Trị ho cho trẻ hiệu quả, không tốn kém chỉ với loại thực phẩm có sẵn trong bếp

Nuôi dạy con 08/10/2016 22:20

Bài thuốc trị ho cho trẻ bằng lá hẹ vừa an toàn, tiết kiệm, vừa mang lại hiệu quả bất ngờ. Các mẹ nên áp dụng ngay cho bé nhà mình!

Tác dụng trị ho của lá hẹ

Hẹ là loại thực phẩm rất quen thuộc trong căn bếp hàng ngày của mỗi gia đình. Không chỉ được chế biến thành những món ăn thơm ngon mà hẹ còn được sử dụng như là một vị thuốc dân gian dùng để chữa bệnh.

Theo Đông y, hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, có tác dụng bổ can thận, bổ dương, ôn trung hành khí, tán huyết giải độc, cầm máu, tiêu đờm…thích hợp chữa các bệnh tiểu tiện nhiều lần, tiểu són, hen suyễn, cảm sốt, đặc biệt là trị ho rất hiệu quả.

Trị ho cho trẻ hiệu quả, không tốn kém chỉ với loại thực phẩm có sẵn trong bếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

3 cách trị ho đơn giản bằng lá hẹ cho trẻ

Lá hẹ hấp mật ong

Không cần phải nói nhiều thì chắc hẳn các mẹ cũng đã biết công dụng trị ho tuyệt đỉnh của mật ong. Trong mật ong có chứa các chất kháng viêm và chất chống oxy hóa, giúp làm dịu cơn ho khan, ho có đờm.

Mẹ dùng một nắm lá hẹ đem rửa sạch, để ráo nước, cắt khúc rồi cho vào chén cùng với một ít mật ong. Sau đó đem đi hấp cách thủy cho đến khi lá hẹ nhuyễn. Cho trẻ ăn món này hàng ngày, mỗi ngày 2 lần để phát huy tối đa tác dụng trị bệnh.

Mẹ lưu ý cách làm này không áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi bởi trẻ 1 tuổi rất nhạy cảm khi sử dụng mật ong. Hệ tiêu hóa của bé còn non yếu nên nếu dùng mật ong có thể gây đầy bụng, tiêu chảy, thậm chí bị ngộ độc.

Lá hẹ hấp đường phèn

Theo Đông y, đường phèn có tác dụng bổ trung ích khí, hoà vị, nhuận phế, chỉ khái, trừ đàm… Sử dụng đường phèn kết hợp với lá hẹ sẽ giúp bé dễ hấp thu hơn do đường phèn có vị ngọt thanh. Mẹ có thể dễ dàng tìm được loại đường này tại các chợ và siêu thị, rất dễ thực hiện và đặc biệt là thích hợp với trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Cũng tương tự như cách làm với mật ong, mẹ chỉ cần lấy 1 nắm lá hẹ đem rửa sạch, cắt khúc rồi cho vào một cái chén sạch cùng một ít đường phèn. Sau đó đem chưng cách thủy đến khi nào đường tan hết rồi lấy ra cho trẻ uống 2 lần/ ngày, mỗi lần uống khoảng 2 - 3 muỗng. Sau khoảng 4  5 ngày uống, tình trạng ho của bé sẽ thuyên giảm đáng kể.

Trị ho cho trẻ hiệu quả, không tốn kém chỉ với loại thực phẩm có sẵn trong bếp - Ảnh 2
Đường phèn kết hợp với lá hẹ là bài thuốc trị ho hiệu quả

Lá hẹ, củ nghệ tươi và chanh

Trong củ nghệ tươi có chứa chất curcumin với hương vị hơi cay nóng, hơi đắng, có mùi mù tạt, và "mang hương vị của đất" một cách khác biệt. Chất này có nhiều tính năng chữa các loại bệnh như ung thư, tiểu đường, viêm khớp, các bệnh về đường hô hấp,…

Trong khi đó, chanh có tính axit giúp sát khuẩn, giảm các cơn ho. Bên cạnh đó, chanh còn chứa nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng, giúp bé mau khỏi bệnh.

Có 2 cách để mẹ thực hiện bài thuốc từ lá hẹ, chanh và củ nghệ này:

- Cách 1: Mẹ chuẩn bị khoảng 10g lá hẹ, 20g củ nghệ và 1 quả chanh. Đem lá hẹ và củ nghệ rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ. Chanh cắt lát mỏng cho vào chung với lá hẹ và củ nghệ, cho thêm một ít đường phèn vào rồi đem hấp cách thủy. Sau khi chín, mẹ cho trẻ ăn phần nước lẫn cái 2 lần/ ngày và cho ăn trước bữa cơm.

- Cách 2: Mẹ cũng chuẩn bị nguyên liệu như trên. Nhưng thay vì cắt nhỏ thì đem nghệ đi nướng chín, bóc vỏ rồi giã nát để tạo mùi thơm, giúp trẻ dễ uống hơn. Chanh cũng rửa sạch, cắt lát mỏng, hẹ cắt khúc. Cho tất cả các loại nguyên liệu này vào một cái bát rồi trộn với chút đường phèn. Đem hấp cách thủy rồi mẹ cho bé ăn món này trước khi đi ngủ. Chỉ sau 1 tuần sử dụng đều đặn sẽ giúp bé “đánh bay” cơn ho một cách hiệu quả.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ bị ho trị ho cho trẻ bằng hẹ lá hẹ hấp đường phèn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 35 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 44 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 59 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?