Trị ho cho trẻ hiệu quả, không tốn kém chỉ với loại thực phẩm có sẵn trong bếp

Hẹ là loại thực phẩm rất quen thuộc trong căn bếp hàng ngày của mỗi gia đình. Không chỉ được chế biến thành những món ăn thơm ngon mà hẹ còn được sử dụng như là một vị thuốc dân gian dùng để chữa bệnh.

Theo Đông y, hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, có tác dụng bổ can thận, bổ dương, ôn trung hành khí, tán huyết giải độc, cầm máu, tiêu đờm…thích hợp chữa các bệnh tiểu tiện nhiều lần, tiểu són, hen suyễn, cảm sốt, đặc biệt là trị ho rất hiệu quả.

Lá hẹ hấp mật ong

Không cần phải nói nhiều thì chắc hẳn các mẹ cũng đã biết công dụng trị ho tuyệt đỉnh của mật ong. Trong mật ong có chứa các chất kháng viêm và chất chống oxy hóa, giúp làm dịu cơn ho khan, ho có đờm.

Mẹ dùng một nắm lá hẹ đem rửa sạch, để ráo nước, cắt khúc rồi cho vào chén cùng với một ít mật ong. Sau đó đem đi hấp cách thủy cho đến khi lá hẹ nhuyễn. Cho trẻ ăn món này hàng ngày, mỗi ngày 2 lần để phát huy tối đa tác dụng trị bệnh.

Mẹ lưu ý cách làm này không áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi bởi trẻ 1 tuổi rất nhạy cảm khi sử dụng mật ong. Hệ tiêu hóa của bé còn non yếu nên nếu dùng mật ong có thể gây đầy bụng, tiêu chảy, thậm chí bị ngộ độc.

Lá hẹ hấp đường phèn

Theo Đông y, đường phèn có tác dụng bổ trung ích khí, hoà vị, nhuận phế, chỉ khái, trừ đàm… Sử dụng đường phèn kết hợp với lá hẹ sẽ giúp bé dễ hấp thu hơn do đường phèn có vị ngọt thanh. Mẹ có thể dễ dàng tìm được loại đường này tại các chợ và siêu thị, rất dễ thực hiện và đặc biệt là thích hợp với trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Cũng tương tự như cách làm với mật ong, mẹ chỉ cần lấy 1 nắm lá hẹ đem rửa sạch, cắt khúc rồi cho vào một cái chén sạch cùng một ít đường phèn. Sau đó đem chưng cách thủy đến khi nào đường tan hết rồi lấy ra cho trẻ uống 2 lần/ ngày, mỗi lần uống khoảng 2 - 3 muỗng. Sau khoảng 4 5 ngày uống, tình trạng ho của bé sẽ thuyên giảm đáng kể.

Lá hẹ, củ nghệ tươi và chanh

Trong củ nghệ tươi có chứa chất curcumin với hương vị hơi cay nóng, hơi đắng, có mùi mù tạt, và "mang hương vị của đất" một cách khác biệt. Chất này có nhiều tính năng chữa các loại bệnh như ung thư, tiểu đường, viêm khớp, các bệnh về đường hô hấp,…

Trong khi đó, chanh có tính axit giúp sát khuẩn, giảm các cơn ho. Bên cạnh đó, chanh còn chứa nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng, giúp bé mau khỏi bệnh.

Có 2 cách để mẹ thực hiện bài thuốc từ lá hẹ, chanh và củ nghệ này:

- Cách 1: Mẹ chuẩn bị khoảng 10g lá hẹ, 20g củ nghệ và 1 quả chanh. Đem lá hẹ và củ nghệ rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ. Chanh cắt lát mỏng cho vào chung với lá hẹ và củ nghệ, cho thêm một ít đường phèn vào rồi đem hấp cách thủy. Sau khi chín, mẹ cho trẻ ăn phần nước lẫn cái 2 lần/ ngày và cho ăn trước bữa cơm.

- Cách 2: Mẹ cũng chuẩn bị nguyên liệu như trên. Nhưng thay vì cắt nhỏ thì đem nghệ đi nướng chín, bóc vỏ rồi giã nát để tạo mùi thơm, giúp trẻ dễ uống hơn. Chanh cũng rửa sạch, cắt lát mỏng, hẹ cắt khúc. Cho tất cả các loại nguyên liệu này vào một cái bát rồi trộn với chút đường phèn. Đem hấp cách thủy rồi mẹ cho bé ăn món này trước khi đi ngủ. Chỉ sau 1 tuần sử dụng đều đặn sẽ giúp bé “đánh bay” cơn ho một cách hiệu quả.