

 

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